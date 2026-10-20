https://ukraina.ru/20261020/vrag-za-okeanom-zelenskiy-sobiraet-antitrampovskuyu-koalitsiyu-v-kongresse-ssha-1083950874.html

Враг за океаном: Зеленский собирает антитрамповскую коалицию в Конгрессе США

Враг за океаном: Зеленский собирает антитрамповскую коалицию в Конгрессе США - 20.10.2026 Украина.ру

Враг за океаном: Зеленский собирает антитрамповскую коалицию в Конгрессе США

На фоне серьёзного напряжения между Белым домом и Банковой и отсутствием полноценной замены Соединённых Штатов как партнёра глава киевского режима Владимир Зеленский пытается заручиться поддержкой американских союзников за пределами администрации. Точнее тех, кто готов играть против администрации по принципу "враг моего врага – мой друг"

2026-10-20T18:45

2026-10-20T18:45

2026-10-20T18:47

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санкции

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На мировой арене президент США Дональд Трамп, кажется, бросил вызов почти всем, кому мог. Причём он сам выступал инициатором разрыва сотрудничества, так что бойкот иностранных визави ему не страшен, а на внутриполитическом поле он гораздо уязвимее – особенно за две недели до промежуточных выборов в Конгресс, от исхода которых зависит полнота его власти в оставшиеся два года правления.Среди законодателей Владимир Зеленский и пытается найти соратников в противостоянии Трампу. 19 октября он побеседовал в формате видеосвязи с членами обеих палат Конгресса, придерживающимися проукраинских взглядов, от обеих партий. Модераторами встречи выступили сенатор-демократ Ричард Блюменталь и его коллега-республиканец Том Тиллис.Украинский лидер выразил обеспокоенность из-за перебоев в получении разведданных, задержек в поставках критически важных зенитных перехватчиков и решения Трампа об отказе от ужесточения санкций против РФ. Он также посетовал, что система Starlink по-прежнему работает нестабильно, что препятствует перехвату российских беспилотников."Без Америки нам было бы намного сложнее", — заявил Зеленский.Блюменталь и Тиллис в свою очередь подхватили его риторику, отметив в совместном заявлении, что вывод из строя украинской спутниковой связи и ослабление её противовоздушной обороны препятствуют наступлению мира.Но ведь Трамп предупреждал, что, если ВСУ не прекратят атаки на российские НПЗ, которые обостряют энергетический кризис в Соединённых Штатах, то он прекратит представлять развединформацию, так необходимую украинским войскам. Киев не прислушался – и вот результат. Сами напросились!Как бы ни списывали Зеленского, всё же сложно отрицать, что стратегически мыслить он умеет (ну, или его зарубежные кураторы), и решение действовать через конгрессменов в той ситуации, в какой оказалась Украина сейчас, не лишено смысла. Законодатели обладают определёнными инструментами, чтобы осложнить жизнь Трампу-президенту, и уже начинают их задействовать.Как пишет издание The Hill, всё больше республиканцев в Палате представителей грозят Трампу заблокировать дополнительное финансирование Пентагона, если Белый дом не ужесточит позицию по отношению к России. Соратники Украины из числа однопартийцев американского президента возмущены последними внешнеполитическими шагами Трампа, прежде всего дизельной сделкой с российским коллегой Владимиром Путиным."Это соглашение в сочетании с сообщениями о том, что США ограничили использование Украиной стратегических спутниковых систем, создаёт предпосылки для острой внутренней борьбы в период работы Конгресса уходящего состава. В этом противостоянии наиболее ярые сторонники Киева из числа республиканцев, выступающие за восстановление санкций против России и снятие ограничений на использование спутников, окажутся по разные стороны баррикад с администрацией, которая стремится в срочном порядке добиться увеличения финансирования Пентагона", – говорится в статье.В этих деньгах министерство войны остро нуждается, о чём свидетельствует тот факт, что глава ведомства Пит Хегсет на протяжении нескольких месяцев борется за одобрение Конгрессом рекордного запроса Трампа на оборонный бюджет."