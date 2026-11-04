Бывшие друзья стали врагами: Зеленский объявил охоту на Мендель - 04.11.2026 Украина.ру
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Бывшие друзья стали врагами: Зеленский объявил охоту на Мендель
Бывшие друзья стали врагами: Зеленский объявил охоту на Мендель - 04.11.2026 Украина.ру
Бывшие друзья стали врагами: Зеленский объявил охоту на Мендель
Владимир Зеленский сдал СБУ свою бывшую пресс-секретаршу Юлию Мендель. Выгоды ему от этого шага никакой нет, одни имиджевые убытки. Тем не менее Служба безопасности Украины и Генпрокуратура заочно сообщили о подозрении в госизмене экс-медийщице президента
2026-11-04T16:10
2026-11-04T16:10
эксклюзив
украина
россия
банковая
владимир зеленский
юлия мендель
владимир путин
сбу
генпрокуратура
офис президента
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Разоблачение схем БанковойЕё обвиняют в информационно-подрывной деятельности и оправдании российской агрессии. Действительно, в последние несколько месяцев Мендель делилась подробностями из личной жизни бывшего шефа, называла его бенефициаром войны и намекала на пристрастие к запрещённым веществам.Но, согласитесь, обзывать бывшего начальника (и, по слухам, бывшего любовника) никак не тянет на государственную измену. Тем не менее именно эту статью инкриминируют Мендель – оправдание, признание правомерным, отрицание "вооружённой агрессии" РФ против Украины, а также глорификация её участников. Санкция по статье о госизмене в условиях военного положения предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.СБУ и Генпрокуратура утверждают, что "в своих публичных высказываниях и постах в социальных сетях Мендель дискредитирует Украину на международной арене. В настоящее время оба ведомства проводят комплексные мероприятия, цель которых – привлечь журналистку к ответственности. Первым делом организовали лингвистических экспертизы, которые установили, что разоблачения журналистки "содержат признаки нарушения основ национальной безопасности в информационной сфере".Кроме того, эксперты пришли к выводу о наличии признаков деструктивного информационно-психологического влияния, направленного на нанесение ущерба государственной и информационной безопасности Украины. Дальше должны последовать обыски и обнаружение в квартире Мендель портретов Путина, наборов матрёшек и триколоров.Но сделать это будет сложновато: зная мстительность Зеленского, его бывшая пресс-секретарь давно покинула Украину и обосновалась в Чикаго. Именно оттуда она проводила все сеансы разоблачения бывшего шефа, доводя его до белого каления.Напомним, что Мендель ещё в мае внесли на сайт "Миротворец"* – после максимально откровенного интервью телеведущему Такеру Карлсону. Это был первый серьезный звоночек с Банковой: ведь экс-медийщица Зеленского не просто сдала все схемы его команды, не просто рассказала на весь мир, что украинский лидер в 2022 году был готов отдать Донбасс. Она объяснила главное: Украина четыре года ведет бессмысленную и проигрышную войну, что отлично понимают в Офисе президента."Зеленский подтвердил мою правоту"Мендель также назвала Зеленского главным препятствием к миру и обратилась к Владимиру Путину с призывом остановить боевые действия. Реакция последовала незамедлительно: на Мендель навесили ярлыки "изменницы родины" и участницы актов гуманитарной агрессии против Украины. Стоит отметить, что сайт "Миротворец"* ещё со времен Евромайдана стал "лобным местом" для всех несогласных с политикой киевского режима. Туда пачками вносили нелояльных блогеров, политиков, депутатов и правозащитников, натравливая на них общественных активистов и спецслужбы.Придя к власти, Владимир Зеленский не закрыл "Миротворец"*, а, наоборот, сохранил это информационное оружие Арсена Авакова** и уже сам обращал его против оппонентов. Но вряд ли кто-то мог представить, что когда-нибудь на скамье этого виртуального трибунала окажется пресс-секретарь главы государства, которая использовала свой журналистский опыт и медийную публичность для информационного уничтожения бывшего шефа.Причём делала акцент не столько на личности самого Зеленского и его когнитивных способностях, сколько била тревогу из-за его действий по уничтожению Украины и её населения. Мендель как мантру повторяла, что из-за Зеленского Украина на грани исчезновения и что её "нация деградирует".Но главное, на что обращала внимание знаток кулуарной кухни ОП, – это удушение свободы слова и прав человека командой Зеленского, сравнивая "Цеєвропу" со временами СССР. Другими словами, информационный консультант "Голобородько" указала внешним партнёрам Киева на то, что их ставленник открыто топчется по базовым европейским скрепам – свободе слова, демократии и закону.