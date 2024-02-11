https://ukraina.ru/20240211/1053231673.html

Зеркально по неонацистам. Здание украинского посольства в Москве возвращается России

Зеркально по неонацистам. Здание украинского посольства в Москве возвращается России - 11.02.2024 Украина.ру

Зеркально по неонацистам. Здание украинского посольства в Москве возвращается России

Почти год понадобился российским властям, чтобы разобраться с украинским неонацистами президента Владимира Зеленского, которые в апреле 2023 года решили уничтожить посольство России в Украине.

2024-02-11T14:20

2024-02-11T14:20

2024-02-11T15:34

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То есть разорвали договор аренды на землю, на которой оно находится в Киеве не очень далеко от центра города. «…Киевсовет расторг договор аренды земли с посольством России. А также обратился в кабинет министров Украины о возвращении имущества «дипучреждения» в собственность украинского государства», -- радостно написал тогда мэр Киева Кличко в своем Telegram-канале.За это решение проголосовали тогда 73 депутата Киевсовета из 120. Это стало следствием общего развития ситуации с украинско-российскими дипотношениями. Здания посольств Украины в Москве и России в Киеве пустуют после того, как МИД России 22 февраля 2022 года объявило об эвакуации персонала загранучреждений на Украине для обеспечения их безопасности. После признания Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик (ЛДНР).А потом президент России Владимир Путин утром 24 февраля того же года, как известно, заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении спецвоенной операции (СВО) в Украине. И в тот же день Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией, а МИД Украины -- об эвакуации укро-дипломатов из Москвы. Тогда Украина.ру писала об этом.Но примечательно совсем другое: с предложением расторгнуть договор об аренде участка земли, на котором расположено здание посольства, выступила в начале апреля в горсовете пропрезидентская партия «Слуга народа». Она также предложила правительству Украины национализировать здание диппредставительства.Но действия «слуг» Зеленского – это лишь продолжение деяний по уничтожению диппредставительств России в Украине. «Слуги» лишь органично продолжили то, что еще в 2020 году, задолго до начала СВО, инициировали откровенные неонацисты их партии «Свобода», которая была в авангарде госпереворота 2014 года и раскрутки зоологической русофобии, которая охватила Украину.В марте 2020 года Киев расторг контракт с посольством России на аренду участков, на которых предполагалось строить новые помещения посольства России и других дипучреждений. Один из авторов этой инициативы, депутат от «Свободы» Юрий Сиротюк тогда писал: «На ближайшие тысячи лет нам точно не нужны помещения для резиденции посла России, новых помещений посольства и консульства страны-оккупанта».А началось все еще в 2016 году, когда обе страны понизили диппредставительство о уровня временных поверенных. А потом в феврале 2017 года. Тогда расторжение договоров на аренду согласовала комиссия Киевского горсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и замлепользования. Земельные участки были переданы России в 1998 году на 49 лет. Арендная плата составляла одну гривну в год. Согласно договору, Москва могла строить новое посольство, консульство и резиденцию посла, а также сдавать участки в субаренду, закладывать в банках или продавать. Всего планировалась застройка по пяти адресам в Подольском районе столицы Украины, который входит в исторический центр города. И это было бы зеркальным ответом Украины России, которая размещает украинское посольство в центре Москвы, в Леонтьевском и Вознесенском переулках сразу за здание Московской мэрии. Кроме того, Киеву принадлежит здание Национального культурного центра Украины на Арбате, отмечает собеседник.Однако госпереворот спутал все карты строительства в Киеве, и пресс-служба тамошнего горсовета написала: «К счастью, за 17 лет этим правом они воспользоваться не успели, и поэтому мы можем разорвать договоры аренды». Формально участки отобрали из-за «нецелевого использования земельных участков».