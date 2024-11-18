https://ukraina.ru/20241118/1059014240.html
"Не наш выбор". Киселев об открытии ракетной базы НАТО в Польше и вынужденной реакции России
"Не наш выбор". Киселев об открытии ракетной базы НАТО в Польше и вынужденной реакции России - 18.11.2024 Украина.ру
"Не наш выбор". Киселев об открытии ракетной базы НАТО в Польше и вынужденной реакции России
Главной темой последнего выпуска еженедельной информационно-аналитической передачи "Вести недели" стало открытие в Польше американской противоракетной базы, которую легко можно переоборудовать для ударов по РФ.
2024-11-18T18:01
2024-11-18T18:01
2024-11-18T18:01
россия
польша
иран
киселев
владимир путин
анджей дуда
нато
ес
цру
ракеты средней и меньшей дальности
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Телеведущий, руководитель международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал о том, для чего на территории Польши появилась ракетная база НАТО."Формально база – авангард американской системы противоракетной обороны, — сказал Киселев. — На самом деле – потенциал для ракетных ударов непосредственно по России, на тысячи километров вглубь нашей территории".Телеведущий напомнил о том, как президент РФ Владимир Путин ранее упоминал строящуюся тогда в Польше базу."Еще несколько лет назад в один голос все наши оппоненты говорили о том, что система противоракетной обороны нужна нашим партнерам на Западе – и в Европе, и в США – для предотвращения ракетных и ядерных угроз со стороны Ирана", – отмечал российский лидер в мае.Обе эти ракетных базы в Восточной Европе руководство НАТО всегда позиционировало как своеобразный ответ на некую "иранскую угрозу", хотя совершенно очевидно, что Иран находится чрезвычайно далеко от Евросоюза. В отличие от России."Конечно же не против России. Господь с вами... Разве мы такие?" — иронизирует Киселев.Но теперь на церемонии открытия президент Польши Анджей Дуда прямо говорит, что базу открыли против России, и никаким Ираном больше не прикрываются. "Весь мир ясно увидит, что это уже не сфера влияния России", – сказал Дуда об американской базе."А российский президент обманываться не был готов. И внимательно разъяснял, — напомнил телеведущий, — что пусковые системы Mk-41 комплекса "Иджис" волшебным образом очень быстро и незаметно могут превращаться из элемента ПРО в ударную ракетную систему по территории России".Пусковые системы "Иджис", в которых устанавливаются противоракеты, используются в основном для крылатых ракет средней дальности на две с лишним тысячи километров. И это может быть сделано абсолютно скрытно, незаметно, в течение нескольких часов, только достаточно поменять компьютерную программу. Ясно, что Россия видит в такой ситуации угрозу, но на диалог никто выходить не хочет. Появление такой системы радаров и антиракет на Балтике не может не вызвать реакцию со стороны России.И вот указанные пусковые установки уже на боевом дежурстве на базе Редзиково в Польше.А Путин еще в октябре говорил, что неоднократное расширение НАТО на восток привело к приближению военной инфраструктуры к российским границам. В Польше и Румынии стоят системы ПРО с пусковыми установками, на которые можно прикрепить "Томагавки" — достаточно лишь поменять программное обеспечение."Там же могут быть размещены и ракеты средней и меньшей дальности", – отмечал президент.Ракеты средней дальности действуют в радиусе до пяти с половиной тысяч километров. Это значит, что размещены в Польше они могут быть только против России, хотя годы и десятилетия западные чиновники и журналисты утверждали, что это не так. А Россия верила и демонстрировала готовность строить мир через общую систему противоракетной обороны.В 2007 году Путин предлагал тогдашнему президенту США Джорджу Бушу-младшему совместно использовать арендуемую Россией в Азербайджане радиолокационную станцию "Габала". Действующее соглашение с Азербайджаном позволяло это делать. Кроме того, тогда же Путин предложил разместить там общее ПРО.