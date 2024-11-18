Сийярто: Байден сделал финальный "выстрел" в "новую реальность", а попал в демократию - 18.11.2024 Украина.ру
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Сийярто: Байден сделал финальный "выстрел" в "новую реальность", а попал в демократию
Сийярто: Байден сделал финальный "выстрел" в "новую реальность", а попал в демократию - 18.11.2024 Украина.ру
Сийярто: Байден сделал финальный "выстрел" в "новую реальность", а попал в демократию
Народ в США сделал свой демократический выбор, однако политики, выступающие за войну, проигнорировали его, так как не желают признавать свой проигрыш. Они изо всех сил цепляются за последнюю "соломинку" власти. Об этом 18 ноября в своих соцсетях написал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
2024-11-18T17:34
2024-11-18T17:34
новости
россия
вашингтон
сша
петер сийярто
джо байден
владимир зеленский
пентагон
дальнобойные ракеты
эскалация
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Своей публикацией Сийярто отреагировал на сообщения о разрешении США бить дальнобойным оружием по территории России. По его словам, Запад таким образом начал "финальное нападение на новую реальность".Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что США делают все, чтобы не выпустить из своих рук глобальную военную гегемонию, однако ситуация сложилась таким образом, что финансы и ресурсы страны исчерпаны до такой степени, что "колеса машины под названием США вот-вот отлетят. И лишь надеюсь, что это произойдет не в тот момент, когда мы подвергнем себя необоснованному риску и станем посмешищем в глазах остального мира"."Вопреки распространенному убеждению, сами они (русские. - Ред.) всячески стараются избегать жертв среди мирного населения, а украинцы, получив дальнобойное оружие, определенно будут бить им по населенным пунктам, что грозит катастрофой. У Украины нет шансов победить, что бы мы ни делали, они уже проиграли, а Россия - победила", - резюмировал экс-советник Пентагона.Накануне газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые разрешил ВСУ использовать американские ракете дальнего поражения для ударов вглубь территории России.Байден разрешил Зеленскому использовать ATACMS для ударов по РоссииФранция и Великобритания сняли вето с ударов вглубь территории РФ, утверждало издание Figaro. Позже газета удалила информацию об этом из статьи на своем сайте. Также министр иностранных дел страны Жан-Ноэль Барро Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж не снимал запрета на дальнобойные удары по РФ.Ранее глава Пентагона Ллойд Остин в интервью телеканалу Fox News заявил, что Вашингтону нет смысла разрешать ВСУ бить вглубь России дальнобойными ракетами США, так как Россия переместила свой воздушный флот из зоны досягаемости ракет ATACMS.Подробнее об этом — в публикации Глава Пентагона ответил, может ли Киев дотянуться до баз ВКС России ракетами ATACMS
https://ukraina.ru/20241115/1058931528.html
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новости, россия, вашингтон, сша, петер сийярто, джо байден, владимир зеленский, пентагон, дальнобойные ракеты, эскалация
Новости, Россия, Вашингтон, США, Петер Сийярто, Джо Байден, Владимир Зеленский, Пентагон, дальнобойные ракеты, эскалация

Сийярто: Байден сделал финальный "выстрел" в "новую реальность", а попал в демократию

17:34 18.11.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Народ в США сделал свой демократический выбор, однако политики, выступающие за войну, проигнорировали его, так как не желают признавать свой проигрыш. Они изо всех сил цепляются за последнюю "соломинку" власти. Об этом 18 ноября в своих соцсетях написал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Своей публикацией Сийярто отреагировал на сообщения о разрешении США бить дальнобойным оружием по территории России. По его словам, Запад таким образом начал "финальное нападение на новую реальность".
"Сторонники войны в Вашингтоне и Брюсселе предприняли последнюю отчаянную атаку на новую реальность. С победой кандидата в президенты, выступающего за мир, в Америке и продвижением патриотических сил в Европе, была создана новая реальность. Эта новая реальность основана на воле народа, потому что именно он принял решение о проведении выборов. Они решили поддержать патриотические силы, выступающие за мир. Политики, выступающие за войну и отстраненные от власти, не желают признавать волю народа ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе", — говорится в посте Сийярто.
Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что США делают все, чтобы не выпустить из своих рук глобальную военную гегемонию, однако ситуация сложилась таким образом, что финансы и ресурсы страны исчерпаны до такой степени, что "колеса машины под названием США вот-вот отлетят. И лишь надеюсь, что это произойдет не в тот момент, когда мы подвергнем себя необоснованному риску и станем посмешищем в глазах остального мира".
"Вопреки распространенному убеждению, сами они (русские. - Ред.) всячески стараются избегать жертв среди мирного населения, а украинцы, получив дальнобойное оружие, определенно будут бить им по населенным пунктам, что грозит катастрофой. У Украины нет шансов победить, что бы мы ни делали, они уже проиграли, а Россия - победила", - резюмировал экс-советник Пентагона.
- РИА Новости, 1920, 15.11.2024
15 ноября, 10:59
Экс-советник Пентагона: Украина уже проиграла, но Зеленский хочет добить ее и себяУ Украины нет шансов победить, а зудящее желание Владимира Зеленского заполучить дальнобойное оружие приведет к смерти его самого и его страны, а также глобальной конфронтации США с Россией. Об этом в эфире Youtube-канала Daniel Davis/Deep Dive заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор
Накануне газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые разрешил ВСУ использовать американские ракете дальнего поражения для ударов вглубь территории России.
Байден разрешил Зеленскому использовать ATACMS для ударов по России
Франция и Великобритания сняли вето с ударов вглубь территории РФ, утверждало издание Figaro. Позже газета удалила информацию об этом из статьи на своем сайте. Также министр иностранных дел страны Жан-Ноэль Барро Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж не снимал запрета на дальнобойные удары по РФ.
Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
11:57
Le Figaro удалила публикацию о разрешении бить по России ракетами Storm ShadowФранцузская газета Le Figaro удалила публикацию о разрешении Парижа и Лондона наносить удары ракетами Storm Shadow по вглубь России. При этом публикация успела вызвать широкий резонанс.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин в интервью телеканалу Fox News заявил, что Вашингтону нет смысла разрешать ВСУ бить вглубь России дальнобойными ракетами США, так как Россия переместила свой воздушный флот из зоны досягаемости ракет ATACMS.
Подробнее об этом — в публикации Глава Пентагона ответил, может ли Киев дотянуться до баз ВКС России ракетами ATACMS
 
НовостиРоссияВашингтонСШАПетер СийяртоДжо БайденВладимир ЗеленскийПентагондальнобойные ракетыэскалация
 
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