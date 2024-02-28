https://ukraina.ru/20240228/1053595847.html

Москва отслеживает военные приготовления Берлина - Захарова

Москва отслеживает военные приготовления Берлина - Захарова - 28.02.2024 Украина.ру

Москва отслеживает военные приготовления Берлина - Захарова

Россия отслеживает немецкие военные приготовления, заявила 28 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге

2024-02-28T16:57

2024-02-28T16:57

2024-02-28T16:58

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россия

мария захарова

эммануэль макрон

олаф шольц

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"Мы фиксируем рост милитаристских настроений в ФРГ... С подачи высшего политического руководства современной Германии тезис о грядущем военном столкновении с Россией, как они это формулируют, вновь внедряется в общественное сознание. Мы внимательно отслеживаем немецкие военные приготовления, направленные в первую очередь против нашей страны", - заявила Захарова.Также дипломат заявила, что военнослужащие стран НАТО давно находятся на Украине и активно помогают ВСУ, в том числе в эксплуатации передаваемых Киеву систем вооружений.Президент Франции Эммануэль Макрон 27 февраля заявил, что создается "коалиция для глубоких ударов" — поставок Украине бомб и ракет среднего и дальнего действия. При этом французский лидер не исключил отправку западных войск на Украину в будущем.Канцлер ФРГ Олаф Шольц, накануне, 26 февраля рассказал, что вопрос поставок ракет Taurus Киеву не стоит на повестке дня. Для наведения Taurus потребовались бы немецкие специалисты, но в Германии продолжает действовать принцип, что на украинскую землю не ступит нога немецкого солдата, пояснил он.

https://ukraina.ru/20240228/1053576990.html

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новости, россия, мария захарова, эммануэль макрон, олаф шольц