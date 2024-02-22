https://ukraina.ru/20240222/1053454891.html

Владимир Евсеев: ВСУ после Крынок будут латать сразу пять дыр, а России досталась очень интересная Победа

Владимир Евсеев: ВСУ после Крынок будут латать сразу пять дыр, а России досталась очень интересная Победа - 22.02.2024 Украина.ру

Владимир Евсеев: ВСУ после Крынок будут латать сразу пять дыр, а России досталась очень интересная Победа

ВСУ вроде бы все делают правильно. Они оставляют бессмысленную затею с плацдармом в Крынках и пытаются задержать наше продвижение на Работино. Но в то же время это позволяет нам решать главную задачу.

2024-02-22T03:32

2024-02-22T03:32

2024-02-22T03:33

интервью

всу

россия

днепр

авдеевка

угледар

запорожское направление

мобилизация

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Она состоит не в освобождении как можно большего количества территорий, а в уничтожении боеспособных бригад и техники ВСУ. И мы будем делать это там, где нам это сделать проще, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская армия полностью срезала плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области. По его словам, мы встали фактически по всему побережью рек Крынки и Конки. На сегодняшний день там не только наблюдательные пункты, там стоят войска. Наблюдатели объясняют эти успехи тем, что противник перебросил с правого берега Днепра на Запорожское направление личный состав и огневые средства, чтобы купировать быстрое продвижение ВС РФ в районе Работино.- Владимир Валерьевич, учитывая эти небольшие тактические изменения, чего нам ждать дальше?- Начну с того, что силы и средства с правого берега Днепра в район Работино быстро не перебросишь. Во-первых, нужно немало времени на перевозку. Во-вторых, как только они попадут в зону нашего поражения, мы по ним начнем работать.После того, как главкомом ВСУ стал Сырский, противник фактически сдал Авдеевку (последний этап сражения больше был похож на бегство, чем на организованное сопротивление). Наверное, он пытается себя реабилитировать, пересматривая ошибки, которые киевский режим допустил ранее. Сырский понимает, что плацдарм на левом берегу Днепра был нужен только для отвлечения нашего внимания (никакого наступления там развить не вышло бы). При этом его удержания приводило к тому, что Украина бессмысленно расходовала боеприпасы и сжигала три бригады морской пехоты.В условиях, когда у Киева не хватает резервов, такая переброска сил была бы логичной.Более того, ВСУ в случае оставления плацдарма должны перебазировать с правого берега ствольную и реактивную артиллерию, танки, операторов БПЛА, средства РЭБ и комплексы ПВО. Иначе им нет смысла держать там такую группировку войск. Я считаю такое развитие событий относительно благоприятным для нас. Потому что уничтожать вражескую артиллерию на более высоком берегу и на закрытых позициях сложно. Проще ее уничтожать в степи.Так что противник вроде бы все делает правильно. Он оставляет бессмысленную затею с плацдармом и пытается задержать наше продвижение на Работино. Но в то же время он позволяет нам решать главную задачу. Она состоит не в освобождении как можно большего количества территорий, а в уничтожении боеспособных бригад и техники ВСУ. И мы будем делать это там, где нам это сделать проще.Кроме того, когда ВСУ прекратят удерживать плацдарм, мы тоже сможем высвободить часть войск. Нам их перебросить на Запорожское направление проще, чем противнику. Мы более мобильны. Для нас там расстояние меньше. Да и резервов у нас больше.Повторюсь, это решение противника затруднит наше продвижение, но поспособствует решению главной задачи – перемалыванию боеспособных бригад ВСУ, учитывая, что подготовить их в сжатые сроки Киев не сможет, а также учитывая все более низкое качество мобилизационного пополнения.- Вы сказали про необходимость уничтожения боеспособных бригад ВСУ. На каких еще направлениях их надо перемолоть?- Самыми боеспособными у ВСУ точно были эти три бригады морской пехоты. Если от них после Крынок еще хоть что-то осталось, то там необходимо их уничтожить. Понятно, что их отведут в тыл на ротацию и восстановят. Но Киев уже снизил требования к набору морской пехоты. И качество их будет с каждым разом падать.То же самое касается и их 3-ей штурмовой бригадой, состоявшей из нацистов. Когда они наступали на флангах под Артемовском, это была серьезная сила. А что мы увидели в Авдеевке? Это совершенно разные подразделения. Потому что навыки и мотивация новых боевиков с каждым разом будет падать.