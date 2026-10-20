https://ukraina.ru/20261020/kuda-podatsya-bednoy-ukraine-vengriya-veto-polsha--minus-rakety-ssha--svyaz-itogi-20-oktyabrya-1083951438.html

Куда податься бедной Украине: Венгрия — вето, Польша — минус ракеты, США — связь. Итоги 20 октября

Куда податься бедной Украине: Венгрия — вето, Польша — минус ракеты, США — связь. Итоги 20 октября - 20.10.2026 Украина.ру

Куда податься бедной Украине: Венгрия — вето, Польша — минус ракеты, США — связь. Итоги 20 октября

Дипломатический процесс евроинтеграции Киева вновь зашел в тупик: Венгрия заблокировала открытие двух последних кластеров на пути вступления Украины в Евросоюз

2026-10-20T18:00

2026-10-20T18:00

2026-10-20T18:02

эксклюзив

киев

украина

сша

дональд трамп

марко рубио

владимир зеленский

ес

мид

вооруженные силы украины

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Как сообщает Kiev Independent со ссылкой на источники, в ходе обсуждения в рабочей группе Совета ЕС по вопросам расширения в Брюсселе Будапешт отказался одобрить результаты скрининга 4-го ("Зелёная повестка дня и устойчивая взаимосвязанность") и 5-го ("Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплочения") переговорных кластеров.Официально Будапешт не стал объяснять, что именно пошло не так на заседании в Брюсселе. Напомним, что всего неделю назад, 12 октября, Зеленский подписал изменения в закон об образовании, которые разрешают нацменьшинствам учиться на родном языке. Как только подпись была поставлена, Венгрия тут же сняла свое прошлое вето. А 16 октября на саммите ЕС Зеленский и венгерский премьер Петер Мадьяр пожали друг другу руки и договорились начать отношения с чистого листа. Казалось, что компромисс найден: закарпатские венгры уже начали готовиться к тому, что их школы официально признают. Ректор венгерского университета в Закарпатье Иштван Черничко в интервью радовался, что теперь на экзаменах (кроме украинского языка) можно будет писать на родном, а на школах появятся вывески на двух языках.Но на практике всё оказалось сложнее. Министерство образования и местные военные администрации в Закарпатье, Черновцах и Одессе до сих пор не получили никаких четких инструкций сверху. Источники в Ужгороде и Черновцах утверждают, что директора школ получили четкие указания от областных чиновников "не бежать вперёд батьки в пекло", так как ожидаемых реформ может и не состояться.Польша официально отказалась поставлять Киеву ракеты для PatriotВслед за Вашингтоном о невозможности помогать Киеву дефицитным вооружением заявила Варшава. Глава польского МИД Радослав Сикорский в интервью изданию Dziennik прямо признал: запасы зенитных ракет для систем Patriot в стране истощены.Сикорский также отметил, что Польша благодарна США, но это не означает согласия по каждому вопросу. Он призвал польского президента активнее взаимодействовать с Дональдом Трампом и оказывать давление на Россию, а не на Украину."Верните Starlink и ракеты"Сегодня Зеленский провел экстренные телефонные переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. По словам самого Зеленского, беседа была "предметной" и затронула три критически важные для Киева темы.Главная его просьба — вернуть доступ к спутниковым системам связи Starlink и Starshield. На прошлой неделе радикал Сергей Стерненко признал, что работа терминалов была фактически парализована: на скорости выше 160 км/ч сеть просто отключалась. Позже, по его словам, скоростной лимит опустили до критических 60 км/ч. Это полностью остановило фронтовую логистику и работу дронов. Советник главы офиса президента Сергей Бескрестнов подтвердил, что из-за этих ограничений "разрушается значительная часть обороны", а каналы передачи данных боевым вертолетам начали давать сбои.Помимо связи, Зеленский потребовал экстренных поставок противоракетных систем для перехвата баллистических снарядов и возобновления полноценной передачи американских разведданных о российских ракетных пусках. Он назвал предупреждения о баллистике "жизненно необходимыми" и попросил американских сенаторов повлиять на администрацию Трампа, пожаловавшись на задержки с ПВО.Ограничения связи Вашингтон официально не подтверждает. Рубио утверждает, что США не прекращали передачу разведданных, а отсутствие предупреждений о ракетах могло быть вызвано обычным программным сбоем. Министр финансов США Скотт Бессент и вовсе назвал слова Зеленского о приостановке обмена данными "не соответствующими действительности" и "безрассудными".Отношения портятся не только из-за техники. По словам Рубио, администрация Трампа крайне раздражена ударами ВСУ по судам с американской нефтью в Чёрном море. Вашингтон просил Киев прекратить подобные атаки, однако они продолжались. Сам Дональд Трамп накануне предложил Зеленскому поручить переговоры об урегулировании конфликта кому-нибудь другому, дав понять, что личный ресурс доверия американского президента практически исчерпан.Несмотря на этот фон, Киев и Вашингтон договорились вскоре созвониться снова. Однако о конкретных решениях по поставкам вооружений или разблокировке спутниковой связи на данный момент не сообщается. Вашингтон продолжает настаивать на своей позиции, а Киев — искать обходные пути, чтобы вернуть скорость своим терминалам хотя бы до прежних 160 километров в час.Всё об Украине из России — на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261020/bolshe-ne-soyuznik-tramp-davit-na-zelenskogo-chtoby-dobitsya-dvukh-tseley-1083948078.html

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Яна Карцева

эксклюзив, киев, украина, сша, дональд трамп, марко рубио, владимир зеленский, ес, мид, вооруженные силы украины