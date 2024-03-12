https://ukraina.ru/20240312/1053831542.html

Провал Макрона, сорванные атаки дронов, радикальная партия ВСУшников. Главное на Украине на утро 12 марта

Провал Макрона, сорванные атаки дронов, радикальная партия ВСУшников. Главное на Украине на утро 12 марта - 12.03.2024 Украина.ру

Провал Макрона, сорванные атаки дронов, радикальная партия ВСУшников. Главное на Украине на утро 12 марта

Украина.ру, 12.03.2024

2024-03-12T09:00

2024-03-12T09:00

2024-03-12T10:49

хроники

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спецоперация

владимир зеленский

эммануэль макрон

беспилотники

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атака

украина

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Макрон столкнулся с трудностями в поиске партнеров для поддержки Украины, а Зеленский отказался от помощи французских военных. ВСУ попытались атаковать дронами российские города, но потерпели неудачу. Украинские военные хотят создать радикальную партию с боевым крылом.Президент Франции Эммануэль Макрон, который перешел к жесткой риторике в отношении России и заявил об отсутствии красных линий в поддержке Киева, столкнулся со сложностями в поиске сторонников в том, что касается поставки дальнобойных вооружений или возможной отправки военных на Украину, пишет агентство "Франс Пресс".После переноса визита в Киев, намеченного на середину февраля, Макрон объявил, что прибудет в украинскую столицу "до середины марта", однако даты его поездки все еще не обозначены. В Елисейском дворце сообщили, что "речи о рисках безопасности в ходе визита в Киев не идет".Как сообщил агентству дипломатический источник, Макрон хочет отправиться на Украину "с конкретными результатами", но "объявление о разных коалициях с операционными обязательствами требует работы с партнерами"."Проблема в том, что это оказалось сложнее, чем он рассчитывал. В том числе во французских высших кругах признают, что позиция Макрона, который не исключил отправки западных войск на Украину, усложнила переговоры с его потрясенными союзниками. А глава государства пошел еще дальше, призвав европейцев "не быть трусами", – отмечает агентство.Особенное раздражение это вызвало в Германии, так как заявления Макрона были нацелены на ее собственные красные линии – в том числе поставки дальнобойных ракет Taurus.Как отмечает СМИ, "после этого европейские союзники вряд ли захотят помогать Макрону набивать себе цену и отправиться в Киев в виде героя поддержки Украины".В конце февраля французский лидер организовал в Париже конференцию по помощи Украине, в которой участвовали почти все страны ЕС.После нее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" – поставок Украине ракет среднего и дальнего действия.Он заверил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".Также, по его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя".В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая ФРГ, а также политических сил во Франции. Лидеры всех политических партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом.Лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо подчеркнул, что Макрон, обещающий все новые поставки вооружений Украине, готов полностью "ощипать" собственную армию."Объективно свобода действий Франции ограничена. Сегодня мы не располагаем большими военными и производственными мощностями. Вопрос в том, где граница: решат ли они разобрать на части французскую армию, готовы ли они обойти собственный закон "О военном программировании", созданный для французской армии, и насколько. Я думаю, что для них нет границ, они готовы ощипать французскую армию до конца", – сказал Филиппо.Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом.В понедельник президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу BFMTV указал, что Киеву не нужны французские военные."Пока Украина держится, французская армия может оставаться на французской территории. Ваши дети не будут умирать на Украине. Если Россия вступит в конфликт со страной НАТО, ваши дети могут быть отправлены в одну из стран НАТО, но это будет другой вопрос", – сказал он, отметив, что Украина не является членом альянса.Зеленский подчеркнул, что "не видит ничего плохого" в отправке военных и технического персонала для обучения украинцев и для производства и ремонта вооружений на территории Украины.По его словам, Украина "сталкивалась с трудностями из-за нехватки артиллерийских снарядов, воздушной блокады, российских дальнобойных ракет и высокой плотности российских беспилотников". Он также сообщил о строительстве трех фортификационных линий длиной по тысяче километров.Что касается запланированного на март и уже ранее переносившегося визита Макрона в Киев, его снова перенесли.Как разъяснило издание Politico со ссылкой на французского дипломата, французский лидер отложил визит из-за напряженности после собственных резких заявлений."Президент Франции Эммануэль Макрон отложил давно запланированный визит на Украину на фоне напряженности в отношениях с союзниками из-за его все более резких комментариев… Макрон теперь хочет "выделить необходимое время" для обсуждений с союзниками, чтобы он мог посетить Украину с ощутимыми результатами", - пишет издание.Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посочувствовал Франции из-за переноса визита Макрона в Киев и назвал французского лидера трусом."Макрон готовится отправиться в Киев? Но он зоологический трус! В любом случае рекомендую его офису взять с собой несколько пар трусов! Будет очень сильно пахнуть... PS: Я написал это сегодня утром и не успел опубликовать! ... Бедная Франция!", - написал Медведев в соцсети X.Атаки и провалы ВСУУкраинские войска за прошедшие сутки 11 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Шесть обстрелов - на Донецком направлении. Четыре обстрела - на Горловском направлении. Один обстрел - на Волновахском направлении", - говорится в телеграм-канале представительства.Поступили сведения о ранении 11 мирных жителей, среди них трое детей.Кроме того, ночью киевский режим попытался совершить террористическую атаку c применением 25 беспилотников самолетного типа по объектам на территории России.