Роман Шкурлатов: Россия после Авдеевки устроит ВСУ ещё пару катастроф, а США останутся без патронов
© из личного архиваПодполковник запаса Роман Шкурлатов
© из личного архива
Кто на Украине ответит за "авдеевский позор"? Будет ли Запад дальше поддерживать Киев? Где ВСУ могут закрепиться и устроить оборону после ухода из Авдеевки?
На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру ответил председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов.
Министр обороны России Сергей Шойгу 17 февраля проинформировал президента России Владимира Путина о переходе города Авдеевка в Донбассе под полный контроль российской армии, сообщили в военном ведомстве.
— Роман, российская армия полностью освободила Авдеевку. Насколько верны разговоры о том, что при взятии этого укрепрайона мы полностью учли накопленный опыт спецоперации (СВО)?
— Вооружённые Силы Российской Федерации действительно полностью освободили Авдеевку. Но очаги сопротивления и локальные стычки, по заявлению Минобороны России, там остаются. Это частично относится к коксохимическому заводу. Продолжается зачистка города и мероприятия по стабилизации фронта.
Что касается вашего вопроса о том, насколько при взятии Авдеевки мы учли предыдущий опыт СВО — безусловно, освобождение этого пункта кардинальным образом отличается, например, от операции по освобождению Бахмута (ныне Артемовска). Здесь произошёл сценарий охвата гарнизона ВСУ "клещами".
В город, конечно, наши штурмовые подразделения тоже заходили. Но при этом сковывали [противника] "клещами" с юга и севера. То есть сначала мы создали оперативное окружение, а потом практически полностью опоясали ВСУ с постановкой под огневой контроль всех путей снабжения. Таким образом они были вынуждены бежать из мышеловки, которая вот-вот бы захлопнулась.
В Бахмуте же мы до последнего выжимали противника, сражаясь за каждую многоэтажку, за каждый квартал, который ВСУ превращали в укрепление. Подразделения "Вагнера" шли планомерно, изучали город. При этом охват был, но ни о каком смыкании и постановке под огневой контроль логистических путей в гарнизон тогда не шло речи.
Поэтому, да, бахмутский опыт был учтён, выводы сделаны, и все реализовано на практике [в Авдеевке].
— Куда откатится противник от Авдеевки?
[Как отмечает разведка, всушники активно копают по хребту от Очеретино до Уманского и далее — на Карловку. Поэтому нынешние попытки оказать сопротивление в районе Ласточкино и Орловки скорее призваны выиграть время. А дальше — откатиться на подготовленные рубежи на высотах. Об этом написал в телеграм-канале военкор Александр Коц]
— По логике отступления противника, которое все еще продолжается под ударами российских наступающих частей и соединений, реально ему будет попробовать закрепиться (фактически это переход ВСУ сходу к обороне — заранее подготовленных рубежей у них нет) на линии Орловка – Бердычи. Там водная преграда, где они могут попробовать зацепиться и выстроить оборону.
В пригородах Авдеевки (Тоненькое, Ласточкино и прочие) у противника не получилось этого сделать. Потому что тогда над ними нависает "Коксохим", с которого [нам] удобно наводить БПЛА и в целом вести артиллерийскую корректировку огня. То есть это доминирующая высота на 10–15 километров. На такую глубину у противника, скорее всего, окопаться не получится. Особенно учитывая нашу постоянную артиллерийскую и воздушную составляющую.
Мы бьём по отступающему противнику и не даём ему где-либо закрепиться. Об этом докладывали сегодня министр обороны, начальник Генерального штаба Верховному главнокомандующему, президенту России.
То есть наступательная операция по этому направлению продолжается. А противник может создать что-то оборонительное и более-менее попробовать закрепиться в 10–15 километрах от Авдеевки.
— Как не дать ВСУ закрепиться на новых рубежах?
— Разумеется, у наших наступающих войск стоит задача от верховного командования не дать противнику закрепиться. Для этого будет применено огневое воздействие средствами РСЗО, ствольной и реактивной артиллериями. Естественно, ВКС будет работать. Для этого у нас есть ФАБ с модулем планирования — замечательное оружие, которое разносит даже крепкую, бетонированную фортификацию. Мы это видели на примере той же Авдеевки.
То есть средств для поражения противника (который хочет перейти к обороне, а мы ему этого не должны дать) у нас предостаточно. У ВСУ такого количества средств нет в связи с паузой в поставках вооружений, которую взяли США.
— Как взятие Авдеевки повлияет на готовность Запада поддерживать Украину?
