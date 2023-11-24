Арсен Аваков, биография - 24.11.2023 Украина.ру
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Арсен Аваков, биография
Арсен Аваков, биография - 24.11.2023 Украина.ру
Арсен Аваков, биография
Бывший Министр внутренних дел Украины
2023-11-24T09:05
2023-11-24T09:05
биография
арсен аваков
политика
мвд украины
украина
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Детство и образование Арсен Аваков родился 2 января 1964 года в Баку. Отец политика по национальности – армянин, был советским офицером и служил в разных гарнизонах. В связи с чем, Арсен обучался в Чехословакии в школе для детей советских военных. О матери Авакова практически ничего не известно, кроме того, что она была осетинкой. У Арсена была сестра Марианна, но она рано ушла из жизни.После школы Аваков поступает в Харьковский политехнический институт на инженера-системотехника. На последних курсах ВУЗа он занимает должность инженера во Всесоюзном научно-исследовательском институте охраны вод в Харькове.Карьера В 1990 году Аваков становится одним из первых основателей на Украине акционерных обществ и занимает пост президента в АО “Инвестор”. Спустя два года Арсений открывает банк “Базис”. В дальнейшем финансово-промышленная группа подчинила себе 40 предприятий из разных отраслей экономики. Кроме того, в активах холдинга числились издательский дом, телеканалы, газеты и радио.ПолитикаВ политику Аваков уходит в 2002 году: начинает он этот путь, став членом исполкома администрации Харькова. Через два года он работает в харьковском отделении избирательного штаба Виктора Ющенко.Немного позже Аваков занимает должность руководителя Харьковской областной администрации, а вскоре вступает в совет партии “Народный союз „Наша Украина “и становится членом областного совета по Харьковскому региону.Увольняется с этой должности Аваков в 2010 году, так как накануне был поднят вопрос о его отставке в связи с недоверием депутатов. Однако, как заявил Аваков, “целью его увольнения было обеспечение необходимого количества голосов Виктору Януковичу”.После отстранения Аваков некоторое время числится в Харьковском областном совете: был членом партии “Батькивщина” Юлии Тимошенко, однако вскоре он покидает Украину из-за уголовного преследования, причиной которого стали обвинения в превышении должностных полномочий.Сбежал политик в Италию, где прожил около года, но в результате парламентских выборов в 2012-м он вновь получил депутатский мандат и неприкосновенность и сумел вернуться на Украину.В период Евромайдана Аваков принимает активное участие в государственном перевороте: помогает устанавливать баррикады и палаточные городки. После смены власти, 22 февраля 2014 года Авакова назначают на исполняющим обязанности, а 27 февраля его утвердили в должности министра внутренних дел Украины.На новом посту политик создает Национальную гвардию Украины, занимается формированием добровольческих батальонов, проводит ротацию кадров, а также подписывает указ о роспуске “Беркута”.Помимо этого, Аваков взялся за реформы в системе МВД Украины и реализацию проекта о патрульной полиции.Арсен Аваков, занимающий пост министра внутренних дел с февраля 2014 года, стал рекордсменом по времени работы во главе этого ведомства, побив рекорд одного из своих предшественников Юрия Кравченко.Летом 2021 года министр МВД подает в отставку по собственному желанию.15 июля депутаты Верховной Рады большинством голосов приняли отставку Авакова. Как предполагают журналисты, одной из версии отставки может быть встреча Авакова с новым главой посольства США Джорджем Кентом, которая не понравилась Зеленскому.СкандалыОдним из самых известных скандалов является перепалка между Аваковым и на тот момент губернатором Одесской области Саакашвили. 