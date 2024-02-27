Эксперт раскрыл, чем интересна Победа и станет ли Угледар главной точкой, чтобы стянуть туда силы врага
ВС РФ имеют успех на пяти направлениях, но сейчас еще рано говорить о наступлении на Угледар. У противника там собрана большая группировка войск. Сначала ВС РФ нужно измотать эту группировку и перерезать логистику ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Год назад у ВС РФ там было очень неудачное наступление на Угледар. Город находится на возвышении, местность была хорошо заминирована, с артиллерией у ВСУ тогда все было в порядке, рассказал эксперт.
Сейчас еще рано говорить о наступлении на Угледар. Тем более, что у противника там собрана приличная группировка. Есть сведения, что оттуда ВСУ даже перебрасывают войска в район Часов Яра. Сначала российским военным надо измотать эту группировку и затруднить логистику, добавил он.
"С этой точки зрения Победа интересна тем, что мы будем перекрывать транспортные коммуникации в районе Угледара. А лезть на минные поля без разведки (когда мы потеряли батальонно-тактическую группу) – это полная глупость. Кроме того, у нас есть неплохое продвижение в сторону Часов Яра", - отметил Евсеев.
По мнению западных экспертов, сейчас есть целых пять направлений, где ВС РФ имеют успех. ВСУ прикрыть их не смогут, если начнут перемещать части с одного направления на другое. Поэтому они и решили отказаться тратить морскую пехоту на бессмысленную затею в Крынках, заключил собеседник Украина.ру.
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