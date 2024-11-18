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Армия России освободила Новоалексеевку в ДНР

Армия России освободила Новоалексеевку в ДНР - 18.11.2024 Украина.ру

Армия России освободила Новоалексеевку в ДНР

Подразделения российской группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Новоалексеевка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Минобороны России.

2024-11-18T18:44

2024-11-18T18:44

2024-11-18T18:44

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Российская войсковая группировка "Центр" нанесла поражение живой силе и технике 54-й, 100-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Вознесенка и Украинка (ДНР).При этом отражены 11 контратак штурмовых групп 23-й, 151-й механизированных, 71-й, 152-й егерских бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" Нацполиции Украины."Противник потерял более 500 военнослужащих, бронетранспортер М113 и 155-мм гаубицу М-777 производства США, пикап, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства, два 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30 и две 100-мм противотанковые пушки "Рапира", - сказано в официальном сообщении.Минобороны России также опубликовало видеозапись водружения российского флага в Новоалексеевке. Российские военнослужащие обнаружили в месте дислокации ВСУ флаги, в том числе со свастикой."В захваченном подвале, где проживали боевики ВСУ, были обнаружены флаги с нацистской символикой и флаги иностранных государств, предположительно привезенные наемниками", - отметили в Минобороны РФ.Также сегодня, 18 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины будет продолжена. Подробности в публикации Кремль: заморозки СВО не будет, любые варианты такого плана неприемлемы Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции заявил 18 ноября, что Реджеп Тайип Эрдоган не имеет отношения к фейку о якобы подготовленном турецким лидером плане "заморозки" СВО. Подробности в публикации Турция опровергла "мирный план Эрдогана" от BloombergБолее полная картина дня в обзоре Германия тоже предоставляет оружие и сдаёт США. Итоги 18 ноября на Украине

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новости, россия, украина, донецкая народная республика, эрдоган, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нацполиция, сво, минобороны рф, тероборона