https://ukraina.ru/20241118/1059014024.html
Военный волонтер Роман Алехин о Курской битве с ВСУ: Каждый шаг к Судже будет даваться нам с трудом
Военный волонтер Роман Алехин о Курской битве с ВСУ: Каждый шаг к Судже будет даваться нам с трудом - 18.11.2024 Украина.ру
Военный волонтер Роман Алехин о Курской битве с ВСУ: Каждый шаг к Судже будет даваться нам с трудом
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал социальный технолог и военный волонтер из Курска Роман Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
2024-11-18T17:54
2024-11-18T17:54
2024-11-18T17:54
курская область
черниговская область
курск
вооруженные силы украины
эксклюзив
спецоперация
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За последнее время характер боев в Курской области ужесточается. Враг бросает сюда все – и "Абрамсы", и "Челленджеры". А самое главное – личный состав. Наших ребят здесь меньше, но мы перемалываем противника. Была информация, что ВСУ пытались выйти из окружения в районе Ольговского леса, но мы их размотали. Надеюсь, что мы выровняем этот аппендикс и нам станет проще.Более того, пока у нас с трудом получается сносить наши укрепления, которые заняли ВСУ.Дарьино (небольшая деревня) до сих пор не пала. И мы уперлись в Плехово. Это я к разговорам о том, что у нас там якобы укреплений не было. Если не было укреплений, попробуйте их взорвать. Причем чем ближе мы будем подходить к Судже, тем больше укреплений нам будет попадаться. ВСУ придется выбивать и оттуда.В конце прошлой недели была информация, что наши диверсанты заняли пару населенных пунктов в Черниговской области, не встретив никакого сопротивления. Но эта наша активность с целью растащить Курскую группировку врага.Зеленский идет ва-банк. Он считает, что Курская область поможет ему расторговать все. Ради этого он туда затащил такую огромную группировку. Даже если мы займем половину Черниговской области, он не откажется пробиться к Курчатову, чтобы захватить Курскую АЭС.Да, пока у него это не получается. Но мы не должны расслабляться. Мы должны давить и усиливать резервы.
https://ukraina.ru/20240229/1053631343.html
https://ukraina.ru/20241114/1058914484.html
курская область
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
курская область, черниговская область, курск, вооруженные силы украины, эксклюзив, спецоперация
Курская область, Черниговская область, Курск, Вооруженные силы Украины, Эксклюзив, Спецоперация
Военный волонтер Роман Алехин о Курской битве с ВСУ: Каждый шаг к Судже будет даваться нам с трудом
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал социальный технолог и военный волонтер из Курска Роман Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
За последнее время характер боев в Курской области ужесточается. Враг бросает сюда все – и "Абрамсы", и "Челленджеры". А самое главное – личный состав. Наших ребят здесь меньше, но мы перемалываем противника. Была информация, что ВСУ пытались выйти из окружения в районе Ольговского леса, но мы их размотали. Надеюсь, что мы выровняем этот аппендикс и нам станет проще.
Более того, пока у нас с трудом получается сносить наши укрепления, которые заняли ВСУ.
Дарьино (небольшая деревня) до сих пор не пала. И мы уперлись в Плехово. Это я к разговорам о том, что у нас там якобы укреплений не было. Если не было укреплений, попробуйте их взорвать. Причем чем ближе мы будем подходить к Судже, тем больше укреплений нам будет попадаться. ВСУ придется выбивать и оттуда.
В конце прошлой недели была информация, что наши диверсанты заняли пару населенных пунктов в Черниговской области
, не встретив никакого сопротивления. Но эта наша активность с целью растащить Курскую группировку врага.
Зеленский идет ва-банк. Он считает, что Курская область поможет ему расторговать все. Ради этого он туда затащил такую огромную группировку. Даже если мы займем половину Черниговской области, он не откажется пробиться к Курчатову, чтобы захватить Курскую АЭС.
Да, пока у него это не получается. Но мы не должны расслабляться. Мы должны давить и усиливать резервы.