Это не все, что предлагал президент России. Он надеялся, что соберется пул заинтересованных государств, в том числе европейских, которые совместно оценят ракетные угрозы на период до 2020 года и договорятся о том, какие меры должны быть приняты для их предотвращения — "договориться о равноценном, демократическом и приемлемом для всех участников этого процесса доступе к управлению этой системой"."Позднее, уже в этом году, глава российского государства в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону вспоминал, как это было. И как нас в итоге послали подальше", — напомнил телеведущий.В своём интервью Путин говорил о предложении создать совместную американо-российско-европейскую систему ПРО. Создаваемая в одностороннем порядке, она угрожает безопасности России, что бы официально ни говорили представители Штатов. Всем понятно, что дело не в Иране."Я предложил им работать втроем – Россия, США, Европа. Меня спросили: ты серьезно? Я говорю: абсолютно. Мне сказали: это очень интересно. Я говорю: только представьте, если мы вместе будем решать такую глобальную стратегическую задачу в области безопасности. Мир изменится. Наверное, у нас будут споры, наверное, экономические и даже политические, но мы кардинально поменяем ситуацию в мире. Нам надо подумать, мне сказали. Я говорю: пожалуйста. Потом сюда, в этот кабинет, где мы сейчас с Вами беседуем, приехал министр обороны Гейтс, бывший директор ЦРУ и госсекретарь Райс... Они мне сказали: да, мы подумали, мы согласны. Я говорю: отлично. Они мне: но за некоторым исключением... В конечнмо итоге нас послали подальше. Я не буду детали рассказывать, потому что считаю это некорректным, все-таки это был конфиденциальный разговор. Но то, что наше предложение было отклонено, – это факт", – рассказывал российский лидер.В итоге ракетная база в Польше, направленная против России, на этой неделе была торжественно открыта. По словам Киселева, России, очевидно, придется на нее нацелить свои "Искандеры", а может еще и гиперзвук. "Не наш выбор", — резюмировал телеведущий.Все, что известно о пока официально не подтвержденном разрешении Украине бить американскими ракетами вглубь РФ — в материале "США разрешили Украине применять дальнобойные ракеты: куда долетят, что будет дальше"
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, польша, иран, киселев, владимир путин, анджей дуда, нато, ес, цру, ракеты средней и меньшей дальности, пво, эксклюзив
"Не наш выбор". Киселев об открытии ракетной базы НАТО в Польше и вынужденной реакции России
Главной темой последнего выпуска еженедельной информационно-аналитической передачи "Вести недели" стало открытие в Польше американской противоракетной базы, которую легко можно переоборудовать для ударов по РФ.
Телеведущий, руководитель международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал
о том, для чего на территории Польши появилась ракетная база НАТО.
"Формально база – авангард американской системы противоракетной обороны, — сказал Киселев. — На самом деле – потенциал для ракетных ударов непосредственно по России, на тысячи километров вглубь нашей территории".
Телеведущий напомнил о том, как президент РФ Владимир Путин ранее упоминал строящуюся тогда в Польше базу.
"Еще несколько лет назад в один голос все наши оппоненты говорили о том, что система противоракетной обороны нужна нашим партнерам на Западе – и в Европе, и в США – для предотвращения ракетных и ядерных угроз со стороны Ирана", – отмечал российский лидер в мае.
Обе эти ракетных базы в Восточной Европе руководство НАТО всегда позиционировало как своеобразный ответ на некую "иранскую угрозу", хотя совершенно очевидно, что Иран находится чрезвычайно далеко от Евросоюза. В отличие от России.
"Конечно же не против России. Господь с вами... Разве мы такие?" — иронизирует Киселев.
Но теперь на церемонии открытия президент Польши Анджей Дуда прямо говорит, что базу открыли против России, и никаким Ираном больше не прикрываются. "Весь мир ясно увидит, что это уже не сфера влияния России", – сказал Дуда об американской базе.
"А российский президент обманываться не был готов. И внимательно разъяснял, — напомнил телеведущий, — что пусковые системы Mk-41 комплекса "Иджис" волшебным образом очень быстро и незаметно могут превращаться из элемента ПРО в ударную ракетную систему по территории России".
