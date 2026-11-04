НАТО готовится бить вглубь России: WSJ раскрыла планы ударов по базам и складам - 04.11.2026 Украина.ру
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НАТО готовится бить вглубь России: WSJ раскрыла планы ударов по базам и складам
НАТО готовится бить вглубь России: WSJ раскрыла планы ударов по базам и складам - 04.11.2026 Украина.ру
НАТО готовится бить вглубь России: WSJ раскрыла планы ударов по базам и складам
Руководство НАТО не исключает нанесения ударов по территории России в соответствии с обновлённой оборонной стратегией альянса. Об этом 4 ноября пишет газета The Украина.ру, 04.11.2026
2026-11-04T15:24
2026-11-04T15:24
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нато
the wall street journal
дмитрий песков
йохан бекман
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Руководство НАТО не исключает нанесения ударов по территории России в соответствии с обновлённой оборонной стратегией альянса. Об этом 4 ноября пишет газета The Wall Street Journal.По данным издания, в июне в НАТО прошёл симпозиум, посвящённый военным ударам на большие расстояния и глубину. Новая концепция подразумевает "не только обстрелы войск, которые могут пересечь границы, но и нанесение ударов по военным базам, складам снабжения и промышленным объектам в тылу фронта, на территории России".В Москве неоднократно отвергали утверждения о якобы "планах" России "напасть" на страны НАТО. Президент РФ Владимир Путин называл подобные заявления западных политиков попыткой запугать собственное население и оправдать увеличение военных расходов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что альянс идёт по пути "оголтелой милитаризации", а образ России как "угрозы" используется для обоснования решения о повышении оборонных расходов стран — членов блока до 5% ВВП. Подробнее – в материале "Ядерное оружие в Финляндии — это блеф": Йохан Бекман раскрыл истинные планы НАТО
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новости, россия, москва, финляндия, владимир путин, нато, the wall street journal, дмитрий песков, йохан бекман
Новости, Россия, Москва, Финляндия, Владимир Путин, НАТО, The Wall Street Journal, Дмитрий Песков, Йохан Бекман

НАТО готовится бить вглубь России: WSJ раскрыла планы ударов по базам и складам

15:24 04.11.2026
 
© РИА Новости . СтрингерФлаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 04.11.2026
© РИА Новости . Стрингер
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Руководство НАТО не исключает нанесения ударов по территории России в соответствии с обновлённой оборонной стратегией альянса. Об этом 4 ноября пишет газета The Wall Street Journal.
По данным издания, в июне в НАТО прошёл симпозиум, посвящённый военным ударам на большие расстояния и глубину. Новая концепция подразумевает "не только обстрелы войск, которые могут пересечь границы, но и нанесение ударов по военным базам, складам снабжения и промышленным объектам в тылу фронта, на территории России".
В Москве неоднократно отвергали утверждения о якобы "планах" России "напасть" на страны НАТО. Президент РФ Владимир Путин называл подобные заявления западных политиков попыткой запугать собственное население и оправдать увеличение военных расходов.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что альянс идёт по пути "оголтелой милитаризации", а образ России как "угрозы" используется для обоснования решения о повышении оборонных расходов стран — членов блока до 5% ВВП.
Подробнее – в материале "Ядерное оружие в Финляндии — это блеф": Йохан Бекман раскрыл истинные планы НАТО
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