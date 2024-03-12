https://ukraina.ru/20240312/1053815743.html

Александр Перенджиев: Россия сорвет изощренную игру Франции и Британии, но столкнется с парой новых ВСУ

Александр Перенджиев: Россия сорвет изощренную игру Франции и Британии, но столкнется с парой новых ВСУ - 12.03.2024 Украина.ру

Александр Перенджиев: Россия сорвет изощренную игру Франции и Британии, но столкнется с парой новых ВСУ

На Украине гибнут военнослужащие НАТО, которые попадают туда под видом наемников. Гробы идут пачками. Российская армия уничтожает немало западной техники. Поэтому Запад так зашевелился. Он уже не знает, как себя повести.

2024-03-12T04:57

2024-03-12T04:57

2024-03-12T04:57

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всу

россия

европа

сша

франция

украина

великобритания

арктика

ракеты

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Либо решиться на открытые боевые действия с Россией, либо еще продолжать теневую войну, когда под брендом ВСУ против ВС РФ будет воевать армия НАТО, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр ПеренджиевОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее глава Французской коммунистической партии Фабьен Руссель заявил, что Эммануэль Макрон на закрытой встрече с лидерами французских политических сил якобы раскрыл сценарии вступления прямой интервенции Парижа на Украину. По его словам, поводом для прямого участия французских войск в зоне СВО станет прорыв российской армии к Одессе или к Киеву.- Александр Николаевич, я даже не знаю, как это интерпретировать. С одной стороны, учитывая то, как сейчас ВСУ бросают резервы под Авдеевку, защищать Киев и Одессу им будет попросту некем. С другой стороны, прорывом к Киеву или к Одессе можно считать освобождение нами любого более-менее значимого украинского города…- То, что военнослужащие НАТО воюют на стороне ВСУ – ни для кого не секрет. Вопрос в масштабе. И Макрон по сути призывает рассмотреть вопрос об увеличении числа натовских военнослужащих на Украине. Но я бы обратил внимание на другие аспекты по поводу того, для чего он делает такие заявления.Первое. Франция сейчас проигрывает России борьбу за глобальный Юг, поэтому пытается сработать весьма изощренно. Изощренность заключается в том, что Париж пытается стравить Россию с глобальным Югом. Для этого можно использовать "Иностранный легион", раздув его за счет представителей глобального Юга (африканцы и арабы), которые находятся на территории Франции и Европы.Экономика в Европе ухудшается. Ни Макрон, ни Шольц эти проблемы решать не собираются. И если Россию столкнут со странами глобального Юга, которые будут воевать на стороне ВСУ или даже НАТО, то это позволит Западу отвлечь свое население от проблем.Второе. США хотели бы руками других европейских государств начать войну за арктические ресурсы против России. Швеция только что вступила в НАТО. Причем это событие совпало по времени с резкими заявлениями Макрона о том, что Запад должен повоевать с Россией. Не надо думать, что речь идет только про Украину. Речь идет и о северных широтах.Третье. Это разборки внутри самого Запада. Некоторое время назад Италия возмущалась по поводу того, что Франция и Германия не имеют права делать заявления от имени всего НАТО. Так в том-то и дело, что США сейчас меньше стали уделять внимание Европе, поэтому европейские страны сейчас ведут себя по принципу "кот из дома, мыши в пляс".Первой такой мышью стал Макрон, который вылез из норы и решил проявить инициативу (кто раньше встал – того и тапки). Тут же нельзя сбрасывать со счетов и коммерческий аспект.Если Запад готовит поход на Украину под эгидой Франции, то деньги, оружие и боеприпасы для Киева должны будут проходить через Париж. Да и "Иностранный легион", который является военно-коммерческой структурой (война как услуга) может послужить в качестве базы для подготовки западных боевиков для войны на Украине.Конечно, мы не должны все эти заявления принимать за чистую монету. Но не надо думать, что это просто слова. За ними уже сейчас идут приготовления к неким агрессивным действиям.- Вы сказали, что Франция попытается раздуть "Иностранный легион" за счет африканцев и арабов, чтобы поссорить Россию с глобальным Югом. А глобальный Юг этого не понимает?