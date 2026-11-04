https://ukraina.ru/20261104/evropa-ne-mozhet-raspustit-ukrainu-ischenko-obyasnil-s-chego-nachinayutsya-peregovory-1084270317.html

"Европа не может распустить Украину": Ищенко объяснил, с чего начинаются переговоры

"Европа не может распустить Украину": Ищенко объяснил, с чего начинаются переговоры - 04.11.2026 Украина.ру

"Европа не может распустить Украину": Ищенко объяснил, с чего начинаются переговоры

Европа не может распустить Украину, потому что не она её создавала. А происходящее — не "театр", а реальные переговоры об урегулировании проблем, которые начинаются с Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-11-04T18:30

2026-11-04T18:30

2026-11-04T18:30

новости

украина

россия

сша

ростислав ищенко

стив уиткофф

украина.ру

переговоры по украине 2026

переговоры

новости переговоров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/103336/27/1033362768_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5cd862ea8eedc4262747f1823b3b5fd5.jpg

Трёхсторонние переговоры Россия — Украина — США запланированы на 10 и 11 ноября 2026 года в столице ОАЭ — Абу-Даби. Об этом ранее сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.Отвечая на вопрос, закончится ли "переговорный театр" после выборов в США, эксперт поправил саму постановку вопроса. "Европа не может распустить Украину, потому что не она ее создавала", — подчеркнул эксперт.По его словам, происходящее — не "театр", а реальные переговоры. "Есть реальные переговоры об урегулировании проблем. Начинаются они с Украины", — отметил он.Россия не раз заявляла, что согласна начать с Украины, но хочет глобального урегулирования глобального — чтобы обезопасить себя от неприятностей в других регионах, напомнил политолог.Отдельно эксперт высказался о США: они не будут беспокоиться об интересах Киева и готовы расплатиться Украиной по своим счетам. "США не будут слишком уж беспокоиться об украинских интересах", — заявил Ищенко.Американские переговорщики, по его словам, пытаются спихнуть большую часть проблем на Украину — договориться с Россией в формате "США — Россия — Китай", а Украину использовать для разрешения противоречий с Россией."Любую встречу с любой украинской делегацией всегда надо начинать с вопроса: "Есть ли смысл разговаривать?", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: США готовы расплатиться Украиной по своим счетам, чтобы договориться с Россией и Китаем" на сайте Украина.ру.Финансовая подушка Запада для спонсирования Киева может закончиться уже в ближайшие месяцы. Подробнее про ситуацию вокруг Украины — в материале "Дмитрий Суслов: У Европы остались считанные месяцы на миллиардную помощь Украине".

украина

россия

сша

европа

китай

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, сша, ростислав ищенко, стив уиткофф, украина.ру, переговоры по украине 2026, переговоры, новости переговоров, европа, китай, главные новости, главное, новости украины, украина ру новости сегодня, новости украина ру, новости россии и украины, аналитика, украина аналитика