Фактически Мендель делала западных союзников Зеленского соучастниками его преступлений – начиная от коррупции и заканчивая уничтожением государственности. И, надо сказать, её методы сработали: потоки денег и оружия для Украины сократились, Европа устала спонсировать "95 квартал", Дональд Трамп не даёт Patriot и отключает "Старлинк" (на данный момент спутники поставляют данные ВСУ, но были перебои – Ред.), а сама страна погружается в хаос.Что делает на этом фоне Зеленский? Сражается с бывшей пресс-секретаршей и пытается засадить её на 15 лет.Мендель же оперативно отреагировала на уголовные претензии киевского режима."Сообщается, что меня подозревают в государственной измене. Материалы, на которых строится это подозрение, – мои публичные заявления в западных СМИ и социальных сетях, в частности разоблачения коррупции в окружении Зеленского, отсутствия свободы слова и политических преследований.По сути, этим подозрением Зеленский подтвердил мою правоту. Если бы имело место хоть какое-то сотрудничество с русскими, именно об этом они бы и написали... Но этого нет. Вместо этого они утверждают, что в своих интервью и соцсетях я допускала высказывания, которые русские впоследствии "использовали в целях пропаганды. Следовательно, речь идёт именно о свободе слова, а не о сотрудничестве с русскими", – подчеркнула она.Чего ждать Зеленскому?Выходит, Мендель получила обвинение в госизмене за то, что и так является очевидным фактом? Политолог Константин Бондаренко даже вспомнил по этому поводу исторический анекдот, когда некий гражданин назвал Никиту Хрущёва дураком, за что получил 25 лет строгого режима – 10 за оскорбление выдающегося партийного деятеля и 15 лет за раскрытие государственной тайны.Политическая острота скандала вокруг Мендель связана не только с самим её заявлениями, но и с её прежним положением. Она работала пресс-секретарём президента и была частью коммуникационной системы Банковой. Это и придаёт её критике особый вес: Юлия выступает не как внешний оппонент власти, а как человек, знакомый с механизмами изнутри.Вот этого больше всего и опасается "Голобородько" – того, что бывший повар его медийной кухни расскажет тайные рецепты приготовления "незламности" и "непереможности".Американцы уже инспирировали скандал с разоблачением пыточных "Азова"*** и тайных тюрем СБУ под Киевом, послав недвусмысленный сигнал лондонским кураторам Зеленского. Кто знает, что они могут устроить с помощью Мендель? Например, после промежуточных выборов в Конгресс…Поэтому её бывший работодатель и пытается окоротить разговорчивую подчинённую с помощью уголовных дел. Но чем сильней топает ногами Зеленский на Мендель, тем ясней он показывает всему миру, как сильно боится и её разоблачений, и тех, кто стоит за ней.Всё-таки им удалось вскрыть и личные слабости "Голобородько", и ослабление доверия к институтам украинской власти, и снижение внешней поддержки киевского режима. Согласитесь, это совсем немало для экс-спикера ОП.Впрочем, как показывает история современной Украины, у каждого президента был свой маленький свергатель. У Леонида Кучмы — охранник Николай Мельниченко, у Владимира Зеленского — пресс-секретарь. Это лишний раз доказывает, что украинскую президентскую колоду тасуют далеко за пределами страны. И вскоре выложат на стол другие карты.*Экстремистский ресурс, заблокированный в России** Внесён в список экстремистов и террористов***Запрещённая террористическая организация
https://ukraina.ru/20261104/mrtvaya-zemlya-ukraina-sovershila-tikhuyu-podlost-kotoruyu-poka-nikto-ne-zametil-1084269369.html
https://ukraina.ru/20261104/nachalo-kontsa-ukrainy-ischenko-ob-upryamstve-kieva-i-nadezhdakh-na-evropu-1084261577.html
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Елена Кирюшкина
Елена Кирюшкина
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96
editors@ukraina.ru
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, россия, банковая, владимир зеленский, юлия мендель, владимир путин, сбу, генпрокуратура, офис президента
Эксклюзив, Украина, Россия, Банковая, Владимир Зеленский, Юлия Мендель, Владимир Путин, СБУ, генпрокуратура, Офис президента

Бывшие друзья стали врагами: Зеленский объявил охоту на Мендель

16:10 04.11.2026
 
© Фото : пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкЮлия Мендель
Юлия Мендель - РИА Новости, 1920, 04.11.2026
© Фото : пресс-служба президента Украины
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Елена Кирюшкина
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Владимир Зеленский сдал СБУ свою бывшую пресс-секретаршу Юлию Мендель. Выгоды ему от этого шага никакой нет, одни имиджевые убытки. Тем не менее Служба безопасности Украины и Генпрокуратура заочно сообщили о подозрении в госизмене экс-медийщице президента
Разоблачение схем Банковой
Её обвиняют в информационно-подрывной деятельности и оправдании российской агрессии. Действительно, в последние несколько месяцев Мендель делилась подробностями из личной жизни бывшего шефа, называла его бенефициаром войны и намекала на пристрастие к запрещённым веществам.
