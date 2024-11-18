https://ukraina.ru/20241118/1059012376.html

Боязнь грузинского бизнеса. Почему в Абхазии хотят российских денег, но не инвесторов

Боязнь грузинского бизнеса. Почему в Абхазии хотят российских денег, но не инвесторов - 18.11.2024 Украина.ру

Боязнь грузинского бизнеса. Почему в Абхазии хотят российских денег, но не инвесторов

За беспорядками, которые оппозиционные силы устраивают в Абхазии с 11 ноября, стоят западные спецслужбы. Об этом 18 ноября в интервью государственной телерадиокомпании заявил министр юстиции республики Анри Барциц.

2024-11-18T17:52

2024-11-18T17:52

2024-11-18T17:52

эксклюзив

абхазия

сухум

россия

беспорядки

оппозиция

президент

саломе зурабишвили

мария захарова

госдума

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По его словам, Запад финансирует некоторых представителей неправительственных организаций для того, чтобы те создавали хаос и дестабилизировали страну.Как аргумент в пользу того, что беспорядки в Сухуми происходят по заказу Запада, Барциц привел тот факт, что "с победой" протестующих абхазских оппозиционеров поздравила президент Грузии Саломе Зурабишвили и некоторые граждане Украины. Это повод задуматься, "на правильном ли мы пути", полагает министр юстиции Абхазии.Кризис власти в Абхазии – как все начиналось?Оппозиционные протесты в Абхазии начались из-за намерения парламента ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией. Этот документ российская и абхазская стороны подписали 30 октября. Его смысл в том, чтобы в республике появились условия для дополнительного привлечения российских финансовых вложений. Соглашение регламентирует правила реализации инвестиционных проектов, права и обязанности сторон.Перед тем, как приступить к ратификации соглашения, депутаты абхазского парламента 11 ноября одобрили закон о строительстве многофункциональных комплексов, предусмотренном инвестиционным соглашением.Это стало поводом для массовых акций протеста оппозиции, которая считает, что после вступления в силу одобренного парламентом документа российские компании активно начнут строительство жилья в республике, что вызовет скачок цен и создаст риски для местной экономики, малого и среднего бизнеса.Рассмотрение законопроекта о российских инвестициях было намечено на 15 ноября. В этот же день перед зданием парламента в Сухуме собрались митингующие, которые заявили, что не разойдутся, пока парламент не проголосует против ратификации законопроекта. При этом они скандировали "Россия, Россия" и размахивали российскими флагами, утверждая, что их выступления не имеют антироссийской направленности.Между полицией и протестующими произошли столкновения. В итоге сторонники оппозиции взяли штурмом здание парламента и администрации президента, потребовав отставки действующего главы государства Аслана Бжании.Для того, чтобы локализовать последствия массовых беспорядков, президент согласился уйти с своего поста, но на определенных условиях. Первое из них – оппозиция должна покинуть комплекс правительственных зданий в Сухуме. Второе – до проведения выборов в 2025 году государством будет управлять вице-президент, а правительство продолжит работу в действующем составе. Третье – сам Бжания примет участие в выборах в следующем году.Лидеры оппозиции сначала полностью отвергли эти условия. Они настаивали на том, что президент должен подать в отставку, а только потом активисты освободят правительственные здания. Если президент не согласится, координационный совет оппозиции создаст "временное правительство" и будет контролировать процесс государственного управления, заявили организаторы митингов.Оппозиция 17 ноября предложила кандидатуру министра финансов Владимира Делбы в качестве врио президента республики до новых выборов и обратилась к парламенту Абхазии, который, по словам оппозиционеров, в данный момент является единственным легитимным органом власти, и поэтому "обязан взять на себя всю полноту ответственности за настоящее и будущее государственности Абхазии".Уже 18 ноября группа депутатов парламента организовала консультативную встречу в связи со сложившейся политической ситуацией. Депутаты решили организовать переговоры между властью и оппозицией при посредничестве парламента, сообщил журналистам спикер Народного собрания Абхазии Лаша Ашуба.По его словам, депутатам удалось выработать определенную программу, но ее пока недостаточно для нормализации обстановки в стране.