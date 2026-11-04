https://ukraina.ru/20261104/zelenskiy-otpravil-boegolovku-na-kiev-soobschenie-perepoloshilo-ukraintsev-1084274655.html

"Зеленский отправил боеголовку на Киев": сообщение переполошило украинцев

"Зеленский отправил боеголовку на Киев": сообщение переполошило украинцев - 04.11.2026 Украина.ру

"Зеленский отправил боеголовку на Киев": сообщение переполошило украинцев

Система рассылки украинского издания Kyiv Independent подверглась взлому, в результате чего пользователям было отправлено экстренное сообщение о ядерном ударе по Киеву, сообщила редакция СМИ

2026-11-04T15:32

2026-11-04T15:32

2026-11-04T15:39

новости

киев

россия

владимир зеленский

владимир путин

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/1e/1084189757_0:188:1255:893_1920x0_80_0_0_fc68ea9b26b509fcd139af298afd3e65.png

В разосланном тексте, который содержал большое количество ошибок, утверждалось, будто Владимир Зеленский встретился с президентом России Владимиром Путиным, они объединились, и Зеленский в качестве доказательства дружбы сам отправил ядерную боеголовку на Киев. Жителям предлагалось срочно прятаться в подвалы и укрытия.На днях взлому также подверглось украинское мобильное приложение для оповещения о воздушных тревогах. За короткий период времени программа успела выдать предупреждения о радиационной и химической опасности, уличных боях, а также об атаке ракеты "Орешник".Подробнее - в материале Радиация и ZOV на карте: взлом системы оповещений о тревоге напугал украинцев на сайте Украина.ру.

киев

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, россия, владимир зеленский, владимир путин, украина.ру