https://ukraina.ru/20240305/1053712876.html

Хмары нет, но дело его живёт. На Украине нацистам наследуют извращенцы

Хмары нет, но дело его живёт. На Украине нацистам наследуют извращенцы - 05.03.2024 Украина.ру

Хмары нет, но дело его живёт. На Украине нацистам наследуют извращенцы

Одно из последних фото, на котором запечатлен умерший 21 февраля 2024 года нардеп Украины трех созывов Степан Хмара, которого посмертно назвали "дедушкой украинского национализма", очень четко показывает его суть. И человеческую, и политическую. Он – фанатик-радикал, нашедший достойную смену.

2024-03-05T17:32

2024-03-05T17:32

2024-03-05T17:34

украина

владимир скачко

мнения

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В плане фанатичного радикализма Степан Хмара – действительно "зеркало" непримиримого украинского национализма, уже давно переросшего в нацизм (при Степане Бандере в годы Второй мировой войны, когда украинские националисты прислуживали Адольфу Гитлеру в качестве расстрельных команд) и в неонацизм (после госпереворота 2014 года, когда Украину смогли превратить в агрессивную "АнтиРоссию"). Ради своей идеи – независимости Украины любой ценой – Хмара готов был на любое преступление.По жизни его вели два чувства – любви к тому, во что он как бы верил, и ненависти ко всему, что ему, по его же воззрениям, мешало. Второго было неизмеримо больше, и любовь сама как-то истончилась до минимальных величин. Поэтому этот человек жил ненавистью. Всепоглощающей. Всю жизнь.Сначала к советской власти, которая дала ему, сельскому "вуйку" (жлобу, если попроще) образование врача-стоматолога. Потом к работе, на которой он не столько лечил пациентов, сколько барыжил левыми приработками и неучтенными золотыми зубами и печатал националистический самиздат. За что в 1980 году и загремел на семь лет на нары.После освобождения – к своим старшим товарищам-диссидентам, у которых как бы заслуг перед "диссидентурой" было больше. На него они не обращали внимания и, как говорится, "тигру мяса не докладывали" -- обходили первыми должностями в новых партиях и движениях. Я невольно был свидетелем, как на одном из съездов в его кулуарах в Киевском Доме кино Хмара своим жесткими и лживыми нападками довел тогдашнего признанного лидера националистов Вячеслава Черновила до предынфарктного состояния. Черновилу стало плохо, он на скамеечке стал заваливаться набок, а Хмара, врач, напоминаю, по профессии, стоял и наблюдал за приближением развязки. Скорую вызвали я и пресс-секретарь Черновила.Веселая и непредсказуемая тогда была жизнь. Вообще-то из-за Хмары лично я вольно или невольно пострадал дважды. Первый раз осенью 1990 года, когда я, на всю голову охваченный преданностью плюрализму и свободе, напечатал в газете "Молодая гвардия", подготовленный Хмарой проект закона о запрете КПСС.Вот это был плюрализм! Газета издавалась на деньги Киевских обкома и горкома КПСС, а напечатала документ о призыве к своему "убийству".К нам в газету, конечно, пришли в тот же день. Но мы не отступили и напечатали. Редактора уволили, мне пришлось уволиться в знак солидарности тоже.Второй раз все случилось в июле 1991 года, за месяц до ГКЧП и провозглашения независимости Украины. Мы, группа украинских и иностранных журналистов, освещали арест Хмары только-только созданным украинским ОМОНом в гостинице "Украина" неподалеку от Крещатика (там теперь "Премьер Палас", возле которого убили российского экс-думца Дениса Вороненкова).Хмара к тому времени умудрился подраться с полковником милиции Вадимом Григорьевым, был обвинен в избиении милиционера? лишен депутатской неприкосновенности и арестован. Но затем до вынесения приговора освобожден из-под стражи и ждал нового ареста в гостинице, объяснив журналистам: "Добровольно явиться в суд я не могу, так как выражаю протест против этого политического бандитизма". В номере киевской гостиницы вместе с ни оказались заперты еще 27 человек -- соратники и журналисты.ОМОН арестовывал Хмару лихо: в номер пустили слезоточивую "черемуху", и человек 15 экипированных касками, бронежилетами и резиновыми палками топором срубили замок и петли, долго мутузились с опытными бодигардами нардепа, забрызгав все кровью, но в итоге всё равно проникли внутрь и на руках вынесли безмолвного Хмару к машине и в КПЗ. А нас на несколько часов оставили дышать слезоточивым газом в номере.На улице же, как писали потом СМИ, несколько сот "хмаровцев", вооружившись трезубцами, палками, камнями и бутылками, атаковали милицейский кордон. Было госпитализировано десять милиционеров и четверо сторонников нардепа.Я тогда написал статью "Украину" снова брали штурмом", за что и попал в немилость к руководству киевского ОМОНа.Через несколько дней я был арестован уже эстонской полицией в международном молодежном центре "Ноорус" под Нарвой. У меня отобрали паспорт и хотели арестовать на 30 дней "для выяснения личности" – я им напоминал шпиона. Спасли меня удостоверение журналиста газеты Верховной Рады Украины и местные активисты-демократы – "закрыть" парламентского журналиста эстонцы не решились. И честно рассказали, что наказать меня попросили из Киева, из ОМОНа, чтобы "не был таким умным".Паспорт назад я получил уже после 8 декабря 1991 года, после событий в Беловежской Пуще и распада СССР. Правда, с извинениями.