https://ukraina.ru/20261104/byvshie-druzya-stali-vragami-zelenskiy-obyavil-okhotu-na-mendel-1084271135.html

Бывшие друзья стали врагами: Зеленский объявил охоту на Мендель

Бывшие друзья стали врагами: Зеленский объявил охоту на Мендель - 04.11.2026 Украина.ру

Бывшие друзья стали врагами: Зеленский объявил охоту на Мендель

Владимир Зеленский сдал СБУ свою бывшую пресс-секретаршу Юлию Мендель. Выгоды ему от этого шага никакой нет, одни имиджевые убытки. Тем не менее Служба безопасности Украины и Генпрокуратура заочно сообщили о подозрении в госизмене экс-медийщице президента

2026-11-04T16:10

2026-11-04T16:10

2026-11-04T16:10

эксклюзив

украина

россия

банковая

владимир зеленский

юлия мендель

владимир путин

сбу

генпрокуратура

офис президента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/102379/70/1023797012_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_0cd4c4480a8895c86231a45cfaf01960.jpg

Разоблачение схем БанковойЕё обвиняют в информационно-подрывной деятельности и оправдании российской агрессии. Действительно, в последние несколько месяцев Мендель делилась подробностями из личной жизни бывшего шефа, называла его бенефициаром войны и намекала на пристрастие к запрещённым веществам.Но, согласитесь, обзывать бывшего начальника (и, по слухам, бывшего любовника) никак не тянет на государственную измену. Тем не менее именно эту статью инкриминируют Мендель – оправдание, признание правомерным, отрицание "вооружённой агрессии" РФ против Украины, а также глорификация её участников. Санкция по статье о госизмене в условиях военного положения предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.СБУ и Генпрокуратура утверждают, что "в своих публичных высказываниях и постах в социальных сетях Мендель дискредитирует Украину на международной арене. В настоящее время оба ведомства проводят комплексные мероприятия, цель которых – привлечь журналистку к ответственности. Первым делом организовали лингвистических экспертизы, которые установили, что разоблачения журналистки "содержат признаки нарушения основ национальной безопасности в информационной сфере".Кроме того, эксперты пришли к выводу о наличии признаков деструктивного информационно-психологического влияния, направленного на нанесение ущерба государственной и информационной безопасности Украины. Дальше должны последовать обыски и обнаружение в квартире Мендель портретов Путина, наборов матрёшек и триколоров.Но сделать это будет сложновато: зная мстительность Зеленского, его бывшая пресс-секретарь давно покинула Украину и обосновалась в Чикаго. Именно оттуда она проводила все сеансы разоблачения бывшего шефа, доводя его до белого каления.Напомним, что Мендель ещё в мае внесли на сайт "Миротворец"* – после максимально откровенного интервью телеведущему Такеру Карлсону. Это был первый серьезный звоночек с Банковой: ведь экс-медийщица Зеленского не просто сдала все схемы его команды, не просто рассказала на весь мир, что украинский лидер в 2022 году был готов отдать Донбасс. Она объяснила главное: Украина четыре года ведет бессмысленную и проигрышную войну, что отлично понимают в Офисе президента."Зеленский подтвердил мою правоту"Мендель также назвала Зеленского главным препятствием к миру и обратилась к Владимиру Путину с призывом остановить боевые действия. Реакция последовала незамедлительно: на Мендель навесили ярлыки "изменницы родины" и участницы актов гуманитарной агрессии против Украины. Стоит отметить, что сайт "Миротворец"* ещё со времен Евромайдана стал "лобным местом" для всех несогласных с политикой киевского режима. Туда пачками вносили нелояльных блогеров, политиков, депутатов и правозащитников, натравливая на них общественных активистов и спецслужбы.Придя к власти, Владимир Зеленский не закрыл "Миротворец"*, а, наоборот, сохранил это информационное оружие Арсена Авакова** и уже сам обращал его против оппонентов. Но вряд ли кто-то мог представить, что когда-нибудь на скамье этого виртуального трибунала окажется пресс-секретарь главы государства, которая использовала свой журналистский опыт и медийную публичность для информационного уничтожения бывшего шефа.Причём делала акцент не столько на личности самого Зеленского и его когнитивных способностях, сколько била тревогу из-за его действий по уничтожению Украины и её населения. Мендель как мантру повторяла, что из-за Зеленского Украина на грани исчезновения и что её "нация деградирует".