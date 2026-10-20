"Козел отпущения": Ищенко заявил, что Кличко уже приговорили к расплате за провалы ВСУ - 20.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261020/kozel-otpuscheniya-ischenko-zayavil-chto-klichko-uzhe-prigovorili-k-rasplate-za-provaly-vsu-1083913064.html
"Козел отпущения": Ищенко заявил, что Кличко уже приговорили к расплате за провалы ВСУ
"Козел отпущения": Ищенко заявил, что Кличко уже приговорили к расплате за провалы ВСУ - 20.10.2026 Украина.ру
"Козел отпущения": Ищенко заявил, что Кличко уже приговорили к расплате за провалы ВСУ
Конфликт между мэром Киева Виталием Кличко и Владимиром Зеленским на фоне блэкаута и коммунальных проблем столицы из-за борьбы за финансовый ресурс и контроль над городом. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-10-20T18:30
2026-10-20T18:30
новости
киев
запад
украина
владимир зеленский
виталий кличко
ростислав ищенко
миа "россия сегодня"
украина.ру
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/02/08/1060922315_0:0:480:270_1920x0_80_0_0_f9981410308a5a90de43258128497973.jpg
По его словам, Кличко и Зеленский конфликтуют постоянно, потому что Киев — серьёзная ресурсная база, в отличие от большинства других городов Украины. Кличко хотели "подвинуть" с должности мэра ещё после прихода Зеленского к власти, но у него серьёзная поддержка и киевский бизнес, поэтому второму пришлось отступить — и он этого не простил.Ищенко отметил, что в Киеве идёт постоянная борьба за финансовый ресурс между командами Кличко и Зеленского. Пока Кличко удалось отбиться, но ему ничего не простили и "точат на него зубы". Сделать что-то сложно, потому что у Кличко серьёзная база в Киеве, а провести выборы ни Зеленского, ни главы украинской столицы до наступления мира практически невозможно: военные действия, ракеты, население прячется и убегает."Будут слабеть позиции украинской власти в плане утраты контроля над управляемостью страны. Если сокращается население столицы, то у вас исчезает возможность обеспечивать управленческие функции во всех министерствах, ведомствах", — подчеркнул Ищенко. Уезжают те, кто может себе это позволить, — высшие чиновники и среднее звено. Инфраструктура разрушается так, что быстрое восстановление становится невозможным: если выведут из строя мосты, через которые проходит метро, автономные линии не решат проблему, поскольку значительная часть населения живёт на левом берегу, а работает на правом."Зеленский и Кличко по старой привычке обвиняют друг друга. И оба не правы, потому что как Кличко мог подготовиться к отражению воздушных ударов? Он же мэр Киева, а не командующий ПВО Украины", — отметил эксперт. Когда Кличко говорит, что Зеленский не подготовился к зиме, это абсурд — это дело региональных властей, добавил Ищенко. По его словам, Кличко убеждают, что он будет президентом, ещё со времён экс-президента Украины Виктора Ющенко: ему говорят, что Зеленский — вор и преступник, а для перевыборов нужна компромиссная фигура для Востока и Запада. При этом на Востоке таких, как Кличко, президентами не видят, однако в Киеве этого ещё не знают, резюмировал Ищенко. Все остальные политики либо старые, либо скомпрометированные, либо уехали — остался только Кличко, и для Зеленского он реальный конкурент.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия заставит Европу оценить убытки от Украины, чтобы предотвратить новую войну читайте на сайте Украина.ру.О том, как развивался и куда привел громкий скандал между политиками на Украине, — в публикации Крысиная возня в обесточенной Раде: полная хронология конфликта Зеленского и Кличко.
https://ukraina.ru/20261017/klichko-tebe-pora-pod-kievskoy-administratsiey-trebuyut-otstavki-mera-1083883346.html
киев
запад
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/02/08/1060922315_60:0:420:270_1920x0_80_0_0_b46c7ac32fff82f993642df23a184005.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, запад, украина, владимир зеленский, виталий кличко, ростислав ищенко, миа "россия сегодня", украина.ру, вооруженные силы украины
Новости, Киев, Запад, Украина, Владимир Зеленский, Виталий Кличко, Ростислав Ищенко, МИА "Россия сегодня", Украина.ру, Вооруженные силы Украины

"Козел отпущения": Ищенко заявил, что Кличко уже приговорили к расплате за провалы ВСУ

