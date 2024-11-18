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Правительство ФРГ: решение Байдена никак не повлияет на отказ поставлять Taurus
Правительство ФРГ: решение Байдена никак не повлияет на отказ поставлять Taurus - 18.11.2024 Украина.ру
Правительство ФРГ: решение Байдена никак не повлияет на отказ поставлять Taurus
Германия была заранее проинформирована о решении президента США Джозефа Байдена разрешить использовать ракеты большой дальности ATACMS для ударов вглубь России. Об этом 18 ноября в Берлине заявил заместитель официального представителя правительства Вольфганг Бюхнер
2024-11-18T17:52
2024-11-18T17:52
2024-11-18T17:52
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россия
джо байден
олаф шольц
владимир зеленский
сво
"taurus"
atacms
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По словам Бюхнера, сообщения в прессе США о решении Белого дома является правдивым. При этом представитель правительства ФРГ отметил, что такое решение президента США не повлияло на отказ официального Берлина поставлять на Украину свои аналогичные ракеты Taurus.По информации издания, отказ от поставки крылатых ракет "Таурус" обусловлен, прежде всего, позицией канцлера Олафа Шольца (СДПГ). Его коллеги по правительственной коалиции из партии "Зеленые" придерживаются противоположного мнения.В частности, кандидат от "Зелёных" на пост канцлера Роберт Хабек высказался в воскресенье 17 ноября и заявил, что пересмотрит решение Шольца на посту канцлера. Министр иностранных дел Анналена Бербок ("Зеленые") также сделала аналогичные комментарии 18 ноября в Брюсселе в понедельник.Накануне стало известно, что Байден разрешил Зеленскому использовать ATACMS для ударов по РоссииМнение Кремля: Песков о решении Байдена бить по России ракетами ATACMS: "Это качественно новый виток напряженности"Тем временем Шольц поставит Зеленскому дроны вместо Taurus
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новости, германия, сша, россия, джо байден, олаф шольц, владимир зеленский, сво, "taurus", atacms, анналена бербок
Новости, Германия, США, Россия, Джо Байден, Олаф Шольц, Владимир Зеленский, СВО, "Taurus", ATACMS, Анналена Бербок
Правительство ФРГ: решение Байдена никак не повлияет на отказ поставлять Taurus
Германия была заранее проинформирована о решении президента США Джозефа Байдена разрешить использовать ракеты большой дальности ATACMS для ударов вглубь России. Об этом 18 ноября в Берлине заявил заместитель официального представителя правительства Вольфганг Бюхнер