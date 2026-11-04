https://ukraina.ru/20261104/siloviki-na-ukraine-voyuyut-drug-s-drugom--nabu-vzyalos-za-sbu-itogi-4-noyabrya-1084278922.html

Силовики на Украине воюют друг с другом — НАБУ взялось за СБУ. Итоги 4 ноября

Силовики на Украине воюют друг с другом — НАБУ взялось за СБУ. Итоги 4 ноября - 04.11.2026 Украина.ру

Силовики на Украине воюют друг с другом — НАБУ взялось за СБУ. Итоги 4 ноября

НАБУ нагрянуло с обысками к высокопоставленным сотрудникам СБУ — под прицелом руководство внутренней безопасности и департамента защиты государственности. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"

2026-11-04T18:00

2026-11-04T18:00

2026-11-04T18:00

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НАБУ пришло к верхушке СБУ: обыски, угрозы оружием и операция "Карфаген"Следственные действия затронули начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука и первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергея Дуку. По информации "Украинской правды", один из силовиков встретил детективов угрозами применить оружие. По версии НАБУ, в рамках операции "Карфаген" задокументировано получение взяток на сумму свыше миллиарда гривен (около 1,79 млрд рублей или $21,966 млн). Участники схемы легализовали более 42 млн гривен через покупку недвижимости, драгоценностей, переоформление имущества и размещение средств на счетах родственников. В НАБУ подтверждают: по делу проходят офицеры СБУ, причастные к попытке лишения антикоррупционных органов независимости позапрошлым летом. В группировку входили 12 человек, основал её "Криминал" (близкий к СБУ Андрей Осипов), а среди руководителей был "Мексиканец" — известный наркобарон Егор Буркин, основатель картеля "Химпром". Крышевание одного колл-центра стоило его организаторам $7 тыс. в месяц. Всего в схему входили 52 офиса, которые разводили на деньги граждан Украины и других стран. Как только возникали проблемы с оплатой, офисы накрывали обысками — иногда дело доходило до суда, и за решение вопроса приходилось платить ещё и судьям. Две структуры грызутся в борьбе за влияние и денежные потоки.Военные итоги: ВС РФ продвигаются, ВСУ теряют более 1160 человек за суткиМинобороны России опубликовало сводку о ходе СВО за 4 ноября. Группировка "Север" улучшила тактическое положение: в Харьковской и Сумской областях нанесено поражение трём механизированным, мотопехотной бригадам, штурмовому полку ВСУ и бригаде теробороны. Потери противника — более 195 военнослужащих, 31 автомобиль, артиллерийское орудие и станция РЭБ. "Запад" улучшил положение по переднему краю: потери ВСУ свыше 220 военных, 14 автомобилей и 4 станции РЭБ. "Южная" группировка улучшила тактическое положение — ВСУ потеряли более 180 военнослужащих и 31 автомобиль. "Центр" занял более выгодные рубежи: потери украинских формирований свыше 335 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 2 станции РЭБ. "Восток" продвинулся в глубину обороны: ВСУ потеряли до 200 военнослужащих и 5 автомобилей. "Днепр" улучшил положение, уничтожив до 30 военнослужащих, 14 автомобилей и 6 станций РЭБ. Авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, цехам производства и местам хранения наземных робототехнических комплексов и беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 153 районах. ПВО сбили 972 беспилотника самолетного типа. Суммарные потери ВСУ за сутки превысили 1160 человек. Российская армия методично уничтожает живую силу и технику противника, приближая неизбежную победу. Об этом – в материале ВС РФ за сутки лишили врага транспорта, роботов и сотен боевиков

https://ukraina.ru/20261104/opyat-koll-tsentry-sbu-politsiya-i-genprokuratura-ukrainy-kryshevali-moshennikov--nabu-prishlo-s-obyskami-1084267930.html

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эксклюзив, россия, украина, сумская область, сбу, вооруженные силы украины, набу, рэб, всу, бпла, беспилотники, север, юг украины