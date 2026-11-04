https://ukraina.ru/20261104/ekonomika-ukrainy-i-voyna-v-gorodakh-net-sveta-i-tepla-zhiteli-poproschalis-s-illyuziyami-1084259113.html

Экономика Украины и война: в городах нет света и тепла, жители попрощались с иллюзиями

Экономика Украины и война: в городах нет света и тепла, жители попрощались с иллюзиями - 04.11.2026 Украина.ру

Экономика Украины и война: в городах нет света и тепла, жители попрощались с иллюзиями

Главная тема минувшей недели — возобновление масштабных ударов ВКС России по объектам украинской тепло- и электроэнергии. Украину накрыла тьма и апокалиптические прогнозы отдельных экспертов об отключениях электроэнергии продолжительностью до 20 часов стали реальностью

2026-11-04T08:31

2026-11-04T08:31

2026-11-04T08:31

эксклюзив

украина

россия

европа

дональд трамп

николай азаров

владимир кличко

ес

вкс

трц

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Украина феодальнаяНесмотря на кажущееся сходство с другими подобными волнами ударов, которые Украина переживала в 2022, 2024 и 2025 годах, происходящее сейчас имеет ряд важных отличий.Во-первых, у украинской энергосистемы примерно к 2025 году исчерпался запас прочности: излишние мощности генерации (они создавались для 52-миллионной страны с развитой промышленностью) выбиты. Единственные объекты, которые за всё это время не подверглись ударам, — атомные электростанции и считанные гидроэлектростанции, где гидроагрегаты встроены в тело плотины, что делает их поражение крайне опасным. Тепловая генерация бита вся и не один раз. Удар в ночь со 2 на 3 ноября, в ходе которого по единичным ТЭС прилетало по 6 крылатых ракет, показывает, что войскам поставлена задача объекты уничтожить без возможности их восстановления.Заодно от украинской промышленности уже мало что осталось. ГОКи простаивают, меткомбинаты уничтожены — удары наносились по домнам — склады, распредцентры и ЦОДы остановлены или выжжены. В предыдущие годы сокращение потребления электроэнергии в промышленности позволяло бытовому сектору дольше сидеть со светом. Теперь это уже не помогает — запас прочности иссяк.Не помогают ни солнечные и ветровые электростанции — та самая распределённая генерация, которую киевская власть пыталась выстроить с 2022 года, — не помогла. СЭС зависят от продолжительности солнечного дня, ВЭС перестают работать в летний зной, домовые СЭС в принципе не окупаются, так как выходят из строя раньше точки безубыточности. Кроме того, всё это хозяйство является ведомой генерацией, которая без АЭС, ТЭС и ГЭС не работаетНе слишком помогут и переданные Евросоюзом и другими странами-спонсорами генераторы, когенерационные установки и прочее оборудование, счёт которым пошёл на тысячи единиц. Генератор не сможет заменить энергосистему в пределах отдельного объекта — он не предназначен для непрерывной работы на протяжении суток, сжигает дорогое импортное топливо и требует обслуживания. Кроме того, его необходимо установить и подключить.А последнее является проблемой просто в силу дефицита кадров и необходимости подготовить для этого сети и оборудование. Поэтому тысячи переданных Украине генераторов не тождественны тысячам подключенных, заправленных и готовых к работе. А наличие генератора на ТЭС или котельной не гарантирует тепло в домах, так как задача генератора — не дать остановиться циркуляционным насосам и замёрзнуть воде в трубах.Во-вторых, никуда не делся фактор деградации украинских чиновников и общего изменения ими отношения к происходящей трагедии.Если при Азарове бюрократию ещё можно было заставить построить станцию метрополитена или мост через Днепр, а война с Россией была абсолютно немыслимой и невозможной, то текущее поколение чиновников измельчало до такого состояния, что даже не пытается что-либо делать. И это не только от профнепригодности, но и от осознанного выбора.Украинское общество стало сословным и чётко разделилось по имущественному принципу. Те, у кого есть деньги, рассматривают Украину как место заработка, но не жизни: их дети и семьи за границей, а их частный дом является лишь местом пребывания. И даже квартира мэра Киева Кличко, где никогда не отключают свет, является доказательством этого правила, а не исключением. Высшей бюрократии незачем жить проблемами простых смертных. Тем более что ни реальной, ни даже формальной сменяемости власти больше нет.При этом сами элиты научились не только зарабатывать на войне, но и списывать на неё все проблемы, просчёты и преступления.И вот теперь стоит вернуться к российским ударам, которые стали сильнее, злее и безжалостнее.Дело не в том, что они добивают остатки украинской экономики. Украина превращается в ландшафт с нарушенными логистическими, хозяйственными и прочими связями, не говоря уже об управляемости.