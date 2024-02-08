Добровольно принудительно. Почему закон о мобилизации внес раскол во всех ветвях власти Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Верховна Рада УкраїниВерховная рада украины заседание
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Верховна Рада України
В Верховной Раде проголосовали в первом чтении скандальный законопроект о мобилизации. Это второй вариант документа от правительства, но и к нему у народных депутатов, и общественности есть много вопросов.
Прежде всего, что нормы законопроекта вступают в противоречие с Конституцией страны в вопросах прав и свобод граждан. Тем не менее, большинство все же нашлось у провластной партии «Слуга народа», чтобы принять законопроект. Поддержали их в этом и депутаты из «оппозиционной» партии экс-«ОПЗЖ». Эксперты уже назвали закон антинародным и считают, что власть подписала себе смертный приговор. Почему? В обзоре соцсетей.
Политолог Константин Бондаренко
Сегодня на всю Верховную Раду нашлось только 12 человек со стержнем и с гражданской позицией. Во время голосования за проект закона о мобилизации, серьезные замечания к которому были у экспертов, у комитетов Верховной Рады, у омбудсмена (который потом поменял свое мнение), зал послушно нажал на кнопки. Но в зале оказались двенадцать смельчаков, рискнувших проголосовать «против». Это:
Георгий Мазурашу
Александр Кабанов
Ирина Фриз
Владимир Арьев
Алексей Гончаренко
Сергей Власенко
Константин Бондарев
Сергей Евтушок
Алексей Кучеренко
Юлия Тимошенко
Виктория Гриб
Гео Лерос
Спасибо за смелость!
«И Господь заверил его: «Если Я найду в Содоме пятьдесят праведников, пощажу весь город ради них». Пока нашлось только 12 праведников… Отдельное спасибо воздержавшимся и не пришедшим на голосование.
Политический аналитик Андрей Сыч
Украина - страна, в которой "лидером мнений" и главным "юристом" является министр обороны. Следите за руками.
В 20:15 омбудсмен по правам человека в Украине публикует пост с критикой нового закона о мобилизации и называет вещи своими именами.
«В законопроекте говорится и о том, что военное командование может устанавливать временное ограничение права гражданина Украины на выезд из страны. Однако согласно требованиям статьи 17 Конституции Украины, ВСУ и другие военные формирования никем не могут быть использованы для ограничения прав и свобод граждан. Так что эти предлагаемые изменения противоречат Конституции Украины».
Публикация действительно заслуживает уважения, в нынешней Украине это как луч света во тьме правового хаоса. История умалчивает, сколько времени прошло между публикацией Дмитрия Лубинца и звонком из министерства обороны. Однако уже к половине первого ночи после продуктивного диалога с министром Умеровым омбудсмен "осознаёт свою ошибку".
«Сегодня вечером состоялось срочное совещание с Министром обороны Украины Рустемом Умеровым, на котором мы обсудили важный для Украины законопроект о мобилизации. В результате совещания пришел к выводу, что указанный законопроект необходимо принять Парламентом в первом чтении».
Что можно говорить о простых украинцах, если мнение профильных специалистов находится в столь неустойчивом положении?
Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
Люди не понимают, что почти все нормы пакета законов о мобилизации прописываются на время после «заморозки» войны, а не на время активной фазы боевых действий. Но когда поймут - уже будет поздно
Журналист Макс Назаров
прикидываем цифры
второе чтение будет недели через две-три
вступит в силу с апреля
прописанные нормы, если останутся, начнут действовать аж поздно летом
а вы уверены, что поздно летом все еще будет вот такая война с требованием мобилизации до полумиллиона с целью выйти на границы 91-ого? вот со всем происходящим вокруг Украины и внутри, вы уверены? это исключительно вопрос, хочу для себя понять
Бывший член Венецианской комиссии Марина Ставнийчук
Парламент принял в первом чтении так называемый закон о мобилизации… 243 – за. С точки зрения политической логики глупо было надеяться, что уже во второй раз представленный правительственный проект не будет продавлен. Власть в Украине всегда добивается своего. Любая. Во все времена.
