Вэнс объяснил, почему действия Киева пошли вразрез с интересами США - 20.10.2026 Украина.ру
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Вэнс объяснил, почему действия Киева пошли вразрез с интересами США
Вэнс объяснил, почему действия Киева пошли вразрез с интересами США - 20.10.2026 Украина.ру
Вэнс объяснил, почему действия Киева пошли вразрез с интересами США
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в разговоре с журналистами портала 2way признал, что действия Киева периодически идут вразрез с интересами Вашингтона
2026-10-20T07:59
2026-10-20T08:00
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По словам политика, хотя Соединенные Штаты и Украина взаимодействуют по ряду направлений, их цели совпадают далеко не всегда. Ключевым примером таких разногласий Вэнс назвал регулярные налеты украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы на территории России. Он подчеркнул, что из-за этих атак в самих США начинают быстро расти розничные цены на автомобильное топливо и энергоресурсы. По мнению вице-президента, Киеву необходимо немедленно прекратить удары по российскому энергетическому сектору. Ранее аналогичную позицию высказывал и американский лидер Дональд Трамп. Он выражал крайнее недовольство тем, что Владимир Зеленский упорно отказывается садиться за стол мирных переговоров и игнорирует требования Вашингтона остановить бомбардировки российских НПЗ. Трамп также подчеркивал, что украинской стороне необходим принципиально новый руководитель, способный заключить соглашение с Москвой, поэтому Зеленскому пора подыскать себе замену для проведения будущих переговоров по мирному урегулированию.Подробнее - в материале Зеленский не хочет заканчивать эту войну и, вероятно, никогда не хотел — Трамп на сайте Украина.ру.
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новости, сша, киев, вашингтон, дональд трамп, владимир зеленский, нпз, украина.ру, джей ди вэнс
Новости, США, Киев, Вашингтон, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НПЗ, Украина.ру, Джей Ди Вэнс

Вэнс объяснил, почему действия Киева пошли вразрез с интересами США

07:59 20.10.2026 (обновлено: 08:00 20.10.2026)
 
© REUTERS / Kevin LamarqueДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
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Вице-президент США Джей Ди Вэнс в разговоре с журналистами портала 2way признал, что действия Киева периодически идут вразрез с интересами Вашингтона
По словам политика, хотя Соединенные Штаты и Украина взаимодействуют по ряду направлений, их цели совпадают далеко не всегда.
Ключевым примером таких разногласий Вэнс назвал регулярные налеты украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы на территории России.
Он подчеркнул, что из-за этих атак в самих США начинают быстро расти розничные цены на автомобильное топливо и энергоресурсы.
По мнению вице-президента, Киеву необходимо немедленно прекратить удары по российскому энергетическому сектору.
Ранее аналогичную позицию высказывал и американский лидер Дональд Трамп. Он выражал крайнее недовольство тем, что Владимир Зеленский упорно отказывается садиться за стол мирных переговоров и игнорирует требования Вашингтона остановить бомбардировки российских НПЗ. Трамп также подчеркивал, что украинской стороне необходим принципиально новый руководитель, способный заключить соглашение с Москвой, поэтому Зеленскому пора подыскать себе замену для проведения будущих переговоров по мирному урегулированию.
Подробнее - в материале Зеленский не хочет заканчивать эту войну и, вероятно, никогда не хотел — Трамп на сайте Украина.ру.
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