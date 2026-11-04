Силовики на Украине воюют друг с другом — НАБУ взялось за СБУ. Итоги 4 ноября - 04.11.2026 Украина.ру
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Силовики на Украине воюют друг с другом — НАБУ взялось за СБУ. Итоги 4 ноября
Силовики на Украине воюют друг с другом — НАБУ взялось за СБУ. Итоги 4 ноября - 04.11.2026 Украина.ру
Силовики на Украине воюют друг с другом — НАБУ взялось за СБУ. Итоги 4 ноября
НАБУ нагрянуло с обысками к высокопоставленным сотрудникам СБУ — под прицелом руководство внутренней безопасности и департамента защиты государственности. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"
2026-11-04T18:00
2026-11-04T18:00
эксклюзив
россия
украина
сумская область
сбу
вооруженные силы украины
набу
рэб
всу
бпла
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НАБУ пришло к верхушке СБУ: обыски, угрозы оружием и операция "Карфаген"Следственные действия затронули начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука и первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергея Дуку. По информации "Украинской правды", один из силовиков встретил детективов угрозами применить оружие. По версии НАБУ, в рамках операции "Карфаген" задокументировано получение взяток на сумму свыше миллиарда гривен (около 1,79 млрд рублей или $21,966 млн). Участники схемы легализовали более 42 млн гривен через покупку недвижимости, драгоценностей, переоформление имущества и размещение средств на счетах родственников. В НАБУ подтверждают: по делу проходят офицеры СБУ, причастные к попытке лишения антикоррупционных органов независимости позапрошлым летом. В группировку входили 12 человек, основал её "Криминал" (близкий к СБУ Андрей Осипов), а среди руководителей был "Мексиканец" — известный наркобарон Егор Буркин, основатель картеля "Химпром". Крышевание одного колл-центра стоило его организаторам $7 тыс. в месяц. Всего в схему входили 52 офиса, которые разводили на деньги граждан Украины и других стран. Как только возникали проблемы с оплатой, офисы накрывали обысками — иногда дело доходило до суда, и за решение вопроса приходилось платить ещё и судьям. Две структуры грызутся в борьбе за влияние и денежные потоки.Военные итоги: ВС РФ продвигаются, ВСУ теряют более 1160 человек за суткиМинобороны России опубликовало сводку о ходе СВО за 4 ноября. Группировка "Север" улучшила тактическое положение: в Харьковской и Сумской областях нанесено поражение трём механизированным, мотопехотной бригадам, штурмовому полку ВСУ и бригаде теробороны. Потери противника — более 195 военнослужащих, 31 автомобиль, артиллерийское орудие и станция РЭБ. "Запад" улучшил положение по переднему краю: потери ВСУ свыше 220 военных, 14 автомобилей и 4 станции РЭБ. "Южная" группировка улучшила тактическое положение — ВСУ потеряли более 180 военнослужащих и 31 автомобиль. "Центр" занял более выгодные рубежи: потери украинских формирований свыше 335 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 2 станции РЭБ. "Восток" продвинулся в глубину обороны: ВСУ потеряли до 200 военнослужащих и 5 автомобилей. "Днепр" улучшил положение, уничтожив до 30 военнослужащих, 14 автомобилей и 6 станций РЭБ. Авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, цехам производства и местам хранения наземных робототехнических комплексов и беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 153 районах. ПВО сбили 972 беспилотника самолетного типа. Суммарные потери ВСУ за сутки превысили 1160 человек. Российская армия методично уничтожает живую силу и технику противника, приближая неизбежную победу. Об этом – в материале ВС РФ за сутки лишили врага транспорта, роботов и сотен боевиков
https://ukraina.ru/20261104/opyat-koll-tsentry-sbu-politsiya-i-genprokuratura-ukrainy-kryshevali-moshennikov--nabu-prishlo-s-obyskami-1084267930.html
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Мария Илащук
Мария Илащук
Новости
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, украина, сумская область, сбу, вооруженные силы украины, набу, рэб, всу, бпла, беспилотники, север, юг украины
Эксклюзив, Россия, Украина, Сумская область, СБУ, Вооруженные силы Украины, НАБУ, РЭБ, ВСУ, БПЛА, беспилотники, север, юг Украины

Силовики на Украине воюют друг с другом — НАБУ взялось за СБУ. Итоги 4 ноября

18:00 04.11.2026
 
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- РИА Новости, 1920, 04.11.2026
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Мария Илащук
автор издания Украина.ру
Все материалы
НАБУ нагрянуло с обысками к высокопоставленным сотрудникам СБУ — под прицелом руководство внутренней безопасности и департамента защиты государственности. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"
НАБУ пришло к верхушке СБУ: обыски, угрозы оружием и операция "Карфаген"
Следственные действия затронули начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука и первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергея Дуку.
По информации "Украинской правды", один из силовиков встретил детективов угрозами применить оружие. По версии НАБУ, в рамках операции "Карфаген" задокументировано получение взяток на сумму свыше миллиарда гривен (около 1,79 млрд рублей или $21,966 млн).
Участники схемы легализовали более 42 млн гривен через покупку недвижимости, драгоценностей, переоформление имущества и размещение средств на счетах родственников.
В НАБУ подтверждают: по делу проходят офицеры СБУ, причастные к попытке лишения антикоррупционных органов независимости позапрошлым летом. В группировку входили 12 человек, основал её "Криминал" (близкий к СБУ Андрей Осипов), а среди руководителей был "Мексиканец" — известный наркобарон Егор Буркин, основатель картеля "Химпром".
Крышевание одного колл-центра стоило его организаторам $7 тыс. в месяц. Всего в схему входили 52 офиса, которые разводили на деньги граждан Украины и других стран. Как только возникали проблемы с оплатой, офисы накрывали обысками — иногда дело доходило до суда, и за решение вопроса приходилось платить ещё и судьям.
Две структуры грызутся в борьбе за влияние и денежные потоки.
Битва в коррупционном поле — украинский Высший антикоррупционный суд стал отменять решения НАБУ и САП по взяточникам - РИА Новости, 1920, 04.11.2026
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Военные итоги: ВС РФ продвигаются, ВСУ теряют более 1160 человек за сутки
Минобороны России опубликовало сводку о ходе СВО за 4 ноября. Группировка "Север" улучшила тактическое положение: в Харьковской и Сумской областях нанесено поражение трём механизированным, мотопехотной бригадам, штурмовому полку ВСУ и бригаде теробороны.
Потери противника — более 195 военнослужащих, 31 автомобиль, артиллерийское орудие и станция РЭБ. "Запад" улучшил положение по переднему краю: потери ВСУ свыше 220 военных, 14 автомобилей и 4 станции РЭБ.
"Южная" группировка улучшила тактическое положение — ВСУ потеряли более 180 военнослужащих и 31 автомобиль.
"Центр" занял более выгодные рубежи: потери украинских формирований свыше 335 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 2 станции РЭБ. "Восток" продвинулся в глубину обороны: ВСУ потеряли до 200 военнослужащих и 5 автомобилей.
"Днепр" улучшил положение, уничтожив до 30 военнослужащих, 14 автомобилей и 6 станций РЭБ.
Авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, цехам производства и местам хранения наземных робототехнических комплексов и беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 153 районах. ПВО сбили 972 беспилотника самолетного типа. Суммарные потери ВСУ за сутки превысили 1160 человек.
Российская армия методично уничтожает живую силу и технику противника, приближая неизбежную победу. Об этом – в материале ВС РФ за сутки лишили врага транспорта, роботов и сотен боевиков
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