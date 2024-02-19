https://ukraina.ru/20240219/1053375549.html

Что будет с Украиной при столкновении России и НАТО? Украинские эксперты в растерянности

Что будет с Украиной при столкновении России и НАТО? Украинские эксперты в растерянности - 19.02.2024 Украина.ру

Что будет с Украиной при столкновении России и НАТО? Украинские эксперты в растерянности

Какова вероятность того, что конфликт на Украине перерастет в прямое столкновение России с НАТО? Европейские политики и чиновники высокого ранга прямо говорят о том, что надо готовиться к войне с РФ. А украинские эксперты строят прогнозы, чем это может закончиться.

2024-02-19T05:43

2024-02-19T05:43

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Покинувший страну экс-советник ОП Алексей Арестович* считает, что для Запада это не будет легким испытанием. По его мнению вся западная (и украинская тоже) политика выродилась в "чудовищный инфантилизм" после того, как Запад в 1991 году решил что он победил. Но прошло не так много времени - "и выясняется, что никто не хочет быть прозападным, более того, Запад уже никто не боится"По мнению экс-советника ОП, Украина за этот инфантилизм уже платит, в Запад еще заплатит."Я уверен в этом на сто один процент, потому что я практически считаю неизбежным столкновение России и Европы", - сказал Арестович в эфире ютуб-каналу "Baitassov Live". Он добавил, то вся логика ведет к тому, что будет столкновение где-нибудь в странах Балтии"При этом эксперт отметил, что инфантилизм заключается и в том, что коллективная система безопасности — это скорее добрые пожелания, на практике "никто не собирается ее устраивать".Он пояснил, что на самом Западе за это время "сменился даже антропотип, то есть, у них другие люди, которые уже не мыслят войну и не хотят воевать". Хипстеры не рвутся в грязный окоп. А практика показывает, что малые компактные высокопрофессиональные и вооруженные по последнему слову науки и техники силы заканчиваются в течение трех месяцев. Дальше — война огромных масс, которые должны быть вооружены простым эффективным оружием. Но это принципиальная смена военной модели, на Западе к этому не готовы, заявил Арестович.Не все склонны верить таким убаюкивающим месседжам. Готовы западники или не готовы, хипстеры они или нет, но столкновение России с НАТО действительно, скорее всего, будет. Вопрос лишь во времени и в той форме, в какой он произойдет, считает российский политолог и военный волонтер Алексей Живов (телеграм-канал Живов Z https://t.me/s/zhivoff). Он в эфире радио "Комсосмольская правда" отметил, что возможен, например, заход ограниченных воинских контингентов на территорию Украины.Для деятелей Запада поражение киевского режима страшно по той причине, что "они завладели почти всеми советскими активами на Украине, все скупили в физическом смысле", сказал политолог.И Запад сражается за свои украинские активы пока что руками украинцев. Боевые действия продолжаются, потери растут, но желающих отдать жизнь за Зеленского и интересы ТНК все меньше. Кто-то скрывается от мобилизации внутри страны, увольняясь с работы и стирая свой электронный след, кто-то ищет способы пересечь границу и скрыться в других странах.Украинский журналист-расследователь Михаил Ткач сообщил в одной из соцсетей, что выезд через систему "Шлях" (выезд в качестве волонтера с гуманитарным грузом) подорожал до восьми тысяч долларов за одну поездку — и это еще до окончательного принятия закона о мобилизации.Впрочем, закон этот был написан не столько с целью организовать тотальную мобилизацию, сколько с целью дискредитировать бывшего главкома ВСУ Залужного, собственно, его отказ представлять в Раде скандальный законопроект и стал причиной отставки, считает известный украинский политолог Кость Бондаренко.Он в эфире ютуб-канала "Дикий Live" отметил, что Зеленский опасается Залужного как политического конкурента, и не без оснований. Но теперь, когда Залужный отставлен, Зеленский вполне может сыграть на публику, потребовав убрать из закона вызывающие протест антиконституционные нормы, предположил эксперт.Как теперь будет развиваться конфликт после известных событий, произошедших в РФ, , ведь президент США Байден в 2021 году заявлял, что Россия понесет катастрофические потери, если нечто подобное случится."Но Россия готова к катастрофическим потерям, Россия де-факто находится в состоянии войны с Западом", - сказал Бондаренко. По его словам, вряд ли Запад добавит еще санкций, это может нанести ущерб самим США и ЕС. И дипломатические отношения разорвут вряд ли. Скорее, просто обменяются очередными заявлениями.Он отметил, что Запад пытался сделать из оппозиции некий символ, но внутри России это не воспринималось. А сейчас смерть так называемого оппозиционера как-то уж очень ложится в канву политики американских ястребов, требующих увеличения поставок Киеву и т. д. Вероятно, на Западе это используют во внутренней повестке, а не во внешней, считает эксперт.*Внесен Росфинмониторингом в список спонсоров экстремизма и терроризма

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

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