Еще очень хорошо, что мы наступаем сразу по нескольким направлениям. Заткнуть все дыры ВСУ не смогут. В каком-то месте обязательно произойдет частичное обрушение фронта. И мы можем попробовать добить их резервы. Учитывая, что Киев сейчас не может набрать столько мобилизованных, чтобы одновременно держать фронт и готовить резервы в тылу.По разным оценкам, в феврале среднесуточные потери ВСУ убитыми и ранеными составили 850 человек. Это около 25 тысяч человек в месяц. В одной только Авдеевке, по украинским данным, до тысячи человек попали в плен или пропали без вести. Киеву набрать 30 тысяч человек сейчас сложно. По крайней мере, в конце 2023 года таких крупных наборов не было. Пока ВСУ только с трудом перекрывают потери. Так что надо продолжать выбивать их наиболее боеспособные части.- По поводу Авдеевки скептики говорят, что мы уничтожили там не так много украинских боевиков и что они неплохо укрепились в селах за ней.- По некоторым данным, на последнем этапе численность Авдеевского гарнизона оценивалась в 3 тысячи человек. Если их этих 3 тысяч ВСУ потеряли тысячу человек, то они уже потеряли треть группировки. Плюс, какое-то их количество погибло при отступлении. Да, часть подразделений отошли. Но отошел не только городской гарнизон, а те, кто держали фланги. Поэтому нельзя считать, что эвакуация прошла успешно.Кроме того, авдеевское поражение все равно скажется на моральном духе ВСУ. Те люди, которые "вышли из ада", уже не такие боеспособные по сравнению с теми, кто в этом аду не был. Они будут попадать в другие части и начнут рассказывать, что с ними произошло. Возникнет цепная реакция, которая скажется на моральном духе всей армии.Я бы вообще на месте Киева эти части сразу же вывел в тыл, чтобы они не запугали остальных.А сколько техники ВСУ бросили в Авдеевке? Они же выходили оттуда мелкими группами. Они бросали артиллерию и броню.Так что наша победа в Авдеевке имеет очень хороший эффект.Может быть, кто-то хотел бы, чтобы мы их всех окружили. Но зато мы относительно быстро освободили Авдеевку с относительно небольшими потерями. И потом, нам необязательно было всех убивать. Нам надо было отодвинуть угрозу от Донецка, и мы эту задачу выполнили. А уничтожение половины группировки ВСУ – тоже немало.Кроме того, противник вынужден был уйти с хорошо оборудованных позиций, которые он готовил 8 лет. На других направлениях их быстро не создашь. Да и мотивированных военнослужащих у них меньше.Цели Авдеевской операции достигнуты. Но не надо преувеличивать наши возможности. Мы делали так, как получалось. А получилось неплохо. Учитывая, сколько ВСУ туда резервов перебросили. Ведь приказ об отступлении пришел спустя сутки после того, как части уже побежали.Таким образом, мы решили задачи с минимальными потерями.- Вы сказали, что мы наступаем сразу на нескольких направлениях. В частности, нам удалось занять населенный пункт Победа на юге Донбасса. Станет ли Угледар нашей главной целью или точкой, чтобы мы стянули туда силы врага?- Мы возьмем Угледар, если перережем транспортные коммуникации.Год назад у нас там было очень неудачное наступление. Город находится на высоте, местность хорошо заминирована, с артиллерией у ВСУ тогда все было в порядке. Сейчас нам тоже рано говорить о наступлении на Угледар. Тем более, что у противника там группировка большая. Говорят, что он оттуда даже перебрасывает резервы в район Часов-Яра.Короче говоря, нам сперва надо измотать эту группировку и затруднить противнику логистику.С этой точки зрения Победа интересна тем, что мы будем перекрывать транспортные коммуникации в районе Угледара. А лезть на минные поля без разведки (когда мы потеряли батальонно-тактическую группу) - это полная глупость.Кроме того, у нас есть неплохое продвижение в сторону Часов Яра.Западные эксперты вообще говорят, что сейчас есть целых пять направлений, где мы имеем успех. ВСУ их прикрыть не смогут, если начнут перемещать части с одного направления на другое. Это очень много. Поэтому они решили отказаться тратить морскую пехоту на бессмысленную затею в Крынках. Тем более, они пытались высадиться не только в Крынках, но и в районе Антоновского моста, откуда мы их долго не могли выбить.- Давайте как-то подытожим нашу беседу.- Все развивается в правильном направлении. Победа будет за нами.

https://ukraina.ru/20220411/1033732565.html

https://ukraina.ru/20240221/1053444377.html

https://ukraina.ru/20240221/1053428936.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, днепр, авдеевка, угледар, запорожское направление, мобилизация