18:30 20.10.2026
 
© Фотомэр Кличко
мэр Кличко - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Конфликт между мэром Киева Виталием Кличко и Владимиром Зеленским на фоне блэкаута и коммунальных проблем столицы из-за борьбы за финансовый ресурс и контроль над городом. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По его словам, Кличко и Зеленский конфликтуют постоянно, потому что Киев — серьёзная ресурсная база, в отличие от большинства других городов Украины. Кличко хотели "подвинуть" с должности мэра ещё после прихода Зеленского к власти, но у него серьёзная поддержка и киевский бизнес, поэтому второму пришлось отступить — и он этого не простил.
"Кличко несколько раз обвинял Зеленского в конкретных неудачах, которые преследуют в последнее время ВСУ. Я не думаю, что это происходит от личного отношения. До Кличко дошло, что он рискует стать единственным козлом отпущения", — заявил эксперт.
Ищенко отметил, что в Киеве идёт постоянная борьба за финансовый ресурс между командами Кличко и Зеленского. Пока Кличко удалось отбиться, но ему ничего не простили и "точат на него зубы". Сделать что-то сложно, потому что у Кличко серьёзная база в Киеве, а провести выборы ни Зеленского, ни главы украинской столицы до наступления мира практически невозможно: военные действия, ракеты, население прячется и убегает.
"Будут слабеть позиции украинской власти в плане утраты контроля над управляемостью страны. Если сокращается население столицы, то у вас исчезает возможность обеспечивать управленческие функции во всех министерствах, ведомствах", — подчеркнул Ищенко.
Уезжают те, кто может себе это позволить, — высшие чиновники и среднее звено. Инфраструктура разрушается так, что быстрое восстановление становится невозможным: если выведут из строя мосты, через которые проходит метро, автономные линии не решат проблему, поскольку значительная часть населения живёт на левом берегу, а работает на правом.
"Зеленский и Кличко по старой привычке обвиняют друг друга. И оба не правы, потому что как Кличко мог подготовиться к отражению воздушных ударов? Он же мэр Киева, а не командующий ПВО Украины", — отметил эксперт.
Когда Кличко говорит, что Зеленский не подготовился к зиме, это абсурд — это дело региональных властей, добавил Ищенко. По его словам, Кличко убеждают, что он будет президентом, ещё со времён экс-президента Украины Виктора Ющенко: ему говорят, что Зеленский — вор и преступник, а для перевыборов нужна компромиссная фигура для Востока и Запада.
При этом на Востоке таких, как Кличко, президентами не видят, однако в Киеве этого ещё не знают, резюмировал Ищенко. Все остальные политики либо старые, либо скомпрометированные, либо уехали — остался только Кличко, и для Зеленского он реальный конкурент.
КГГА - РИА Новости, 1920, 17.10.2026
17 октября, 14:06
"Кличко, тебе пора": под Киевской администрацией требуют отставки мэраВ центре Киева, у здания Киевской городской государственной администрации (КГГА) проходит масштабная акция протеста с требованием отставки городского головы Виталия Кличко. К полудню несколько сотен участников собрались под стенами мэрии, чтобы выразить недовольство работой столичной власти
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия заставит Европу оценить убытки от Украины, чтобы предотвратить новую войну читайте на сайте Украина.ру.
О том, как развивался и куда привел громкий скандал между политиками на Украине, — в публикации Крысиная возня в обесточенной Раде: полная хронология конфликта Зеленского и Кличко.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевЗападУкраинаВладимир ЗеленскийВиталий КличкоРостислав ИщенкоМИА "Россия сегодня"Украина.руВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:00Владимир Васильев: Тайные звонки Зеленского в США и встреча в Осло запустили обратный отсчет для Киева
18:45Враг за океаном: Зеленский собирает антитрамповскую коалицию в Конгрессе США
18:41Предприниматель из ЛНР оденет детей, экспорт российского дизеля. 20 октября 2026 года, вечерний эфир 53:06
18:30"Козел отпущения": Ищенко заявил, что Кличко уже приговорили к расплате за провалы ВСУ
18:28Удар по подстанции "Нивки" парализовал транспорт и оставил без света четыре района Киева
18:00Куда податься бедной Украине: Венгрия — вето, Польша — минус ракеты, США — связь. Итоги 20 октября
17:52Когда от Зеленского откажутся и Трамп, и Европа: Скориков о сроках списания проекта Украина
17:35Больше не союзник: Трамп давит на Зеленского, чтобы достичь двух целей
17:33Рябков: двустороннего диалога России и США по контролю над вооружениями нет
17:01С поражением в правах: Европа развеяла иллюзии украинских властей
17:00Зрада Экспресс: похороны "Квартала". Как Зеленский добил собственное шоу
16:21Странная мимика Зеленского получила объяснение - скрывать уже не получается
16:03Украина, прекрати пытки! Прошла третья международная акция солидарности с политзаключенными Украины
15:59Солдаты индустрии. Кадровый менеджмент по-сталински
15:37Лавочка закрыта: Венгрия заблокировала Украине два последних кластера в ЕС
15:00"Вы не имеете права": ТЦК распылили газ в машине с ветераном и 4-летним ребёнком
15:00Три лишних килограмма и статус "угрозы" для Украины: история Любови Успенской
15:00Польша вышла из игры по снабжению ВСУ ракетами для Patriot
14:53Экс-депутат Рады назвал того, кто может сесть за стол переговоров вместо Зеленского
14:50"Напишите завещание": на Украине набирает обороты военный туризм
Лента новостейМолния