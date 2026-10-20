https://ukraina.ru/20261020/kozel-otpuscheniya-ischenko-zayavil-chto-klichko-uzhe-prigovorili-k-rasplate-za-provaly-vsu-1083913064.html

"Козел отпущения": Ищенко заявил, что Кличко уже приговорили к расплате за провалы ВСУ

"Козел отпущения": Ищенко заявил, что Кличко уже приговорили к расплате за провалы ВСУ - 20.10.2026 Украина.ру

"Козел отпущения": Ищенко заявил, что Кличко уже приговорили к расплате за провалы ВСУ

Конфликт между мэром Киева Виталием Кличко и Владимиром Зеленским на фоне блэкаута и коммунальных проблем столицы из-за борьбы за финансовый ресурс и контроль над городом. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-10-20T18:30

2026-10-20T18:30

2026-10-20T18:30

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По его словам, Кличко и Зеленский конфликтуют постоянно, потому что Киев — серьёзная ресурсная база, в отличие от большинства других городов Украины. Кличко хотели "подвинуть" с должности мэра ещё после прихода Зеленского к власти, но у него серьёзная поддержка и киевский бизнес, поэтому второму пришлось отступить — и он этого не простил.Ищенко отметил, что в Киеве идёт постоянная борьба за финансовый ресурс между командами Кличко и Зеленского. Пока Кличко удалось отбиться, но ему ничего не простили и "точат на него зубы". Сделать что-то сложно, потому что у Кличко серьёзная база в Киеве, а провести выборы ни Зеленского, ни главы украинской столицы до наступления мира практически невозможно: военные действия, ракеты, население прячется и убегает."Будут слабеть позиции украинской власти в плане утраты контроля над управляемостью страны. Если сокращается население столицы, то у вас исчезает возможность обеспечивать управленческие функции во всех министерствах, ведомствах", — подчеркнул Ищенко. Уезжают те, кто может себе это позволить, — высшие чиновники и среднее звено. Инфраструктура разрушается так, что быстрое восстановление становится невозможным: если выведут из строя мосты, через которые проходит метро, автономные линии не решат проблему, поскольку значительная часть населения живёт на левом берегу, а работает на правом."Зеленский и Кличко по старой привычке обвиняют друг друга. И оба не правы, потому что как Кличко мог подготовиться к отражению воздушных ударов? Он же мэр Киева, а не командующий ПВО Украины", — отметил эксперт. Когда Кличко говорит, что Зеленский не подготовился к зиме, это абсурд — это дело региональных властей, добавил Ищенко. По его словам, Кличко убеждают, что он будет президентом, ещё со времён экс-президента Украины Виктора Ющенко: ему говорят, что Зеленский — вор и преступник, а для перевыборов нужна компромиссная фигура для Востока и Запада. При этом на Востоке таких, как Кличко, президентами не видят, однако в Киеве этого ещё не знают, резюмировал Ищенко. Все остальные политики либо старые, либо скомпрометированные, либо уехали — остался только Кличко, и для Зеленского он реальный конкурент.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия заставит Европу оценить убытки от Украины, чтобы предотвратить новую войну читайте на сайте Украина.ру.О том, как развивался и куда привел громкий скандал между политиками на Украине, — в публикации Крысиная возня в обесточенной Раде: полная хронология конфликта Зеленского и Кличко.

https://ukraina.ru/20261017/klichko-tebe-pora-pod-kievskoy-administratsiey-trebuyut-otstavki-mera-1083883346.html

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новости, киев, запад, украина, владимир зеленский, виталий кличко, ростислав ищенко, миа "россия сегодня", украина.ру, вооруженные силы украины