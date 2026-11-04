https://ukraina.ru/20261104/spasibo-chto-ne-bili-nogami-ukrainskomu-komiku-prishlos-razbiratsya-c-nakhtigalem-1084276200.html

"Спасибо, что не били ногами": украинскому комику пришлось разбираться c "Нахтигалем"

"Спасибо, что не били ногами": украинскому комику пришлось разбираться c "Нахтигалем" - 04.11.2026 Украина.ру

"Спасибо, что не били ногами": украинскому комику пришлось разбираться c "Нахтигалем"

Стендап-комик Феликс Редька столкнулся с противодействием националистов во Львове, где ему пришлось разбираться с замкомбата батальона "Нахтигаль" Игорем Шолтисом.

2026-11-04T16:29

2026-11-04T16:29

2026-11-04T16:29

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Украинские националисты заблокировали вход на концерт стендап-комика в городе. Как позднее рассказал Редька в соцсетях, замкомандира батальона "Нахтигаль" (назван в честь одноимённого спецподразделения нацистской разведки, состоявшего из украинских националистов – Ред.) Игорь Шолтис вместе с десятком молодчиков препятствовали попаданию на концерт поклонников артиста. Причина – высказывания Редьки по поводу русского языка.Когда Редька узнал о том, что происходит, он сам вышел к националистам пообщаться. Детали общения Редька решил не разглашать. Вместо этого, он опубликовал момент, на котором Шолтис говорит о согласии.Редька же заявил, что не поддерживает тот факт, что зрителям запретили спокойно зайти в зал, поблагодарив Шолтиса за спокойный разговор."Спасибо большое за то, что не били ногами. Разговор был цивилизован, без обид. Главное, что мы друг друга услышали. Вы за Украину, и мы за Украину", – подчеркнул стендапер.Также Редька поблагодарил фанатов за поддержку, но призвал не героизировать его и не говорить о силе духа и мужественности. По его словам, мужество демонстрируют те, кто находится на передовой, или те, кто прошёл через плен. Он же отвечает за свои слова."Я не прячусь по гримёркам и иду говорить с любым количеством мужчин. Я здесь, моя семья здесь. Ни на кого не работаю ни внутри страны, ни снаружи. Всё, что говорю, - собственные мысли, которые озвучиваю исключительно с желанием лучшего моей Родине", – подчеркнул Редька.Он также заявил, что не будет обижать Украину из-за того, что его "не приняло общество"."Мечта оппонентов довести меня до того, чтобы я начал обижать Украину, ведь меня якобы "не приняло общество". Не дождутся. Всегда помню о тысячах украинцев, которые поддерживают, желают лучшего, помогают семье. Сами видите, какую "пресс-хату" я прохожу. Не выезжаю, не закрываю проекты, не останавливаю сборы. Ведь делаю по зову сердца. Не для лайков", – писал Редька в соцсетях.Ранее Редька подвергся жёсткой критике за слова о русском языке. Он подчеркнул, что "тезис, что русский язык размывает украинскую идентичность – дешёвая заидеологизированная лапша". Кроме того, Редька высмеял снос памятника Михаилу Булгакову в Киеве.Этого комику не простили националисты. Комику начали поступать угрозы. Его концерты стали отменять по всей стране.

https://ukraina.ru/20261008/redka-protiv-galitskogo-nkvd-ukrainskiy-patriot-vstupilsya-za-russkiy-yazyk-1083691329.html

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