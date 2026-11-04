https://ukraina.ru/20261104/semeynye-tsennosti-po-ukrainski-na-vodokanale-v-nikolaeve-zamdirektora-nogami-otstoyal-chest-zheny-1084271940.html
"Семейные ценности" по-украински: на водоканале в Николаеве замдиректора ногами отстоял "честь" жены
"Семейные ценности" по-украински: на водоканале в Николаеве замдиректора ногами отстоял "честь" жены - 04.11.2026 Украина.ру
"Семейные ценности" по-украински: на водоканале в Николаеве замдиректора ногами отстоял "честь" жены
В Николаеве служебный конфликт на водоканале закончился дракой между топ-менеджерами из-за претензий к качеству работы супруги одного из них, сообщил уполномоченный по антикоррупционной деятельности предприятия Игорь Блошко, передают местные СМИ
2026-11-04T13:55
2026-11-04T13:55
2026-11-04T13:55
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Инцидент произошел после того, как заместитель директора по реализации проектов Виктор Писоцкий высказал замечания к работе начальника отдела кадров.Руководитель кадровой службы является женой другого заместителя директора — по безопасности — Андрея Павлия. Последний отреагировал на критику в адрес супруги физическим насилием, нанеся коллеге удары руками и ногами по лицу и туловищу.Ситуация усугубляется тем, что пострадавший Писоцкий имеет инвалидность и в прошлом году перенес операцию на сердце. После избиения он с окровавленным лицом направился к генеральному директору предприятия, однако руководитель продемонстрировал специфический подход к урегулированию конфликта и просто предложил отправить вспыльчивого безопасника в отпуск.Попытка замять инцидент не увенчалась успехом, так как избитому топ-менеджеру на рабочем месте стало плохо. В итоге на коммунальное предприятие пришлось вызывать бригаду скорой медицинской помощи и сотрудников полиции.О других драках - в материале Украинцы устроили драку в очереди за паспортами в Варшаве на сайте Украина.ру.
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Новости, Николаев, Варшава, Украина.ру, драка
"Семейные ценности" по-украински: на водоканале в Николаеве замдиректора ногами отстоял "честь" жены
В Николаеве служебный конфликт на водоканале закончился дракой между топ-менеджерами из-за претензий к качеству работы супруги одного из них, сообщил уполномоченный по антикоррупционной деятельности предприятия Игорь Блошко, передают местные СМИ
Инцидент произошел после того, как заместитель директора по реализации проектов Виктор Писоцкий высказал замечания к работе начальника отдела кадров.
Руководитель кадровой службы является женой другого заместителя директора — по безопасности — Андрея Павлия. Последний отреагировал на критику в адрес супруги физическим насилием, нанеся коллеге удары руками и ногами по лицу и туловищу.
Ситуация усугубляется тем, что пострадавший Писоцкий имеет инвалидность и в прошлом году перенес операцию на сердце. После избиения он с окровавленным лицом направился к генеральному директору предприятия, однако руководитель продемонстрировал специфический подход к урегулированию конфликта и просто предложил отправить вспыльчивого безопасника в отпуск.
Попытка замять инцидент не увенчалась успехом, так как избитому топ-менеджеру на рабочем месте стало плохо. В итоге на коммунальное предприятие пришлось вызывать бригаду скорой медицинской помощи и сотрудников полиции.