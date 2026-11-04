https://ukraina.ru/20261104/nemetskiy-pirog-a-ne-chuzhdaya-pitstsa-obschestvennik-borodin-opolchilsya-na-edu-1084270797.html

Немецкий пирог, а не чуждая пицца: общественник Бородин ополчился на еду

Немецкий пирог, а не чуждая пицца: общественник Бородин ополчился на еду - 04.11.2026 Украина.ру

Немецкий пирог, а не чуждая пицца: общественник Бородин ополчился на еду

Общественник Виталий Бородин призвал запретить пиццу как чуждую для россиян пищу

2026-11-04T13:23

2026-11-04T13:23

2026-11-04T13:23

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Своё предложение общественник накануне разместил в соцсетях."Друзья, уже завтра вся страна отмечает День народного единства. Полностью поддерживаю народную акцию "Пирог на четвёртое": люди в 84 регионах пекут пироги, собирают семьи за столом, угощают ветеранов и наших бойцов. Это и есть настоящее единство. Но давайте честно посмотрим, что едят наши дети остальные 364 дня в году. Пиццу! Целое поколение выросло на заморском фастфуде и уже не знает, что такое кулебяка, курник, расстегай или эчпочмак", – негодовал Бородин.Он напомнил, что Италия – недружественное России государство."Вы только вдумайтесь! Тысячу лет наши бабушки пекли пироги, а теперь нам продают итальянскую лепёшку с кетчупом. Напомню, что Италия находится в списке недружественных государств и поставляет оружие киевскому режиму. Это никакая не "просто еда", а мягкая сила в картонной коробке. Сначала пицца, потом Хэллоуин, и вот ребёнок не может назвать ни одного русского блюда", – указал общественник.Он заявил, что его позиция жёсткая и бескомпромиссная: пиццу нужно запретить. При этом начать следует со школьных и студенческих столовых."Хватит кормить наших детей чужим! Мы призываем не просто убрать этот фастфуд из образовательных учреждений, но и законодательно запретить использование иностранных наименований (таких как "Пиццерия", "Пепперони", "Папа Джонс") на вывесках и в рекламе без русскоязычного дублирования, так как это грубо нарушает закон о государственном языке и навязывает нашей молодёжи чуждые, деструктивные ценности. Пора навести тотальный порядок в общепите и вернуть уважение к своей культуре", – отметил Бородин.Он призвал 4 ноября печь пироги всей страной, подчеркнув, что "пироги разные – страна одна".При этом к заметке о необходимости заменить пирогами блюдо "недружественной кухни" Бородин прикрепил фото пфлауменкухена (в южных регионах Германии, в Австрии и Швейцарии также известен как цвечгенкухен; не путать с фламменкухеном – Ред.) – немецкого пирога со сливой, разновидностью штрёйзелькухена – тёртого пирога, рецепт которого распространился из немецких земель по всему миру. Германия также является недружественным РФ государством.Инициативу Бородина не поняли и не приняли."Сложно придумать более годное "отвлечение на ничтожную цель". Объясню почему. "Русский мир" обладает центростремительным свойством, оно хорошо описано в "Левше". Мы заимствуем, переделываем на свой лад и присваиваем, причем так прочно, что уже через 30 лет не разобрать - откуда что взялось?" – отметил в частности военкор Дмитрий Стешин.В качестве примера уроженец Ленинграда Стешин привёл шаверму."По кулинарии, самый яркий пример - "шаверма". Так она называется по-христиански. Ее начали делать студенты-медики из Ливана, христианского вероисповедания. В 1990 году, гражданская война в Ливане закончилась. Возвращаться студенты не хотели по ряду веских политических причин. Договоры, по которым они заехали, расторглись сами собой с развалом СССР. Короче, залипли в Питере. Большинство ливанцев - были не доучившиеся медики. АдокЪ 90-х, жрать нечего... и тут в Питер приходит пароход с "ножками Буша", а потом с "бедрами Буша" и тд.. Что делать с этой прорвой мяса непонятно. Вот студенты и придумали крутить из этой курятины удивительное блюдо, чуть позже, ставшее народным, своим, русским", – вспомнил Стешин.По его словам, с пиццей в России произошла схожая история."С пиццей - тоже самое. Я ел в провинциальных городах пиццы, больше похожие на ватрухи с колбасой. Причем, с докторской! Все, пицца - наш трофей. Как и Макдональдс, кстати. Совершенно русская еда – котлета с булкой и соленым огурцом. Давайте и здесь крамолу поищем? Нет? А почему?" – задал вопрос Стешин.Публицист, автор проекта "Под лёд" и основатель мисимовского книжного клуба Святослав Павлов, и вовсе призвал ввести "налог на дурака"."Тем временем, общественник Виталий Бородин предложил запретить в России пиццу. Проект "Под лёд" в свою очередь предлагает запретить всех этих бессмысленных общественников, активистов и прочих стукачей. Ну или наконец ввести "налог на д[урак]а". Предложил что-нибудь запретить - плати. Еще раз [сморозил глупость]- снова плати", – отметил Павлов.Деньги с нового налога, по словам Павлова, "можно и нужно потратить на развитие гуманитарного образования в России".

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новости, россия, италия, ливан, дмитрий стешин, telegram