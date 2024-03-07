От развала - к анархии. Украинские эксперты в панике от происходящего в стране - 07.03.2024 Украина.ру
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От развала - к анархии. Украинские эксперты в панике от происходящего в стране
От развала - к анархии. Украинские эксперты в панике от происходящего в стране - 07.03.2024 Украина.ру
От развала - к анархии. Украинские эксперты в панике от происходящего в стране
В украинских пабликах едва ли не каждый день появляются видео со сценами фактически похищений людей с улиц сотрудниками ТЦК (военкоматов). Добровольно идти умирать за Зеленского и за "европейский путь" Украины никто уже не хочет. И это еще до принятия закона об усилении мобилизации — пока депутаты Рады еще заняты работой над поправками к проекту.
2024-03-07T06:00
2024-03-07T06:00
эксклюзив
украина
эксперты
мобилизация
всу
александр сырский
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Телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на свой источник в Офисе президента (ОП) сообщает, что главком ВСУ Сырский настаивает на жестких нормах в законопроекте о мобилизации, чтобы иметь возможность быстро пополнить резервы вооруженных сил."В Генштабе недовольны попытками депутатов смягчить нормы законопроекта и отменить блокировку счетов для украинцев, что ослабит возможности ТЦК влиять на процесс", - пишут авторы канала.Украинский адвокат Ростислав Кравец отмечает, что за мобилизацию отвечают Кабмин и Минобороны, именно они постоянно изменяют законодательство, пытаясь улучшить воинский учет, но - "все происходит наоборот". Рассматриваемый Верховной Радой законопроект вряд ли изменит ситуацию.Кравец отметил, что большинство поправок носит "хайповый" характер, тогда как украинских военных беспокоит вопрос социальных гарантий от государства. Их нет, поэтому мобилизация и проваливается. И не только поэтому,"Фактическое отсутствие личного примера со стороны определенных лиц также приводит к тому, что в обществе возникают такие настроения - так чего я должен воевать, а чего они не воюют? Чего они там что-то рассказывают, а я должен отдавать за них свою жизнь? Почему у меня все забирают, а у них - наоборот, только растут состояния?", - сказал юрист в эфире канала Новини.Live.Кравец добавил, что такие настроения, может быть, формируются и российским ЦИПСО, но "отвечать нечем на самом деле". Большое количество людей прошли через ВСУ и на практике "столкнулись с определенными нюансами военной службы, выплат, предоставления медицинских услуг" и пр. Обо всем этом они рассказывают своим друзьям, родственникам, знакомым, пишут об этом в соцсетях.Это все и приводит к большому количеству негативных оценок деятельности Министерства обороны Украины, которое и должно заниматься мобилизацией, констатировал адвокат. Добавим — и не только МО, достаточно посмотреть украинские соцсети, где украинские военные с передовой прямо высказывают все, что они думают о Зеленском, о Кабмине, о депутатах Рады и о военном руководстве.Что до процесса мобилизации, то отлов людей на улицах не спасает положения. Это заметили и западные партнеры Киева. "Зеленский не знает, как набрать дополнительные войска по мере продвижения российской армии", пишет The Washington Post. По данным издания, украинской власти не удалось разработать четкий план по призыву или вербовке многих тысяч новых солдат, критически необходимых на фронте и отмечает, что все это "посеяло панику среди мужчин призывного возраста".Зеленский требует от всех, чтобы воевали, требует, чтобы принимали закон о дополнительной мобилизации, обещает Западу, что он удержит фронт, заявил экс-советник Кучмы украинский политолог и экономист Олег Соскин."Дайте оружия, говорит, я наберу нового мяса. А ему объясняют, что уже мясо не пойдет, что мужчины начинают открытое сопротивление любым проискам их захвата и похищения со стороны антиконституционных, незаконных структур, которые назвали себя какими-то "ТЦК", еще чем-то", - сказал эксперт в очередном выпуске своего видеоблога.Он продолжил: "У нас не крепостное право. Зеленский — это избранный нанятый менеджер, его полномочия уже заканчиваются… После 31 марта он является уже узурпатором, диктатором, просто захватчиком".Соскин напомнил, что на Украине президент избирается сроком на пять лет, эти пять лет практически прошли. А "зеленые кузнечики" (окружение Зеленского), по мнению эксперта, не понимают международного права — не факт, что новоизбранные европейские депутаты захотят иметь дело с неизбранным украинским президентом."Украина движется к полному развалу. Но это еще не все, будет следующая фаза — это анархия", - предрек экс-советник Кучмы. По его мнению, надо просить Китай и другие страны организовать мирные переговоры - "это единственный вариант спасения, единственный!".В другом выпуске блога Соскин снова призвал немедленно искать мира, пока русские не прорвали фронт, но сам же усомнился в том, что призыв услышат."Или, я так понимаю, что всем уже все по барабану. Я так думаю, у Порошенко все уже схвачено, у Юли (Тимошенко — Ред.) схвачено, в случае чего они все выезжают и все. То есть, Зеленский, Ермак, Шмыгаль, Стефанчук— они уничтожают полностью Украину. То ли им это поручено, то ли они в какой-то фазе находятся психического аффекта. Это уже не имеет значения", - сказал эксперт, добавив, что "счет пошел на дни".
https://ukraina.ru/20240306/1053718680.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, эксперты, мобилизация, всу, александр сырский
Эксклюзив, Украина, эксперты, мобилизация, ВСУ, Александр Сырский

