https://ukraina.ru/20241118/1059014024.html

Военный волонтер Роман Алехин о Курской битве с ВСУ: Каждый шаг к Судже будет даваться нам с трудом

Военный волонтер Роман Алехин о Курской битве с ВСУ: Каждый шаг к Судже будет даваться нам с трудом - 18.11.2024 Украина.ру

Военный волонтер Роман Алехин о Курской битве с ВСУ: Каждый шаг к Судже будет даваться нам с трудом

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал социальный технолог и военный волонтер из Курска Роман Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.

2024-11-18T17:54

2024-11-18T17:54

2024-11-18T17:54

курская область

черниговская область

курск

вооруженные силы украины

эксклюзив

спецоперация

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За последнее время характер боев в Курской области ужесточается. Враг бросает сюда все – и "Абрамсы", и "Челленджеры". А самое главное – личный состав. Наших ребят здесь меньше, но мы перемалываем противника. Была информация, что ВСУ пытались выйти из окружения в районе Ольговского леса, но мы их размотали. Надеюсь, что мы выровняем этот аппендикс и нам станет проще.Более того, пока у нас с трудом получается сносить наши укрепления, которые заняли ВСУ.Дарьино (небольшая деревня) до сих пор не пала. И мы уперлись в Плехово. Это я к разговорам о том, что у нас там якобы укреплений не было. Если не было укреплений, попробуйте их взорвать. Причем чем ближе мы будем подходить к Судже, тем больше укреплений нам будет попадаться. ВСУ придется выбивать и оттуда.В конце прошлой недели была информация, что наши диверсанты заняли пару населенных пунктов в Черниговской области, не встретив никакого сопротивления. Но эта наша активность с целью растащить Курскую группировку врага.Зеленский идет ва-банк. Он считает, что Курская область поможет ему расторговать все. Ради этого он туда затащил такую огромную группировку. Даже если мы займем половину Черниговской области, он не откажется пробиться к Курчатову, чтобы захватить Курскую АЭС.Да, пока у него это не получается. Но мы не должны расслабляться. Мы должны давить и усиливать резервы.

https://ukraina.ru/20240229/1053631343.html

https://ukraina.ru/20241114/1058914484.html

курская область

черниговская область

курск

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2024

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

курская область, черниговская область, курск, вооруженные силы украины, эксклюзив, спецоперация