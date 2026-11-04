https://ukraina.ru/20261104/nato-gotovitsya-bit-vglub-rossii-wsj-raskryla-plany-udarov-po-bazam-i-skladam-1084275200.html

НАТО готовится бить вглубь России: WSJ раскрыла планы ударов по базам и складам

НАТО готовится бить вглубь России: WSJ раскрыла планы ударов по базам и складам - 04.11.2026 Украина.ру

НАТО готовится бить вглубь России: WSJ раскрыла планы ударов по базам и складам

Руководство НАТО не исключает нанесения ударов по территории России в соответствии с обновлённой оборонной стратегией альянса. Об этом 4 ноября пишет газета The Украина.ру, 04.11.2026

2026-11-04T15:24

2026-11-04T15:24

2026-11-04T15:24

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россия

москва

финляндия

владимир путин

нато

the wall street journal

дмитрий песков

йохан бекман

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Руководство НАТО не исключает нанесения ударов по территории России в соответствии с обновлённой оборонной стратегией альянса. Об этом 4 ноября пишет газета The Wall Street Journal.По данным издания, в июне в НАТО прошёл симпозиум, посвящённый военным ударам на большие расстояния и глубину. Новая концепция подразумевает "не только обстрелы войск, которые могут пересечь границы, но и нанесение ударов по военным базам, складам снабжения и промышленным объектам в тылу фронта, на территории России".В Москве неоднократно отвергали утверждения о якобы "планах" России "напасть" на страны НАТО. Президент РФ Владимир Путин называл подобные заявления западных политиков попыткой запугать собственное население и оправдать увеличение военных расходов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что альянс идёт по пути "оголтелой милитаризации", а образ России как "угрозы" используется для обоснования решения о повышении оборонных расходов стран — членов блока до 5% ВВП. Подробнее – в материале "Ядерное оружие в Финляндии — это блеф": Йохан Бекман раскрыл истинные планы НАТО

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новости, россия, москва, финляндия, владимир путин, нато, the wall street journal, дмитрий песков, йохан бекман