Куда податься бедной Украине: Венгрия — вето, Польша — минус ракеты, США — связь. Итоги 20 октября - 20.10.2026 Украина.ру
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Куда податься бедной Украине: Венгрия — вето, Польша — минус ракеты, США — связь. Итоги 20 октября
Куда податься бедной Украине: Венгрия — вето, Польша — минус ракеты, США — связь. Итоги 20 октября - 20.10.2026 Украина.ру
Куда податься бедной Украине: Венгрия — вето, Польша — минус ракеты, США — связь. Итоги 20 октября
Дипломатический процесс евроинтеграции Киева вновь зашел в тупик: Венгрия заблокировала открытие двух последних кластеров на пути вступления Украины в Евросоюз
2026-10-20T18:00
2026-10-20T18:02
эксклюзив
киев
украина
сша
дональд трамп
марко рубио
владимир зеленский
ес
мид
вооруженные силы украины
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Как сообщает Kiev Independent со ссылкой на источники, в ходе обсуждения в рабочей группе Совета ЕС по вопросам расширения в Брюсселе Будапешт отказался одобрить результаты скрининга 4-го ("Зелёная повестка дня и устойчивая взаимосвязанность") и 5-го ("Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплочения") переговорных кластеров.Официально Будапешт не стал объяснять, что именно пошло не так на заседании в Брюсселе. Напомним, что всего неделю назад, 12 октября, Зеленский подписал изменения в закон об образовании, которые разрешают нацменьшинствам учиться на родном языке. Как только подпись была поставлена, Венгрия тут же сняла свое прошлое вето. А 16 октября на саммите ЕС Зеленский и венгерский премьер Петер Мадьяр пожали друг другу руки и договорились начать отношения с чистого листа. Казалось, что компромисс найден: закарпатские венгры уже начали готовиться к тому, что их школы официально признают. Ректор венгерского университета в Закарпатье Иштван Черничко в интервью радовался, что теперь на экзаменах (кроме украинского языка) можно будет писать на родном, а на школах появятся вывески на двух языках.Но на практике всё оказалось сложнее. Министерство образования и местные военные администрации в Закарпатье, Черновцах и Одессе до сих пор не получили никаких четких инструкций сверху. Источники в Ужгороде и Черновцах утверждают, что директора школ получили четкие указания от областных чиновников "не бежать вперёд батьки в пекло", так как ожидаемых реформ может и не состояться.Польша официально отказалась поставлять Киеву ракеты для PatriotВслед за Вашингтоном о невозможности помогать Киеву дефицитным вооружением заявила Варшава. Глава польского МИД Радослав Сикорский в интервью изданию Dziennik прямо признал: запасы зенитных ракет для систем Patriot в стране истощены.Сикорский также отметил, что Польша благодарна США, но это не означает согласия по каждому вопросу. Он призвал польского президента активнее взаимодействовать с Дональдом Трампом и оказывать давление на Россию, а не на Украину."Верните Starlink и ракеты"Сегодня Зеленский провел экстренные телефонные переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. По словам самого Зеленского, беседа была "предметной" и затронула три критически важные для Киева темы.Главная его просьба — вернуть доступ к спутниковым системам связи Starlink и Starshield. На прошлой неделе радикал Сергей Стерненко признал, что работа терминалов была фактически парализована: на скорости выше 160 км/ч сеть просто отключалась. Позже, по его словам, скоростной лимит опустили до критических 60 км/ч. Это полностью остановило фронтовую логистику и работу дронов. Советник главы офиса президента Сергей Бескрестнов подтвердил, что из-за этих ограничений "разрушается значительная часть обороны", а каналы передачи данных боевым вертолетам начали давать сбои.Помимо связи, Зеленский потребовал экстренных поставок противоракетных систем для перехвата баллистических снарядов и возобновления полноценной передачи американских разведданных о российских ракетных пусках. Он назвал предупреждения о баллистике "жизненно необходимыми" и попросил американских сенаторов повлиять на администрацию Трампа, пожаловавшись на задержки с ПВО.Ограничения связи Вашингтон официально не подтверждает. Рубио утверждает, что США не прекращали передачу разведданных, а отсутствие предупреждений о ракетах могло быть вызвано обычным программным сбоем. Министр финансов США Скотт Бессент и вовсе назвал слова Зеленского о приостановке обмена данными "не соответствующими действительности" и "безрассудными".Отношения портятся не только из-за техники. По словам Рубио, администрация Трампа крайне раздражена ударами ВСУ по судам с американской нефтью в Чёрном море. Вашингтон просил Киев прекратить подобные атаки, однако они продолжались. Сам Дональд Трамп накануне предложил Зеленскому поручить переговоры об урегулировании конфликта кому-нибудь другому, дав понять, что личный ресурс доверия американского президента практически исчерпан.Несмотря на этот фон, Киев и Вашингтон договорились вскоре созвониться снова. Однако о конкретных решениях по поставкам вооружений или разблокировке спутниковой связи на данный момент не сообщается. Вашингтон продолжает настаивать на своей позиции, а Киев — искать обходные пути, чтобы вернуть скорость своим терминалам хотя бы до прежних 160 километров в час.Всё об Украине из России — на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261020/bolshe-ne-soyuznik-tramp-davit-na-zelenskogo-chtoby-dobitsya-dvukh-tseley-1083948078.html
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Яна Карцева
Яна Карцева
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эксклюзив, киев, украина, сша, дональд трамп, марко рубио, владимир зеленский, ес, мид, вооруженные силы украины
Эксклюзив, Киев, Украина, США, Дональд Трамп, Марко Рубио, Владимир Зеленский, ЕС, МИД, Вооруженные силы Украины

