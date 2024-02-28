Москва отслеживает военные приготовления Берлина - Захарова - 28.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240228/1053595847.html
Москва отслеживает военные приготовления Берлина - Захарова
Москва отслеживает военные приготовления Берлина - Захарова - 28.02.2024 Украина.ру
Москва отслеживает военные приготовления Берлина - Захарова
Россия отслеживает немецкие военные приготовления, заявила 28 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге
2024-02-28T16:57
2024-02-28T16:58
новости
россия
мария захарова
эммануэль макрон
олаф шольц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1e/1049032533_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_afb32bd0bb1254fe25bc11438a64ca09.jpg
"Мы фиксируем рост милитаристских настроений в ФРГ... С подачи высшего политического руководства современной Германии тезис о грядущем военном столкновении с Россией, как они это формулируют, вновь внедряется в общественное сознание. Мы внимательно отслеживаем немецкие военные приготовления, направленные в первую очередь против нашей страны", - заявила Захарова.Также дипломат заявила, что военнослужащие стран НАТО давно находятся на Украине и активно помогают ВСУ, в том числе в эксплуатации передаваемых Киеву систем вооружений.Президент Франции Эммануэль Макрон 27 февраля заявил, что создается "коалиция для глубоких ударов" — поставок Украине бомб и ракет среднего и дальнего действия. При этом французский лидер не исключил отправку западных войск на Украину в будущем.Канцлер ФРГ Олаф Шольц, накануне, 26 февраля рассказал, что вопрос поставок ракет Taurus Киеву не стоит на повестке дня. Для наведения Taurus потребовались бы немецкие специалисты, но в Германии продолжает действовать принцип, что на украинскую землю не ступит нога немецкого солдата, пояснил он.
https://ukraina.ru/20240228/1053576990.html
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1e/1049032533_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_f55194990c891eebc32cf1abe52f95f6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, мария захарова, эммануэль макрон, олаф шольц
Новости, Россия, Мария Захарова, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц

Москва отслеживает военные приготовления Берлина - Захарова

16:57 28.02.2024 (обновлено: 16:58 28.02.2024)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Россия отслеживает немецкие военные приготовления, заявила 28 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге
"Мы фиксируем рост милитаристских настроений в ФРГ... С подачи высшего политического руководства современной Германии тезис о грядущем военном столкновении с Россией, как они это формулируют, вновь внедряется в общественное сознание. Мы внимательно отслеживаем немецкие военные приготовления, направленные в первую очередь против нашей страны", - заявила Захарова.
Также дипломат заявила, что военнослужащие стран НАТО давно находятся на Украине и активно помогают ВСУ, в том числе в эксплуатации передаваемых Киеву систем вооружений.
Президент Франции Эммануэль Макрон 27 февраля заявил, что создается "коалиция для глубоких ударов" — поставок Украине бомб и ракет среднего и дальнего действия. При этом французский лидер не исключил отправку западных войск на Украину в будущем.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц, накануне, 26 февраля рассказал, что вопрос поставок ракет Taurus Киеву не стоит на повестке дня. Для наведения Taurus потребовались бы немецкие специалисты, но в Германии продолжает действовать принцип, что на украинскую землю не ступит нога немецкого солдата, пояснил он.
НАТО
09:30
НАТО обрекают на войну. Россия должна быть готова ко всем вариантамПосле слов президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что НАТО обсуждает возможность введения своих войск на Украину на ее стороне против России, редко кто не отметил, что он, мягко говоря, неадекватен мозгом
 
НовостиРоссияМария ЗахароваЭммануэль МакронОлаф Шольц
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:00Суд над шпионом, военные НАТО на Украине, требование Шойгу. Итоги 28 февраля
17:55Лучшее, что можно было снять о войне: Радченко о кинофестивале "Время героев" в России
17:54Медведев призвал усилить ПВО большим количеством зенитных ракет на фоне поставок нового оружия Киеву
17:47Для себя, а не для Украины. Проблемы французской армии и инициатива Макрона
17:45"Офицеры России" сделали 12 выводов по СВО и готовят обращение
17:42Болгария отправит новый пакет военной помощи Украине
17:30На Украине нашли виновных в обрушении фронта – не командиры, а инженеры
17:05Зеленский предложил балканским странам открыть совместное производство боеприпасов
17:03Недолго музыка играла. Украинские ненавистники Чайковского дошли до Зеленского
17:03Варшава намерена полностью закрыть границу для украинских товаров на неопределённый срок
17:02“Черный Че Гевара” Джефферс Лакруа: Мои надежды на будущее Гаити связаны только с Россией
16:58Уходящая натура. Зеленский ищет основания для своей легитимности
16:57Москва отслеживает военные приготовления Берлина - Захарова
16:56"На похороны бабушки в Румынию". Украинские пограничники задержали уклонистов с венками
16:53Оружие в обмен на признание. Зачем Зеленский прибыл в Албанию
16:43В Латвии готовы отправить солдат на Украину – лишь бы НАТО дал отмашку
16:42Европа спорит о вводе войск на Украину, США признали заслуги России. О чём говорили эксперты 28 февраля
16:35Украина требует от поляков компенсацию за зерно: "козлом отпущения" Кулебе быть не хочется
16:21Приднестровье попросит помощи у РФ из-за экономической блокады
16:11Русофил Сулейман Анта Ндьяй о том, почему африканцы кричат "Да здравствует Путин!"
Лента новостейМолния