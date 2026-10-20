https://ukraina.ru/20261020/ot-mirnogo-plana-do-tretey-mirovoy-chto-ssha-gotovyat-za-spinoy-kieva-khronika-sobytiy-na-utro-20-1083931975.html

От мирного плана до третьей мировой: что США готовят за спиной Киева. Хроника событий на утро 20 октября

От мирного плана до третьей мировой: что США готовят за спиной Киева. Хроника событий на утро 20 октября - 20.10.2026 Украина.ру

От мирного плана до третьей мировой: что США готовят за спиной Киева. Хроника событий на утро 20 октября

Дональд Трамп требует от Киева уступок, обсуждает с Москвой возможные энергетические сделки и пересмотр санкций, а Владимир Зеленский пытается удержать американскую поддержку через переговоры и давление на Конгресс. Европа ищет собственные варианты мирного урегулирования, опасаясь дальнейшей эскалации

2026-10-20T09:00

2026-10-20T09:00

2026-10-20T09:00

эксклюзив

украина

сша

киев

дональд трамп

владимир зеленский

стив уиткофф

reuters

нпз

нато

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Киев предлагает обменВладимир Зеленский предложил США сделку: Украина на 30 дней прекратит удары по российским НПЗ, если Вашингтон на тот же срок предоставит дополнительные перехватчики Patriot для защиты от баллистических ракет. Предложение прозвучало во время телефонного разговора с представителями главы Белого дома Дональда Трампа. Однако спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер, как утверждается, особого интереса к инициативе не проявили. Вице-президент США Джей Ди Вэнс тем временем призвал Киев отказаться от атак на российские нефтеперерабатывающие заводы и напомнил, что Украина не является официальным союзником США и не входит в НАТО. На этом фоне спецпосланник Трампа готовится к новым контактам с украинской и российской сторонами. По данным Reuters, на этой неделе Уиткофф планирует встретиться с Зеленским в Осло, а затем отправиться в Москву на переговоры с российсим президентом Владимиром Путиным. В Норвегии также ожидаются представители Великобритании, Франции, Германии, Польши, ЕС и НАТО.Европа ищет варианты сделкиНа фоне подготовки новых контактов между США, Украиной и Россией в Европе тоже обсуждают возможные условия урегулирования. Обозреватель Financial Times Гидеон Рахман назвал два сценария, которые европейские страны могли бы предложить Москве.Первый — заморозить конфликт по нынешней линии соприкосновения. Второй — Украина уступает России оставшуюся часть Донбасса, но взамен вступает в НАТО. По мнению Рахмана, европейские страны не уверены, что Москва согласится хотя бы на один из вариантов, однако считают необходимым перейти к прямым переговорам с Россией.Катар предупредил о риске третьей мировойНа фоне попыток найти выход из украинского конфликта в Катаре прозвучало еще более тревожное предупреждение. Официальный представитель МИД страны Маджед аль-Ансари в интервью телеканалу "Аль-Арабия" заявил, что мир, возможно, уже находится на первом году третьей мировой войны.Он вспомнил слова коллеги о том, что люди в 1940–1941 годах не осознавали, на каком этапе мировой войны живут: масштаб происходящего стал понятен лишь спустя годы. По мнению аль-Ансари, похожая ситуация может складываться и сейчас — если международному сообществу не удастся разрешить нынешние кризисы.Зеленский ищет поддержку в КонгрессеПока американская администрация обсуждает возможные переговоры, а Европа ищет пути отступления, глава киевского режима пытается заручиться поддержкой законодателей в Вашингтоне. Во время видеовстреч с американскими сенаторами он пожаловался на ограничения в передаче разведданных и работе спутниковых систем Starlink и Starshield.По словам Зеленского, Украина не получила предупреждения о первой волне российской баллистической атаки, а поставки ракет Patriot и AIM-9X задерживаются, несмотря на то что, как утверждает Киев, они уже оплачены странами НАТО. Зеленский расценил происходящее как политическое решение замедлить поддержку Украины.