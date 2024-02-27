Эксперт раскрыл, чем интересна Победа и станет ли Угледар главной точкой, чтобы стянуть туда силы врага - 27.02.2024 Украина.ру
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Эксперт раскрыл, чем интересна Победа и станет ли Угледар главной точкой, чтобы стянуть туда силы врага
Эксперт раскрыл, чем интересна Победа и станет ли Угледар главной точкой, чтобы стянуть туда силы врага - 27.02.2024 Украина.ру
Эксперт раскрыл, чем интересна Победа и станет ли Угледар главной точкой, чтобы стянуть туда силы врага
ВС РФ имеют успех на пяти направлениях, но сейчас еще рано говорить о наступлении на Угледар. У противника там собрана большая группировка войск. Сначала ВС РФ нужно измотать эту группировку и перерезать логистику ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-02-27T03:20
2024-02-27T03:20
новости
всу
угледар
победа
вс рф
часов яр
логистика
морпехи
наступление
донбасс
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Год назад у ВС РФ там было очень неудачное наступление на Угледар. Город находится на возвышении, местность была хорошо заминирована, с артиллерией у ВСУ тогда все было в порядке, рассказал эксперт.Сейчас еще рано говорить о наступлении на Угледар. Тем более, что у противника там собрана приличная группировка. Есть сведения, что оттуда ВСУ даже перебрасывают войска в район Часов Яра. Сначала российским военным надо измотать эту группировку и затруднить логистику, добавил он.По мнению западных экспертов, сейчас есть целых пять направлений, где ВС РФ имеют успех. ВСУ прикрыть их не смогут, если начнут перемещать части с одного направления на другое. Поэтому они и решили отказаться тратить морскую пехоту на бессмысленную затею в Крынках, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью Владимир Евсеев: ВСУ после Крынок будут латать сразу пять дыр, а России досталась очень интересная Победа читайте на сайте Украина.ру.
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новости, всу, угледар, победа, вс рф, часов яр, логистика, морпехи, наступление, донбасс
Новости, ВСУ, Угледар, победа, ВС РФ, Часов Яр, логистика, морпехи, наступление, Донбасс

Эксперт раскрыл, чем интересна Победа и станет ли Угледар главной точкой, чтобы стянуть туда силы врага

03:20 27.02.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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ВС РФ имеют успех на пяти направлениях, но сейчас еще рано говорить о наступлении на Угледар. У противника там собрана большая группировка войск. Сначала ВС РФ нужно измотать эту группировку и перерезать логистику ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Год назад у ВС РФ там было очень неудачное наступление на Угледар. Город находится на возвышении, местность была хорошо заминирована, с артиллерией у ВСУ тогда все было в порядке, рассказал эксперт.
Сейчас еще рано говорить о наступлении на Угледар. Тем более, что у противника там собрана приличная группировка. Есть сведения, что оттуда ВСУ даже перебрасывают войска в район Часов Яра. Сначала российским военным надо измотать эту группировку и затруднить логистику, добавил он.
"С этой точки зрения Победа интересна тем, что мы будем перекрывать транспортные коммуникации в районе Угледара. А лезть на минные поля без разведки (когда мы потеряли батальонно-тактическую группу) – это полная глупость. Кроме того, у нас есть неплохое продвижение в сторону Часов Яра", - отметил Евсеев.
По мнению западных экспертов, сейчас есть целых пять направлений, где ВС РФ имеют успех. ВСУ прикрыть их не смогут, если начнут перемещать части с одного направления на другое. Поэтому они и решили отказаться тратить морскую пехоту на бессмысленную затею в Крынках, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью Владимир Евсеев: ВСУ после Крынок будут латать сразу пять дыр, а России досталась очень интересная Победа читайте на сайте Украина.ру.
Александр Казаков интервью
Вчера, 14:11
Александр Казаков: Когда ВСУ побегут по новым полям, Россия оставит в мире только "Маугли" и "Шерхана" Наша страна должна непосредственно выйти на границу с НАТО (Финляндия и Прибалтика). Тогда между нами не будет шакала Табаки. Будем мы (Маугли) и Запад (злой Шерхан)
 
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