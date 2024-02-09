https://ukraina.ru/20240209/1053192847.html

"Умный Ганс" во главе ВСУ, как свидетельство состоявшейся катастрофы

"Умный Ганс" во главе ВСУ, как свидетельство состоявшейся катастрофы - 09.02.2024 Украина.ру

"Умный Ганс" во главе ВСУ, как свидетельство состоявшейся катастрофы

Прошло больше года с тех пор, как впервые украинские СМИ, со ссылкой на "надёжнейшие источники" сообщили, что через пару дней генерала Залужного на посту главнокомандующего ВСУ заменят генерал-полковником Сырским. Наконец это событие произошло.

2024-02-09T12:41

2024-02-09T12:41

2024-02-09T14:33

мнения

украина

всу

александр сырский

валерий залужный

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038761331_0:54:1042:640_1920x0_80_0_0_4f58b3138386a77b5dc1467cd5ae878f.jpg.webp

Вот только, думаю, что для всех участников этой занимательной интриги замена главкома состоялась слишком поздно. Разве что сам Залужный ничего не проиграл, а при разумном поведении может ещё и выиграть.Затеявший интригу Порошенко, стравливавший и без того не слишком любивших друг друга украинского фюрера и его генерала, в расчёте на их столкновение, в ходе которого они должны были оба быть скомпрометированы и аннигилированы, как политики, занимающиеся выяснением личных отношений во время войны, столкновения так и не дождался. Залужный и Зеленский демонстрировали трогательное единство и клялись, что будут вместе работать дальше "на благо Украины".Попытки отдельных порошенковских агентов покричать в социальных сетях от имени армии о "походе на Банковую", никем не были подхвачены и мало кем замечены. В ответ на выступление Порошенко в Раде (накануне снятия Залужного) с почти не завуалированными инвективами в адрес Зеленского и намёками на необходимость перезагрузки государственной власти, в украинских СМИ появились сообщения о возбуждении против Петра Алексеевича уголовного дела по обвинению в измене родине. Возбудили дело или нет доподлинно неизвестно, но предупредили достаточно внятно.Вместе с Залужным Зеленский собирается "перезагрузить" весь главкомат ВСУ, так как он назвал фамилии 6-7 бригадных генералов и полковников, которых собирается назначить на высшие должности в армейской иерархии. При этом он не скрывал, что и раньше проводил с ними консультации. Таким образом, пока Порошенко разворачивал агитацию и пропаганду, Офис Зеленского выбил из под возможных заговорщиков среднее армейское звено. Самым старшим из офицеров и самым младшим из генералов открыли выдающиеся карьерные перспективы. В этих условиях, даже если бы верхушка генералитета решилась на мятеж, гарантий, что отданные приказы прошли бы всю вертикаль и были бы выполнены, а не зависли бы на бригадном уровне, не было.Но окружение Залужного явно к мятежу и не готовилось. Причём Зеленский об этом был осведомлён – генералы просто выторговывали для себя как можно более существенное отступное. В условиях, когда любой нормальный военачальник прекрасно видит уже начавшуюся и быстро развивающуюся катастрофу ВСУ, было бы странно ожидать, что они будут бороться за свои всё более эфемерные должности. Сейчас их должна интересовать исключительно возможность быстро покинуть Украину (желательно в официальном статусе) и переложить ответственность, как за поражение, так и за военные преступления на своих преемников.Говорят, что Залужный сторговался на должности посла в Великобритании. Если это так, то выбор не лучший. Дело в том, что назначение посла зависит не только от Банковой. Согласие даёт также принимающая сторона. Именно поэтому назначения редко осуществляются быстро. Исключения бывают, но для этого надо, чтобы в скорости назначения были заинтересованы высшие руководители обеих сторон (отправляющей посла и принимающей его). Только в этом случае можно преодолеть неспешное движение двух не синхронизированных государственных бюрократических машин.Лучше бы Залужному было настаивать на статусе спецпредставителя президента Украины при ЕС (или при какой-нибудь другой Западной структуре, или даже не при структуре, а просто спецпредставителя) по организации поставок из-за рубежа военной техники, боеприпасов (и прочей помощи) для ВСУ.