Поскольку демократы практически едины в своем противодействии войне Трампа с Ираном, лидерам Республиканской партии потребуется поддержка практически всех республиканцев из Палаты представителей, чтобы иметь хоть какой-то шанс на продвижение пакета законопроектов через нижнюю палату", – отмечает The Hill.И тут против команды Трампа может сыграть вот какой фактор: часть нынешних законодателей-республиканцев досиживают последние недели в своих креслах – одни потерпели поражение на праймериз, другие уйдут на пенсию – поэтому им терять нечего, они могут выступать наперекор позиции президента, не опасаясь политической реакции.Например, один из ярых критиков Трампа среди однопартийцев – сенатор Дон Бэкон решил не переизбираться на новый срок в знак несогласия с курсом администрации. По его словам, мягкий подход к России оттолкнул от президента достаточно республиканцев, так что председателю Палаты представителей Майку Джонсону будет трудно принять не только финансирование Пентагона, но и все остальные законы, которые лидеры Республиканской партии надеются утвердить на сессии уходящего созыва.Сам Бэкон был в числе тех 6 конгрессменов-республиканцев, которые в феврале примкнули к демократам и проголосовали за внесённую председателем комитета по иностранным делам демократом Грегори Миксом резолюцию о прекращении режима чрезвычайного положения. Режим ЧС Трамп использовал для введения 25%-ных пошлин на товары из Канады, несмотря на предупреждения о последствиях. Так что он и его единомышленники пойти наперерез Белому дому могут легко.Бэкон подтвердил это на прошлой неделе, когда вместе с ещё 4 республиканцами из Палаты представителей – Майклом Макколом, Дэном Ньюхаусом, Джо Уилсоном, Брайаном Фицпатриком – подписал письмо, призывающее Трампа отменить дизельную сделку с РФ и ужесточить антироссийские санкции.16 октября глава государства распорядился не применять часть ограничительных мер из закона об "адских санкциях", включая 500%-ные пошлины на российские товары, аргументируя тем, что это отвечает национальным интересам США. Конечно же, такой шаг вызвал негодование у соратников Киева в политических кругах страны, хотя такая возможность в законе прописана.Зеленский же так активно вступил в диалог с американскими конгрессменами именно сейчас не только потому, что обострение отношений с властями Штатов происходит в настоящий момент, но и в свете гарантированного ослабления украинского лобби в следующем созыве Конгресса. С января на Капитолии не будет сенатора-республиканца Джона Корнина, проигравшего на праймериз в Техасе противнику поддержки Украины, упомянутому Тому Тиллису, Линдси Грэма* уже нет в этом мире, а получившая его мандат сестра сразу призналась, что в международных делах плохо разбирается.Тем не менее, почти гарантированно Палата представителей отойдёт под контроль Демократической партии, известной своей благосклонностью к Киеву.Как смена большинства в нижней палате Конгресса отразится на политическом курсе США, оценил бывший вице-президент вашингтонского политологического центра "Евразия" Эрл Расмуссен: "Реализация некоторых инициатив, особенно во внутренней политике, может замедлиться, а отдельные решения могут быть пересмотрены. Однако во внешней политике, скорее всего, существенных изменений не произойдёт".При том, что Конгресс утверждает федеральный бюджет, принимает законы и контролирует деятельность исполнительной власти, президент сохраняет широкие полномочия в сфере обороны и внешней политики.Как бы то ни было, сейчас Зеленский фактически вмешивается во внутренние дела Соединённых Штатов, пытаясь настроить законодателей против президента страны.*внесён в перечень террористов и экстремистов

https://ukraina.ru/20261019/belyy-dom-dobivaetsya-kapitulyatsii-na-zapade-raskryli-kuda-vedet-dizelnaya-sdelka-trampa-1083921784.html

https://ukraina.ru/20260917/kongress-ssha-odobril-adskie-sanktsii-chto-eto-menyaet-dlya-rossii-1083262801.html

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