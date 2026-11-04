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Самолет Вулина развернули над Литвой: Запад сорвал визит в Москву

Самолет Вулина развернули над Литвой: Запад сорвал визит в Москву - 04.11.2026 Украина.ру

Самолет Вулина развернули над Литвой: Запад сорвал визит в Москву

Самолет авиакомпании Air Serbia, следовавший из Белграда в Москву, был вынужден развернуться в небе над Литвой и вернуться в аэропорт имени Николы Теслы. Об этом 4 ноября сообщает портал Nova.rs

2026-11-04T14:15

2026-11-04T14:15

2026-11-04T14:15

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По данным издания, причиной инцидента стало то, что бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин не прошел предполетный досмотр, однако оказался на борту. По неофициальной информации, кто-то помог ему обойти обязательные проверки. После возвращения в аэропорт специалисты начали обыск багажа Вулина."Сегодня вечером из Белграда в Москву вылетел самолет авиакомпании Air Serbia (рейс JU134). Однако воздушное судно было вынуждено вернуться в аэропорт имени Николы Теслы: по неофициальным данным, полученным Nova.rus, Александр Вулин поднялся на борт, не пройдя предполетный досмотр", — говорится в публикации.На борту также находились директор государственного поставщика природного газа в Сербии "Србијагас" Душан Баятович и председатель Сербской народной партии Ненад Попович. Полет в Москву будет возобновлен после детального осмотра самолета и смены экипажа.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Пыточный скандал, провалы ВСУ, звездные черные списки. Хроника событий на утро 4 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, москва, литва, белград, вооруженные силы украины, украина.ру