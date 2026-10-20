https://ukraina.ru/20261020/voyna-dronov-grokhnuli-banderovtsev-robototekhniku-babu-yagu-i-gazovuyu-zapravku-1083947267.html

Война дронов: "грохнули" бандеровцев, робототехнику, "Бабу-Ягу" и газовую заправку

Война дронов: "грохнули" бандеровцев, робототехнику, "Бабу-Ягу" и газовую заправку - 20.10.2026 Украина.ру

Война дронов: "грохнули" бандеровцев, робототехнику, "Бабу-Ягу" и газовую заправку

Подразделение одного из самых результативных операторов БПЛА с позывным "Майор Биркин" провело относительно недавно боевую апробацию 15-дюймового дрона "ПРовод" на оптоволокне. Об этом Биркин рассказал изданию Украина.ру

2026-10-20T19:15

2026-10-20T19:15

2026-10-20T19:15

эксклюзив

сво

бпла

fpv-дрон

дроны

трасса "новороссия"

позывной "биркин"

александр чаленко

всу

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Нынешняя война в зоне СВО началась еще как "война артиллерии", но потом постепенно переросла в "войну дронов". Большинство смертей и ранений на фронте происходят в результате ударов БПЛА. Дроны постоянно проходят испытания: усовершенствуются и доводятся, причем в боевых условиях, а потом практически сразу поступают в распоряжение фронтовых подразделений.Вот об одном таком "доведении" - речь идет о 15-дюймовом дроне "ПРовод" на оптоволокне с 35-километровой катушкой - и рассказал изданию Украина.ру "Майор Биркин". Данное мероприятие было осуществлено силами бойцов ЦСН "Барс Сармат" совместно с одним подразделением, наименование которого, по соображениям безопасности, останется за кадром. В нем помимо "Майора Биркина" принимали активное участие бойцы с позывными "Кингиз", "Дэн", "Флеш" и "Ковальски"."Как все происходит? Вначале наши инженеры что-то изобретают, потом собирают проектные макетные образцы на полигоне, доводят до совершенства, а потом эта история попадает, в том числе и ко мне и моим ребятам. Мы едем в Новороссию, где на полигоне еще раз под протокол несколько десятков бортов проходят обычные полевые испытания. Смотрим на показатели. Если все удовлетворительно, то опять же с некоторым количеством бортов едем уже на боевое применение", - начал свой рассказ Биркин.Боевое применение — это финальная стадия боевой апробации изделий. Именно такой подход позволяет быть уверенными в том, что изделие работает, и что все возможные и невозможные нюансы были предусмотрены.Операторы БПЛА вместе с Биркиным выехали на одно из направлений, которое находилось недалеко от противника на расстоянии примерно 4-6 км. У них было 8 бортов. Они должны были их под протокол запустить на нужное расстояние по одному: найти цели и поразить их, тем самым подтвердив, что борт работает, что оптоволоконная катушка разматывается, и в целом всё функционирует.Эти образцы бортов претерпевали большое количество изменений: каждые месяц-два в них вносились улучшения и корректировки количественного размера: с 25-километровой катушки потом сделали 30-километровую катушку, а потом и больше."Итак, мы прибыли на позицию. У нас с собой 8 бортов 15-дюймовых дронов с 35-километровой катушкой. Первые пару запусков у нас были неудачны ввиду того, что близкие разрывы повредили нам оптоволокно. Мы выждали день. Я пообщался с коллегами и соседями, уточнил маршруты – была в итоге выработана оптимальная стратегия. По условиям задачи, нам нужно было размотать катушки на дальность больше 30 км. Напомню, катушки у нас 35-километровые, и почти на пределе нашей дальности, на расстоянии 33,5 км находилась так называемая дорога жизни или "дорога смерти". По понятным причинам я не могут назвать это место", - рассказал Биркин.Это была асфальтовая дорога, очень сильно окутанная сетями. По ней противник осуществлял переброску личного состава, а также подвоз боеприпасов, продовольствия и всего необходимого.Был еще один нюанс, но он уже касался не дороги, а самого дрона на оптоволокне: 35-километровая катушка не означает, что можно пролететь ровно 35 км, потому что в процессе размотки оптоволокна невозможно на протяжении такого расстояния всё идеально, как струна, натянуть. Где-то пришлось обходить препятствия левее-правее. То есть реально дальность рабочего поражения где-то 34 км, то есть подразделение, с которым работал Биркин, могло дотянуться в идеале только до небольшого участка вышеуказанной "дороги жизни".