https://ukraina.ru/20240208/1053152705.html

Добровольно принудительно. Почему закон о мобилизации внес раскол во всех ветвях власти Украины

Добровольно принудительно. Почему закон о мобилизации внес раскол во всех ветвях власти Украины - 08.02.2024 Украина.ру

Добровольно принудительно. Почему закон о мобилизации внес раскол во всех ветвях власти Украины

В Верховной Раде проголосовали в первом чтении скандальный законопроект о мобилизации. Это второй вариант документа от правительства, но и к нему у народных депутатов, и общественности есть много вопросов.

2024-02-08T05:20

2024-02-08T05:20

2024-02-08T05:20

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Прежде всего, что нормы законопроекта вступают в противоречие с Конституцией страны в вопросах прав и свобод граждан. Тем не менее, большинство все же нашлось у провластной партии «Слуга народа», чтобы принять законопроект. Поддержали их в этом и депутаты из «оппозиционной» партии экс-«ОПЗЖ». Эксперты уже назвали закон антинародным и считают, что власть подписала себе смертный приговор. Почему? В обзоре соцсетей.Политолог Константин БондаренкоСегодня на всю Верховную Раду нашлось только 12 человек со стержнем и с гражданской позицией. Во время голосования за проект закона о мобилизации, серьезные замечания к которому были у экспертов, у комитетов Верховной Рады, у омбудсмена (который потом поменял свое мнение), зал послушно нажал на кнопки. Но в зале оказались двенадцать смельчаков, рискнувших проголосовать «против». Это:Георгий МазурашуАлександр КабановИрина ФризВладимир АрьевАлексей ГончаренкоСергей ВласенкоКонстантин БондаревСергей ЕвтушокАлексей КучеренкоЮлия ТимошенкоВиктория ГрибГео ЛеросСпасибо за смелость!«И Господь заверил его: «Если Я найду в Содоме пятьдесят праведников, пощажу весь город ради них». Пока нашлось только 12 праведников… Отдельное спасибо воздержавшимся и не пришедшим на голосование.Политический аналитик Андрей СычУкраина - страна, в которой "лидером мнений" и главным "юристом" является министр обороны. Следите за руками.В 20:15 омбудсмен по правам человека в Украине публикует пост с критикой нового закона о мобилизации и называет вещи своими именами.«В законопроекте говорится и о том, что военное командование может устанавливать временное ограничение права гражданина Украины на выезд из страны. Однако согласно требованиям статьи 17 Конституции Украины, ВСУ и другие военные формирования никем не могут быть использованы для ограничения прав и свобод граждан. Так что эти предлагаемые изменения противоречат Конституции Украины».Публикация действительно заслуживает уважения, в нынешней Украине это как луч света во тьме правового хаоса. История умалчивает, сколько времени прошло между публикацией Дмитрия Лубинца и звонком из министерства обороны. Однако уже к половине первого ночи после продуктивного диалога с министром Умеровым омбудсмен "осознаёт свою ошибку".«Сегодня вечером состоялось срочное совещание с Министром обороны Украины Рустемом Умеровым, на котором мы обсудили важный для Украины законопроект о мобилизации. В результате совещания пришел к выводу, что указанный законопроект необходимо принять Парламентом в первом чтении».Что можно говорить о простых украинцах, если мнение профильных специалистов находится в столь неустойчивом положении?Политический аналитик Дмитрий КорнейчукЛюди не понимают, что почти все нормы пакета законов о мобилизации прописываются на время после «заморозки» войны, а не на время активной фазы боевых действий. Но когда поймут - уже будет поздноЖурналист Макс Назаровприкидываем цифрывторое чтение будет недели через две-тривступит в силу с апреляпрописанные нормы, если останутся, начнут действовать аж поздно летома вы уверены, что поздно летом все еще будет вот такая война с требованием мобилизации до полумиллиона с целью выйти на границы 91-ого? вот со всем происходящим вокруг Украины и внутри, вы уверены? это исключительно вопрос, хочу для себя понятьБывший член Венецианской комиссии Марина СтавнийчукПарламент принял в первом чтении так называемый закон о мобилизации… 