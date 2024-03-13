https://ukraina.ru/20240313/1053850140.html

Кот из дома - мыши в пляс: политолог рассказал, почему Макрон первый вылез "из норы" и занял "тапки" США

Кот из дома - мыши в пляс: политолог рассказал, почему Макрон первый вылез "из норы" и занял "тапки" США - 13.03.2024 Украина.ру

Кот из дома - мыши в пляс: политолог рассказал, почему Макрон первый вылез "из норы" и занял "тапки" США

США стали меньше уделять внимание Европе, поэтому европейские страны начали вести себя более самостоятельно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2024-03-13T06:01

2024-03-13T06:01

2024-03-13T06:01

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Военнослужащие НАТО воюют на стороне ВСУ, это не секрет. Но сейчас Макрон призывает увеличить числа военнослужащих НАТО на Украине. Важно понять, для чего он делает такие заявления, рассказал политолог.Одна из причин этого - разборки внутри самого Запада. Некоторое время назад Италия возмущалась по поводу того, что Франция и Германия не имеют права делать заявления от имени всего НАТО, отметил эксперт.Дело в том, что США сейчас стали меньше уделять внимание Европе, поэтому европейские страны начали вести себя по принципу "кот из дома - мыши в пляс", подчеркнул он.Если Запад готовит поход на Украину под эгидой Франции, то деньги и оружие для Киева должны проходить через Париж. При этом "Иностранный легион" может послужить в качестве базы для подготовки западных боевиков, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Перенджиев: Россия сорвет изощренную игру Франции и Британии, но столкнется с парой новых ВСУ читайте на сайте Украина.ру.

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