Они снарядили дрон. Боевая часть массой 2 кг. Взлетели и на расстоянии примерно 34 км увидели, что по этой дороге, которая сплошь в несколько рядов укутана антидроновыми сетями, едет НРТК (наземный робото-технический комплекс), который вез груз для какого-то подразделения ВСУ. Аккуратно пилотируя аппаратом, операторы с трудом нашли прогалину в сетях. Через нее залетели и НРТК был уничтожен. Противник не получил ожидаемое снабжение. К тому же и сама техника была тоже выведена из строя."Подобные задачи возможно выполнять исключительно на оптоволокне, потому что при использовании радиодронов картинка становится сильно хуже и найти прогалину в сетях на расстоянии 30-35 км и еще аккуратно в него залететь - трудно. Не скажу, что она невыполнима, но на оптоволокне эта задача выполняется кратно легче. После этого снаряжаем второй борт. Также боевая часть массой 2 кг. Летим и на этой же дороге на другом участке видим группу пехоты. Три человека противника куда-то перемещаются. Ищем разрыв в сетях. В итоге он был найден. Пока он нами искался, противник разделился. Но разделился неграмотно. Один боец побежал в сторону, а два других побежали вместе. А они должны были броситься в рассыпную. Не бросились, поэтому под ноги этим двум неприятелям и прилетел наш дрон. С огромной долей вероятности они оба "двести" (убиты - ред.)", - сообщил Биркин.Следующий вылет. Летят чуть другим маршрутом. На дальности 29,8 км видят "сидящий" на земле тяжелый украинский дрон – "Бабу-Ягу". В зачет Биркину сотоварищи идут цели только на расстоянии свыше 30 км, но зачет - это зачет, а боевая работа - это боевая работа. Поэтому "Майором" после детального осмотра обнаруженного дрона, который облетели со всех сторон, чтобы проверить, что он действующий, а не подбитый, было принято решение его уничтожить."Следующий вылет на дистанцию в 34,1 км. Также на этой дороге нами был обнаружен едущий еще один НРТК. С ним получилась довольно интересная история. Поскольку мы всегда работаем в плотном контакте с самыми разными беспилотными и не только подразделениями, у нас всегда есть актуальная свежая информация по тем способам, тактикам и нюансам, которые применяет противник. Поэтому к тому, что произошло дальше, я был готов, но лично со мной это произошло впервые. Противник для защиты НРТК ставит на них автоматические или управляемые оператором сеткометы. Когда дрон противника, то есть наш дрон, подлетает, чтобы его уничтожить, НТРК пытается подстрелить его сеткометом и в некоторых случаях у противника, к сожалению, это даже получается. Тут была как раз такая же ситуация", - констатирует Биркин.Им был найден проход в сетях. Его дрон спустился, и на довольно большой скорости, что ему в итоге и помогло, сблизился с НРТК противника. При заходе на цель Биркиным было принято решение - дать направо, огибая его, чтобы точнее поразить. И этот маневр принес успех, потому что через долю секунды после маневра НРТК пытался подстрелить сетью атакующий его российский дрон. Но у него бы ничего не получилось, потому что скорость у беспилотника была большая. Даже если бы сеть запутала пропеллеры, то дрон просто по инерции это расстояние пролетел и все равно, и груз, и техника были бы уничтожены."Поскольку уже темнело, мы понимали, что можем больше нужной цели не найти, но у нас была разведанная плановая цель, правда, на практически предельной дальности наших возможностей. Однако нами было принято решение попробовать: мы дотянулись до газовой заправки и поразили цистерну с надписью "Вогненебезпечно" ("Огнеопасно - ред.). Таким образом, мы несколько отомстили за те сложности – назовем их так – которые у нас периодически возникали с топливом из-за атак вражеских дронов", – подытожил свой рассказ Биркин.Читайте также статью Александра Чаленко Выжить на "дороге смерти": что на самом деле происходит на трассах Новороссии

https://ukraina.ru/20260920/vyzhit-na-doroge-smerti-chto-na-samom-dele-proiskhodit-na-trassakh-novorossii-1083305842.html

https://ukraina.ru/20260816/udar-po-skladu-vsu-vse-vygorelo-v-radiuse-50-m-otomstili-za-tyazheloranenogo-konstruktora-cherezova-1082509727.html

https://ukraina.ru/20240917/1057499865.html

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Александр Чаленко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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эксклюзив, сво, бпла, fpv-дрон, дроны, трасса "новороссия", позывной "биркин", александр чаленко, всу