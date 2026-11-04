https://ukraina.ru/20261104/vosstanovit-ne-udastsya-ukrainskiy-ekspert-pokhoronil-kievskie-tets-1084274471.html

"Восстановить не удастся": украинский эксперт похоронил киевские ТЭЦ

"Восстановить не удастся": украинский эксперт похоронил киевские ТЭЦ - 04.11.2026 Украина.ру

"Восстановить не удастся": украинский эксперт похоронил киевские ТЭЦ

Российские военные точечными ударами почти полностью ликвидировали энергетическую генерацию киевских ТЭЦ, восстановить удастся не более 10–15 процентов мощностей, посетовал украинский эксперт, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко

2026-11-04T14:42

2026-11-04T14:42

2026-11-04T14:42

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По его оценкам, из-за фатальных разрушений украинская столица теперь может оставаться без электричества до полутора суток подряд. В это же время коммерческий энергохолдинг ДТЭК объявил о введении экстренных отключений, признав недействительность любых стабилизационных графиков в мегаполисе.Ситуация с электроснабжением ухудшается по всей Украине. На днях "Укрэнерго" отмечало, что из-за системного огневого воздействия на энергетические объекты без тока остались крупные районы Винницкой, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Черкасской, Кировоградской, Ровненской, Одесской и Харьковской областей. Несмотря на принудительное урезание лимитов для всех категорий пользователей, общая сеть все равно не справляется с нагрузками.Наиболее критическое положение сейчас фиксируется в Киеве и Днепре. В частности, в столице из-за скачков напряжения уже фиксировался простой поездов метрополитена, а профильные аналитики констатируют, что ресурсов банально не хватает на базовые нужды населения. Серьезные повреждения подтверждены на ключевых узлах — ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Дарницкой теплоэлектроцентрали и Трипольской ТЭС.В результате Киев оказался в полной зависимости от транзита из единой энергосистемы страны, но удары по распределительным подстанциям планомерно изолируют столичный регион. Подробнее о проблемах Киева - в материале Все три киевские ТЭЦ прекратили производство электроэнергии ещё в начале года на сайте Украина.ру.

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новости, киев, украина, харьковская область, дтэк, укрэнерго, трипольская тэс