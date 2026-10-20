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Золотые дроны: НАБУ и САП завершили следствие по делу о хищении на закупках беспилотников

Золотые дроны: НАБУ и САП завершили следствие по делу о хищении на закупках беспилотников - 20.10.2026 Украина.ру

Золотые дроны: НАБУ и САП завершили следствие по делу о хищении на закупках беспилотников

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) официально завершила досудебное расследование по делу о масштабной растрате бюджетных средств при закупке беспилотников для Сил обороны Украины. Нанесенный ущерб оценивается в 254 миллиона гривен (более 467 миллионов рублей)

2026-10-20T19:12

2026-10-20T19:12

2026-10-20T19:14

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По данным следствия, в 2023 году после выделения Госспецсвязи 30 миллиардов гривен (более 55 миллиардов рублей) на закупку БПЛА, руководитель одного из департаментов ведомства разработал план хищения. Механизм был классическим для тендерных махинаций: к закупкам привлекались заранее определенные поставщики, а для имитации конкуренции в тендерах участвовали подконтрольные фирмы."Выяснилось, что в период с мая по сентябрь 2023 года Госспецсвязь приобрела 400 дронов DJI Mavic 3 и 1300 дронов Autel Evo Max 4T по ценам, превышавшим рыночные на 70-90%", – сообщили в САП.Цены на эту технику превышали рыночные на 70–90%. В сентябре того же года были заключены дополнительные договоры на поставку еще 3400 дронов с наценкой в 60–90%. Полученные средства выводились на счета подконтрольных компаний, в том числе за рубеж.В итоге, на счетах связанных компаний оказались более 4 миллионов долларов за рубежом и 17 миллионов гривен (более 31 миллиона рублей) на Украине. В ближайшее время дело будет передано в суд.На прошлой неделе НАБУ и САП завершили расследование дела против бывшего вице-премьера и экс-министра юстиции Украины. Чиновницу подозревают в незаконном обогащении на сумму более 13,9 миллиона гривен (около 26 миллионов рублей) и недостоверном декларировании. Все подробности — в материале Mercedes на подчиненного, три квартиры на родню: НАБУ завершило дело против Стефанишиной на сайте Украина.ру.

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