14 декабря 2015 года в ходе Нацсовета реформ в присутствии президента страны Петра Порошенко Авакову не понравилось выступление Саакашвили, в ходе ссоры он предлагал экс-президенту Грузии "убраться из его страны". На эмоциях Аваков плеснул стакан воды в оппонента, а следом политики обменялись репликой "бе-бе-бе", что впоследствии стало мемом. Не менее популярным инцидентом, в котором был замешан Аваков называется "Рюкзаки Авакова". В 2017 году Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) начало расследование коррупционного дела по закупке рюкзаков для МВД. Главным фигурантом дела был сын главы МВД Арсена Авакова — Александр Аваков. Его подозревали в растрате 14,5 миллиона гривен бюджетных средств при закупках.Прокуроры заявили, что стоимость изготовления одного рюкзака составляла 555 грн, а ведомство Арсена Авакова закупало их в пять раз дороже (2898 грн за штуку). Сами рюкзаки оказались в итоге на треть меньше заявленного размера. Однако никакого продолжения уголовное дело, которое было возбуждено по поводу "Рюкзаков Авакова", не было. Заместитель Авакова, замешанный в этом нашумевшем скандале, уволился по собственному желанию и покинул страну до того, как был выписан ордер на его арест.Отношения и дети Аваков состоит в браке с супругой Инной. Она занимала должность заместителя председателя правления ПАО АКБ “Базис”, которым владел Аваков.В браке у пары родился сын Александр. Известно, что он служил в специальном батальоне МВД “Киев-1”. На счету у сына Авакова десятки скандальных историй, в частности, связанных с азартными играми.Интересные факты1. Аваков – большой коллекционер. Он собирает монеты (самая старая -второго века до нашей эры). Также в его коллекции есть книги, оружие, вино, марки, картины, гравюры, эстампы, литографии и предметы антиквариата 3. Долгое время Аваков входил в сотню самых состоятельных украинцев4. Бывший министр внутренних дел является автором 12 научных трудов и монографии "Стратегия социально-экономического развития Харьковской области на период до 2015 года"5. Одно время его называли министром из Фейсбука, поскольку почти каждый день он писал посты о работе министерства, о политической ситуации и т.д. К слову, писал политик только на русском языке, так как украинского он не знал. Однако после начала повальной кампании против русского языка стал больше материалов публиковать на государственном языке.
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биография, арсен аваков, политика, мвд украины, украина
биография, Арсен Аваков, политика, МВД Украины, Украина

Арсен Аваков, биография

09:05 24.11.2023
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Бывший Министр внутренних дел Украины
Детство и образование
Арсен Аваков родился 2 января 1964 года в Баку. Отец политика по национальности – армянин, был советским офицером и служил в разных гарнизонах. В связи с чем, Арсен обучался в Чехословакии в школе для детей советских военных. О матери Авакова практически ничего не известно, кроме того, что она была осетинкой. У Арсена была сестра Марианна, но она рано ушла из жизни.
© avakov.com
© avakov.com
После школы Аваков поступает в Харьковский политехнический институт на инженера-системотехника. На последних курсах ВУЗа он занимает должность инженера во Всесоюзном научно-исследовательском институте охраны вод в Харькове.
Карьера
В 1990 году Аваков становится одним из первых основателей на Украине акционерных обществ и занимает пост президента в АО “Инвестор”. Спустя два года Арсений открывает банк “Базис”. В дальнейшем финансово-промышленная группа подчинила себе 40 предприятий из разных отраслей экономики. Кроме того, в активах холдинга числились издательский дом, телеканалы, газеты и радио.
Политика
В политику Аваков уходит в 2002 году: начинает он этот путь, став членом исполкома администрации Харькова. Через два года он работает в харьковском отделении избирательного штаба Виктора Ющенко.
Немного позже Аваков занимает должность руководителя Харьковской областной администрации, а вскоре вступает в совет партии “Народный союз „Наша Украина “и становится членом областного совета по Харьковскому региону.
Увольняется с этой должности Аваков в 2010 году, так как накануне был поднят вопрос о его отставке в связи с недоверием депутатов. Однако, как заявил Аваков, “целью его увольнения было обеспечение необходимого количества голосов Виктору Януковичу”.