Другой вопрос – какой ценой для общества, для рядового гражданина, да и, в конце концов, для нее самой. Вот в чем дело. Поэтому содержание такого общественно сложного, резонансного проекта закона не может быть отдано на откуп невеждам. Положения проекта должны быть существенно кардинально доработаны. С целью обеспечения конституционности, справедливости, правовой определенности, пропорциональности между целями закона и путями, механизмами обеспечения его целей, цели - усиление личного состава ВСУ, избегание коррупционных составляющих, сохранение украинского народа и его ресурсного потенциала. Задача сверх сложная!
Власть должна четко осознать, что от качества, оптимального решения этих задач зависит жизнь каждого украинца, каждой семьи, да и собственно ее (власти) будущее в целом, и каждого в ней отдельно. И меня, к примеру, мало интересует, был ли в парламенте Залужный. Потому что это такая мелочь по сравнению с глобальностью вопроса.
Политический аналитик Михаил Чаплыга
И... сегодня я лишь профиксирую результат... больше нет ни эмоций ни слов про тот закон про НКВД. Он не про войну - он спусковой крючок финала... Я убедился в том, что депутаты это понимают. На случай если будут клеить дурака.
Нет никаких вторых чтений при 9 страницах АНТИКОНСТИТУЦИОННОСТИ... Голосование будет преступлением против Государства и Народа.
Отгремели эмоции и больше нет слов. Гармония... Мяч на поле тех, кто может стать РесПубликой или прекратить ее существование. И к международным новостям...
Помните Байден говорил, что НИКОГДА не подпишет отдельно закон по Украине или по Израилю? Так вот... Уже и Сенат готов рассматривать отдельно. Ничего нет и видимо не будет. Почему? Потому, что НЕТ ответа на вопрос "Что по итогу"...
Тем временем скоро взлетит Черный ЛЕБЕДИЩЕ... Только анонс интервью Карлсона с Путиным, набрало в Твиттере более 50 миллионов просмотров за девять часов...
Маск озолотится... собрать две крупнейшие в мире аудитории...
И... как говорил некий не пророк... Король уйдет... уйдет и коалиция в ФРГ...
Этот прекрасный новый мир! И великая Математика.
00:35Дмитрий Выдрин о чем будет интервью Путина Такеру и почему Запад захлебнется своей кровью на Украине"Бедный, бедный Евросоюз. Не читали его лидеры произведения Джека Лондона", — считает политолог и политтехнолог Дмитрий Выдрин. Запад, поставляя Украине якобы в долг свои деньги и вооружения по сути слизывает с украинского штыка — обоюдоострого, видимо, немецкой конструкции — собственную кровь.
Общественный деятель Татьяна Поп
Если помните, когда майданутый бардак только начался, тогдашний вице-президент США Байден сидел в Киеве в кресле президента и рассказывал победившим переворотчикам, что им делать и кто у них теперь главный будет.
Как видим, психология туземцев и роль «белого господина» в ней за 10 лет ничуть не изменилась. Сегодня, аккурат во время визита главы евродипломатии Борреля, который, как мы помним, грезит «победой на поле боя», Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о новых правилах мобилизации.
Напомню, к его конституционности и соответствии хоть каким-то правам человека есть вопросы даже у украинского омбудсмена и экспертов. Но как Зеля мог не продемонстрировать Жозепу готовность самубиваться об Россию до последнего украинца после того, как ЕС одобрил хоть какое-то бабло для его режима? Не мог, конечно. Так что, да, это только первое чтение, но выбора у клоуна нет, будет дожимать. К полному удовольствию Борреля и прочих «дорогих партнеров».
Кстати, характерно, что партии Порошенко и Тимошенко голосовать на этот раз отказались, хотя оппозиционными они могут считаться только для Банковой, а в целом такие же холуи Запада, как и нынешний режим. Кроме того, недоотставленный Залужный, которого хотели выставить соавтором закона, в парламент не явился. Очень похоже, что старые политические шакалы почуяли шаткость действующей власти и готовятся предложить хозяевам свою «коалицию спасения Украины». Народ это, конечно, не спасет, а вот повысить градус безумия в украинской политике вполне может. Посмотрим, не оторвет ли все это, в совокупности с моГилизацией, неньке крышу окончательно.