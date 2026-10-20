От мирного плана до третьей мировой: что США готовят за спиной Киева. Хроника событий на утро 20 октября
© REUTERS / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© REUTERS / Evan Vucci
Дональд Трамп требует от Киева уступок, обсуждает с Москвой возможные энергетические сделки и пересмотр санкций, а Владимир Зеленский пытается удержать американскую поддержку через переговоры и давление на Конгресс. Европа ищет собственные варианты мирного урегулирования, опасаясь дальнейшей эскалации
Киев предлагает обмен
Владимир Зеленский предложил США сделку: Украина на 30 дней прекратит удары по российским НПЗ, если Вашингтон на тот же срок предоставит дополнительные перехватчики Patriot для защиты от баллистических ракет. Предложение прозвучало во время телефонного разговора с представителями главы Белого дома Дональда Трампа.
Однако спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер, как утверждается, особого интереса к инициативе не проявили. Вице-президент США Джей Ди Вэнс тем временем призвал Киев отказаться от атак на российские нефтеперерабатывающие заводы и напомнил, что Украина не является официальным союзником США и не входит в НАТО.
На этом фоне спецпосланник Трампа готовится к новым контактам с украинской и российской сторонами. По данным Reuters, на этой неделе Уиткофф планирует встретиться с Зеленским в Осло, а затем отправиться в Москву на переговоры с российсим президентом Владимиром Путиным. В Норвегии также ожидаются представители Великобритании, Франции, Германии, Польши, ЕС и НАТО.
Европа ищет варианты сделки
На фоне подготовки новых контактов между США, Украиной и Россией в Европе тоже обсуждают возможные условия урегулирования. Обозреватель Financial Times Гидеон Рахман назвал два сценария, которые европейские страны могли бы предложить Москве.
Первый — заморозить конфликт по нынешней линии соприкосновения. Второй — Украина уступает России оставшуюся часть Донбасса, но взамен вступает в НАТО. По мнению Рахмана, европейские страны не уверены, что Москва согласится хотя бы на один из вариантов, однако считают необходимым перейти к прямым переговорам с Россией.
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Катар предупредил о риске третьей мировой
На фоне попыток найти выход из украинского конфликта в Катаре прозвучало еще более тревожное предупреждение. Официальный представитель МИД страны Маджед аль-Ансари в интервью телеканалу "Аль-Арабия" заявил, что мир, возможно, уже находится на первом году третьей мировой войны.
Он вспомнил слова коллеги о том, что люди в 1940–1941 годах не осознавали, на каком этапе мировой войны живут: масштаб происходящего стал понятен лишь спустя годы. По мнению аль-Ансари, похожая ситуация может складываться и сейчас — если международному сообществу не удастся разрешить нынешние кризисы.
Зеленский ищет поддержку в Конгрессе
Пока американская администрация обсуждает возможные переговоры, а Европа ищет пути отступления, глава киевского режима пытается заручиться поддержкой законодателей в Вашингтоне. Во время видеовстреч с американскими сенаторами он пожаловался на ограничения в передаче разведданных и работе спутниковых систем Starlink и Starshield.
По словам Зеленского, Украина не получила предупреждения о первой волне российской баллистической атаки, а поставки ракет Patriot и AIM-9X задерживаются, несмотря на то что, как утверждает Киев, они уже оплачены странами НАТО. Зеленский расценил происходящее как политическое решение замедлить поддержку Украины.
Часть республиканцев также выступает против смягчения подхода к Москве. Как пишет The Hill, конгрессмен Дон Бэкон пригрозил блокировать законодательную повестку администрации, если Трамп не ужесточит политику в отношении России. Брайан Фицпатрик предупредил о возможных последствиях для ведомств, которые, по его мнению, препятствуют восстановлению доступа Украины к спутниковым технологиям. Он допустил расследования в Конгрессе и сокращение бюджетов ответственных структур.
Трамп снова критикует Киев
Американский президент между тем вновь заявил, что Зеленский должен был урегулировать конфликт значительно раньше. По словам Трампа, если бы его украинский коллега прислушался к предложениям, он мог бы заключить более выгодную сделку, а многие люди остались бы живы. Трамп также подчеркнул, что США предоставили Украине многое, не получив взамен ничего.
Отдельно он заявил, что Россия не предпринимала значительных действий в ходе конфликта. Пока Зеленский добивается восстановления американской поддержки и пытается влиять на позицию Вашингтона через Конгресс, Трамп продолжает публично ставить под сомнение действия украинского руководства.
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Трамп заговорил о тюрьме для критика Зеленского
Президент США заявил, что на Украине хотят посадить в тюрьму известную женщину, которая обвиняет Зеленского в гибели украинских военных и критикует действия властей. По словам Трампа, он видел ее выступление по телевидению.
Источники в Белом доме сообщили СМИ, что речь может идти о Юлии Мендель, бывшем пресс-секретаре Зеленского. Ранее она сама заявляла, что в Киеве против нее готовят уголовное дело о государственной измене.
Трамп пригрозил Европе из-за миграции и Ирана
Досталось от американского президента и европейским союзникам. Выступая на митинге в Канзасе, Дональд Трамп обвинил европейские власти в неспособности контролировать миграцию и потребовал закрыть границы. В противном случае, заявил он, США могут отказаться от дальнейшей поддержки Европы.
Трамп также припомнил европейским странам отказ помочь Вашингтону в конфликте с Ираном, несмотря на значительные американские расходы на НАТО. По его словам, этот отказ он не забудет.
Удары по логистике ВСУ: поражены центры снабжения и суда в портах
Ночью российские войска нанесли удары по объектам на Украине в нескольких регионах. По поступающим сообщениям, после одного из попаданий начался пожар в очередном транспортно-логистическом центре сети "Эпицентр", который, как утверждается, использовался в интересах ВСУ.
В Минобороны России сообщили, что удары беспилотниками были направлены по объектам логистической и портовой инфраструктуры Украины, а также морским судам, задействованным в обеспечении украинских войск.
По данным ведомства, в Хмельницком поражен логистический центр "Гранд импорт", где, как утверждает Минобороны, хранились грузы военного и двойного назначения. В Ковеле Волынской области целью стал транспортно-логистический центр "Виндор Транс Сервис", который, по версии российского военного ведомства, использовался для хранения и распределения имущества ВСУ.
Отдельно Минобороны заявило о поражении трех сухогрузов в порту Рени Одесской области, разгружавших грузы военного и двойного назначения, а также объектов портовой инфраструктуры. Еще один сухогруз, по данным ведомства, был поражён на подходе морем к порту Одесса — утверждается, что судно доставляло военные грузы на Украину.
В более ранних сообщениях также говорилось об ударах по целям во Львовской, Киевской, Волынской, Хмельницкой, Одесской, Днепропетровской и Ровненской областях, а также в Николаеве, Харькове, Сумах и Житомире.
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