Достаточно, чтобы Зеленский подмахнул соответствующий указ и можно ехать в любую европейскую страну (в Лондон, Брюссель, Париж, Страсбург, Женеву, Вену – обосновать можно любой из этих городов), селиться там в посольской резиденции (или снимать отдельную) и заниматься своими делами, за государственную зарплату. Ведь для того, чтобы начать работу с контрагентами (поиск нужных ресурсов, переговоры об их приобретении) необходим хоть маленький, но аппарат. Пока там Киев его утвердит по-переписке, глядишь, Украины уже и не будет, перед российским трибуналом за всё ответит преемник, а сам генерал Залужный сможет писать мемуары о том, как он "почти победил Россию", да "Зеленский помешал". Запад его вряд ли выдаст.Но для этого надо успеть вовремя покинуть тонущий корабль украинской государственности. Границы могут в один прекрасный момент закрыться не только для простых граждан, а для всех, включая президента Украины. У ВКС, ВМФ и ВС РФ есть для этого все возможности – если будет политическое решение, то министрам, генералам и депутатам останется один путь на Запад – путь, проторённый беглецами от мобилизации – вплавь, через Тису (если раньше российский пограничный патруль не поймает).Помните, как покидал Украину Янукович? Его вывозил российский спецназ. А пошлют ли американский спецназ за Зеленским? А за остальными членами его банды? А мобилизованные и вооружённые ими украинцы точно им дадут выехать или предпочтут по старой народной традиции выкупить свои головы, если уж не головами "гетмана" и "старшины" на блюде (всё же XXI век на дворе), то их связанными тушками?В общем "пьеса Пиф-Паф: охотник и заяц. Кто прав? Кто не прав?" выродилась в гадание посадит ли Зеленский Порошенко или Пётр Алексеевич вовремя умерит свою активность, смирит гордыню, согнёт выю и сделает вид, что не очень-то ему и хотелось отнимать у Зеленского президентское кресло. Конечно, у Порошенко в рукаве остался ещё туз "гражданского неповиновения". Но для этого надо, чтобы против Зеленского выступили не один-два мера (их бы хватило, если бы случился генеральский путч для того, чтобы парализовать сопротивление потенциально верных президенту спецслужб и сил МВД), а все или хотя бы заметное (2/3, а лучше ¾) большинство региональных властей.Главное для нас, однако, заключается не во всей этой крысиной возне ликвидационной команды бандеровского рейха, мнящей себя "спасителями нации". Главным, с точки зрения избранной Украиной стратегии её последних дней, является фигура генерал-полковника Александра Станиславовича Сырского – нового главкома ВСУ.На все задачи, нарезанные ему Зеленским можно наплевать с высокой колокольни, всё равно под них нет ресурсов и все об этом знают. Здесь важна личность, характер и манера командования и ведения боевых действий.Генералу Сырскому в заслугу ставят "оборону Киева" в начале СВО и наступление на харьковском направлении осенью 2022 года. В пассив заносят его наплевательское отношение к солдатским жизням, якобы проявившееся в боях под Бахмутом и на Купянском направлении в 2023 году. Дружественные Порошенко СМИ уже сообщили, что его в ВСУ якобы называют "мясником" и ещё десятком подобных прозвищ.Даже, если и называют, то к остальным украинским командующим (от бригадных и даже батальонных командиров и до Залужного) это тоже относится. Тактика украинских войск в наступлении и обороне одинакова по всему фронту, независимо от того, командует ли на направлении Сырский или нет. Сырского нет в Крынках, что не помешало украинским генералам, при полном одобрении Зеленского и Залужного превратить населённый пункт в могилу вначале украинской морской пехоты, а сейчас уже и местной территориальной обороны. Сырского нет в Авдеевке, гарнизон которой гибнет выполняя приказы Зеленского и Залужного об удержании города любой ценой.Если что и отличает Сырского от остальных действующих (или действовавших до последнего момента) украинских командующих, так это его безропотность. Этим он мне напоминает гитлеровского генерал-фельдмаршала Гюнтера фон Клюге.