https://ukraina.ru/20240227/1053530825.html

Эксперт раскрыл, чем интересна Победа и станет ли Угледар главной точкой, чтобы стянуть туда силы врага

Эксперт раскрыл, чем интересна Победа и станет ли Угледар главной точкой, чтобы стянуть туда силы врага - 27.02.2024 Украина.ру

Эксперт раскрыл, чем интересна Победа и станет ли Угледар главной точкой, чтобы стянуть туда силы врага

ВС РФ имеют успех на пяти направлениях, но сейчас еще рано говорить о наступлении на Угледар. У противника там собрана большая группировка войск. Сначала ВС РФ нужно измотать эту группировку и перерезать логистику ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-02-27T03:20

2024-02-27T03:20

2024-02-27T03:20

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угледар

победа

вс рф

часов яр

логистика

морпехи

наступление

донбасс

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Год назад у ВС РФ там было очень неудачное наступление на Угледар. Город находится на возвышении, местность была хорошо заминирована, с артиллерией у ВСУ тогда все было в порядке, рассказал эксперт.Сейчас еще рано говорить о наступлении на Угледар. Тем более, что у противника там собрана приличная группировка. Есть сведения, что оттуда ВСУ даже перебрасывают войска в район Часов Яра. Сначала российским военным надо измотать эту группировку и затруднить логистику, добавил он.По мнению западных экспертов, сейчас есть целых пять направлений, где ВС РФ имеют успех. ВСУ прикрыть их не смогут, если начнут перемещать части с одного направления на другое. Поэтому они и решили отказаться тратить морскую пехоту на бессмысленную затею в Крынках, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью Владимир Евсеев: ВСУ после Крынок будут латать сразу пять дыр, а России досталась очень интересная Победа читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240226/1053520840.html

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новости, всу, угледар, победа, вс рф, часов яр, логистика, морпехи, наступление, донбасс