Последней нет как таковой. С ней и до начала СВО всё было плохо, а теперь стало совсем худо. Яркий пример — Конотоп Сумской области, выживавший без электроэнергии 5 суток. И лишь на пятые сутки премьер Корецкий решил отправить в город дизельное топливо. Ни полевых кухонь, ни новых пунктов обогрева, ни биотуалетов, ни эвакуации. Ничего. И это не впервые в Сумской области — она страдает с 2024 года, когда ВСУ вторглись на Курщину. Управлять некому, каждый спасается как может.В общем, Украина как страна пережила Украину как государство и теперь просто превращается в ландшафт с иллюзией централизованной власти. А от иллюзий важно избавляться, причём всем и всегда, а особенно — тем, кто проживает за пределами Украины.Заграничные иллюзииАмериканские начальники из администрации Дональда Трампа от иллюзий избавляться не желают.Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что администрация Трампа добивается скорейшего возобновления поставок российского газа в Европу через территорию Украины.Перечислять условия, на которые, как казалось автору материала, могла бы согласиться Россия при продаже газа в Европу, смысла нет — они не только противоречат ценностям ЕС по отказу от российской энергии, интересам России как государства, но и напрочь игнорируют состояние инфраструктуры.Газотранспортный узел "Суджа" уничтожен прицельным ударом РСЗО Украины в 2025 году и никаких работ по его восстановлению не велось. А газотранспортный узел "Сохрановка" ещё в 2022 году перешёл под контроль России, и Киев отказался принимать через него газ.Поэтому никакого возобновления транзита газа из России в Европу не будет. А если американским начальникам захочется чего-то подобного, то им хорошо бы вспомнить про газопровод "Ямал-Европа", который проходит по территории Белоруссии и Польши.Но фантазировать куда легче, чем принять реальность.Цистерн не хватает, вагоны не вывезтиГенеральный директор ассоциации "Укролияпром" Степан Капшук сообщил, что с 2022 года на Украине построили 10 новых маслозаводов, но в прошлом году заводы работали на 68% мощности, переработав 14 млн тонн подсолнечника. Сказывается дефицит семян подсолнечника.Вторая проблема — остановка экспорта по морю. Теперь 90% украинского подсолнечного масла вывозится в ЕС железнодорожными цистернами, а половина экспорта проходит через пограничный стык Изов-Хрубешев на украино-польской границе. Пропускная способность данного перехода позволяет передавать 10–12 поездов в сутки, но сейчас через границу проходят только 7–8 составов. Дело в том, что из всего парка под транспортировку масла сегодня задействовано только 150–200 цистерн, так как большинство спецвагонов используют для перевозки нефтепродуктов. И, судя по масштабу ударов ВКС по объектам энергетики, дефицит цистерн для перевозки масла станет лишь острее.Не легче ситуация и с экспортом железной руды. На двух железнодорожных переходах на украино-словацкой границе накопилось 4,6 тыс. вагонов с железной рудой, а среднесуточная передача грузов в октябре сократилась на 12,5%. И дело не в словацкой стороне — она просит больше руды. С вывозом не справляется Укрзалізниця.Тем временем профильные украинские издания пугают риском замены украинских поставщиков железорудного сырья, что окончательно добьёт уже даже не меткомбинаты, а оставшиеся в работе ГОКи.Прочие новостиArcelorMittal Кривой Рог завершил январь–сентябрь 2026 года с чистым убытком 49,44 млрд гривен, что в 8,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тем временем горсовет Кривого Рога обратился к индийскому миллиардеру Лакшми Митталу с просьбой не останавливать работу меткомбината, где работают 17 тыс. человек, отмечая, что городскую власть поставили перед фактом закрытия завода.Доля продолжительности воздушных тревог во время работы торгово-развлекательных центров Украины в октябре 2026 года достигла рекордных 32,5%. Это на 1,7% больше, чем в сентябре того же года, и почти в три раза превышает показатель октября 2025 года. Среднее время простоя украинского ТРЦ составляет 9,8 рабочих дней за месяц. Во время воздушных тревог ТРЦ прекращают работу и не приносят денег ни арендаторам, ни владельцам.Основатель группы компаний Индустриальные парки Украины Валерий Кирилко сообщил, что на долю иностранцев пришлось лишь 3% инвестиций в украинские индустриальные парки. Среди главных препятствий для международного капитала названы военные риски, проблемы с защитой инвестиций, судебной системой, коррупция и недостаточно подготовленная инфраструктура.Однако главная проблема в том, что ни Украина, ни её индустриальные парки никому не нужны: рабочей силы нет, электричества нет, а украинский рынок и так освоен иностранными компаниями без какой-либо потребности в локализации продукции и кооперации с украинскими компаниями.

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Иван Лизан https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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Иван Лизан https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

эксклюзив, украина, россия, европа, дональд трамп, николай азаров, владимир кличко, ес, вкс, трц