Но, согласитесь, обзывать бывшего начальника (и, по слухам, бывшего любовника) никак не тянет на государственную измену. Тем не менее именно эту статью инкриминируют Мендель – оправдание, признание правомерным, отрицание "вооружённой агрессии" РФ против Украины, а также глорификация её участников. Санкция по статье о госизмене в условиях военного положения предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.
СБУ и Генпрокуратура утверждают, что "в своих публичных высказываниях и постах в социальных сетях Мендель дискредитирует Украину на международной арене. В настоящее время оба ведомства проводят комплексные мероприятия, цель которых – привлечь журналистку к ответственности. Первым делом организовали лингвистических экспертизы, которые установили, что разоблачения журналистки "содержат признаки нарушения основ национальной безопасности в информационной сфере".
Кроме того, эксперты пришли к выводу о наличии признаков деструктивного информационно-психологического влияния, направленного на нанесение ущерба государственной и информационной безопасности Украины. Дальше должны последовать обыски и обнаружение в квартире Мендель портретов Путина, наборов матрёшек и триколоров.
Но сделать это будет сложновато: зная мстительность Зеленского, его бывшая пресс-секретарь давно покинула Украину и обосновалась в Чикаго. Именно оттуда она проводила все сеансы разоблачения бывшего шефа, доводя его до белого каления.
Напомним, что Мендель ещё в мае внесли на сайт "Миротворец"* – после максимально откровенного интервью телеведущему Такеру Карлсону. Это был первый серьезный звоночек с Банковой: ведь экс-медийщица Зеленского не просто сдала все схемы его команды, не просто рассказала на весь мир, что украинский лидер в 2022 году был готов отдать Донбасс. Она объяснила главное: Украина четыре года ведет бессмысленную и проигрышную войну, что отлично понимают в Офисе президента.
- РИА Новости, 1920, 04.11.2026
12:00
Мёртвая земля: Украина совершила тихую подлость, которую пока никто не заметилВ конце октября Министерство обороны Украины объявило об ограничении гуманитарного разминирования в полосе от 20 до 50 километров вдоль линии фронта и государственной границы с Россией.
"Зеленский подтвердил мою правоту"
Мендель также назвала Зеленского главным препятствием к миру и обратилась к Владимиру Путину с призывом остановить боевые действия. Реакция последовала незамедлительно: на Мендель навесили ярлыки "изменницы родины" и участницы актов гуманитарной агрессии против Украины. Стоит отметить, что сайт "Миротворец"* ещё со времен Евромайдана стал "лобным местом" для всех несогласных с политикой киевского режима. Туда пачками вносили нелояльных блогеров, политиков, депутатов и правозащитников, натравливая на них общественных активистов и спецслужбы.
Придя к власти, Владимир Зеленский не закрыл "Миротворец"*, а, наоборот, сохранил это информационное оружие Арсена Авакова** и уже сам обращал его против оппонентов. Но вряд ли кто-то мог представить, что когда-нибудь на скамье этого виртуального трибунала окажется пресс-секретарь главы государства, которая использовала свой журналистский опыт и медийную публичность для информационного уничтожения бывшего шефа.
