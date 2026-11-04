https://ukraina.ru/20261104/pytochnyy-skandal-provaly-vsu-zvezdnye-chernye-spiski-khronika-sobytiy-na-utro-4-noyabrya-1084266867.html

Пыточный скандал, провалы ВСУ, звездные черные списки. Хроника событий на утро 4 ноября

Пыточный скандал, провалы ВСУ, звездные черные списки. Хроника событий на утро 4 ноября - 04.11.2026 Украина.ру

Пыточный скандал, провалы ВСУ, звездные черные списки. Хроника событий на утро 4 ноября

В ООН отмалчиваются после громких разоблачений тайных пыточных на Украине. ВС РФ продолжают уничтожать противника и технику. Военная разведка Украины внесла популярных российских артистов в черные списки

2026-11-04T10:00

2026-11-04T10:00

2026-11-04T11:06

россия

украина

киев

родион мирошник

стефан дюжаррик

наташа королева

вооруженные силы украины

оон

сбу

эксклюзив

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Всемирная организация предпочла дистанцироваться от громкого скандала с подпольными пыточными на Украине. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что международная структура на текущий момент не имеет никаких комментариев относительно вскрывшихся фактов существования секретных тюрем. Спикер добавил, что позиция организации будет озвучена лишь в том случае, если в ООН вообще посчитают нужным ее сформировать. При этом Дюжаррик публично выразил глубокую обеспокоенность главы ООН Антониу Гутерреша по совершенно другому поводу — из-за продолжающихся ударов украинской армии по российским объектам энергетики, включая Московский регион.В Москве подчеркивают, что масштаб трагедии уже давно вышел на международный уровень. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что информация об обнаружении пыточного подвала в Киевской области получила глобальную огласку. Как отмечал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, подобные тюрьмы представляют собой отлаженную систему, о работе которой прекрасно осведомлены в Киеве. Официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова также напоминала, что подобные секретные объекты функционируют на Украине еще с 2014 года и их география обширна. По данным Мирошника, аналогичные изоляторы ВСУ ранее фиксировались в Харьковской, Днепропетровской, Сумской и других областях, а после продвижения российских войск следы жестокого обращения с удерживаемыми гражданами, включая несогласных мирных жителей, были обнаружены в Мариуполе и Авдеевке.Катализатором волны народного возмущения стали события 2 ноября в Петропавловской Борщаговке под Киевом, где у жилого дома собралась стихийная толпа местных жителей. Людям удалось вызволить из подвального помещения часть узников, которым незамедлительно потребовалась серьезная медицинская помощь. По свидетельствам покинувшего страну депутата Верховной рады Артема Дмитрука, только за прошедший месяц в этих стенах насмерть забили несколько человек. Условия содержания там были нечеловеческими. Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер поделилась историей своего знакомого, выжившего в аналогичном каземате СБУ еще в 2015 году. Мужчина с тяжелой формой диабета содержался в переполненной камере, где из тридцати заключенных выжили лишь четверо — людей сознательно лишали сна, обезболивающих и жизненно важного инсулина. Дополнительный резонанс вызвали показания четырнадцатилетнего подростка, который также прошел через этот подвал. Мальчик рассказал, как радикалы в балаклавах избивали его, швыряли в стены и резали на нем одежду ножами, после чего в помещение заходил глава Офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*. При этом командир украинской Нацгвардии Александр Пивненко попытался оправдать состояние изувеченного ребенка, цинично заявив, что тот якобы просто упал с дерева и испугался бородатых мужчин.