Но главное, на что обращала внимание знаток кулуарной кухни ОП, – это удушение свободы слова и прав человека командой Зеленского, сравнивая "Цеєвропу" со временами СССР. Другими словами, информационный консультант "Голобородько" указала внешним партнёрам Киева на то, что их ставленник открыто топчется по базовым европейским скрепам – свободе слова, демократии и закону.Фактически Мендель делала западных союзников Зеленского соучастниками его преступлений – начиная от коррупции и заканчивая уничтожением государственности. И, надо сказать, её методы сработали: потоки денег и оружия для Украины сократились, Европа устала спонсировать "95 квартал", Дональд Трамп не даёт Patriot и отключает "Старлинк" (на данный момент спутники поставляют данные ВСУ, но были перебои – Ред.), а сама страна погружается в хаос.Что делает на этом фоне Зеленский? Сражается с бывшей пресс-секретаршей и пытается засадить её на 15 лет.Мендель же оперативно отреагировала на уголовные претензии киевского режима."Сообщается, что меня подозревают в государственной измене. Материалы, на которых строится это подозрение, – мои публичные заявления в западных СМИ и социальных сетях, в частности разоблачения коррупции в окружении Зеленского, отсутствия свободы слова и политических преследований.По сути, этим подозрением Зеленский подтвердил мою правоту. Если бы имело место хоть какое-то сотрудничество с русскими, именно об этом они бы и написали... Но этого нет. Вместо этого они утверждают, что в своих интервью и соцсетях я допускала высказывания, которые русские впоследствии "использовали в целях пропаганды. Следовательно, речь идёт именно о свободе слова, а не о сотрудничестве с русскими", – подчеркнула она.Чего ждать Зеленскому?Выходит, Мендель получила обвинение в госизмене за то, что и так является очевидным фактом? Политолог Константин Бондаренко даже вспомнил по этому поводу исторический анекдот, когда некий гражданин назвал Никиту Хрущёва дураком, за что получил 25 лет строгого режима – 10 за оскорбление выдающегося партийного деятеля и 15 лет за раскрытие государственной тайны.Политическая острота скандала вокруг Мендель связана не только с самим её заявлениями, но и с её прежним положением. Она работала пресс-секретарём президента и была частью коммуникационной системы Банковой. Это и придаёт её критике особый вес: Юлия выступает не как внешний оппонент власти, а как человек, знакомый с механизмами изнутри.Вот этого больше всего и опасается "Голобородько" – того, что бывший повар его медийной кухни расскажет тайные рецепты приготовления "незламности" и "непереможности".Американцы уже инспирировали скандал с разоблачением пыточных "Азова"*** и тайных тюрем СБУ под Киевом, послав недвусмысленный сигнал лондонским кураторам Зеленского. Кто знает, что они могут устроить с помощью Мендель? Например, после промежуточных выборов в Конгресс…Поэтому её бывший работодатель и пытается окоротить разговорчивую подчинённую с помощью уголовных дел. Но чем сильней топает ногами Зеленский на Мендель, тем ясней он показывает всему миру, как сильно боится и её разоблачений, и тех, кто стоит за ней.Всё-таки им удалось вскрыть и личные слабости "Голобородько", и ослабление доверия к институтам украинской власти, и снижение внешней поддержки киевского режима. Согласитесь, это совсем немало для экс-спикера ОП.Впрочем, как показывает история современной Украины, у каждого президента был свой маленький свергатель. У Леонида Кучмы — охранник Николай Мельниченко, у Владимира Зеленского — пресс-секретарь. Это лишний раз доказывает, что украинскую президентскую колоду тасуют далеко за пределами страны. И вскоре выложат на стол другие карты.*Экстремистский ресурс, заблокированный в России** Внесён в список экстремистов и террористов***Запрещённая террористическая организация

https://ukraina.ru/20261104/mrtvaya-zemlya-ukraina-sovershila-tikhuyu-podlost-kotoruyu-poka-nikto-ne-zametil-1084269369.html

https://ukraina.ru/20261104/nachalo-kontsa-ukrainy-ischenko-ob-upryamstve-kieva-i-nadezhdakh-na-evropu-1084261577.html

украина

россия

банковая

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Кирюшкина

эксклюзив, украина, россия, банковая, владимир зеленский, юлия мендель, владимир путин, сбу, генпрокуратура, офис президента