Причём делала акцент не столько на личности самого Зеленского и его когнитивных способностях, сколько била тревогу из-за его действий по уничтожению Украины и её населения. Мендель как мантру повторяла, что из-за Зеленского Украина на грани исчезновения и что её "нация деградирует".
Но главное, на что обращала внимание знаток кулуарной кухни ОП, – это удушение свободы слова и прав человека командой Зеленского, сравнивая "Цеєвропу" со временами СССР. Другими словами, информационный консультант "Голобородько" указала внешним партнёрам Киева на то, что их ставленник открыто топчется по базовым европейским скрепам – свободе слова, демократии и закону.
Фактически Мендель делала западных союзников Зеленского соучастниками его преступлений – начиная от коррупции и заканчивая уничтожением государственности. И, надо сказать, её методы сработали: потоки денег и оружия для Украины сократились, Европа устала спонсировать "95 квартал", Дональд Трамп не даёт Patriot и отключает "Старлинк" (на данный момент спутники поставляют данные ВСУ, но были перебои – Ред.), а сама страна погружается в хаос.
Что делает на этом фоне Зеленский? Сражается с бывшей пресс-секретаршей и пытается засадить её на 15 лет.
Мендель же оперативно отреагировала на уголовные претензии киевского режима.
"Сообщается, что меня подозревают в государственной измене. Материалы, на которых строится это подозрение, – мои публичные заявления в западных СМИ и социальных сетях, в частности разоблачения коррупции в окружении Зеленского, отсутствия свободы слова и политических преследований.
По сути, этим подозрением Зеленский подтвердил мою правоту. Если бы имело место хоть какое-то сотрудничество с русскими, именно об этом они бы и написали... Но этого нет. Вместо этого они утверждают, что в своих интервью и соцсетях я допускала высказывания, которые русские впоследствии "использовали в целях пропаганды. Следовательно, речь идёт именно о свободе слова, а не о сотрудничестве с русскими", – подчеркнула она.
Чего ждать Зеленскому?
Выходит, Мендель получила обвинение в госизмене за то, что и так является очевидным фактом? Политолог Константин Бондаренко даже вспомнил по этому поводу исторический анекдот, когда некий гражданин назвал Никиту Хрущёва дураком, за что получил 25 лет строгого режима – 10 за оскорбление выдающегося партийного деятеля и 15 лет за раскрытие государственной тайны.
- РИА Новости, 1920, 04.11.2026
05:42
Начало конца Украины? Ищенко о переговорах, упрямстве Киева и надеждах на ЕвропуПозиция киевского режима не позволяет перейти к реальному урегулированию, а Украина отвергает любые договорённости и напрасно надеется на Европу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Политическая острота скандала вокруг Мендель связана не только с самим её заявлениями, но и с её прежним положением. Она работала пресс-секретарём президента и была частью коммуникационной системы Банковой. Это и придаёт её критике особый вес: Юлия выступает не как внешний оппонент власти, а как человек, знакомый с механизмами изнутри.
Вот этого больше всего и опасается "Голобородько" – того, что бывший повар его медийной кухни расскажет тайные рецепты приготовления "незламности" и "непереможности".
Американцы уже инспирировали скандал с разоблачением пыточных "Азова"*** и тайных тюрем СБУ под Киевом, послав недвусмысленный сигнал лондонским кураторам Зеленского. Кто знает, что они могут устроить с помощью Мендель? Например, после промежуточных выборов в Конгресс…
Поэтому её бывший работодатель и пытается окоротить разговорчивую подчинённую с помощью уголовных дел. Но чем сильней топает ногами Зеленский на Мендель, тем ясней он показывает всему миру, как сильно боится и её разоблачений, и тех, кто стоит за ней.
Всё-таки им удалось вскрыть и личные слабости "Голобородько", и ослабление доверия к институтам украинской власти, и снижение внешней поддержки киевского режима. Согласитесь, это совсем немало для экс-спикера ОП.
Впрочем, как показывает история современной Украины, у каждого президента был свой маленький свергатель. У Леонида Кучмы — охранник Николай Мельниченко, у Владимира Зеленского — пресс-секретарь. Это лишний раз доказывает, что украинскую президентскую колоду тасуют далеко за пределами страны. И вскоре выложат на стол другие карты.
*Экстремистский ресурс, заблокированный в России
** Внесён в список экстремистов и террористов
***Запрещённая террористическая организация
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