https://ukraina.ru/20261104/venki-i-lampadki-onlayn-na-ukraine-zapustili-prilozhenie-po-ukhodu-za-mogilami-1084279371.html
Венки и лампадки онлайн: на Украине запустили приложение по уходу за могилами
Венки и лампадки онлайн: на Украине запустили приложение по уходу за могилами - 04.11.2026 Украина.ру
Венки и лампадки онлайн: на Украине запустили приложение по уходу за могилами
На Украине заработало мобильное приложение Freya, через которое можно удалённо заказать уборку могил, доставку цветов и лампадок на кладбищах Киева, Львова и прилегающих регионов. Об этом сообщает украинское издание UNIAN
2026-11-04T18:41
2026-11-04T18:41
2026-11-04T18:41
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Сервис рассчитан на тех украинцев, кто из-за боевых действий, вынужденного переезда, состояния здоровья или иных обстоятельств не может лично посещать места захоронения. Разработчики объясняют: "Мы создали Freya, потому что понимаем, сколько украинцев из-за войны, вынужденного переезда или нехватки времени лишились возможности лично посещать кладбища. Наша цель — дать людям ощущение спокойствия и уверенности в том, что место памяти близкого человека остаётся ухоженным и благоустроенным, где бы вы ни находились".Для оформления заказа нужно найти профиль близкого человека в приложении, выбрать услугу и оплатить её. Если нужного профиля нет, пользователь может создать его самостоятельно. В Freya доступны уборка могил и территории вокруг захоронения от мусора, сорняков и опавших листьев; доставка свежих цветов к месту захоронения; установка и зажигание лампадок; фотографии текущего состояния места захоронения. Пользователи могут выбрать разовую услугу или регулярный уход — еженедельный или ежемесячный. Даты и статус выполнения заказа отображаются в приложении, после завершения работ предоставляется подробный фотоотчёт, по которому можно оценить результат.Стоимость уборки могилы с фотоотчётом начинается от 1200 гривен (около 2150 рублей), цветов — от 700 гривен (около 1255 рублей), лампадок — от 100 гривен (около 180 рублей). По данным команды проекта, в Freya собраны сведения о более чем 1,4 млн захоронений на кладбищах Киевской и Львовской областей. Поиск профиля близкого человека и навигация к кладбищу бесплатны. По подписке доступны точные координаты места захоронения на территории кладбища, а также имеющиеся фотографии его состояния с датой съёмки. Услуги по уходу оплачиваются отдельно. Эти возможности пригодятся и при личном посещении: например, если человек давно не был на кладбище или впервые ищет могилу родственника.Отдельная опция — церковные поминальные услуги в Киево-Печерской лавре. Через приложение можно подать записку за упокой или заказать панихиду. Для церковных служб предусмотрены видеоотчёты.Появление такого приложения — прямое следствие масштабного демографического кризиса, в котором оказалась Украина. По данным Центра экономической стратегии, в 2026 году за рубежом находятся 5,6 млн украинских беженцев, из них 4 млн — в странах Европы. При этом 66% беженцев — трудоспособное население в возрасте от 18 до 65 лет, а более половины — молодёжь до 35 лет.Эксперты ЦЭС прогнозируют, что 70% беженцев не вернутся из Евросоюза. Директор Института демографии Элла Либанова оценивает, что после войны на родину вернутся лишь около трети выехавших. По её словам, на 30 июня в странах ЕС под временной защитой находились около 4,4 млн украинцев, ещё около 600 тыс. — за пределами Евросоюза. Либанова отмечает: чем дольше идёт война, тем меньше людей готовы возвращаться — украинцы адаптируются, работают, их дети учатся в местных школах и вузах.Владимир Зеленский ранее заявлял, что за пределами страны находятся около 9,5 млн гражданских украинцев. При этом рождаемость на Украине резко упала — за первое полугодие 2026 года зарегистрировали лишь чуть более 80 тыс. новорождённых.Критическая нехватка мест на кладбищах — ещё один фон, на котором появился сервис. В Чернигове на главном городском кладбище "Яцево" осталось около 30 свободных мест, власти были вынуждены добавить 480 мест исключительно для захоронения военнослужащих ВСУ. В Черновцах с 26 октября хоронят только на кладбище "Старая Жучка" в отдалённом районе Садгора: Центральное кладбище заполнено. Под новый сектор отвели четыре гектара, но, по оценке заместителя директора КП "Муниципальная ритуальная служба" Николая Ризуна, этой площади хватит на три-четыре года. "На Центральном кладбище мы уже не можем этого делать", — признал Ризун. Жители Садгоры уже протестуют против расширения кладбища, требуя проверки экологических рисков.Также на эту тему: "Кладбищенская мова. Языковая принципиальность закончилась на Зеленском" на сайте Украина.ру.