После отстранения Аваков некоторое время числится в Харьковском областном совете: был членом партии “Батькивщина” Юлии Тимошенко, однако вскоре он покидает Украину из-за уголовного преследования, причиной которого стали обвинения в превышении должностных полномочий.
Сбежал политик в Италию, где прожил около года, но в результате парламентских выборов в 2012-м он вновь получил депутатский мандат и неприкосновенность и сумел вернуться на Украину.
© uaonline.com.ua
© uaonline.com.ua
В период Евромайдана Аваков принимает активное участие в государственном перевороте: помогает устанавливать баррикады и палаточные городки. После смены власти, 22 февраля 2014 года Авакова назначают на исполняющим обязанности, а 27 февраля его утвердили в должности министра внутренних дел Украины.
На новом посту политик создает Национальную гвардию Украины, занимается формированием добровольческих батальонов, проводит ротацию кадров, а также подписывает указ о роспуске “Беркута”.
Помимо этого, Аваков взялся за реформы в системе МВД Украины и реализацию проекта о патрульной полиции.
Арсен Аваков, занимающий пост министра внутренних дел с февраля 2014 года, стал рекордсменом по времени работы во главе этого ведомства, побив рекорд одного из своих предшественников Юрия Кравченко.
Летом 2021 года министр МВД подает в отставку по собственному желанию.15 июля депутаты Верховной Рады большинством голосов приняли отставку Авакова. Как предполагают журналисты, одной из версии отставки может быть встреча Авакова с новым главой посольства США Джорджем Кентом, которая не понравилась Зеленскому.
Скандалы
Одним из самых известных скандалов является перепалка между Аваковым и на тот момент губернатором Одесской области Саакашвили. 14 декабря 2015 года в ходе Нацсовета реформ в присутствии президента страны Петра Порошенко Авакову не понравилось выступление Саакашвили, в ходе ссоры он предлагал экс-президенту Грузии "убраться из его страны". На эмоциях Аваков плеснул стакан воды в оппонента, а следом политики обменялись репликой "бе-бе-бе", что впоследствии стало мемом.
Не менее популярным инцидентом, в котором был замешан Аваков называется "Рюкзаки Авакова". В 2017 году Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) начало расследование коррупционного дела по закупке рюкзаков для МВД. Главным фигурантом дела был сын главы МВД Арсена Авакова — Александр Аваков. Его подозревали в растрате 14,5 миллиона гривен бюджетных средств при закупках.
Прокуроры заявили, что стоимость изготовления одного рюкзака составляла 555 грн, а ведомство Арсена Авакова закупало их в пять раз дороже (2898 грн за штуку). Сами рюкзаки оказались в итоге на треть меньше заявленного размера. Однако никакого продолжения уголовное дело, которое было возбуждено по поводу "Рюкзаков Авакова", не было. Заместитель Авакова, замешанный в этом нашумевшем скандале, уволился по собственному желанию и покинул страну до того, как был выписан ордер на его арест.
Отношения и дети
Аваков состоит в браке с супругой Инной. Она занимала должность заместителя председателя правления ПАО АКБ “Базис”, которым владел Аваков.
© politrada.com
© politrada.com
В браке у пары родился сын Александр. Известно, что он служил в специальном батальоне МВД “Киев-1”. На счету у сына Авакова десятки скандальных историй, в частности, связанных с азартными играми.
Интересные факты
1. Аваков – большой коллекционер. Он собирает монеты (самая старая -второго века до нашей эры). Также в его коллекции есть книги, оружие, вино, марки, картины, гравюры, эстампы, литографии и предметы антиквариата
3. Долгое время Аваков входил в сотню самых состоятельных украинцев
4. Бывший министр внутренних дел является автором 12 научных трудов и монографии "Стратегия социально-экономического развития Харьковской области на период до 2015 года"
5. Одно время его называли министром из Фейсбука, поскольку почти каждый день он писал посты о работе министерства, о политической ситуации и т.д. К слову, писал политик только на русском языке, так как украинского он не знал. Однако после начала повальной кампании против русского языка стал больше материалов публиковать на государственном языке.
 
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