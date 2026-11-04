"Европа не может распустить Украину": Ищенко объяснил, с чего начинаются переговоры - 04.11.2026 Украина.ру
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"Европа не может распустить Украину": Ищенко объяснил, с чего начинаются переговоры
"Европа не может распустить Украину": Ищенко объяснил, с чего начинаются переговоры - 04.11.2026 Украина.ру
"Европа не может распустить Украину": Ищенко объяснил, с чего начинаются переговоры
Европа не может распустить Украину, потому что не она её создавала. А происходящее — не "театр", а реальные переговоры об урегулировании проблем, которые начинаются с Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-11-04T18:30
2026-11-04T18:30
новости
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сша
ростислав ищенко
стив уиткофф
украина.ру
переговоры по украине 2026
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Трёхсторонние переговоры Россия — Украина — США запланированы на 10 и 11 ноября 2026 года в столице ОАЭ — Абу-Даби. Об этом ранее сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.Отвечая на вопрос, закончится ли "переговорный театр" после выборов в США, эксперт поправил саму постановку вопроса. "Европа не может распустить Украину, потому что не она ее создавала", — подчеркнул эксперт.По его словам, происходящее — не "театр", а реальные переговоры. "Есть реальные переговоры об урегулировании проблем. Начинаются они с Украины", — отметил он.Россия не раз заявляла, что согласна начать с Украины, но хочет глобального урегулирования глобального — чтобы обезопасить себя от неприятностей в других регионах, напомнил политолог.Отдельно эксперт высказался о США: они не будут беспокоиться об интересах Киева и готовы расплатиться Украиной по своим счетам. "США не будут слишком уж беспокоиться об украинских интересах", — заявил Ищенко.Американские переговорщики, по его словам, пытаются спихнуть большую часть проблем на Украину — договориться с Россией в формате "США — Россия — Китай", а Украину использовать для разрешения противоречий с Россией."Любую встречу с любой украинской делегацией всегда надо начинать с вопроса: "Есть ли смысл разговаривать?", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: США готовы расплатиться Украиной по своим счетам, чтобы договориться с Россией и Китаем" на сайте Украина.ру.Финансовая подушка Запада для спонсирования Киева может закончиться уже в ближайшие месяцы. Подробнее про ситуацию вокруг Украины — в материале "Дмитрий Суслов: У Европы остались считанные месяцы на миллиардную помощь Украине".
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Европа не может распустить Украину": Ищенко объяснил, с чего начинаются переговоры

18:30 04.11.2026
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКонсульство Украины в Ростове на дону
Консульство Украины в Ростове на дону - РИА Новости, 1920, 04.11.2026
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Европа не может распустить Украину, потому что не она её создавала. А происходящее — не "театр", а реальные переговоры об урегулировании проблем, которые начинаются с Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Трёхсторонние переговоры Россия — Украина — США запланированы на 10 и 11 ноября 2026 года в столице ОАЭ — Абу-Даби. Об этом ранее сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
Отвечая на вопрос, закончится ли "переговорный театр" после выборов в США, эксперт поправил саму постановку вопроса. "Европа не может распустить Украину, потому что не она ее создавала", — подчеркнул эксперт.
По его словам, происходящее — не "театр", а реальные переговоры. "Есть реальные переговоры об урегулировании проблем. Начинаются они с Украины", — отметил он.
Россия не раз заявляла, что согласна начать с Украины, но хочет глобального урегулирования глобального — чтобы обезопасить себя от неприятностей в других регионах, напомнил политолог.
Отдельно эксперт высказался о США: они не будут беспокоиться об интересах Киева и готовы расплатиться Украиной по своим счетам. "США не будут слишком уж беспокоиться об украинских интересах", — заявил Ищенко.
Американские переговорщики, по его словам, пытаются спихнуть большую часть проблем на Украину — договориться с Россией в формате "США — Россия — Китай", а Украину использовать для разрешения противоречий с Россией.
"Любую встречу с любой украинской делегацией всегда надо начинать с вопроса: "Есть ли смысл разговаривать?", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: США готовы расплатиться Украиной по своим счетам, чтобы договориться с Россией и Китаем" на сайте Украина.ру.
Финансовая подушка Запада для спонсирования Киева может закончиться уже в ближайшие месяцы. Подробнее про ситуацию вокруг Украины — в материале "Дмитрий Суслов: У Европы остались считанные месяцы на миллиардную помощь Украине".
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