От развала - к анархии. Украинские эксперты в панике от происходящего в стране

06:00 07.03.2024
 
© Нацполиция Украины
© Нацполиция Украины
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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В украинских пабликах едва ли не каждый день появляются видео со сценами фактически похищений людей с улиц сотрудниками ТЦК (военкоматов). Добровольно идти умирать за Зеленского и за "европейский путь" Украины никто уже не хочет. И это еще до принятия закона об усилении мобилизации — пока депутаты Рады еще заняты работой над поправками к проекту.
Телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на свой источник в Офисе президента (ОП) сообщает, что главком ВСУ Сырский настаивает на жестких нормах в законопроекте о мобилизации, чтобы иметь возможность быстро пополнить резервы вооруженных сил.
"В Генштабе недовольны попытками депутатов смягчить нормы законопроекта и отменить блокировку счетов для украинцев, что ослабит возможности ТЦК влиять на процесс", - пишут авторы канала.
Украинский адвокат Ростислав Кравец отмечает, что за мобилизацию отвечают Кабмин и Минобороны, именно они постоянно изменяют законодательство, пытаясь улучшить воинский учет, но - "все происходит наоборот". Рассматриваемый Верховной Радой законопроект вряд ли изменит ситуацию.
Кравец отметил, что большинство поправок носит "хайповый" характер, тогда как украинских военных беспокоит вопрос социальных гарантий от государства. Их нет, поэтому мобилизация и проваливается. И не только поэтому,
гривна флаг украина
Вчера, 06:15
Кто оплатит репарации и контрибуции. Как Киев пытается выжать все соки из населения на продолжение войныВ понедельник 5 марта глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил о планах по введению на Украине дополнительного налога на предпринимателей – военного сбора.
"Фактическое отсутствие личного примера со стороны определенных лиц также приводит к тому, что в обществе возникают такие настроения - так чего я должен воевать, а чего они не воюют? Чего они там что-то рассказывают, а я должен отдавать за них свою жизнь? Почему у меня все забирают, а у них - наоборот, только растут состояния?", - сказал юрист в эфире канала Новини.Live.
Кравец добавил, что такие настроения, может быть, формируются и российским ЦИПСО, но "отвечать нечем на самом деле". Большое количество людей прошли через ВСУ и на практике "столкнулись с определенными нюансами военной службы, выплат, предоставления медицинских услуг" и пр. Обо всем этом они рассказывают своим друзьям, родственникам, знакомым, пишут об этом в соцсетях.
Это все и приводит к большому количеству негативных оценок деятельности Министерства обороны Украины, которое и должно заниматься мобилизацией, констатировал адвокат. Добавим — и не только МО, достаточно посмотреть украинские соцсети, где украинские военные с передовой прямо высказывают все, что они думают о Зеленском, о Кабмине, о депутатах Рады и о военном руководстве.
Что до процесса мобилизации, то отлов людей на улицах не спасает положения. Это заметили и западные партнеры Киева. "Зеленский не знает, как набрать дополнительные войска по мере продвижения российской армии", пишет The Washington Post.
По данным издания, украинской власти не удалось разработать четкий план по призыву или вербовке многих тысяч новых солдат, критически необходимых на фронте и отмечает, что все это "посеяло панику среди мужчин призывного возраста".
Зеленский требует от всех, чтобы воевали, требует, чтобы принимали закон о дополнительной мобилизации, обещает Западу, что он удержит фронт, заявил экс-советник Кучмы украинский политолог и экономист Олег Соскин.
"Дайте оружия, говорит, я наберу нового мяса. А ему объясняют, что уже мясо не пойдет, что мужчины начинают открытое сопротивление любым проискам их захвата и похищения со стороны антиконституционных, незаконных структур, которые назвали себя какими-то "ТЦК", еще чем-то", - сказал эксперт в очередном выпуске своего видеоблога.
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5 марта, 18:48
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Он продолжил: "У нас не крепостное право. Зеленский — это избранный нанятый менеджер, его полномочия уже заканчиваются… После 31 марта он является уже узурпатором, диктатором, просто захватчиком".
Соскин напомнил, что на Украине президент избирается сроком на пять лет, эти пять лет практически прошли. А "зеленые кузнечики" (окружение Зеленского), по мнению эксперта, не понимают международного права — не факт, что новоизбранные европейские депутаты захотят иметь дело с неизбранным украинским президентом.
"Украина движется к полному развалу. Но это еще не все, будет следующая фаза — это анархия", - предрек экс-советник Кучмы. По его мнению, надо просить Китай и другие страны организовать мирные переговоры - "это единственный вариант спасения, единственный!".
В другом выпуске блога Соскин снова призвал немедленно искать мира, пока русские не прорвали фронт, но сам же усомнился в том, что призыв услышат.
"Или, я так понимаю, что всем уже все по барабану. Я так думаю, у Порошенко все уже схвачено, у Юли (Тимошенко — Ред.) схвачено, в случае чего они все выезжают и все. То есть, Зеленский, Ермак, Шмыгаль, Стефанчук— они уничтожают полностью Украину. То ли им это поручено, то ли они в какой-то фазе находятся психического аффекта. Это уже не имеет значения", - сказал эксперт, добавив, что "счет пошел на дни".
 
ЭксклюзивУкраинаэкспертымобилизацияВСУАлександр Сырский
 
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