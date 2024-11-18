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Турция опровергла "мирный план Эрдогана" от Bloomberg

Турция опровергла "мирный план Эрдогана" от Bloomberg - 18.11.2024 Украина.ру

Турция опровергла "мирный план Эрдогана" от Bloomberg

Турецкий президент не готовил для саммита G20 план приостановки военного конфликта на Украине, а распространяемая информация об этом мифическом плане является недостоверной. Об этом 18 ноября заявил Центре по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции.

2024-11-18T18:20

2024-11-18T18:20

2024-11-18T18:20

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Ранее о плане "заморозки" СВО сообщала западная пресса. При этом многие издания ссылались на информагентство Bloomberg, цитировавшего анонимов, якобы посвящённых в мысли турецкого лидера. Сам же Реджеп Тайип Эрдоган не заявлял о подготовке каких-либо планов по прекращению российской специальной военной операции на территории Украины."Утверждение некоторых СМИ о том, что "Турция подготовила предложение по прекращению российско-украинской войны и что этот план будет представлен по случаю саммита G20", не соответствует действительности", - заявил Центре по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям Администрации президента Турции.В официальном комментарии госоргана Турции фактически опровергается всё, что распространялось на тему нового мирного плана Эрдогана информагентством "Блумберг" и другими западными изданиями."Пожалуйста, не полагайтесь на заявления, сделанные не из официальных источников", - посоветовали в Центре по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям Администрации президента Турции.Тем не менее, на тему фейкового нового мирного плана Эрдогана уже успели высказаться политики и политологи, а также официальные лица в разных странах. Подробности в публикации Кремль: заморозки СВО не будет, любые варианты такого плана неприемлемы Ранее в новостях: Bloomberg: Эрдоган может сделать Зеленскому предложение – очередной "Минск" Более полная картина дня в обзоре Германия тоже предоставляет оружие и сдаёт США. Итоги 18 ноября на Украине

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новости, турция, украина, кремль, эрдоган, владимир зеленский, bloomberg, сво, дезинформация, информационная война, информационная безопасность, фейк, сми