Золотые дроны: НАБУ и САП завершили следствие по делу о хищении на закупках беспилотников - 20.10.2026 Украина.ру
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Золотые дроны: НАБУ и САП завершили следствие по делу о хищении на закупках беспилотников
Золотые дроны: НАБУ и САП завершили следствие по делу о хищении на закупках беспилотников - 20.10.2026 Украина.ру
Золотые дроны: НАБУ и САП завершили следствие по делу о хищении на закупках беспилотников
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) официально завершила досудебное расследование по делу о масштабной растрате бюджетных средств при закупке беспилотников для Сил обороны Украины. Нанесенный ущерб оценивается в 254 миллиона гривен (более 467 миллионов рублей)
2026-10-20T19:12
2026-10-20T19:14
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По данным следствия, в 2023 году после выделения Госспецсвязи 30 миллиардов гривен (более 55 миллиардов рублей) на закупку БПЛА, руководитель одного из департаментов ведомства разработал план хищения. Механизм был классическим для тендерных махинаций: к закупкам привлекались заранее определенные поставщики, а для имитации конкуренции в тендерах участвовали подконтрольные фирмы."Выяснилось, что в период с мая по сентябрь 2023 года Госспецсвязь приобрела 400 дронов DJI Mavic 3 и 1300 дронов Autel Evo Max 4T по ценам, превышавшим рыночные на 70-90%", – сообщили в САП.Цены на эту технику превышали рыночные на 70–90%. В сентябре того же года были заключены дополнительные договоры на поставку еще 3400 дронов с наценкой в 60–90%. Полученные средства выводились на счета подконтрольных компаний, в том числе за рубеж.В итоге, на счетах связанных компаний оказались более 4 миллионов долларов за рубежом и 17 миллионов гривен (более 31 миллиона рублей) на Украине. В ближайшее время дело будет передано в суд.На прошлой неделе НАБУ и САП завершили расследование дела против бывшего вице-премьера и экс-министра юстиции Украины. Чиновницу подозревают в незаконном обогащении на сумму более 13,9 миллиона гривен (около 26 миллионов рублей) и недостоверном декларировании. Все подробности — в материале Mercedes на подчиненного, три квартиры на родню: НАБУ завершило дело против Стефанишиной на сайте Украина.ру.
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новости, украина, набу, сап, украина.ру, дроны, коррупция
Новости, Украина, НАБУ, САП, Украина.ру, дроны, коррупция

Золотые дроны: НАБУ и САП завершили следствие по делу о хищении на закупках беспилотников

19:12 20.10.2026 (обновлено: 19:14 20.10.2026)
 
© Фото : НАБУ
- РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© Фото : НАБУ
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Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) официально завершила досудебное расследование по делу о масштабной растрате бюджетных средств при закупке беспилотников для Сил обороны Украины. Нанесенный ущерб оценивается в 254 миллиона гривен (более 467 миллионов рублей)
По данным следствия, в 2023 году после выделения Госспецсвязи 30 миллиардов гривен (более 55 миллиардов рублей) на закупку БПЛА, руководитель одного из департаментов ведомства разработал план хищения. Механизм был классическим для тендерных махинаций: к закупкам привлекались заранее определенные поставщики, а для имитации конкуренции в тендерах участвовали подконтрольные фирмы.

"Выяснилось, что в период с мая по сентябрь 2023 года Госспецсвязь приобрела 400 дронов DJI Mavic 3 и 1300 дронов Autel Evo Max 4T по ценам, превышавшим рыночные на 70-90%", – сообщили в САП.

Цены на эту технику превышали рыночные на 70–90%. В сентябре того же года были заключены дополнительные договоры на поставку еще 3400 дронов с наценкой в 60–90%. Полученные средства выводились на счета подконтрольных компаний, в том числе за рубеж.

В итоге, на счетах связанных компаний оказались более 4 миллионов долларов за рубежом и 17 миллионов гривен (более 31 миллиона рублей) на Украине. В ближайшее время дело будет передано в суд.

На прошлой неделе НАБУ и САП завершили расследование дела против бывшего вице-премьера и экс-министра юстиции Украины. Чиновницу подозревают в незаконном обогащении на сумму более 13,9 миллиона гривен (около 26 миллионов рублей) и недостоверном декларировании. Все подробности — в материале Mercedes на подчиненного, три квартиры на родню: НАБУ завершило дело против Стефанишиной на сайте Украина.ру.
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