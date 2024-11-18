https://ukraina.ru/20241118/1059010146.html

Сийярто: Байден сделал финальный "выстрел" в "новую реальность", а попал в демократию

Сийярто: Байден сделал финальный "выстрел" в "новую реальность", а попал в демократию - 18.11.2024 Украина.ру

Сийярто: Байден сделал финальный "выстрел" в "новую реальность", а попал в демократию

Народ в США сделал свой демократический выбор, однако политики, выступающие за войну, проигнорировали его, так как не желают признавать свой проигрыш. Они изо всех сил цепляются за последнюю "соломинку" власти. Об этом 18 ноября в своих соцсетях написал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто

2024-11-18T17:34

2024-11-18T17:34

2024-11-18T17:34

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Своей публикацией Сийярто отреагировал на сообщения о разрешении США бить дальнобойным оружием по территории России. По его словам, Запад таким образом начал "финальное нападение на новую реальность".Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что США делают все, чтобы не выпустить из своих рук глобальную военную гегемонию, однако ситуация сложилась таким образом, что финансы и ресурсы страны исчерпаны до такой степени, что "колеса машины под названием США вот-вот отлетят. И лишь надеюсь, что это произойдет не в тот момент, когда мы подвергнем себя необоснованному риску и станем посмешищем в глазах остального мира"."Вопреки распространенному убеждению, сами они (русские. - Ред.) всячески стараются избегать жертв среди мирного населения, а украинцы, получив дальнобойное оружие, определенно будут бить им по населенным пунктам, что грозит катастрофой. У Украины нет шансов победить, что бы мы ни делали, они уже проиграли, а Россия - победила", - резюмировал экс-советник Пентагона.Накануне газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые разрешил ВСУ использовать американские ракете дальнего поражения для ударов вглубь территории России.Байден разрешил Зеленскому использовать ATACMS для ударов по РоссииФранция и Великобритания сняли вето с ударов вглубь территории РФ, утверждало издание Figaro. Позже газета удалила информацию об этом из статьи на своем сайте. Также министр иностранных дел страны Жан-Ноэль Барро Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж не снимал запрета на дальнобойные удары по РФ.Ранее глава Пентагона Ллойд Остин в интервью телеканалу Fox News заявил, что Вашингтону нет смысла разрешать ВСУ бить вглубь России дальнобойными ракетами США, так как Россия переместила свой воздушный флот из зоны досягаемости ракет ATACMS.Подробнее об этом — в публикации Глава Пентагона ответил, может ли Киев дотянуться до баз ВКС России ракетами ATACMS

https://ukraina.ru/20241115/1058931528.html

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новости, россия, вашингтон, сша, петер сийярто, джо байден, владимир зеленский, пентагон, дальнобойные ракеты, эскалация