https://ukraina.ru/20241118/1059014240.html

"Не наш выбор". Киселев об открытии ракетной базы НАТО в Польше и вынужденной реакции России

"Не наш выбор". Киселев об открытии ракетной базы НАТО в Польше и вынужденной реакции России - 18.11.2024 Украина.ру

"Не наш выбор". Киселев об открытии ракетной базы НАТО в Польше и вынужденной реакции России

Главной темой последнего выпуска еженедельной информационно-аналитической передачи "Вести недели" стало открытие в Польше американской противоракетной базы, которую легко можно переоборудовать для ударов по РФ.

2024-11-18T18:01

2024-11-18T18:01

2024-11-18T18:01

россия

польша

иран

киселев

владимир путин

анджей дуда

нато

ес

цру

ракеты средней и меньшей дальности

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Телеведущий, руководитель международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал о том, для чего на территории Польши появилась ракетная база НАТО."Формально база – авангард американской системы противоракетной обороны, — сказал Киселев. — На самом деле – потенциал для ракетных ударов непосредственно по России, на тысячи километров вглубь нашей территории".Телеведущий напомнил о том, как президент РФ Владимир Путин ранее упоминал строящуюся тогда в Польше базу."Еще несколько лет назад в один голос все наши оппоненты говорили о том, что система противоракетной обороны нужна нашим партнерам на Западе – и в Европе, и в США – для предотвращения ракетных и ядерных угроз со стороны Ирана", – отмечал российский лидер в мае.Обе эти ракетных базы в Восточной Европе руководство НАТО всегда позиционировало как своеобразный ответ на некую "иранскую угрозу", хотя совершенно очевидно, что Иран находится чрезвычайно далеко от Евросоюза. В отличие от России."Конечно же не против России. Господь с вами... Разве мы такие?" — иронизирует Киселев.Но теперь на церемонии открытия президент Польши Анджей Дуда прямо говорит, что базу открыли против России, и никаким Ираном больше не прикрываются. "Весь мир ясно увидит, что это уже не сфера влияния России", – сказал Дуда об американской базе."А российский президент обманываться не был готов. И внимательно разъяснял, — напомнил телеведущий, — что пусковые системы Mk-41 комплекса "Иджис" волшебным образом очень быстро и незаметно могут превращаться из элемента ПРО в ударную ракетную систему по территории России".Пусковые системы "Иджис", в которых устанавливаются противоракеты, используются в основном для крылатых ракет средней дальности на две с лишним тысячи километров. И это может быть сделано абсолютно скрытно, незаметно, в течение нескольких часов, только достаточно поменять компьютерную программу. Ясно, что Россия видит в такой ситуации угрозу, но на диалог никто выходить не хочет. Появление такой системы радаров и антиракет на Балтике не может не вызвать реакцию со стороны России.И вот указанные пусковые установки уже на боевом дежурстве на базе Редзиково в Польше.А Путин еще в октябре говорил, что неоднократное расширение НАТО на восток привело к приближению военной инфраструктуры к российским границам. В Польше и Румынии стоят системы ПРО с пусковыми установками, на которые можно прикрепить "Томагавки" — достаточно лишь поменять программное обеспечение."Там же могут быть размещены и ракеты средней и меньшей дальности", – отмечал президент.Ракеты средней дальности действуют в радиусе до пяти с половиной тысяч километров. Это значит, что размещены в Польше они могут быть только против России, хотя годы и десятилетия западные чиновники и журналисты утверждали, что это не так. А Россия верила и демонстрировала готовность строить мир через общую систему противоракетной обороны.В 2007 году Путин предлагал тогдашнему президенту США Джорджу Бушу-младшему совместно использовать арендуемую Россией в Азербайджане радиолокационную станцию "Габала". Действующее соглашение с Азербайджаном позволяло это делать. Кроме того, тогда же Путин предложил разместить там общее ПРО.Это не все, что предлагал президент России. Он надеялся, что соберется пул заинтересованных государств, в том числе европейских, которые совместно оценят ракетные угрозы на период до 2020 года и договорятся о том, какие меры должны быть приняты для их предотвращения — "договориться о равноценном, демократическом и приемлемом для всех участников этого процесса доступе к управлению этой системой"."Позднее, уже в этом году, глава российского государства в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону вспоминал, как это было. И как нас в итоге послали подальше", — напомнил телеведущий.В своём интервью Путин говорил о предложении создать совместную американо-российско-европейскую систему ПРО. Создаваемая в одностороннем порядке, она угрожает безопасности России, что бы официально ни говорили представители Штатов. Всем понятно, что дело не в Иране."Я предложил им работать втроем – Россия, США, Европа. Меня спросили: ты серьезно? Я говорю: абсолютно. Мне сказали: это очень интересно. Я говорю: только представьте, если мы вместе будем решать такую глобальную стратегическую задачу в области безопасности. Мир изменится. Наверное, у нас будут споры, наверное, экономические и даже политические, но мы кардинально поменяем ситуацию в мире. Нам надо подумать, мне сказали. Я говорю: пожалуйста. Потом сюда, в этот кабинет, где мы сейчас с Вами беседуем, приехал министр обороны Гейтс, бывший директор ЦРУ и госсекретарь Райс... Они мне сказали: да, мы подумали, мы согласны. Я говорю: отлично. Они мне: но за некоторым исключением... В конечнмо итоге нас послали подальше. Я не буду детали рассказывать, потому что считаю это некорректным, все-таки это был конфиденциальный разговор. Но то, что наше предложение было отклонено, – это факт", – рассказывал российский лидер.В итоге ракетная база в Польше, направленная против России, на этой неделе была торжественно открыта. По словам Киселева, России, очевидно, придется на нее нацелить свои "Искандеры", а может еще и гиперзвук. "Не наш выбор", — резюмировал телеведущий.Все, что известно о пока официально не подтвержденном разрешении Украине бить американскими ракетами вглубь РФ — в материале "США разрешили Украине применять дальнобойные ракеты: куда долетят, что будет дальше"

https://ukraina.ru/20241118/1059011493.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

россия, польша, иран, киселев, владимир путин, анджей дуда, нато, ес, цру, ракеты средней и меньшей дальности, пво, эксклюзив