С 2014-го по 2022 год около здания посольства России неоднократно проходили протестные акции в связи с вхождением Крыма в родную гавань, а потом и с событиями в ЛДНР. Посольство забрасывали петардами, обстреливали салютами, били окна, срывали флаги. Несмотря на то, что в соответствии с положениями статей 1 и 45 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, участниками являются и Россия, и Украина, в случае разрыва дипломатических отношений государство пребывания должно уважать и охранять помещения представительства вместе с его имуществом и архивами даже в случае вооруженного конфликта.А под помещением диппредставительства понимается как здание или часть здания, используемые для целей представительства, так и обслуживающий данное здание земельный участок.В то же время согласно Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года (Украина и Россия к ней тоже присоединились), помещения посольства являются неприкосновенными. И вторгнуться туда даже представители властей принимающей стороны могут только с согласия главы дипучреждения. Но чтобы «уесть москалей и Путина», украинские власти ни разу уголовно не наказали погромщиков-неонацистов.И вот теперь Россия ответила – готова нахлобучить Украину уже с ее посольством. Такое -- отъем чужих диппредставительств -- в ее истории историки отмечали лишь пару раз. Закрывать дипучреждения (например, консульства) в виде зеркального ответа закрывали, но посольства изымали мало. Здание посольства Финляндии советские власти изымали дважды: в 1939 году во время советско-финской войны (после ее окончания оно было возвращено Финляндии) и в 1941 году, когда Финляндия в Великой Отечественной войне поддержала Адольфа Гитлера. В годы той же войны советские власти забрали также здание в Чистом переулке в Москве, в котором многие годы размещалась резиденция немецкого посла и в 1943 году здание передали Московской патриархии.И, в общем-то, все. А сейчас Россия действовала строго с международным правом – такие «контрмеры», по мнению юристов, предполагает резолюция Генассамблеи ООН 2001 года № 56/83 «Ответственность государств за международно-противоправные деяния».И что же это означает еще, кроме окончательного разрыва России с неонацистской Украиной, что является общим поражением двух стран? Конечно же, материально больше пострадала Украина. Она фактически дважды выстрелила себе в ногу. В прошлом году, когда первой отважилась на недружественный шаг и отобрала землю под российским посольством, Украина поставила отношения на грань окончательного разрыва.И вот сейчас второй раз, когда потеряла исторические здания в центре Москвы и может потерять Украинский дом на Арбате. Это шикарные здания. И в таких исторических и знаменитых местах, которыми не могла похвастаться ни одна другая страна. Даже США, отхватившие хорошее здание в Москве. Дипучреждения и Украинский дом были символами особого отношения России к украинской «сестре», которая сдурела и начал первой строить поганки. Трехэтажное здание посольства России площадью почти 1800 квадратных метров в Киеве не является историческим. Это типовое здание, построенное под городской райком. И таких в Киеве – штук пятнадцать. И, как в таких случаях говорят в Украине, власти ее выступили в стиле «своим салом по своим же губам» …И вот анонимный, но осведомленный источник сообщил РИА Новости: «Российский МИД обещал ответить на это бесчинство (отъем земли под посольством в Киеве. – авт.), однако в публичном пространстве ни о каких конкретных шагах не сообщалось. …Действующий в дипломатии принцип взаимности предполагает зеркальный ответ на подобного рода действия. То есть МИД России или московские власти (зависит от того, кто подписывал договор с украинским посольством) должны были бы его разорвать. По дошедшим до нас сведениям, договор аренды с посольством Украины якобы уже расторгнут, но ввиду перенасыщенности информационного пространства украинской повесткой на этом не акцентировали внимание».И это полностью соответствует тому, что еще в прошлом году говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков: «Здесь же тоже есть земля под посольством Украины и так далее. Очевидно, что здесь будут соответствующие меры приниматься».