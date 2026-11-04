https://ukraina.ru/20261104/kak-azov-iz-bandy-neonatsistov-stal-oporoy-kievskogo-rezhima--i-ego-ogromnoy-problemoy-1084268535.html

Как "Азов"* из банды неонацистов стал опорой киевского режима — и его огромной проблемой

Как "Азов"* из банды неонацистов стал опорой киевского режима — и его огромной проблемой - 04.11.2026 Украина.ру

Как "Азов"* из банды неонацистов стал опорой киевского режима — и его огромной проблемой

Тюрьма, которую создал в Киеве корпус Нацгвардии "Азов"*, может стать переломным моментом в восприятии гражданами Украины этого и других неонацистских формирований. Но преодолеть более 12 лет пропагандистского прессинга будет непросто.

2026-11-04T11:31

2026-11-04T11:31

2026-11-04T11:31

эксклюзив

киев

мариуполь

украина

андрей билецкий

денис прокопенко

арсен аваков

рада

вооруженные силы украины

"азов"

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Украинские националисты как отдельная организованная сила долгое время не были представлены в украинской политике на общегосударственном уровне. Ситуация изменилась после 2010 года, когда американские политтехнологи посоветовали президенту Украины Виктору Януковичу ради мобилизации своего электората создать страшилку в виде украинских националистов.На парламентских выборах 2012 года националистическая партия «Свобода» набрала 10,45% голосов по партийным спискам, получив 37 мест из 450 в Раде. При этом неподконтрольные власти националисты типа лидера харьковской неонацистской организации «Патриот Украины» Андрея Билецкого** (кличка «Белый вождь») ещё в 2011 году были брошены за решётку.Потому неудивительно, что начавшийся в конце ноября 2013 года «евромайдан» именно эти националисты восприняли как возможность реванша. Праворадикальные организации создали объединение «Правый сектор»*. Оно стало силовой составляющей «майдана» и в значительной мере обеспечило его победу в феврале 2014 года. Новые власти выпустили Билецкого** на свободу, поддержку ему предложил всесильный тогда глава МВД Арсен Аваков.В марте 2014 года члены «Патриота Украины» устроили в Харькове вооружённые столкновения с представителями антимайданной организации «Оплот», а в апреле, после зачистки здания Харьковской облгосадминистрации от пророссийских активистов, подручные Билецкого** помогали милицейскому спецназу в задержаниях противников новой власти.После этого Билецкий во главе нескольких десятков своих сторонников был отправлен в Бердянск, где началось слаживание карательного подразделения, предназначенного для борьбы с восставшим Донбассом. 5 мая 2014 года был издан приказ главы МВД Авакова о создании батальона патрульной службы «Азов»* и назначении его командиром Андрея Билецкого, который получил звание майора.Бойцам выдали чёрную милицейскую форму, на которую они сами пришили шевроны с нацистскими рунами, и отправили «бороться с сепаратистами» в окрестностях Мариуполя.Получив боевой опыт в столкновениях с ополчением ДНР, боевики «Азова»* в составе украинской группировки 13 июня 2014 года приняли участие в захвате Мариуполя, печально прославившись своими зверствами. С тех пор почти на 8 лет территория бывшего мариупольского аэропорта стала базой «Азова»*, за которым закрепилось название «национального батальона» (нацбата).После подписания «Минска-1» Андрей Билецкий в Мариуполе не задержался. 10 сентября 2014 года партия Арсения Яценюка и Арсена Авакова «Народный фронт» выдвинула его кандидатом в депутаты Рады. Правда, после публичного заявления ряда правозащитников о том, что Билецкий «не отказался публично от человеконенавистнической, антилиберальной, антиевропейской и откровенно расистской идеологии своего движения», тот вышел из партийного списка, но был избран депутатом парламента по одному из мажоритарных округов Киева.С осени 2014 года проект «Азов»* развивался в двух плоскостях. Превратившаяся в полк Национальной гвардии Украины (НГУ) «Азов»* его вооружённая составляющая устраивала регулярные вооружённые провокации – к примеру, в нарушение «Минска-2» захватила Широкино и ряд других населённых пунктов, которые должны блыи остаться под контролем ДНР.Кроме этого, «азовцы» обеспечивали оккупационный режим в Мариуполе, грабили, избивали и похищали людей, которых потом пытали и убивали на своей базе, получившей у местных название «библиотека». Там же устраивались и различные языческие обряды, поклонения идолу Перуна и т.д. – христианство у «азовцев», как и у гитлеровцев, не в почёте.Зверства боевиков «Азова»* шокировали даже американских покровителей Киева. В 2015 году США ввели запрет на поставки американского оружия полку «Азов»*. Это было сделано в соответствии с так называемыми законами Лихи (Leahy Law), которые запрещают оказывать военную помощь иностранным подразделениям, если есть доказательства нарушения ими прав человека.В свою очередь, Андрей Билецкий** занимался условно гражданской составляющей проекта. В 2015 году он создал «Гражданский корпус «Азов»*», в 2016-м на её основе – партию «Национальный корпус». При этом обе структуры занимались одним и тем же – пропагандой неонацистских идей и подготовкой боевиков, в том числе в детско-юношеских лагерях.В 2017-м была создана массовая организация по типу гитлеровских штурмовиков – «Национальные дружины», которая устраивала не только марши, но и «акции прямого действия» (погромы цыганских поселений, разгон мероприятий политических оппонентов и т.д).