У Клюге, как и у Сырского в активе были заметные достижения, вполне осязаемые победы. Но достигнуты они были, в основном, подчинёнными Клюге при его невмешательстве, либо же были плодом стечения обстоятельств, благоприятствовавших вермахту в 1941 году. Просто победы подчинённых Клюге не забывал приписывать себе, а от поражений дистанцироваться, как дистанцировался он от поражения на Курской дуге.Тем не менее, Клюге и его командиры умели заставить войска драться и держать фронт в самых критических обстоятельствах (как это было в ходе Ржевской битвы, 8 января 1942 – 31 марта 1943 года). Но это же умеет и Сырский (и Бахмут он держал долго, и Купянск удерживает уже не один месяц). И о наступлениях, которыми командовал Клюге, говорили, как о наступлениях Сырского, что более талантливый командующий добился бы больших успехов.В общем, мы имеем дело со средним по своим способностям, но упрямым генералом, не осмеливающимся не только поставить под сомнение правильность решения начальства, но даже просто дать понять, что вынужден выполнять приказ, хоть сам сторонник другой концепции ведения боевых действий.Если от окружения Залужного всё время исходила информация, что он сторонник оборонительной тактики, а не траты сил в наступлениях, что он якобы настаивал на своевременном оставлении населённых пунктов и отступлениях на тех участках фронта, где ВСУ попадали в сложное положение, то о Сырском никогда ничего подобного не было слышно. Более того, в последние пару недель перед отставкой Залужного в СМИ просочилась информация, что о предложения занять место главкома ВСУ отказались все украинские генералы, включая Сырского. И это было логично – война проиграна, возглавить армию, чтобы подписать капитуляцию – сомнительная честь. Тем не менее, Сырского, единственного из высшего генералитета, Зеленский сумел убедить. Генералу не хватило силы воли даже просто для того, чтобы вовремя уйти в отставку.Из этого мы можем сделать вывод, что теперь украинские войска будут ещё менее склонны к малейшему манёвру. Они будут тупо держаться до последнего на занимаемых позициях, с которых им запретят отступать. То есть уничтожение остатков живой силы и техники ВСУ ускорится. Зеленский потребовал бросить в бой то, что Залужный пытался придерживать в тылу, чтобы иметь хоть какие-то резервы на случай российского прорыва.Возможно на некоторое время такими мерами удастся местами задержать продвижение российских войск, хоть вряд ли получится остановить их всюду (свежих войск и техники у ВСУ слишком мало, а боеприпасов и того меньше), но от этого только оглушительнее будет последующая катастрофа, когда дыры во фронте станет затыкать совершенно нечем, а осознание того, что сдача в плен – единственный шанс избежать гибели придёт даже к самым тупым бандеровцам.Клюге называли "умным Гансом", имея в виду его способность присваивать плоды побед, и сбрасывать с себя ответственность за поражения. Он был на хорошем счету у Гитлера вплоть до июля 1944 года, когда в последний момент умудрился запутаться в связях с заговорщиками, готовившими убийство Гитлера, которыми кишели высшие штабы Западного фронта. Клюге, в своём стиле попытался остаться "многовекторным", чтобы в конце примкнуть к победителю. Заговорщиков-то он сдал, но и доверие Гитлера потерял. В результате, опасаясь ответственности за поражение вверенных ему войск в Фалезком котле, возникшем в результате выполнения приказов Гитлера, "умный Ганс" принял цианистый калий.Не думаю, что Сырский самоубьётся – не та традиция у украинских генералов. Но результатом его полного и безоговорочного принятия решений Зеленского, относящихся уже не к большой (политической) стратегии, но к конкретной военной тактике будет поражение ещё более катастрофичное и необратимое, чем поражение Клюге в 1944 году на Западном фронте.Можем поблагодарить Зеленского за выбор нового главкома для ВСУ.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20240209/1053191126.html

https://ukraina.ru/20240209/1053187901.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

мнения, украина, всу, александр сырский, валерий залужный