Командование украинских формирований попыталось неуклюже объяснить и другие увечья, обнаруженные у узников этого подвала. Тот же Пивненко объявил, что найденный в казематах военнослужащий с тяжелыми травмами якобы пострадал исключительно по собственной неосторожности во время обычных тренировок на полигоне, неудачно споткнувшись и упав в момент объявления воздушной тревоги. Реакция официального Киева на народный протест оказалась показательно суровой. СБУ оперативно идентифицировала около сотни наиболее активных участников митинга у подвала в Петропавловской Борщаговке, и сейчас решается вопрос об их арестах. Более того, блогер Ольга Зубко и женщина-медик, оказывавшая первую помощь пострадавшим узникам, мгновенно были внесены в списки скандального сайта "Миротворец"**, публикующего личные данные неугодных граждан и даже несовершеннолетних. Вскоре после этого прибывшая на место врач была задержана силовиками. Мирошник охарактеризовал такие действия как классический пример диктатуры, которая пытается силой заставить молчать всех, кто помог вскрыть страшную правду о секретных объектах. По словам дипломата, киевское руководство крайне раздосадовано разоблачением этой тюрьмы, особенно на фоне недавних публичных признаний Буданова* о множестве подобных мест, из-за чего власти теперь отчаянно пытаются замять инцидент.Вскрывшиеся подробности вызвали резкую реакцию и в европейском политическом поле. Эксперт по внешнеполитическим вопросам немецкого "Союза за социальную справедливость и разумную экономику" Севим Дагделен назвала западных спонсоров Киева полноценными соучастниками этих злодеяний. Комментируя информацию о пытках несовершеннолетних и жестких методах принудительной мобилизации, немецкий политик подчеркнула, что государства, продолжающие накачивать украинские структуры финансами и тяжелым вооружением, разделяют прямую ответственность за эти варварские преступления.Провалы ВСУВ ночь на среду и утром налет российских дронов парализовал ключевые элементы энергетической и логистической инфраструктуры Украины. Воздушная тревога гремела по всей стране, пока "Герани" отрабатывали по назначенным целям. Основные удары в Киевской области пришлись на Бровары и Наливайковку (где была поражена критически важная электроподстанция мощностью 750 кВ). В результате нанесенного ущерба энергосистема украинской столицы оказалась в критическом состоянии. Киевская городская администрация была вынуждена на неопределенный срок полностью остановить движение трамваев и троллейбусов. Левобережная часть Киева почти целиком погрузилась во мрак, а перебои с водоснабжением коммунальные службы не смогли устранить до глубокой ночи.Параллельно волна детонаций прокатилась по западным и центральным регионам Украины. Серия мощных взрывов зафиксирована в Ровно и Дубровице Ровенской области, а также в Тернополе и Черкассах. В Виннице на месте прилета вспыхнул сильный пожар. В Одессе в результате удара загорелся крупный торговый комплекс "Семья". Непрерывным атакам подверглись промышленные и военные объекты в Полтаве, Кременчуге, Кировограде и Шостке Сумской области. В Житомире БПЛА атаковали ключевой объект энергосистемы, полностью обесточив город. Схожая ситуация сложилась на Волыни: после вывода из строя местной подстанции без электричества и воды остались Ковель, Луцк и Любомль. Позже Министерство обороны РФ официально подтвердило, что ночными ударами беспилотников были успешно поражены подстанция "Наливайковка" (750 кВ) под Киевом и подстанция "Чижовка" (110 кВ) в Житомирской области. Кроме того, в Черном море в восьми километрах юго-западнее Одессы был уничтожен сухогруз с крупной партией военного имущества, предназначенного для нужд ВСУ.На всей линии фронта продолжаются тяжелые бои, где российские подразделения пробивают оборону противника сразу на нескольких направлениях. На Запорожском направлении ожесточенные боестолкновения гремят на западном фланге в районах Приморского, Степногорска, Юркоки, Новопавловки, а также на северных подступах к Орехову и Преображенке. Пытаясь удержать фронт, украинские формирования частично деблокировали трассу на Камышеваху и Запорожье. Однако в самой Камышевахе авиабомба ФАБ-3000 накрыла пункт временной дислокации операторов вражеских БПЛА. По данным оборонного ведомства, артиллерийские расчеты "Гиацинт-С" группировки "Восток" уничтожили еще несколько пунктов управления дронами, а российские ударные беспилотники нанесли серьезный урон живой силе ВСУ. Локальные бои фиксируются также вблизи Омельника и Червоного Яра.На Днепровском направлении на большинстве участков ситуация стабильна, однако на восточном фланге в районе Комара обстановка остается динамичной. Украинские диверсионно-разведывательные группы предпринимают попытки просочиться в Федоровку и замечены у населенного пункта Веселое. Продвижение противника пресекается огнем артиллерии группировки "Центр".