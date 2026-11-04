"Восстановить не удастся": украинский эксперт похоронил киевские ТЭЦ - 04.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261104/vosstanovit-ne-udastsya-ukrainskiy-ekspert-pokhoronil-kievskie-tets-1084274471.html
"Восстановить не удастся": украинский эксперт похоронил киевские ТЭЦ
"Восстановить не удастся": украинский эксперт похоронил киевские ТЭЦ - 04.11.2026 Украина.ру
"Восстановить не удастся": украинский эксперт похоронил киевские ТЭЦ
Российские военные точечными ударами почти полностью ликвидировали энергетическую генерацию киевских ТЭЦ, восстановить удастся не более 10–15 процентов мощностей, посетовал украинский эксперт, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко
2026-11-04T14:42
2026-11-04T14:42
новости
киев
украина
харьковская область
дтэк
укрэнерго
трипольская тэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/0a/1f/1070954004_0:90:1350:849_1920x0_80_0_0_06c8517c3b3c2deb6af8f062998c4c96.jpg
По его оценкам, из-за фатальных разрушений украинская столица теперь может оставаться без электричества до полутора суток подряд. В это же время коммерческий энергохолдинг ДТЭК объявил о введении экстренных отключений, признав недействительность любых стабилизационных графиков в мегаполисе.Ситуация с электроснабжением ухудшается по всей Украине. На днях "Укрэнерго" отмечало, что из-за системного огневого воздействия на энергетические объекты без тока остались крупные районы Винницкой, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Черкасской, Кировоградской, Ровненской, Одесской и Харьковской областей. Несмотря на принудительное урезание лимитов для всех категорий пользователей, общая сеть все равно не справляется с нагрузками.Наиболее критическое положение сейчас фиксируется в Киеве и Днепре. В частности, в столице из-за скачков напряжения уже фиксировался простой поездов метрополитена, а профильные аналитики констатируют, что ресурсов банально не хватает на базовые нужды населения. Серьезные повреждения подтверждены на ключевых узлах — ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Дарницкой теплоэлектроцентрали и Трипольской ТЭС.В результате Киев оказался в полной зависимости от транзита из единой энергосистемы страны, но удары по распределительным подстанциям планомерно изолируют столичный регион. Подробнее о проблемах Киева - в материале Все три киевские ТЭЦ прекратили производство электроэнергии ещё в начале года на сайте Украина.ру.
киев
украина
харьковская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/0a/1f/1070954004_150:0:1350:900_1920x0_80_0_0_25425e972ad08ee054a2ecead2e196e6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, украина, харьковская область, дтэк, укрэнерго, трипольская тэс
Новости, Киев, Украина, Харьковская область, ДТЭК, Укрэнерго, Трипольская ТЭС

"Восстановить не удастся": украинский эксперт похоронил киевские ТЭЦ

14:42 04.11.2026
 
© РИА НовостиТрубы ТЭЦ
Трубы ТЭЦ - РИА Новости, 1920, 04.11.2026
© РИА Новости
Читать в
ДзенTelegram
Российские военные точечными ударами почти полностью ликвидировали энергетическую генерацию киевских ТЭЦ, восстановить удастся не более 10–15 процентов мощностей, посетовал украинский эксперт, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко
По его оценкам, из-за фатальных разрушений украинская столица теперь может оставаться без электричества до полутора суток подряд.
В это же время коммерческий энергохолдинг ДТЭК объявил о введении экстренных отключений, признав недействительность любых стабилизационных графиков в мегаполисе.
Ситуация с электроснабжением ухудшается по всей Украине.
На днях "Укрэнерго" отмечало, что из-за системного огневого воздействия на энергетические объекты без тока остались крупные районы Винницкой, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Черкасской, Кировоградской, Ровненской, Одесской и Харьковской областей. Несмотря на принудительное урезание лимитов для всех категорий пользователей, общая сеть все равно не справляется с нагрузками.
Наиболее критическое положение сейчас фиксируется в Киеве и Днепре. В частности, в столице из-за скачков напряжения уже фиксировался простой поездов метрополитена, а профильные аналитики констатируют, что ресурсов банально не хватает на базовые нужды населения. Серьезные повреждения подтверждены на ключевых узлах — ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Дарницкой теплоэлектроцентрали и Трипольской ТЭС.
В результате Киев оказался в полной зависимости от транзита из единой энергосистемы страны, но удары по распределительным подстанциям планомерно изолируют столичный регион.
Подробнее о проблемах Киева - в материале Все три киевские ТЭЦ прекратили производство электроэнергии ещё в начале года на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевУкраинаХарьковская областьДТЭКУкрэнергоТрипольская ТЭС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:29Что ждёт Украину после выборов в США и как пыточная под Киевом повлияет на настроения в ВСУ – Ищенко
16:29"Спасибо, что не били ногами": украинскому комику пришлось разбираться c "Нахтигалем"
16:10Бывшие друзья стали врагами: Зеленский объявил охоту на Мендель
16:00От "Красного ренессанса" к "Расстрелянному возрождению"
15:45Ирина Алкснис: Война на Украине может закончиться тем, что через нее снова пойдет газ из России в Европу
15:34Трагедия в Вене: украинскую беженку забил до смерти её сожитель из Румынии
15:32"Зеленский отправил боеголовку на Киев": сообщение переполошило украинцев
15:24НАТО готовится бить вглубь России: WSJ раскрыла планы ударов по базам и складам
15:17Ограниченный президент: что поражение партии Трампа меняет для России
14:42"Восстановить не удастся": украинский эксперт похоронил киевские ТЭЦ
14:33Владимир Ераносян: кто он
14:15Самолет Вулина развернули над Литвой: Запад сорвал визит в Москву
13:55"Семейные ценности" по-украински: на водоканале в Николаеве замдиректора ногами отстоял "честь" жены
13:23Немецкий пирог, а не чуждая пицца: общественник Бородин ополчился на еду
13:10"Unity Hub" не сработал: украинские мужчины не хотят на родину
13:00ВС РФ за сутки лишили врага транспорта, роботов и сотен боевиков
12:57День народного единства. Дед Мороз - волонтёр Новороссии. 04 ноября 2026 года, утренний эфир 112:07
12:12Зеленский пытается купить лояльность Мелании Трамп русским символом
12:05"Сумочка Loro Piana, а не дроны!": Приходько отреагировала на расследование НАБУ
12:00Мёртвая земля: Украина совершила тихую подлость, которую пока никто не заметил
Лента новостейМолния