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Венки и лампадки онлайн: на Украине запустили приложение по уходу за могилами
На Украине заработало мобильное приложение Freya, через которое можно удалённо заказать уборку могил, доставку цветов и лампадок на кладбищах Киева, Львова и прилегающих регионов. Об этом сообщает украинское издание UNIAN
Сервис рассчитан на тех украинцев, кто из-за боевых действий, вынужденного переезда, состояния здоровья или иных обстоятельств не может лично посещать места захоронения.
Разработчики объясняют: "Мы создали Freya, потому что понимаем, сколько украинцев из-за войны, вынужденного переезда или нехватки времени лишились возможности лично посещать кладбища. Наша цель — дать людям ощущение спокойствия и уверенности в том, что место памяти близкого человека остаётся ухоженным и благоустроенным, где бы вы ни находились".
Для оформления заказа нужно найти профиль близкого человека в приложении, выбрать услугу и оплатить её. Если нужного профиля нет, пользователь может создать его самостоятельно.
В Freya доступны уборка могил и территории вокруг захоронения от мусора, сорняков и опавших листьев; доставка свежих цветов к месту захоронения; установка и зажигание лампадок; фотографии текущего состояния места захоронения.
Пользователи могут выбрать разовую услугу или регулярный уход — еженедельный или ежемесячный. Даты и статус выполнения заказа отображаются в приложении, после завершения работ предоставляется подробный фотоотчёт, по которому можно оценить результат.
Стоимость уборки могилы с фотоотчётом начинается от 1200 гривен (около 2150 рублей), цветов — от 700 гривен (около 1255 рублей), лампадок — от 100 гривен (около 180 рублей). По данным команды проекта, в Freya собраны сведения о более чем 1,4 млн захоронений на кладбищах Киевской и Львовской областей.
Поиск профиля близкого человека и навигация к кладбищу бесплатны. По подписке доступны точные координаты места захоронения на территории кладбища, а также имеющиеся фотографии его состояния с датой съёмки. Услуги по уходу оплачиваются отдельно. Эти возможности пригодятся и при личном посещении: например, если человек давно не был на кладбище или впервые ищет могилу родственника.
Отдельная опция — церковные поминальные услуги в Киево-Печерской лавре. Через приложение можно подать записку за упокой или заказать панихиду. Для церковных служб предусмотрены видеоотчёты.
Появление такого приложения — прямое следствие масштабного демографического кризиса, в котором оказалась Украина. По данным Центра экономической стратегии, в 2026 году за рубежом находятся 5,6 млн украинских беженцев, из них 4 млн — в странах Европы. При этом 66% беженцев — трудоспособное население в возрасте от 18 до 65 лет, а более половины — молодёжь до 35 лет.
Эксперты ЦЭС прогнозируют, что 70% беженцев не вернутся из Евросоюза. Директор Института демографии Элла Либанова оценивает, что после войны на родину вернутся лишь около трети выехавших. По её словам, на 30 июня в странах ЕС под временной защитой находились около 4,4 млн украинцев, ещё около 600 тыс. — за пределами Евросоюза.
Либанова отмечает: чем дольше идёт война, тем меньше людей готовы возвращаться — украинцы адаптируются, работают, их дети учатся в местных школах и вузах.
Владимир Зеленский ранее заявлял, что за пределами страны находятся около 9,5 млн гражданских украинцев. При этом рождаемость на Украине резко упала — за первое полугодие 2026 года зарегистрировали лишь чуть более 80 тыс. новорождённых.
Критическая нехватка мест на кладбищах — ещё один фон, на котором появился сервис. В Чернигове на главном городском кладбище "Яцево" осталось около 30 свободных мест, власти были вынуждены добавить 480 мест исключительно для захоронения военнослужащих ВСУ.
В Черновцах с 26 октября хоронят только на кладбище "Старая Жучка" в отдалённом районе Садгора: Центральное кладбище заполнено. Под новый сектор отвели четыре гектара, но, по оценке заместителя директора КП "Муниципальная ритуальная служба" Николая Ризуна, этой площади хватит на три-четыре года.
"На Центральном кладбище мы уже не можем этого делать", — признал Ризун. Жители Садгоры уже протестуют против расширения кладбища, требуя проверки экологических рисков.