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Удар по подстанции "Нивки" парализовал транспорт и оставил без света четыре района Киева

Удар по подстанции "Нивки" парализовал транспорт и оставил без света четыре района Киева - 20.10.2026 Украина.ру

Удар по подстанции "Нивки" парализовал транспорт и оставил без света четыре района Киева

В Киеве остановлена работа метрополитена и фуникулёра, а движение наземного электротранспорта на правом берегу столицы практически полностью парализовано. Причиной масштабного сбоя стала атака беспилотника на крупный узел магистральной электросети — подстанцию "Нивки"

2026-10-20T18:28

2026-10-20T18:28

2026-10-20T18:28

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По сообщениям украинских СМИ, после удара начался сильный пожар. Энергетическая компания ДТЭК, в свою очередь, проинформировала, что в результате атаки частично обесточены четыре района украинской столицы: Шевченковский, Святошинский, Соломенский и Печерский.Остановка коснулась не только подземки: по данным "Киевпастранса", из-за отсутствия электричества прекратили работу трамваи и троллейбусы на части правого берега. Также обесточены все линии метрополитена, а работа киевского фуникулёра приостановлена.Специалисты предупреждают, что ремонт магистрального узла может занять продолжительное время, а графики подачи электричества могут вводиться в экстренном режиме.После серии ударов прошедшей ночью проблемы со светом возникли сразу в семи областях Украины — от Львовской до Одесской. В Днепропетровске вспыхнул сильный пожар, а местные власти заговорили о повреждениях объектов, от которых зависит энергоснабжение целых регионов. Подробнее — в материале Напряжённая ночь во Львове: что осталось от украинской энергетики на сайте Украина.ру.

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