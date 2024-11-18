Армия России освободила Новоалексеевку в ДНР
Подразделения российской группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Новоалексеевка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Минобороны России.
Российская войсковая группировка "Центр" нанесла поражение живой силе и технике 54-й, 100-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Вознесенка и Украинка (ДНР).
При этом отражены 11 контратак штурмовых групп 23-й, 151-й механизированных, 71-й, 152-й егерских бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" Нацполиции Украины.
"Противник потерял более 500 военнослужащих, бронетранспортер М113 и 155-мм гаубицу М-777 производства США, пикап, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства, два 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30 и две 100-мм противотанковые пушки "Рапира", - сказано в официальном сообщении.
Минобороны России также опубликовало видеозапись водружения российского флага в Новоалексеевке. Российские военнослужащие обнаружили в месте дислокации ВСУ флаги, в том числе со свастикой.
"В захваченном подвале, где проживали боевики ВСУ, были обнаружены флаги с нацистской символикой и флаги иностранных государств, предположительно привезенные наемниками", - отметили в Минобороны РФ.
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