Куда податься бедной Украине: Венгрия — вето, Польша — минус ракеты, США — связь. Итоги 20 октября

18:00 20.10.2026 (обновлено: 18:02 20.10.2026)
 
© REUTERS / Yves Herman
- РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© REUTERS / Yves Herman
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Яна Карцева
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Дипломатический процесс евроинтеграции Киева вновь зашел в тупик: Венгрия заблокировала открытие двух последних кластеров на пути вступления Украины в Евросоюз
Как сообщает Kiev Independent со ссылкой на источники, в ходе обсуждения в рабочей группе Совета ЕС по вопросам расширения в Брюсселе Будапешт отказался одобрить результаты скрининга 4-го ("Зелёная повестка дня и устойчивая взаимосвязанность") и 5-го ("Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплочения") переговорных кластеров.
Официально Будапешт не стал объяснять, что именно пошло не так на заседании в Брюсселе. Напомним, что всего неделю назад, 12 октября, Зеленский подписал изменения в закон об образовании, которые разрешают нацменьшинствам учиться на родном языке. Как только подпись была поставлена, Венгрия тут же сняла свое прошлое вето. А 16 октября на саммите ЕС Зеленский и венгерский премьер Петер Мадьяр пожали друг другу руки и договорились начать отношения с чистого листа.

Казалось, что компромисс найден: закарпатские венгры уже начали готовиться к тому, что их школы официально признают. Ректор венгерского университета в Закарпатье Иштван Черничко в интервью радовался, что теперь на экзаменах (кроме украинского языка) можно будет писать на родном, а на школах появятся вывески на двух языках.

Но на практике всё оказалось сложнее. Министерство образования и местные военные администрации в Закарпатье, Черновцах и Одессе до сих пор не получили никаких четких инструкций сверху. Источники в Ужгороде и Черновцах утверждают, что директора школ получили четкие указания от областных чиновников "не бежать вперёд батьки в пекло", так как ожидаемых реформ может и не состояться.

Польша официально отказалась поставлять Киеву ракеты для Patriot

Вслед за Вашингтоном о невозможности помогать Киеву дефицитным вооружением заявила Варшава. Глава польского МИД Радослав Сикорский в интервью изданию Dziennik прямо признал: запасы зенитных ракет для систем Patriot в стране истощены.
- РИА Новости, 1920, 20.10.2026
17:35
Больше не союзник: Трамп давит на Зеленского, чтобы достичь двух целейСША намерены надавить на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы добиться от него уступок по Донбассу, пишет New York Times накануне встречи главы киевского режима с представителем Белого дома Стивом Уиткоффом в Осло 20 октября.
Сикорский также отметил, что Польша благодарна США, но это не означает согласия по каждому вопросу. Он призвал польского президента активнее взаимодействовать с Дональдом Трампом и оказывать давление на Россию, а не на Украину.
"Верните Starlink и ракеты"

Сегодня Зеленский провел экстренные телефонные переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. По словам самого Зеленского, беседа была "предметной" и затронула три критически важные для Киева темы.

Главная его просьба — вернуть доступ к спутниковым системам связи Starlink и Starshield. На прошлой неделе радикал Сергей Стерненко признал, что работа терминалов была фактически парализована: на скорости выше 160 км/ч сеть просто отключалась. Позже, по его словам, скоростной лимит опустили до критических 60 км/ч. Это полностью остановило фронтовую логистику и работу дронов. Советник главы офиса президента Сергей Бескрестнов подтвердил, что из-за этих ограничений "разрушается значительная часть обороны", а каналы передачи данных боевым вертолетам начали давать сбои.

Помимо связи, Зеленский потребовал экстренных поставок противоракетных систем для перехвата баллистических снарядов и возобновления полноценной передачи американских разведданных о российских ракетных пусках. Он назвал предупреждения о баллистике "жизненно необходимыми" и попросил американских сенаторов повлиять на администрацию Трампа, пожаловавшись на задержки с ПВО.

Ограничения связи Вашингтон официально не подтверждает. Рубио утверждает, что США не прекращали передачу разведданных, а отсутствие предупреждений о ракетах могло быть вызвано обычным программным сбоем. Министр финансов США Скотт Бессент и вовсе назвал слова Зеленского о приостановке обмена данными "не соответствующими действительности" и "безрассудными".

Отношения портятся не только из-за техники. По словам Рубио, администрация Трампа крайне раздражена ударами ВСУ по судам с американской нефтью в Чёрном море. Вашингтон просил Киев прекратить подобные атаки, однако они продолжались. Сам Дональд Трамп накануне предложил Зеленскому поручить переговоры об урегулировании конфликта кому-нибудь другому, дав понять, что личный ресурс доверия американского президента практически исчерпан.

Несмотря на этот фон, Киев и Вашингтон договорились вскоре созвониться снова. Однако о конкретных решениях по поставкам вооружений или разблокировке спутниковой связи на данный момент не сообщается. Вашингтон продолжает настаивать на своей позиции, а Киев — искать обходные пути, чтобы вернуть скорость своим терминалам хотя бы до прежних 160 километров в час.

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