Армия России освободила Новоалексеевку в ДНР - 18.11.2024 Украина.ру
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Армия России освободила Новоалексеевку в ДНР
Армия России освободила Новоалексеевку в ДНР - 18.11.2024 Украина.ру
Армия России освободила Новоалексеевку в ДНР
Подразделения российской группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Новоалексеевка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Минобороны России.
2024-11-18T18:44
2024-11-18T18:44
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Российская войсковая группировка "Центр" нанесла поражение живой силе и технике 54-й, 100-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Вознесенка и Украинка (ДНР).При этом отражены 11 контратак штурмовых групп 23-й, 151-й механизированных, 71-й, 152-й егерских бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" Нацполиции Украины."Противник потерял более 500 военнослужащих, бронетранспортер М113 и 155-мм гаубицу М-777 производства США, пикап, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства, два 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30 и две 100-мм противотанковые пушки "Рапира", - сказано в официальном сообщении.Минобороны России также опубликовало видеозапись водружения российского флага в Новоалексеевке. Российские военнослужащие обнаружили в месте дислокации ВСУ флаги, в том числе со свастикой."В захваченном подвале, где проживали боевики ВСУ, были обнаружены флаги с нацистской символикой и флаги иностранных государств, предположительно привезенные наемниками", - отметили в Минобороны РФ.Также сегодня, 18 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины будет продолжена. Подробности в публикации Кремль: заморозки СВО не будет, любые варианты такого плана неприемлемы Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции заявил 18 ноября, что Реджеп Тайип Эрдоган не имеет отношения к фейку о якобы подготовленном турецким лидером плане "заморозки" СВО. Подробности в публикации Турция опровергла "мирный план Эрдогана" от BloombergБолее полная картина дня в обзоре Германия тоже предоставляет оружие и сдаёт США. Итоги 18 ноября на Украине
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Украина.ру
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новости, россия, украина, донецкая народная республика, эрдоган, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нацполиция, сво, минобороны рф, тероборона
Новости, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Эрдоган, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Нацполиция, СВО, Минобороны РФ, тероборона

Армия России освободила Новоалексеевку в ДНР

18:44 18.11.2024
 
© Украина.руКарта ДНР
Карта ДНР - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Украина.ру
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Подразделения российской группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Новоалексеевка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Минобороны России.
Российская войсковая группировка "Центр" нанесла поражение живой силе и технике 54-й, 100-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Вознесенка и Украинка (ДНР).
При этом отражены 11 контратак штурмовых групп 23-й, 151-й механизированных, 71-й, 152-й егерских бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" Нацполиции Украины.
"Противник потерял более 500 военнослужащих, бронетранспортер М113 и 155-мм гаубицу М-777 производства США, пикап, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства, два 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30 и две 100-мм противотанковые пушки "Рапира", - сказано в официальном сообщении.
Минобороны России также опубликовало видеозапись водружения российского флага в Новоалексеевке. Российские военнослужащие обнаружили в месте дислокации ВСУ флаги, в том числе со свастикой.
"В захваченном подвале, где проживали боевики ВСУ, были обнаружены флаги с нацистской символикой и флаги иностранных государств, предположительно привезенные наемниками", - отметили в Минобороны РФ.
Также сегодня, 18 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины будет продолжена. Подробности в публикации Кремль: заморозки СВО не будет, любые варианты такого плана неприемлемы
Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции заявил 18 ноября, что Реджеп Тайип Эрдоган не имеет отношения к фейку о якобы подготовленном турецким лидером плане "заморозки" СВО. Подробности в публикации Турция опровергла "мирный план Эрдогана" от Bloomberg
Более полная картина дня в обзоре Германия тоже предоставляет оружие и сдаёт США. Итоги 18 ноября на Украине
 
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Заголовок открываемого материала
18:44Армия России освободила Новоалексеевку в ДНР
18:20Турция опровергла "мирный план Эрдогана" от Bloomberg
18:10Германия сдаёт США и тоже предоставляет оружие. Итоги 18 ноября на Украине
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