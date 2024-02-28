Москва отслеживает военные приготовления Берлина - Захарова
16:57 28.02.2024 (обновлено: 16:58 28.02.2024)
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Россия отслеживает немецкие военные приготовления, заявила 28 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге
"Мы фиксируем рост милитаристских настроений в ФРГ... С подачи высшего политического руководства современной Германии тезис о грядущем военном столкновении с Россией, как они это формулируют, вновь внедряется в общественное сознание. Мы внимательно отслеживаем немецкие военные приготовления, направленные в первую очередь против нашей страны", - заявила Захарова.
Также дипломат заявила, что военнослужащие стран НАТО давно находятся на Украине и активно помогают ВСУ, в том числе в эксплуатации передаваемых Киеву систем вооружений.
Президент Франции Эммануэль Макрон 27 февраля заявил, что создается "коалиция для глубоких ударов" — поставок Украине бомб и ракет среднего и дальнего действия. При этом французский лидер не исключил отправку западных войск на Украину в будущем.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц, накануне, 26 февраля рассказал, что вопрос поставок ракет Taurus Киеву не стоит на повестке дня. Для наведения Taurus потребовались бы немецкие специалисты, но в Германии продолжает действовать принцип, что на украинскую землю не ступит нога немецкого солдата, пояснил он.