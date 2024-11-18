Турция опровергла "мирный план Эрдогана" от Bloomberg - 18.11.2024 Украина.ру
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Турция опровергла "мирный план Эрдогана" от Bloomberg
Турция опровергла "мирный план Эрдогана" от Bloomberg - 18.11.2024 Украина.ру
Турция опровергла "мирный план Эрдогана" от Bloomberg
Турецкий президент не готовил для саммита G20 план приостановки военного конфликта на Украине, а распространяемая информация об этом мифическом плане является недостоверной. Об этом 18 ноября заявил Центре по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции.
2024-11-18T18:20
2024-11-18T18:20
новости
турция
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эрдоган
владимир зеленский
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дезинформация
информационная война
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Ранее о плане "заморозки" СВО сообщала западная пресса. При этом многие издания ссылались на информагентство Bloomberg, цитировавшего анонимов, якобы посвящённых в мысли турецкого лидера. Сам же Реджеп Тайип Эрдоган не заявлял о подготовке каких-либо планов по прекращению российской специальной военной операции на территории Украины."Утверждение некоторых СМИ о том, что "Турция подготовила предложение по прекращению российско-украинской войны и что этот план будет представлен по случаю саммита G20", не соответствует действительности", - заявил Центре по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям Администрации президента Турции.В официальном комментарии госоргана Турции фактически опровергается всё, что распространялось на тему нового мирного плана Эрдогана информагентством "Блумберг" и другими западными изданиями."Пожалуйста, не полагайтесь на заявления, сделанные не из официальных источников", - посоветовали в Центре по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям Администрации президента Турции.Тем не менее, на тему фейкового нового мирного плана Эрдогана уже успели высказаться политики и политологи, а также официальные лица в разных странах. Подробности в публикации Кремль: заморозки СВО не будет, любые варианты такого плана неприемлемы Ранее в новостях: Bloomberg: Эрдоган может сделать Зеленскому предложение – очередной "Минск" Более полная картина дня в обзоре Германия тоже предоставляет оружие и сдаёт США. Итоги 18 ноября на Украине
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Новости
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новости, турция, украина, кремль, эрдоган, владимир зеленский, bloomberg, сво, дезинформация, информационная война, информационная безопасность, фейк, сми
Новости, Турция, Украина, Кремль, Эрдоган, Владимир Зеленский, bloomberg, СВО, дезинформация, информационная война, информационная безопасность, фейк, СМИ

Турция опровергла "мирный план Эрдогана" от Bloomberg

18:20 18.11.2024
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Турецкий президент не готовил для саммита G20 план приостановки военного конфликта на Украине, а распространяемая информация об этом мифическом плане является недостоверной. Об этом 18 ноября заявил Центре по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции.
Ранее о плане "заморозки" СВО сообщала западная пресса. При этом многие издания ссылались на информагентство Bloomberg, цитировавшего анонимов, якобы посвящённых в мысли турецкого лидера. Сам же Реджеп Тайип Эрдоган не заявлял о подготовке каких-либо планов по прекращению российской специальной военной операции на территории Украины.
"Утверждение некоторых СМИ о том, что "Турция подготовила предложение по прекращению российско-украинской войны и что этот план будет представлен по случаю саммита G20", не соответствует действительности", - заявил Центре по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям Администрации президента Турции.
В официальном комментарии госоргана Турции фактически опровергается всё, что распространялось на тему нового мирного плана Эрдогана информагентством "Блумберг" и другими западными изданиями.
"Пожалуйста, не полагайтесь на заявления, сделанные не из официальных источников", - посоветовали в Центре по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям Администрации президента Турции.
Тем не менее, на тему фейкового нового мирного плана Эрдогана уже успели высказаться политики и политологи, а также официальные лица в разных странах. Подробности в публикации Кремль: заморозки СВО не будет, любые варианты такого плана неприемлемы
Ранее в новостях: Bloomberg: Эрдоган может сделать Зеленскому предложение – очередной "Минск"
Более полная картина дня в обзоре Германия тоже предоставляет оружие и сдаёт США. Итоги 18 ноября на Украине
 
НовостиТурцияУкраинаКремльЭрдоганВладимир ЗеленскийbloombergСВОдезинформацияинформационная войнаинформационная безопасностьфейкСМИ
 
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18:44Армия России освободила Новоалексеевку в ДНР
18:20Турция опровергла "мирный план Эрдогана" от Bloomberg
18:10Германия сдаёт США и тоже предоставляет оружие. Итоги 18 ноября на Украине
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