А пишу я об этом только потому, что не слышал, чтобы Хмара хоть раз защитил нас. И газету, и тех, кого травили газом из-за него. Хмара пальцем о палец не ударил, чтобы нам помочь. Для него это "коммуняки ели коммуняк", а значит, все было правильно…И вот на упомянутом в начале снимке 85-летний и уже по виду больной Хмара в июле 2022 года что-то вещает собравшимся и крепко держит за руку стоящего перед ним на коленях могучего, покрытого тюремными наколками, наголо бритого амбала, который подобострастно заглядывает ему в глаза. Почти классическая картинка – и в гроб сходя, благословил. Только на украинский, неонацистский лад.Фото так, кстати, и назвали – "Хмара благословил Абальмаза". Изображенный на нем громила – некто Руслан Онищенко, уроженец городка Торез, 1972 года рождения, более известный как Абальмаз (его тюремное погоняло и настоящая фамилия). Уголовный авторитет, который после госпереворота 2014 года решил снискать славу еще и в борьбе за независимость Украины. Он вступил в карательный "национальный добровольческий" батальон "Шахтерск", а потом возглавил роту "Торнадо", которые осенью того же года уничтожали "Русскую весну" и ее носителей в Донбассе.Делали это "борцы за независимость" с такой звериной жестокостью, что неонацистская власть в лице тогдашнего главы МВД Украины Арсена Авакова (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) сама распустила "Шахтерск". Но трансформировала его в "Торнадо", во главе которого и стал Онищенко-Абальмаз. Первый раз его отправили на нары в 14-летнем возрасте за изнасилование сверстницы. Второй раз посадили в середине 90-х за незаконное обращение оружия, разбой, вымогательство и хулиганство. Третий раз привлекли к уголовной ответственности в 2005-м за похищение человека.После отбытия последнего наказания Абальмаз нашел себе фиктивную жену и, взяв ее фамилию, стал Онищенко, явив миру новый тип национального уголовника, презревшего бандитские законы и официально одевшего погоны милиционера (полицейского). Абальмаз возглавил "Торнадо" в звании лейтенанта полиции, официально, что называется, покрыв купола "честного сидельца" погонами "мусора" -- редчайший, если не единственный случай в этой среде. Но, видимо, что не сделаешь, если неонацистская и на первых порах все позволяющая родина в опасности…Когда случился госпереворот, Онищенко был уже авторитетным членом местной ОПГ, имел долю в нелегальных угольных шахтах и лично контролировал железнодорожные перевозки угля. Он сразу принял переворот, рассчитывая на нем неплохо заработать. Тогда же он совершил первое преступление против жителей Донбасса, поучаствовав в расстреле исполкома города Тореза.Кто еще помнит, уже в 2015 году рота "Торнадо" вызвала гнев киевских верховных неонацистов своими зверствами. В подвале школы луганского города Приволье Абальмаз с наци-подельниками создали пыточный конвейер. Там в "плену" всегда находилось, как минимум, десять человек – "ватников" и "колорадов" (то есть противников переворота). Из кого-то делали раба для выполнения самой грязной работы, кого-то насиловали, кого-то пытали и убивали забавы ради. Причем насиловали толпой и детей, и взрослых.Итогом такой "борьбы" стали почти двухлетнее судебное разбирательство, 80 томов дела, 111 свидетелей и 13 потерпевших и приговор Оболонского райсуда Киева 7 апреля 2017 года: 74 года тюрьмы на всех. Абальмаз огреб 11 лет. Суд признал "удовлетворение половой страсти неестественным способом под угрозой насилия", похищения людей и незаконное их удержание, пытки, доведение до самоубийства, вымогательства, грабежи, разбои.И вот пришел 2022 год, началась СВО, и неонацистской Украине понадобились испытанные кадры. К тому времени почти все торнадовцы уже вышли на свободу. Последним стал Абальмаз, отсидев семь лет из положенных одиннадцати. А едва ли не рьянее всех за его освобождение ратовал и организовывал акции именно Хмара.И вот свершилось: убийца, мародер, извращенец, вымогатель, похититель людей и педофил Онищенко-Абальмаз – на свободе и на коленях перед кумиром-освободителем.Произошла, как говорится, смена поколений. Неонацистская Украина опять в надежных руках – Абальмаз сейчас, говорят, пока на фронт не пошел и занялся волонтерством. Подвалы домов, где он "волонтерит", пока никто не проверял – не до того, Путин же "напал".Но Абальмазу есть чем заняться – Хмара оставил ему в наследство достойные заветы. Пока Абальмаз сидел, Хмара неистово боролся с "инородцем" Владимиром Зеленским и его соратниками, став их едва ли не самым непримиримым критиком. Еще в декабре 2019 года с трибуны Верховной Рады Украины Хмара призвал: "Их ничего не связывает с Украиной. Перекати-поле, которое не имеет корней, у них только деньги, поэтому они лгут, лгут и еще раз лгут. Давайте не допустим, вся наша украинская аудитория. Как только они попытаются проголосовать во втором чтении, мы, все украинцы, кто имеет совесть и ответственность, должны прийти сюда и просто вот эту падаль, подонков выбросить. Ибо аргументов они не знают, убеждать – это унижение и бесполезная трата времени".При этом он назвал действующую власть "шпаной ликвидаторов", у которых нет понятий патриотизма, совести и веры, и призвал украинцев собраться под парламентом и поступить по понятиям -- выбросить прочь эту власть. Замечу – неонацистскую.Но и та, что может прийти "по понятиям", будет, как видим, не лучше. Видимо, что-то с понятиями нужно делать…

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

украина, владимир скачко, мнения