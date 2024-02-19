https://ukraina.ru/20240219/1053382705.html

Роман Шкурлатов: Россия после Авдеевки устроит ВСУ ещё пару катастроф, а США останутся без патронов

Роман Шкурлатов: Россия после Авдеевки устроит ВСУ ещё пару катастроф, а США останутся без патронов - 19.02.2024 Украина.ру

Роман Шкурлатов: Россия после Авдеевки устроит ВСУ ещё пару катастроф, а США останутся без патронов

Кто на Украине ответит за "авдеевский позор"? Будет ли Запад дальше поддерживать Киев? Где ВСУ могут закрепиться и устроить оборону после ухода из Авдеевки?

2024-02-19T05:26

2024-02-19T05:26

2024-02-19T05:26

сша

украина

россия

всу

авдеевка

запорожье

вооружение

запад

александр сырский

фронт

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На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру ответил председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов.Министр обороны России Сергей Шойгу 17 февраля проинформировал президента России Владимира Путина о переходе города Авдеевка в Донбассе под полный контроль российской армии, сообщили в военном ведомстве.— Роман, российская армия полностью освободила Авдеевку. Насколько верны разговоры о том, что при взятии этого укрепрайона мы полностью учли накопленный опыт спецоперации (СВО)?— Вооружённые Силы Российской Федерации действительно полностью освободили Авдеевку. Но очаги сопротивления и локальные стычки, по заявлению Минобороны России, там остаются. Это частично относится к коксохимическому заводу. Продолжается зачистка города и мероприятия по стабилизации фронта.Что касается вашего вопроса о том, насколько при взятии Авдеевки мы учли предыдущий опыт СВО — безусловно, освобождение этого пункта кардинальным образом отличается, например, от операции по освобождению Бахмута (ныне Артемовска). Здесь произошёл сценарий охвата гарнизона ВСУ "клещами".В город, конечно, наши штурмовые подразделения тоже заходили. Но при этом сковывали [противника] "клещами" с юга и севера. То есть сначала мы создали оперативное окружение, а потом практически полностью опоясали ВСУ с постановкой под огневой контроль всех путей снабжения. Таким образом они были вынуждены бежать из мышеловки, которая вот-вот бы захлопнулась.В Бахмуте же мы до последнего выжимали противника, сражаясь за каждую многоэтажку, за каждый квартал, который ВСУ превращали в укрепление. Подразделения "Вагнера" шли планомерно, изучали город. При этом охват был, но ни о каком смыкании и постановке под огневой контроль логистических путей в гарнизон тогда не шло речи.Поэтому, да, бахмутский опыт был учтён, выводы сделаны, и все реализовано на практике [в Авдеевке].— Куда откатится противник от Авдеевки?[Как отмечает разведка, всушники активно копают по хребту от Очеретино до Уманского и далее — на Карловку. Поэтому нынешние попытки оказать сопротивление в районе Ласточкино и Орловки скорее призваны выиграть время. А дальше — откатиться на подготовленные рубежи на высотах. Об этом написал в телеграм-канале военкор Александр Коц]— По логике отступления противника, которое все еще продолжается под ударами российских наступающих частей и соединений, реально ему будет попробовать закрепиться (фактически это переход ВСУ сходу к обороне — заранее подготовленных рубежей у них нет) на линии Орловка – Бердычи. Там водная преграда, где они могут попробовать зацепиться и выстроить оборону.В пригородах Авдеевки (Тоненькое, Ласточкино и прочие) у противника не получилось этого сделать. Потому что тогда над ними нависает "Коксохим", с которого [нам] удобно наводить БПЛА и в целом вести артиллерийскую корректировку огня. То есть это доминирующая высота на 10–15 километров. На такую глубину у противника, скорее всего, окопаться не получится. Особенно учитывая нашу постоянную артиллерийскую и воздушную составляющую. Мы бьём по отступающему противнику и не даём ему где-либо закрепиться. Об этом докладывали сегодня министр обороны, начальник Генерального штаба Верховному главнокомандующему, президенту России.То есть наступательная операция по этому направлению продолжается. А противник может создать что-то оборонительное и более-менее попробовать закрепиться в 10–15 километрах от Авдеевки.— Как не дать ВСУ закрепиться на новых рубежах?— Разумеется, у наших наступающих войск стоит задача от верховного командования не дать противнику закрепиться. Для этого будет применено огневое воздействие средствами РСЗО, ствольной и реактивной артиллериями. Естественно, ВКС будет работать. Для этого у нас есть ФАБ с модулем планирования — замечательное оружие, которое разносит даже крепкую, бетонированную фортификацию. Мы это видели на примере той же Авдеевки.