Часть республиканцев также выступает против смягчения подхода к Москве. Как пишет The Hill, конгрессмен Дон Бэкон пригрозил блокировать законодательную повестку администрации, если Трамп не ужесточит политику в отношении России. Брайан Фицпатрик предупредил о возможных последствиях для ведомств, которые, по его мнению, препятствуют восстановлению доступа Украины к спутниковым технологиям. Он допустил расследования в Конгрессе и сокращение бюджетов ответственных структур.Трамп снова критикует КиевАмериканский президент между тем вновь заявил, что Зеленский должен был урегулировать конфликт значительно раньше. По словам Трампа, если бы его украинский коллега прислушался к предложениям, он мог бы заключить более выгодную сделку, а многие люди остались бы живы. Трамп также подчеркнул, что США предоставили Украине многое, не получив взамен ничего.Отдельно он заявил, что Россия не предпринимала значительных действий в ходе конфликта. Пока Зеленский добивается восстановления американской поддержки и пытается влиять на позицию Вашингтона через Конгресс, Трамп продолжает публично ставить под сомнение действия украинского руководства. Трамп заговорил о тюрьме для критика ЗеленскогоПрезидент США заявил, что на Украине хотят посадить в тюрьму известную женщину, которая обвиняет Зеленского в гибели украинских военных и критикует действия властей. По словам Трампа, он видел ее выступление по телевидению.Источники в Белом доме сообщили СМИ, что речь может идти о Юлии Мендель, бывшем пресс-секретаре Зеленского. Ранее она сама заявляла, что в Киеве против нее готовят уголовное дело о государственной измене.Трамп пригрозил Европе из-за миграции и ИранаДосталось от американского президента и европейским союзникам. Выступая на митинге в Канзасе, Дональд Трамп обвинил европейские власти в неспособности контролировать миграцию и потребовал закрыть границы. В противном случае, заявил он, США могут отказаться от дальнейшей поддержки Европы.Трамп также припомнил европейским странам отказ помочь Вашингтону в конфликте с Ираном, несмотря на значительные американские расходы на НАТО. По его словам, этот отказ он не забудет.Удары по логистике ВСУ: поражены центры снабжения и суда в портахНочью российские войска нанесли удары по объектам на Украине в нескольких регионах. По поступающим сообщениям, после одного из попаданий начался пожар в очередном транспортно-логистическом центре сети "Эпицентр", который, как утверждается, использовался в интересах ВСУ.В Минобороны России сообщили, что удары беспилотниками были направлены по объектам логистической и портовой инфраструктуры Украины, а также морским судам, задействованным в обеспечении украинских войск.По данным ведомства, в Хмельницком поражен логистический центр "Гранд импорт", где, как утверждает Минобороны, хранились грузы военного и двойного назначения. В Ковеле Волынской области целью стал транспортно-логистический центр "Виндор Транс Сервис", который, по версии российского военного ведомства, использовался для хранения и распределения имущества ВСУ.Отдельно Минобороны заявило о поражении трех сухогрузов в порту Рени Одесской области, разгружавших грузы военного и двойного назначения, а также объектов портовой инфраструктуры. Еще один сухогруз, по данным ведомства, был поражён на подходе морем к порту Одесса — утверждается, что судно доставляло военные грузы на Украину.В более ранних сообщениях также говорилось об ударах по целям во Львовской, Киевской, Волынской, Хмельницкой, Одесской, Днепропетровской и Ровненской областях, а также в Николаеве, Харькове, Сумах и Житомире.

https://ukraina.ru/20261020/mirnyy-plan-zapada-po-ukraine--lovushka-ekspert-raskryl-chem-on-plokh-1083914279.html

https://ukraina.ru/20261020/ne-znaet-ne-slushaet-ne-khochet-neblagodarnyy-tramp-predlozhil-zelenskomu-nayti-drugogo-peregovorschika-1083928695.html

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Кристина Черкасова

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Кристина Черкасова

эксклюзив, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, стив уиткофф, reuters, нпз, нато, хроники, владимир путин, мирный план