- Пока эту версию озвучил только я. Публично об этом пока никто не говорит. Но на это надо обратить внимание уже сейчас.Мы проводим форумы "Россия-Африка". Мы состоим наблюдателями при Исламской конференции. Мы сотрудничаем с Лигой арабских государств. Москва на всех этих мероприятиях могла бы предупредить страны глобального Юга о том, что у Франции есть такие планы.Можно поступить еще проще. Минобороны собирает военных атташе со всего мира и дает пресс-конференцию. Мы могли бы и там сказать, что такой сценарий возможен, поэтому давайте ему вместе противодействовать. Глобальный Юг должен хотя бы провести разъяснительную работу со своими соотечественниками в Европе, чтобы они не ввязывались в эти игры Запада.Повторюсь, мы уже сейчас должны противодействовать этому сценарию. А не ждать, пока нас опередят, и мы будем бить по хвостам.- Вы сказали, что ужесточение риторики Макрона совпало со вступлением Швеции в НАТО. Расскажите, пожалуйста, подробнее, какие военно-технические приготовления в Арктике Запад сделал за последнее время.- Во-первых, НАТО проводит арктические учения. Во-вторых, в этот регион входит Балтика. Формула "Балтийское море будет внутренним морем НАТО" - это не только способ сбросить Россию из балтийского региона. Это попытка закрыть нам Северный морской путь. В ответ на эти игры мы воссоздаем Ленинградский и Московский военные округа.Напомню, что Россия запретила британцам ловить рыбу в Баренцевом море. Мы это сделали из-за подготовки Лондона к различным агрессивным действиям в регионе. Они же под видом рыбной ловли вели обыкновенную военную разведку. Так что наше руководство прекрасно понимает степень этих угроз и реагирует на них уже сейчас.Тем более, НАТО сейчас будет проводить больше учений в Баренцевом море и попыток проникнуть на сам Севморпуть.Отмечу также, что в борьбе за Арктику у России есть союзник в лице Китая. Пекин заинтересован в совместном с нами владении этими ресурсами Севморпути. Если по Украине Китай останется над схваткой, то в борьбе за Арктику он окажет нам прямую военную поддержку.Надо знать, что у США разработана арктическая стратегия. На Аляске уже создана специальная инфраструктура, которая как раз направлена на агрессивные действия против наших северных рубежей. Там уже есть серьезная сейсмическая и климатическая система HAARP, способная вывести из строя электронику в ракетах, самолетах и космических спутниках.США не собираются направлять свои войска в Арктику. Но они делают ставку на свои мощные технические устройства.- Как и на Украине.- Совершенно верно. Только в случае с Арктикой прокси-войсками США станут страны северной Европы: Швеция, Финляндия, Норвегия.- Вы допускаете сценарий войны за Арктику, когда Прибалтика нападает на Калининград, Финляндия – на Выборг и Карелию, а Норвегия – на Мурманск?- Такие сценарии наверняка разрабатываются. Наш Генштаб об этом знает. Нужно изучать театр военных действий: разведка, размещение войск, планы сражений. Мы думаем о том, как бы проходила война за Арктику, и постоянно уточняем различные сценарии развития событий.- Удается ли Западу сделать так, чтобы Россия завязла на Украине и за Арктикой не поспевала?- Не удается.Уж извините, что я сейчас вставлю свои пять копеек. Но я еще задолго до СВО говорил, что украинский кризис – это не главное противостояние в мире. Основная борьба развернется за Арктику. Кто будет владеть ее ресурсами, тот и станет самым влиятельным государством в мире в сфере геокономики и геополитики. США и Запад это понимают.А Украина и другие побочные конфликты на Южном Кавказе или Средней Азии ставят целью оттянуть российские ресурсы, чтобы у нас не осталось сил на Арктику. Но мы везде держим ситуацию под контролем.Например, еще до событий 2013-2014 годов мы приняли решение создавать арктические войска: разрабатывались специальные арктические вооружения и техника, проводилась специальная подготовка, отрабатывалась логистика. А в 2023 году было принято постановление правительства о создании опорных населенных пунктов вдоль Севморпути. "Арктический трилистник" - это лишь малая часть нашей большой военной инфраструктуры в этом регионе.Кроме того, мы создаем инфраструктуру промышленно-гражданского характера, чтобы в интересах России осваивать арктические ресурсы.Помните, что сказал Ломоносов в отношении Сибири? "Богатства России будут Сибирью прирастать". Так и тут. Богатства России прирастят Арктикой.