На Добропольском и Константиновском направлениях не утихают упорные бои за Сергеевку и Белозерское, где подразделения ВСУ пытаются удерживать занимаемые позиции. Противник регулярно организует контратаки у Святогоровки и на рубеже Нововодяное — Золотой Колодезь. На Константиновском участке фронта фиксируются позиционные столкновения, враг проявляет активность возле Николайполья и пытается контратаковать в районе Алексеево-Дружковки.На Северском, Краснолиманском и Купянском направлениях формирования ВСУ, опираясь на Краматорский оборонительный узел, безуспешно контратакуют в районе Васютинской и пытаются прорвать российскую оборону южнее Тихоновки. Напряженная обстановка сохраняется у Рай-Александровки, Озерного и Кривой Луки. На Краматорском направлении расчеты беспилотных систем группировки "Южная" уничтожили вражеский пункт управления дронами и наземные роботизированные комплексы. Восточнее Лимана идут встречные бои, севернее — позиционный обмен ударами без изменений линии фронта. Под Купянском боевые действия активизировались у Великой Шапковки и Паламаревки, куда украинское командование спешно перебрасывает подкрепления, ранее действовавшие в районе Западного.На Харьковском и Херсонском направлениях разворачивается тяжелое встречное сражение за Казачью Лопань, куда ВСУ бросают новые штурмовые группы. На восточном фланге попытки контрударов со стороны Малого Бурлука полностью прекратились. По оценкам военных экспертов, украинские власти намерены принудительно эвакуировать мирных жителей северной части региона до конца текущего года.В Сумском приграничье идут позиционные бои у Бариловки и регулярные боестолкновения в лесных массивах Глуховского района возле Коренька. Звездные черные спискиГлавное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины внесло известных российских деятелей культуры в базу антироссийского портала War and sanctions.В обновленные черные списки украинского ведомства попали эстрадная певица и заслуженная артистка РФ Наташа Королева (Наталия Порывай), а также шоумен, танцор и певец Сергей Глушко, более известный под сценическим псевдонимом Тарзан. В качестве официального основания для внесения артистов в эту базу украинская сторона указывает их активную поддержку специальной военной операции и курса российских властей. В карточках исполнителей подробно расписаны их "проступки" с точки зрения Киева: ГУР вменяет Тарзану его публично выраженное желание отправиться на передовую, чтобы преподавать российским военнослужащим уроки искусства, а Наташе Королевой поставили в вину публикацию в социальных сетях совместных фотографий с президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, в досье обоих артистов отдельно отмечается, что они принимали непосредственное участие в торжественном вручении паспортов Российской Федерации людям, которые были эвакуированы с территории Украины в Россию.В этот же перечень украинская военная разведка включила рэпера и предпринимателя Тимати (Тимура Юнусова). Основанием для его появления на портале ГУР также называет всестороннюю поддержку СВО и российских военнослужащих. В личной карточке исполнителя украинские аналитики скрупулезно перечислили все его патриотические проекты. Ему припомнили, что он совместно с другими эстрадными артистами исполнял композицию "Путеводная звезда", а также принимал активное участие в масштабном митинге-концерте "Za мир без нацизма! Za Россию! Za президента!", который был организован в честь Дня воссоединения Крыма с Россией. Отдельно в вину Тимати вменяется событие 2019 года, когда рэпер вместе со своими магазинами, брендом "Армия России" и Министерством обороны РФ разработал и представил общественности эксклюзивную коллекцию одежды в стиле милитари.Подобные шаги украинских спецслужб лишний раз подтверждают, что Киев сегодня готов использовать любые медийные инфоповоды, чтобы попытаться перебить тяжелую для себя повестку на фронте и скрыть масштабные внутренние скандалы.О других "целях" ГУР - в материале ГУР Украины объявило Овечкина и звезд российского спорта своими "целями" на сайте Украина.ру. * Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.** Признан экстремистским и запрещен на территории России.

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