Пусковые системы "Иджис", в которых устанавливаются противоракеты, используются в основном для крылатых ракет средней дальности на две с лишним тысячи километров. И это может быть сделано абсолютно скрытно, незаметно, в течение нескольких часов, только достаточно поменять компьютерную программу. Ясно, что Россия видит в такой ситуации угрозу, но на диалог никто выходить не хочет. Появление такой системы радаров и антиракет на Балтике не может не вызвать реакцию со стороны России.
И вот указанные пусковые установки уже на боевом дежурстве на базе Редзиково в Польше.
А Путин еще в октябре говорил, что неоднократное расширение НАТО на восток привело к приближению военной инфраструктуры к российским границам. В Польше и Румынии стоят системы ПРО с пусковыми установками, на которые можно прикрепить "Томагавки" — достаточно лишь поменять программное обеспечение.
"Там же могут быть размещены и ракеты средней и меньшей дальности", – отмечал президент.
Ракеты средней дальности действуют в радиусе до пяти с половиной тысяч километров. Это значит, что размещены в Польше они могут быть только против России, хотя годы и десятилетия западные чиновники и журналисты утверждали, что это не так. А Россия верила и демонстрировала готовность строить мир через общую систему противоракетной обороны.
В 2007 году Путин предлагал тогдашнему президенту США Джорджу Бушу-младшему совместно использовать арендуемую Россией в Азербайджане радиолокационную станцию "Габала". Действующее соглашение с Азербайджаном позволяло это делать. Кроме того, тогда же Путин предложил разместить там общее ПРО.
"Мы рассказываем сегодня об этом для того, чтобы показать, как НАТО двигались на Запад, спровоцировав, наконец, СВО. Путин же очень старался этого избежать. Искренне", — объяснил Киселев.
Это не все, что предлагал президент России. Он надеялся, что соберется пул заинтересованных государств, в том числе европейских, которые совместно оценят ракетные угрозы на период до 2020 года и договорятся о том, какие меры должны быть приняты для их предотвращения — "договориться о равноценном, демократическом и приемлемом для всех участников этого процесса доступе к управлению этой системой".
"Позднее, уже в этом году, глава российского государства в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону вспоминал, как это было. И как нас в итоге послали подальше", — напомнил телеведущий.
В своём интервью Путин говорил о предложении создать совместную американо-российско-европейскую систему ПРО. Создаваемая в одностороннем порядке, она угрожает безопасности России, что бы официально ни говорили представители Штатов. Всем понятно, что дело не в Иране.
"Я предложил им работать втроем – Россия, США, Европа. Меня спросили: ты серьезно? Я говорю: абсолютно. Мне сказали: это очень интересно. Я говорю: только представьте, если мы вместе будем решать такую глобальную стратегическую задачу в области безопасности. Мир изменится. Наверное, у нас будут споры, наверное, экономические и даже политические, но мы кардинально поменяем ситуацию в мире. Нам надо подумать, мне сказали. Я говорю: пожалуйста. Потом сюда, в этот кабинет, где мы сейчас с Вами беседуем, приехал министр обороны Гейтс, бывший директор ЦРУ и госсекретарь Райс... Они мне сказали: да, мы подумали, мы согласны. Я говорю: отлично. Они мне: но за некоторым исключением... В конечнмо итоге нас послали подальше. Я не буду детали рассказывать, потому что считаю это некорректным, все-таки это был конфиденциальный разговор. Но то, что наше предложение было отклонено, – это факт", – рассказывал российский лидер.
В итоге ракетная база в Польше, направленная против России, на этой неделе была торжественно открыта. По словам Киселева, России, очевидно, придется на нее нацелить свои "Искандеры", а может еще и гиперзвук.
"Не наш выбор", — резюмировал телеведущий.
Все, что известно о пока официально не подтвержденном разрешении Украине бить американскими ракетами вглубь РФ — в материале "США разрешили Украине применять дальнобойные ракеты: куда долетят, что будет дальше"