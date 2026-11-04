https://ukraina.ru/20261104/tochka-dlya-nakopleniya-resursov-noskov--o-svyazi-terrikonakh-i-planakh-vs-rf-v-dobropole-1084275880.html

"Точка для накопления ресурсов": Носков — о связи, терриконах и планах ВС РФ в Доброполье

"Точка для накопления ресурсов": Носков — о связи, терриконах и планах ВС РФ в Доброполье - 04.11.2026 Украина.ру

"Точка для накопления ресурсов": Носков — о связи, терриконах и планах ВС РФ в Доброполье

Доброполье — важный актив ВС РФ: шахты можно переоборудовать под склады и КП. Но терриконы логистику не упростят — ВСУ работают через ретрансляторы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и военный историк заместитель руководителя департамента науки и образования Российского военно-исторического общества Владимир Носков

2026-11-04T19:33

2026-11-04T19:33

2026-11-04T19:33

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Ранее СМИ писали, что под Добропольем российские войска прокладывают маршруты снабжения так, чтобы терриконы и перепады высот создавали помехи радиосигналам. Из-за этого дроны ВСУ теряют изображение и не могут снизиться, чтобы его восстановить. В результате колонны проходят там, где камера дрона "слепнет".Отвечая на вопрос о том, помогает ли донецкий рельеф перебивать радиосигнал дронов ВСУ, эксперт объяснил, почему одного пейзажа недостаточно.Носков отметил, что подход с терриконами может сработать, только если террикон стоит на пути радиосигнала. "Но в большинстве случаев украинцы ведут работу с помощью ретрансляторов. Они висят на "Бабе-Яге" или на БПЛА самолетного типа, с них передается сигнал на остальные ударные дроны", — пояснил эксперт. По его словам, вряд ли донецкий пейзаж как-то упростит российскую логистику.В то же время Доброполье является важным активом. "Это единственный город в округе, окруженный многочисленными селами. Там есть шахты, которые можно переоборудовать под склады и командные пункты. Это хорошая точка для накопления ресурсов", — сообщил Носков. Он подчеркнул, что российские войска обязательно этим воспользуются.Кроме того, по данным эксперта, российские силы начинают окружать Белозерское, которое в перспективе также перейдет под контроль России. "Там тоже есть шахтная и высотная застройка. Это еще сильнее упрочит наше положение на северо-западе ДНР", — добавил он."Этот район в основном представлен сельской местностью с одноэтажной застройкой. ВСУ там будет сложно держаться", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Носков: Россия готова одержать победу в войне на Украине благодаря новому прочтению доктрины Дуэ" на сайте Украина.ру.О боях за Доброполье, оборонительных тактиках ВСУ, пораженных целях и преимуществах беспилотных систем — в материале Игоря Гомольского "Начштаба 56-го батальона СПН "Варяг": враг отправляет на передний край возрастных мобилизованных".

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