243 – за. С точки зрения политической логики глупо было надеяться, что уже во второй раз представленный правительственный проект не будет продавлен. Власть в Украине всегда добивается своего. Любая. Во все времена. Другой вопрос – какой ценой для общества, для рядового гражданина, да и, в конце концов, для нее самой. Вот в чем дело. Поэтому содержание такого общественно сложного, резонансного проекта закона не может быть отдано на откуп невеждам. Положения проекта должны быть существенно кардинально доработаны. С целью обеспечения конституционности, справедливости, правовой определенности, пропорциональности между целями закона и путями, механизмами обеспечения его целей, цели - усиление личного состава ВСУ, избегание коррупционных составляющих, сохранение украинского народа и его ресурсного потенциала. Задача сверх сложная! Власть должна четко осознать, что от качества, оптимального решения этих задач зависит жизнь каждого украинца, каждой семьи, да и собственно ее (власти) будущее в целом, и каждого в ней отдельно. И меня, к примеру, мало интересует, был ли в парламенте Залужный. Потому что это такая мелочь по сравнению с глобальностью вопроса.Политический аналитик Михаил ЧаплыгаИ... сегодня я лишь профиксирую результат... больше нет ни эмоций ни слов про тот закон про НКВД. Он не про войну - он спусковой крючок финала... Я убедился в том, что депутаты это понимают. На случай если будут клеить дурака.Нет никаких вторых чтений при 9 страницах АНТИКОНСТИТУЦИОННОСТИ... Голосование будет преступлением против Государства и Народа.Отгремели эмоции и больше нет слов. Гармония... Мяч на поле тех, кто может стать РесПубликой или прекратить ее существование. И к международным новостям...Помните Байден говорил, что НИКОГДА не подпишет отдельно закон по Украине или по Израилю? Так вот... Уже и Сенат готов рассматривать отдельно. Ничего нет и видимо не будет. Почему? Потому, что НЕТ ответа на вопрос "Что по итогу"...Тем временем скоро взлетит Черный ЛЕБЕДИЩЕ... Только анонс интервью Карлсона с Путиным, набрало в Твиттере более 50 миллионов просмотров за девять часов...Маск озолотится... собрать две крупнейшие в мире аудитории...И... как говорил некий не пророк... Король уйдет... уйдет и коалиция в ФРГ...Этот прекрасный новый мир! И великая Математика.Общественный деятель Татьяна ПопЕсли помните, когда майданутый бардак только начался, тогдашний вице-президент США Байден сидел в Киеве в кресле президента и рассказывал победившим переворотчикам, что им делать и кто у них теперь главный будет.Как видим, психология туземцев и роль «белого господина» в ней за 10 лет ничуть не изменилась. Сегодня, аккурат во время визита главы евродипломатии Борреля, который, как мы помним, грезит «победой на поле боя», Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о новых правилах мобилизации.Напомню, к его конституционности и соответствии хоть каким-то правам человека есть вопросы даже у украинского омбудсмена и экспертов. Но как Зеля мог не продемонстрировать Жозепу готовность самубиваться об Россию до последнего украинца после того, как ЕС одобрил хоть какое-то бабло для его режима? Не мог, конечно. Так что, да, это только первое чтение, но выбора у клоуна нет, будет дожимать. К полному удовольствию Борреля и прочих «дорогих партнеров».Кстати, характерно, что партии Порошенко и Тимошенко голосовать на этот раз отказались, хотя оппозиционными они могут считаться только для Банковой, а в целом такие же холуи Запада, как и нынешний режим. Кроме того, недоотставленный Залужный, которого хотели выставить соавтором закона, в парламент не явился. Очень похоже, что старые политические шакалы почуяли шаткость действующей власти и готовятся предложить хозяевам свою «коалицию спасения Украины». Народ это, конечно, не спасет, а вот повысить градус безумия в украинской политике вполне может. Посмотрим, не оторвет ли все это, в совокупности с моГилизацией, неньке крышу окончательно.

https://ukraina.ru/20240207/1053149569.html

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эксклюзив, украина, эксперты, соцсети