— На мой взгляд, освобождение Россией Авдеевки подстегнёт Запад увеличить размер военной поддержки Украины. Они сейчас реально испугались. Зеленский в ходе своего турне активно педалирует эту тему, прямо указывая, что из-за заминок в поставках вооружений (в первую очередь, из США) пала Авдеевка. Я думаю, что на Западе его услышат.
То есть не будет такого: дескать, вы потерпели еще одно поражение — мы сворачиваем вам помощь, потому что не в коня корм. Полагаю, Запад сыграет от обратного. Они испугаются, что Украина посыплется дальше, начнут вытаскивать последние гроши и патроны из кармана и передавать их киевскому режиму. Посмотрим, что получится.
Но, думаю, что перелом, в первую очередь, произошёл в сознании и психологии украинского народа и солдат ВСУ. Они уже не видят себя победителями. После Авдеевки что-то сломалось у них. Надеемся, что в ближайшее время посыплется фронт.
Вчера, 17:17Алексей Журавлев: Россия избавилась от международной "ерунды" и после Авдеевки готовит ВСУ новые сюрпризыПока Россия избавляется от ненужных пут международных организаций, Сырский отлично выполняет свое предназначение — Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли Авдеевку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев.
— Фактически Сырского подставили в случае с Авдеевкой, поскольку конфигурация для ВСУ была уже проигрышной, а виновным сделали его. Как он выкрутится из этой ситуации?
— Безусловно, общество и украинская армия уже считают, что в потере укрепрайона есть доля его вины — несмотря на то, что проблема Авдеевки досталась ему от старого командования. Думаю, Залужного кто-то заботливо, скажем так, убрал в нужный момент. Теперь весь негатив, главным образом со стороны Вооружённых сил Украины, ляжет на плечи Сырского. Ему это разгребать.
Хотя Сырскому такое не впервой делать — разбираться с "котлами". На нём "котлы" 2014–2015 годов висят. Прозвища "мясник", "генерал 200" за ним устойчиво закрепились в ВСУ. Бахмут пятном на его биографии лежит. Так что "бахмутом" больше, "бахмутом" меньше — Сырский разменная монета. Великим полководцем в истории Украины ему не стать. Да и самой страны Украина скоро не будет.
Я думаю, что они все закончат бесславно. Сырскому не особо долго придётся оправдываться и выкручиваться. Вслед за Авдеевкой последует ещё ряд катастроф, которые добьют ВСУ и поставят крест на киевском режиме. Это не произойдёт в течение 2–3 недель или даже 2–3 месяцев, но в ближайший год все точки над "и" будут расставлены. Цели и задачи специальной военной операции будут успешно выполнены.
— После Авдеевки пишут о продвижении ВС РФ по всему запорожскому фронту, под Артемовском и Часов Яром. За каким из этих направлений мы будем пристально следить в ближайшее время?
— Да, безусловно, фронт ожил. Авдеевский импульс придал положительную динамику и на запорожском отрезке фронта. К Часов Яру стали активнее продвигаться наши подразделения. Я думаю, что все было спланировано. Конец гарнизона ВСУ в Авдеевке стал триггером и сигналом для активизации всего фронта.
Мы видим, что под Работино сейчас идут активные штурмовые действия, и противник там уже вопит о том, что мы продвинулись вплоть до километра, а на отдельных участках фронта даже до 3–4 километров.
Наша наступательная динамика стала более очевидной. Забегать вперёд я бы все же не стал. Верим в наших генералов и, в первую очередь — в нашего солдата, который все тяготы и лишения этой войны выносит на своих плечах.
17 февраля, 17:25Владислав Угольный: ВСУ в Авдеевке опоздали на всю жизнь, а Россия получила простор для большого маневраСнятие Залужного в разгар битвы за Авдеевку тоже привело к потере управления в ВСУ. Сырский хотя и опытный военный, который всех знает, но прийти на должность главкома в тот момент, когда у тебя трещит один из главных укрепрайонов, мягко говоря, неприятно. Лично я бы на месте Сырского отказался возглавить армию в такое время.
— Что может сказать о генерал-полковнике Андрее Мордвичеве, который брал не только Авдеевку, но и боролся за Мариуполь, Купянск? Станет он знаменитым полководцем?
— Я не хотел бы заниматься какими-то прогнозами или гаданием на кофейной гуще военной карьеры. Здесь все бывает по-разному. Очевидно, что у Мордвичева есть определённые таланты стратега. Человек грамотно смотрит на поле боя и разумно поступает. Бережёт людской ресурс и заботиться о жизнях простых солдат. Обладает чутьём, без которого ни один генерал успешным не бывает. Дай Бог ему дальнейшего продвижения, а главное — побольше победных наступательных операций.