- Вы сказали, что в Европе сейчас идет борьба по поводу того, кто должен стать главным распределителем военной и финансовой помощи Украине. Имеет ли нам смысл всерьёз задумываться над тем, кто из них более наглый (Германия, Франция или Польша)? Или мы будем работать по всем, аккуратно, но сильно?- Мы должны везде использовать свою мягкую силу и свое влияние. Хватит уже играться относительно того, что нас это не касается. России нужно, чтобы Европа занималась своими внутренними проблемами, а не лезла к нам.- Расшифровка разговора офицеров Бундесвера об ударах по Крымскому мосту – это тоже мягкая сила?- Да.Возможно, Россия через свои контакты довела до Шольца, что если он отправит "Таурусы" на Украину, то будет жесткий ответ. Поэтому Шольц сделал вид, что он тут не при чем, а генералы Бундесвера – это натовские генералы. Но это же были немецкие генералы, которые говорили о ракетах немецкого производства.- А что будет, если Германия передаст "Тарусы" Великобритании, а англичане передадут их на Украину?- Тут пока непонятно, что на самом деле будет делать Великобритания. Поскольку Лондон заявил об этом открыто, то это похоже на информационный терроризм или даже на мошенничество. Возможен вариант, что англичане пообещают передать "Таурусы" Украине, потом скажут: "еще не время, пусть они у нас полежат", а потом просто присвоят себе эти ракеты.Конечно, Лондон может передать их Украине. Но тут уже Москва сможет занять более жесткую позицию в отношении британцев, заявив, что передача "Тауруса" делает их соучастником агрессии против России.Я не буду говорить, будем ли предпринимать военно-технические действия против Великобритании. Я просто расскажу одну историю о том, как Советский Союз заставил Маргарет Тэтчер выступить с антиамериканскими заявлениями. Тогда наши подводные лодки зажали британский флот в районе Фолклендских островов. Мы пригрозили Лондону, что потопим их, заявив, что это сделали аргентинцы. Это сработало. Маргарет Тэтчер выступила с антиамериканскими заявлениями.Так что у нас есть меры воздействия на вооруженные силы Британии.- Готовы ли мы к тому, что мы решимся на военный ответ против западных стран, но эти меры не сработают?- Часть этих мер уже срабатывают.Во-первых, на Украине гибнут военнослужащие НАТО, которые попадают туда под видом наемников. Гробы идут пачками.Во-вторых, мы уничтожаем немало западной техники. Мы уже не успеваем следить за подбитыми "Абрамсами". Совсем недавно два ЗРК Patriot были уничтожены вместе с экипажем.Поэтому Запад так зашевелился. Он уже не знает, как себя повести. Либо решиться на открытые боевые действия с Россией, либо еще продолжать теневую войну против нас, когда под брендом ВСУ будет воевать армия НАТО.Пока же мы продолжим перемалывать ВСУ и постепенно двигаться дальше. Возможно, что мы перейдем и к более активным действиям.- В 1990е американские аналитики писали, что Россию нужно не пустить в три конкретных украинских города: Одессу, Днепропетровск и Полтаву. Можно ли считать, что если мы их займем, то Запад сдастся?- Запад не сдастся. Он еще будет упираться. Но взятие этих городов однозначно усилит наши геополитические позиции и сделает "старые" российские территории более безопасными.Кроме того, мы получим население, которое не так агрессивно будет настроено к русскому языку и русской культуре. Да, там будут люди с перепрошитыми мозгами, но при правильной воспитательной работе мы с этой задачей справимся.Наконец, взяв эти территории, мы усилим свой экономический потенциал. Насчет Донбасса все понятно – его надо освобождать и восстанавливать. А Полтава, Днепропетровск и вся восточная Украина – это мощный промышленный регион. Центральная и западная часть ее более сельскохозяйственная.Короче говоря, взяв под контроль эти территории, мы превратим оставшуюся часть Украины в государство уровня Сомали. Не потому, что там будет много бандитов, а потому, что у нее вообще не останется никакой экономики.- Когда это может случиться?- Я могу только выражать надежду, что это случится в 2025 году. Надеюсь, мы возьмем под контроль жизненно важные регионы Украины и добьемся, чтобы Запад прекратил в отношении нас свою агрессивную политику.

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, европа, сша, франция, украина, великобритания, арктика, ракеты, одесса, киев