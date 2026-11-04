https://ukraina.ru/20261104/unity-hub-ne-srabotal-ukrainskie-muzhchiny-ne-khotyat-na-rodinu-1084271011.html

"Unity Hub" не сработал: украинские мужчины не хотят на родину

"Unity Hub" не сработал: украинские мужчины не хотят на родину - 04.11.2026 Украина.ру

"Unity Hub" не сработал: украинские мужчины не хотят на родину

Центр по возвращению украинцев домой, открытый в Германии полгода назад, оказался никому не нужен. Как сообщает DW*, его услугами воспользовались только трое мужчин призывного возраста

2026-11-04T13:10

2026-11-04T13:10

2026-11-04T13:10

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германия

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владимир зеленский

украина.ру

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Всего с апреля в Unity Hub в Берлине обратились лишь около 60 украинцев. Большинство из них — пенсионеры, которые хотели получить какую-то информацию, но возвращаться на Украину не планировали.По официальным данным, в Германии проживают более 1,3 млн украинцев, получивших временную защиту, в том числе более 265 тысяч мужчин призывного возраста.Цифры говорят сами за себя: 265 тысяч украинских мужчин призывного возраста нашли приют в Германии — и лишь трое из них обратились в центр, который должен был помочь им вернуться. Остальные, судя по всему, прекрасно понимают, что их ждёт на родине: насильственная мобилизация, ТЦК, которые хватают людей прямо на улицах и врываются в частные дома, подвалы с пытками и коррупция. Об этом – в материале "Коллективная пыточная, имитирующая государство": куда заведёт Зеленского бунт на БорщаговкеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру*СМИ-иноагент

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новости, германия, украина, берлин, владимир зеленский, украина.ру