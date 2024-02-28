Захарова отреагировала на слухи о западном спецназе в Киеве - 28.02.2024 Украина.ру
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Захарова отреагировала на слухи о западном спецназе в Киеве
Захарова отреагировала на слухи о западном спецназе в Киеве - 28.02.2024 Украина.ру
Захарова отреагировала на слухи о западном спецназе в Киеве
Военнослужащие целого ряда стран НАТО давно уже находятся на Украине. Об этом 28 февраля заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга
2024-02-28T15:07
2024-02-28T15:07
нато
мария захарова
эммануэль макрон
новости
украина
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"Ни для кого не секрет, что военнослужащие стран НАТО давно уже находятся на Украине и активно помогают ВСУ, в том числе в эксплуатации передаваемых Киеву систем вооружений", - сказала Захарова.Она также подчеркнула, что президент Франции Эммануэль Макрон "ничего нового не сказал".На днях Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.Британская Financial Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны одной из стран ЕС написала, что западный спецназ уже присутствует на территории Украины, но это пока не признается официально.Это подтвердил в среду военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.Доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев заметил, что действующие западные военные специалисты действительно могут находиться на Украине, но они вряд ли участвуют в боях, в отличие от бывших военных, которые перешли в разряд наемников.В свою очередь депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что в присутствии западного спецназа на Украине нет ничего удивительного."Сегодняшняя Украина – это не просто полигон, а ультрасовременный реалистичный тренажер для западных армий, где можно отрабатывать тактику действий и новые виды вооружений", - сказал Белик.По его словам, западные лоббисты не заинтересованы в прекращении конфликта на Украине, воспринимая ее как площадку для обкатки и тестирования различных видов вооружения с бесплатной рабочей силой в виде украинских солдат, на жизни которых на Западе плевать.В Минобороны РФ неоднократно заявляли об уничтожении наемников из стран НАТО в зоне СВО. В конце прошлого года на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что с начала спецоперации было уничтожено свыше 5,8 тысячи иностранных боевиков, в том числе из Польши, США и Великобритании.
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нато, мария захарова, эммануэль макрон, новости, украина
НАТО, Мария Захарова, Эммануэль Макрон, Новости, Украина

Захарова отреагировала на слухи о западном спецназе в Киеве

15:07 28.02.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
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Военнослужащие целого ряда стран НАТО давно уже находятся на Украине. Об этом 28 февраля заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга
"Ни для кого не секрет, что военнослужащие стран НАТО давно уже находятся на Украине и активно помогают ВСУ, в том числе в эксплуатации передаваемых Киеву систем вооружений", - сказала Захарова.
Она также подчеркнула, что президент Франции Эммануэль Макрон "ничего нового не сказал".
На днях Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.
Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.
Британская Financial Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны одной из стран ЕС написала, что западный спецназ уже присутствует на территории Украины, но это пока не признается официально.
Это подтвердил в среду военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"То, что здесь присутствуют кадровые военные и спецподразделения стран НАТО, для нас уже абсолютно не секрет. Более того, есть ряд тому подтверждений: и документы, и иностранная речь, радиоперехваты. Более того, на полигонах украинских работают западные инструкторы. Это тоже не скрывается", - сказал Марочко.
Доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев заметил, что действующие западные военные специалисты действительно могут находиться на Украине, но они вряд ли участвуют в боях, в отличие от бывших военных, которые перешли в разряд наемников.
В свою очередь депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что в присутствии западного спецназа на Украине нет ничего удивительного.
"Сегодняшняя Украина – это не просто полигон, а ультрасовременный реалистичный тренажер для западных армий, где можно отрабатывать тактику действий и новые виды вооружений", - сказал Белик.
По его словам, западные лоббисты не заинтересованы в прекращении конфликта на Украине, воспринимая ее как площадку для обкатки и тестирования различных видов вооружения с бесплатной рабочей силой в виде украинских солдат, на жизни которых на Западе плевать.
В Минобороны РФ неоднократно заявляли об уничтожении наемников из стран НАТО в зоне СВО. В конце прошлого года на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что с начала спецоперации было уничтожено свыше 5,8 тысячи иностранных боевиков, в том числе из Польши, США и Великобритании.
НАТО
09:30
НАТО обрекают на войну. Россия должна быть готова ко всем вариантамПосле слов президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что НАТО обсуждает возможность введения своих войск на Украину на ее стороне против России, редко кто не отметил, что он, мягко говоря, неадекватен мозгом
 
НАТОМария ЗахароваЭммануэль МакронНовостиУкраина
 
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