То есть средств для поражения противника (который хочет перейти к обороне, а мы ему этого не должны дать) у нас предостаточно. У ВСУ такого количества средств нет в связи с паузой в поставках вооружений, которую взяли США.— Как взятие Авдеевки повлияет на готовность Запада поддерживать Украину?— На мой взгляд, освобождение Россией Авдеевки подстегнёт Запад увеличить размер военной поддержки Украины. Они сейчас реально испугались. Зеленский в ходе своего турне активно педалирует эту тему, прямо указывая, что из-за заминок в поставках вооружений (в первую очередь, из США) пала Авдеевка. Я думаю, что на Западе его услышат.То есть не будет такого: дескать, вы потерпели еще одно поражение — мы сворачиваем вам помощь, потому что не в коня корм. Полагаю, Запад сыграет от обратного. Они испугаются, что Украина посыплется дальше, начнут вытаскивать последние гроши и патроны из кармана и передавать их киевскому режиму. Посмотрим, что получится.Но, думаю, что перелом, в первую очередь, произошёл в сознании и психологии украинского народа и солдат ВСУ. Они уже не видят себя победителями. После Авдеевки что-то сломалось у них. Надеемся, что в ближайшее время посыплется фронт.— Фактически Сырского подставили в случае с Авдеевкой, поскольку конфигурация для ВСУ была уже проигрышной, а виновным сделали его. Как он выкрутится из этой ситуации?— Безусловно, общество и украинская армия уже считают, что в потере укрепрайона есть доля его вины — несмотря на то, что проблема Авдеевки досталась ему от старого командования. Думаю, Залужного кто-то заботливо, скажем так, убрал в нужный момент. Теперь весь негатив, главным образом со стороны Вооружённых сил Украины, ляжет на плечи Сырского. Ему это разгребать.Хотя Сырскому такое не впервой делать — разбираться с "котлами". На нём "котлы" 2014–2015 годов висят. Прозвища "мясник", "генерал 200" за ним устойчиво закрепились в ВСУ. Бахмут пятном на его биографии лежит. Так что "бахмутом" больше, "бахмутом" меньше — Сырский разменная монета. Великим полководцем в истории Украины ему не стать. Да и самой страны Украина скоро не будет.Я думаю, что они все закончат бесславно. Сырскому не особо долго придётся оправдываться и выкручиваться. Вслед за Авдеевкой последует ещё ряд катастроф, которые добьют ВСУ и поставят крест на киевском режиме. Это не произойдёт в течение 2–3 недель или даже 2–3 месяцев, но в ближайший год все точки над "и" будут расставлены. Цели и задачи специальной военной операции будут успешно выполнены.— После Авдеевки пишут о продвижении ВС РФ по всему запорожскому фронту, под Артемовском и Часов Яром. За каким из этих направлений мы будем пристально следить в ближайшее время?— Да, безусловно, фронт ожил. Авдеевский импульс придал положительную динамику и на запорожском отрезке фронта. К Часов Яру стали активнее продвигаться наши подразделения. Я думаю, что все было спланировано. Конец гарнизона ВСУ в Авдеевке стал триггером и сигналом для активизации всего фронта. Мы видим, что под Работино сейчас идут активные штурмовые действия, и противник там уже вопит о том, что мы продвинулись вплоть до километра, а на отдельных участках фронта даже до 3–4 километров.Наша наступательная динамика стала более очевидной. Забегать вперёд я бы все же не стал. Верим в наших генералов и, в первую очередь — в нашего солдата, который все тяготы и лишения этой войны выносит на своих плечах.— Что может сказать о генерал-полковнике Андрее Мордвичеве, который брал не только Авдеевку, но и боролся за Мариуполь, Купянск? Станет он знаменитым полководцем?— Я не хотел бы заниматься какими-то прогнозами или гаданием на кофейной гуще военной карьеры. Здесь все бывает по-разному. Очевидно, что у Мордвичева есть определённые таланты стратега. Человек грамотно смотрит на поле боя и разумно поступает. Бережёт людской ресурс и заботиться о жизнях простых солдат. Обладает чутьём, без которого ни один генерал успешным не бывает. Дай Бог ему дальнейшего продвижения, а главное — побольше победных наступательных операций.

https://ukraina.ru/20230513/1046179190.html

https://ukraina.ru/20240218/1053352146.html

https://ukraina.ru/20240217/1053366446.html

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Анна Черкасова

сша, украина, россия, всу, авдеевка, запорожье, вооружение, запад, александр сырский, фронт, наступление