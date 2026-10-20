https://ukraina.ru/20261020/vs-rf-otrabotali-po-ukrainskim-regionam-svodka-udarov-k-etomu-chasu-1083932722.html

ВС РФ отработали по украинским регионам. Сводка ударов к этому часу

ВС РФ отработали по украинским регионам. Сводка ударов к этому часу - 20.10.2026 Украина.ру

ВС РФ отработали по украинским регионам. Сводка ударов к этому часу

Российская армия ночью продолжала атаковать цели военного и двойного назначения в различных регионах Украины. Передаём сводку на 8:00 мск 20 октября по сообщениям украинских источников, телеграм-канала Украина.ру и Минобороны РФ

2026-10-20T08:27

2026-10-20T08:27

2026-10-20T08:31

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Ещё до полуночи местные СМИ и каналы сообщали о взрывах, которые прогремели в Староконстантинове Хмельницкой области и в Ковеле Волынской области. В сети стали распространяться фото и видеосвидетельства о прилёте по "Эпицентру" в Ковеле, о пожарах.После полуночи интенсивность работы ВС РФ возросла. По большинству целей "Герани" и другие средства поражения отработали многократно.Объекты противника поражались в Ровенской (Ровно, Дубно, Здолбунов, Млынов), Черновицкой (Новоднестровск), Волынской (Ковель, Луцк), Киевской (Фастов), Харьковской (Харьков, Изюм), Львовской (Львов, Новояворовск), Сумской (Сумы, Шостка), Хмельницкой (Староконстантинов, Славута), Черниговской (Чернигов), Николаевской (Николаев), Одесской (Измаил, Рени), Житомирской (Житомир), Тернопольской (Кременец), Винницкой (Козятин) областях.ВКС РФ также наносили бомбовые удары по объектам противника в Днепропетровске и Синельниково Днепропетровской области.Минобороны России, в свою очередь, сообщило о ночных ударах беспилотниками по логистической и портовой инфраструктуре Украины, а также по судам, задействованным в снабжении ВСУ. В числе поражённых:- Хмельницкий — логистический центр "Гранд импорт", где хранились грузы военного и двойного назначения;- Ковель, Волынская область — транспортно-логистический центр "Виндор Транс Сервис", использовавшийся для хранения и распределения грузов ВСУ;- Порт Рени, Одесская область — три сухогруза и инфраструктура погрузочно-разгрузочных терминалов.На подходе к Одессе также был нанесён удар по ещё одному сухогрузу, перевозившему военные грузы.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261020/mirnyy-plan-zapada-po-ukraine--lovushka-ekspert-raskryl-chem-on-plokh-1083914279.html

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