В Минобороны РФ указали, что дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили два беспилотника над территорией Московской области, один над Ленинградской, семь над Белгородской, 11 над Курской, один над Брянской, один над Тульской и два над Орловской.Опасность атаки беспилотника, который приближается со стороны Украины, была объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев."Внимание! Объявляется опасность атаки БПЛА! Со стороны Украины к Воронежской области приближается БПЛА. Силы ПВО готовы... Следите за оповещениями от правительства области либо от МЧС России. Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход", - написал Гусев в телеграм-канале.Ранее глава региона сообщал об уничтожении над Воронежем беспилотника.При этом в Киеве и большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Сигнал тревоги начал звучать с Полтавской области - в 0.03 мск, а в 0.28 мск прозвучал в Киеве.Украинские СМИ писали о взрывах в Одессе.Российские военные успешно расправляются с техникой ВСУ. Так, с начала года ВС РФ уничтожили не менее 40 украинских зенитных ракетных пусковых установок разного типа и не менее 20 радаров к ним, следует из данных Минобороны.В частности, с начала года различными огневыми и ударными средствами, в том числе в ходе групповых ракетных ударов и налетов барражирующих боеприпасов, было уничтожено около десяти украинских пусковых установок зенитной ракетной системы С-300, как в варианте С-300ПТ, так и в варианте С-300ПС. Параллельно было поражено не менее десяти радиолокационных станций из состава данной системы, в основном командных пунктов с локатором подсвета цели и наведения зенитных ракет.Существенно поредели "ряды" поставленных Украине из США зенитных ракетных комплексов Patriot. С начала года российскими средствами уничтожено не менее шести пусковых установок американского комплекса и как минимум две радиолокационных станции из его состава. Поражено четыре пусковых установки французского комплекса средней и большой дальности SAMP-T, три пусковых – германского IRIS-T, а также одна пусковая – норвежского NASAMS. Кроме того, уничтожено более десятка радаров из состава этих комплексов.Уничтожено 14 зенитных ракетных комплекса ближнего действия "Стрела-10" и две огневых установки комплекса средней дальности "Бук-М1"Как отметил военный эксперт, директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, "высокоэффективные действия российской авиации по поражению целей бомбами с управляемыми модулями планирования и коррекции вынуждают ВСУ подвигать свои средства ПВО ближе к линии боевого соприкосновения, в зону досягаемости многих наших средств огневого поражения, включая, к примеру, реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", поэтому потери ВСУ в компоненте ПВО в последние месяцы существенно выросли".Российско-американский ученый, профессор Коннектикутского университета Петр Турчин, которого называют "предсказателем", чьи прогнозы обычно сбываются, заявил газете Financial Times, что Россия одержит победу в конфликте на Украине, это произойдет "с почти математической точностью"."С почти "математической точностью" Россия одержит победу, так как у нее больше возможностей производить артиллерийские снаряды калибром 152 и 155 миллиметров", - заверил ученый.Он добавил, что, учитывая геополитические факторы, конфликт на Украине все равно бы начался, даже если президентом России был не Владимир Путин, которого привыкли обвинять на Западе. Турчин объяснил конфликт озабоченностью в связи с НАТО.Партия ВСУшниковУкраинские военные, недовольные политикой руководства страны, планируют создать радикальную партию с боевым крылом, которая добивалась бы свержения власти террористическими методами, следует из переписки на закрытом ресурсе, полученной российскими специалистами.Представитель силовых структур РФ рассказывал ранее, что российские специалисты получили доступ к телеграм-каналу "ParaBelum", в котором представители элитных подразделений ВСУ, СБУ и нацбатов "всерьез обсуждают варианты свержения действующей власти и командования ВСУ".В числе участников чата уроженец Киевской области Захаров Владимир Валерьевич, 11.10.1980 года рождения, бывший стрелок в 108-го горно-штурмового батальона; морпех с ампутированной ногой Византий Василий Васильевич, 18.05.1991 года рождения, попавший в плен в Мариуполе, вышедший по обмену; военнослужащий ВСУ Черноиваненко Захар Николаевич, 01.02.1995 года рождения.В чате обсуждают создание политической партии, основанной на методах террора, предлагая начать с расправы над депутатами Верховной Рады, после чего приступить к террористическим действиям с подрывами и устранением несогласных - вплоть до расстрелов."Почему мы не создадим свою партию?" - предложил один из участников беседы."Вот 111 человек есть [участников чата]", - ответил ему другой."Нужно, братцы, как в Китае. Всех к стенке", - предложил еще один участник беседы."Ну, значит, нужно будет помимо партии создавать еще группу отдельную по типу ГУР [Главное управление разведки Минобороны Украины, военная разведка] и делать зачистки в ВР (Верховная рада)", - такое предложение также прозвучало в чате."Это террор", - пишет автор проекта про ГУР.Как предположил один из участников беседы, жители Украины будут понимать, кто стоит за этими терактами, но из-за недовольства верховной властью поддержат такие методы.Недовольство в среде украинских силовиков возниклоа на фоне многомесячного противостояния уже бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного с Владимиром Зеленским и его окружением, которое завершилось в начале февраля увольнением генерала.Во главе ВСУ Зеленский поставил лояльного себе Александра Сырского, до этого командовавшего Сухопутными войсками Украины и имеющего неоднозначную репутацию среди украинских военных – в частности, прозвища "генерал-200" и "бахмутский мясник".Западные СМИ, в том числе Washington Post, отмечали политическую мотивацию отстранения Залужного: Зеленский, опасаясь растущей популярности военачальника и видя в нем конкурента, решил отодвинуть его подальше от информационной повестки.

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, владимир зеленский, эммануэль макрон, беспилотники, дроны, атака, украина, россия, партия, техника, победа