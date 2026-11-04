https://ukraina.ru/20261104/zelenskiy-otpravil-boegolovku-na-kiev-soobschenie-perepoloshilo-ukraintsev-1084274655.html
"Зеленский отправил боеголовку на Киев": сообщение переполошило украинцев
"Зеленский отправил боеголовку на Киев": сообщение переполошило украинцев - 04.11.2026 Украина.ру
"Зеленский отправил боеголовку на Киев": сообщение переполошило украинцев
Система рассылки украинского издания Kyiv Independent подверглась взлому, в результате чего пользователям было отправлено экстренное сообщение о ядерном ударе по Киеву, сообщила редакция СМИ
2026-11-04T15:32
2026-11-04T15:32
2026-11-04T15:39
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В разосланном тексте, который содержал большое количество ошибок, утверждалось, будто Владимир Зеленский встретился с президентом России Владимиром Путиным, они объединились, и Зеленский в качестве доказательства дружбы сам отправил ядерную боеголовку на Киев. Жителям предлагалось срочно прятаться в подвалы и укрытия.На днях взлому также подверглось украинское мобильное приложение для оповещения о воздушных тревогах. За короткий период времени программа успела выдать предупреждения о радиационной и химической опасности, уличных боях, а также об атаке ракеты "Орешник".Подробнее - в материале Радиация и ZOV на карте: взлом системы оповещений о тревоге напугал украинцев на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, киев, россия, владимир зеленский, владимир путин, украина.ру
Новости, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина.ру
"Зеленский отправил боеголовку на Киев": сообщение переполошило украинцев
15:32 04.11.2026 (обновлено: 15:39 04.11.2026)
Система рассылки украинского издания Kyiv Independent подверглась взлому, в результате чего пользователям было отправлено экстренное сообщение о ядерном ударе по Киеву, сообщила редакция СМИ
В разосланном тексте, который содержал большое количество ошибок, утверждалось, будто Владимир Зеленский встретился с президентом России Владимиром Путиным, они объединились, и Зеленский в качестве доказательства дружбы сам отправил ядерную боеголовку на Киев.
Жителям предлагалось срочно прятаться в подвалы и укрытия.
На днях взлому также подверглось украинское мобильное приложение для оповещения о воздушных тревогах. За короткий период времени программа успела выдать предупреждения о радиационной и химической опасности, уличных боях, а также об атаке ракеты "Орешник".