И тому, что по поводу недружественных вороватых поползновений на российское имущество и активы в разных странах сегодня, от имени ведомства высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова «Любые покушения Запада на суверенные российские средства Москва расценивает как банальное воровство и стремление пополнить собственные карманы. Понимаем, что на Западе не остановятся и будут искать все новые предлоги для создания видимости легитимности отъема наших активов».И добавила, что Москва будет «жестко реагировать на любые недружественные действия, связанные с попытками так или иначе лишить Россию права собственности на ее суверенные резервы». Так и получилось с украинским посольством.По мнению же многих экспертов, геополитическую пикантность складывающейся ситуации до сих пор, увы, придает то, что после развала СССР в 1991 году Россию, во-первых, на коллективном Западе перестали бояться, как боялись Советский Союз.Потому что, во-вторых, перестали обращать внимание на ядерный потенциал России, который при СССР служил средством сдерживания раздутых дуростей и устремлений Запада. А теперь Запад, раздухарившиеся от мнимого собственного величия и обзаведясь мало адекватными политиками типа нынешнего руководства ЕС или США, задирается беспредельно. Потому что забыл о сдерживании и вообще перестал бояться зеркальных ответов России в том же ядерном исполнении.Не отрезвили пребывающий в тупой эйфории Запад ни мюнхенская речь Путина в 2007 году, когда он 17 лет назад впервые заявил, что у России есть свои национальные интересы и она будет их защищать. Ни ультиматум декабря 2021 года, когда Россия предложила Западу мирно обеспечить ее нацинтересы и безопасность в Украине.Ни даже начало СВО в Украине, которую Запад назвал «агрессией» и сделал поводом-обоснованием нового крестового похода «дранг нах остен» (на восток) а-ля Наполеон Бонапарт или уже упоминавшийся кумир украинских неонацистов Гитлер. С целью полного и окончательного уничтожения России. И как государства, и как цивилизации (русского мира).И вот сейчас Россия, которая долго все терпела, кажется, начала все же отвечать зеркально. На все чинимые ей гадости. И ударами возмездия по военным объектам Украины в ответ на бомбардировки российских мирных городов. И обещаниями отобрать все западное имущество и активы Запада, если он решится тронуть у себя аналогичное имущество России. Или наносить удары возмездия еще и по центрам принятия решений за пределами Украины, если будет доказано, что смертельный вред России идет оттуда. Российский ядерный потенциал ведь существует не только для сдерживания, но и для разъяснения тупым, что может быть, если они не уймутся и продолжат игнорировать национальные интересы и безопасность России.Ну, а неонацистским тупорезам в Украине ничего не сказал даже инцидент с бананами из Эквадора. Тамошний президент, молодой мажор Даниэль Нобоа вопреки просьбам России передал в США несколько тонн старого еще советского вооружения стоимостью 200 млн долл, которое американцы подремонтируют и передадут в Украину в зону СВО.И реакция Москвы была моментальной: она решила частично запретить импорт бананов и цветов (гвоздик и роз) из Эквадора. И мало того, что, как сообщила Associated Press, экспорт бананов, например, в 2022 году составил около 3,5 млрд долл – примерно десятую часть всего эквадорского экспорта за тот год. И примерно пятая часть его ежегодных продаж приходится на Россию.Торговля бананами – это, как выяснилось, семейный бизнес президента Нобоа. Его родичи неслабо подъедаются на этом деле, а вот родственник своим решением передать оружие Украине фактически перекрыл долларовые краники. А Россельхознадзор нашел в бананах семейства Нобоа такую страшную муху-вредителя, что теперь на кошельки этих торговцев нельзя смотреть без слез.Равно как Россельхознадзор все из-за той же страшной мухи, кажется, ввел запрет на ввоз эквадорских гвоздик, ввозимых в Россию через Европейский союз. А цветочный бизнес Эквадора также плотно завязан на России. Только на розах Эквадор заработал, к примеру, в 2021 году 927 млн долл, а теперь, так уж получается, -- фигушки: пересыхающую слюну придется сглатывать. И ведь могли украинцы что-то почувствовать, да, видно, не до того им…А ведь Россия долго и терпеливо просила и предупреждала. И сейчас еще делает то же самое. По-разному. Но лед возмездия тронулся, и это, вне всякого сомнения, хорошо.

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https://ukraina.ru/20240208/1053170985.html

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