https://ukraina.ru/20261104/semeynye-tsennosti-po-ukrainski-na-vodokanale-v-nikolaeve-zamdirektora-nogami-otstoyal-chest-zheny-1084271940.html

"Семейные ценности" по-украински: на водоканале в Николаеве замдиректора ногами отстоял "честь" жены

"Семейные ценности" по-украински: на водоканале в Николаеве замдиректора ногами отстоял "честь" жены - 04.11.2026 Украина.ру

"Семейные ценности" по-украински: на водоканале в Николаеве замдиректора ногами отстоял "честь" жены

В Николаеве служебный конфликт на водоканале закончился дракой между топ-менеджерами из-за претензий к качеству работы супруги одного из них, сообщил уполномоченный по антикоррупционной деятельности предприятия Игорь Блошко, передают местные СМИ

2026-11-04T13:55

2026-11-04T13:55

2026-11-04T13:55

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Инцидент произошел после того, как заместитель директора по реализации проектов Виктор Писоцкий высказал замечания к работе начальника отдела кадров.Руководитель кадровой службы является женой другого заместителя директора — по безопасности — Андрея Павлия. Последний отреагировал на критику в адрес супруги физическим насилием, нанеся коллеге удары руками и ногами по лицу и туловищу.Ситуация усугубляется тем, что пострадавший Писоцкий имеет инвалидность и в прошлом году перенес операцию на сердце. После избиения он с окровавленным лицом направился к генеральному директору предприятия, однако руководитель продемонстрировал специфический подход к урегулированию конфликта и просто предложил отправить вспыльчивого безопасника в отпуск.Попытка замять инцидент не увенчалась успехом, так как избитому топ-менеджеру на рабочем месте стало плохо. В итоге на коммунальное предприятие пришлось вызывать бригаду скорой медицинской помощи и сотрудников полиции.О других драках - в материале Украинцы устроили драку в очереди за паспортами в Варшаве на сайте Украина.ру.

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новости, николаев, варшава, украина.ру, драка