В 2018 году под руководством Билецкого из ветеранов «Азова»* и других офицеров, придерживавшихся неонацистских взглядов, был создан Военный орден «Центурия», перед членами которого была поставлена задача делать карьеру в вооружённых формированиях Украины.В 2021 году Институт европейских, российских и евразийских исследований при Университете Джорджа Вашингтона (США) сообщил, что высокопоставленные украинские офицеры, члены «Центурии», не просто обучаются в элитной Национальной академии ВСУ – их инструкторами стали военные из США, Канады, Великобритании, Германии и Польши. Но руководство упомянутых стран на это никак не отреагировало.На выборах президента в 2019 году «Гражданский корпус «Азов»*» и партия «Национальный корпус» формально не поддерживали ни одного кандидата, но публично, в том числе путём силовых акций, выступили против Петра Порошенко**, обвинив его в «политике капитуляции».С приходом команды Владимира Зеленского к власти в Киеве Билецкий со временем стал приобретать всё большее влияние, хотя формально оставался лишь лидером внепарламентской партии. Особенно заметно это стало после того, как на встрече «нормандской четвёрки» в декабре 2019 года Зеленский окончательно перешёл на позиции «партии войны».К началу 2022 года «Азов»* превратился в мощную силу, представители и сторонники которой занимали высокие позиции в ВСУ, НГУ, системе государственного управления и медиа. Из «азовцев» по лекалам пропаганды СС лепили образ «рыцарей без страха и упрёка», да и сам полк формировался по стандартам СС, жёстко отбирая себе новобранцев, при этом за государственный счёт получая лучшее оружие, средства связи и тактической медицины и т.п.С началом СВО у неонацистского проекта стало уже два вооружённых подразделения. Хотя «изначальный» полк «Азов»* под командованием Дениса Прокопенко был разгромлен и пленён в Мариуполе в мае 2022 года, в 2023 году он был воссоздан и переформирован в 12-ю бригаду НГУ.В 2025-м бригаду расширили до 1-го корпуса Национальной гвардии «Азов»*. Командует этим корпусом вернувшийся из плена Прокопенко – давний соратник Билецкого** и участник первого состава «Азова»*. В сентябре 2026 года Прокопенко также был назначен командующим новой группировки войск «Азов»*, в подчинение ему переданы ещё несколько армейских корпусов.Сам же Билецкий в феврале 2022 года на основе ветеранов «Азова»* создал в Киеве добровольческий отряд территориальной обороны, который вскоре был переформатирован в полк сил специальных операций (ССО) «Азов»*.В 2023-м полк ССО «Азов»* был переформатирован в 3-ю штурмовую бригаду ВСУ, а в марте 2025 года на её основе был создан 3-й армейский корпус ВСУ. Всё это время подразделением командовал Билецкий**, который в сентябре 2026-го также был назначен командующим ещё одной новой группировки войск – «Центр». В подчинение его корпусу также передано несколько других корпусов.По оценкам аналитиков, общее число военнослужащих под командованием Прокопенко и Билецкого ныне превышает 50 тысяч человек, их группировки снабжаются лучше других.При этом ещё со времён нацбата «азовцы» имеют специфический подход как к гражданскому населению, так и к своим «побратимам». Про первые «ямы» для нарушителей дисциплины в «Азове»* стало известно ещё в 2014-2015 годах.Первыми «прокололись» бойцы 3-го армейского корпуса. В октябре 2025 года их арестовал полицейский спецназ в Тернопольской области, где подручные Билецкого** прямо на улицах ловили мужчин для отправки в штурмовики (в военном, а не гитлеровском смысле этого слова). Но это была «выездная командировка», стационарную тюрьму людоловы создать не успели, число жертв было невелико, и никто из мужчин не получил серьёзных увечий. Потому дело спустили на тормозах.А вот пойманные с поличным военнослужащие 1-го корпуса НГУ явно обосновались под Киевом давно, и уезжать оттуда не собираются. Более того, если перевести обнародованное в интернете обращение Прокопенко на человеческий язык, то оно звучит просто: мы и дальше будем делать всё, что захотим, а если вы будете протестовать – то вас арестуют или просто убьют.Собственно, с 2014 года подход «Азова»* и его командиров к населению не изменился, но раньше подобные заявления звучали в адрес жителей Донбасса. Теперь же в их шкуре почувствовали себя жители не только Петропавловской Борщаговки или находящегося рядом с ней Киева, но и всей Украины.Знали ли эти люди раньше, что творят «азовцы»*? Вопрос риторический, просто тогда эти бесчинства не воспринимались как угроза для них лично. Не зря ведь у вождя «азовского движения» Андрея Билецкого рейтинг доверия по последним опросам составляет 37-43%.Одним скандалом вокруг незаконной тюрьмы подобный рейтинг не обвалить, ведь за ним не только тысячи замученных и убитых, но и двенадцать с лишним лет тоталитарной пропаганды. Кроме того, не стоит забывать, что у «Азова»* есть «последний довод» – десятки тысяч опытных военных, которые в случае чего тоже могут оказаться под Киевом.* Организация признана террористической и запрещена в РФ** Внесён в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20210616/1031638423.html

https://ukraina.ru/20240611/1055600285.html

https://ukraina.ru/20260801/gitler-vegetarianets-i-nikakogo-natsizma-pochemu-sozdatel-azova-biletskiy-ne-smog-opravdatsya-1082048349.html

https://ukraina.ru/20261103/pytochnaya-pod-kievom-ot-etogo-pozora-uzhe-ne-otmytsya-1084250188.html

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Олег Хавич

эксклюзив, киев, мариуполь, украина, андрей билецкий, денис прокопенко, арсен аваков, рада, вооруженные силы украины, "азов"