Однако 18 ноября во второй половине дня стало известно, что оппозиция все-таки согласилась на назначение исполняющим обязанности главы государства вице-президента Абхазии Бадры Гунба.Реакция РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 15 ноября, что Москва не вмешивается во внутренние процессы в Абхазии и рассчитывает, что возникшая ситуация будет урегулирована исключительно мирным политическим путем.Кризисная ситуация тормозит развитие республики и не способствует привлечению внешних инвестиций, которые являются важным фактором социально-экономического подъема, отметила дипломат.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 18 ноября подчеркнул, что Россия выступает за скорейшую нормализацию обстановки в Абхазии и хотела бы, чтобы ситуация в республике оставалась абсолютно в конституционном русле.Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин настаивает на том, то в документе, который вызвал такое бурное негодование абхазской оппозиции, "нет ничего, что не диктовалось бы желанием помочь Абхазии привлечь инвестиции". По его словам, благодаря реализации соглашения, в республике появились бы рабочие места для молодежи, которая сейчас вынуждена искать работу в соседней России."Если за исторически короткий период на глазах одного поколения третий раз толпа свергает власть — можно ли считать такое государство состоявшимся? Доживем до понедельника. Но ночи будут бессонными",— написал депутат в комментарии, опубликованном в его телеграм-канале 16 ноября.Российские СМИ тем временем вспоминают слова бывшего министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинбы, который в 2023 году рассказал, что с 2008 года Москва предоставила Сухуму около 110 млрд рублей финансовой помощи. К тому же в 2023 году на Россию приходилось 72% всего внешнеторгового оборота республики. Также для Абхазии вводились различные льготы — вплоть до бесплатных поставок электроэнергии из РФ в осенне-зимние периоды.Майдан или не майдан?По словам политолога, старшего преподавателя РУДН Камрана Гасанова, для Абхазии смена власти путем беспорядков, переворотов, революций не является исключительным событием."Абхазы не готовы мириться с решениями руководства, которые они считают неправильными и несправедливыми. Получается так, что последние два президента этой страны фактически были свергнутыми", - рассказал Гасанов в интервью Украина.ру.С этой точки зрения ничего удивительного нет в том, что в отношении действующего президента тоже предпринимаются аналогичные попытки, добавил политолог.При этом он отметил, что законопроект об инвестициях, который хотят принять в абхазском парламенте, содержит определенные положения, которые вызывают возмущение у населения республики. Главное из них – это то, что новый закон, если он будет принят, укрепит влияние иностранного бизнеса, рассказал Гасанов. В связи в этим население опасается того, что грузинские бизнесмены могут проникать из России и скупать земли в Абхазии, добавил эксперт."Любые протестные события можно злоупотребить. Например, министр юстиции Абхазии уже заявил, что есть поддержка протестов со стороны западных НКО. С ними в Абхазии долго боролись, но, видимо, недоборолись", - отметил Гасанов.Однако нельзя однозначно сказать, что в Абхазии происходит цветная революция, которую пытается совершить Запад, продолжил политолог. По его мнению, если бы это было так, Россия заняла бы более активную позицию по отношению к событиям в Сухуме."Сейчас Кремль ограничивается призывами к мирному урегулированию конфликта между властями и оппозицией. Если бы речь шла о майдане, Москва бы, как, например, в случае с Белоруссией, четко заняла позицию правительства. Но недружественные России силы в любом случае попытаются использовать эту ситуацию себе на благо. Даже если у них там на месте нет своих людей, любая дестабилизация обстановки пока идет СВО им выгодна", - рассказал Камран Гасанов.При этом политолог отметил, что существует еще одна версия происходящего в Абхазии – это борьба внутри страны за право получать финансовую поддержку из России.Больше на эту тему в материале Татьяны Стоянович Борьба кланов, а не цветная революция. Почему протестует оппозиция в Абхазии

https://ukraina.ru/20241118/1058997411.html

https://ukraina.ru/20240929/1057698020.html

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Татьяна Стоянович

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, абхазия, сухум, россия, беспорядки, оппозиция, президент, саломе зурабишвили, мария захарова, госдума, снг, рудн