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Трагедия в Вене: украинскую беженку забил до смерти её сожитель из Румынии
Трагедия в Вене: украинскую беженку забил до смерти её сожитель из Румынии - 04.11.2026 Украина.ру
Трагедия в Вене: украинскую беженку забил до смерти её сожитель из Румынии
В Вене в октябре произошло жестокое убийство: 35-летняя украинка Анна, которая уехала от войны с двумя детьми, погибла от рук своего сожителя — гражданина Румынии. Об этом сообщает издание Austria-Today
2026-11-04T15:34
2026-11-04T15:34
2026-11-04T15:34
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Мужчина находился на месте преступления, следователи быстро заподозрили его в причастности и задержали. Согласно результатам вскрытия, причиной смерти стали тупые травмы верхней части тела и головы. Женщина была забита до смерти.Отмечается, что Анна не могла найти работу, её неоднократно видели с синяками. Её дочерей отправили в учреждение для детей.Эта трагедия — ещё одно подтверждение того, что украинские беженцы, уехавшие от конфликта, не находят безопасности и в Европе. По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, после начала СВО в 2022 году Украину покинули около 6 млн человек. Из них 5,3 млн находятся в европейских странах, а 4,3 млн — в государствах Евросоюза. Больше всего украинских беженцев проживает в Германии (1,29 млн), Польше (961 тыс.) и Чехии (381 тыс.).О проблемах украинских беженцев в Европе – Польша закрывает двери: украинские беженцы массово уезжают из страны
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новости, вена, европа, румыния, оон, ес
Новости, Вена, Европа, Румыния, ООН, ЕС
Трагедия в Вене: украинскую беженку забил до смерти её сожитель из Румынии
В Вене в октябре произошло жестокое убийство: 35-летняя украинка Анна, которая уехала от войны с двумя детьми, погибла от рук своего сожителя — гражданина Румынии. Об этом сообщает издание Austria-Today
Мужчина находился на месте преступления, следователи быстро заподозрили его в причастности и задержали. Согласно результатам вскрытия, причиной смерти стали тупые травмы верхней части тела и головы. Женщина была забита до смерти.
Отмечается, что Анна не могла найти работу, её неоднократно видели с синяками. Её дочерей отправили в учреждение для детей.
Эта трагедия — ещё одно подтверждение того, что украинские беженцы, уехавшие от конфликта, не находят безопасности и в Европе. По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, после начала СВО в 2022 году Украину покинули около 6 млн человек.
Из них 5,3 млн находятся в европейских странах, а 4,3 млн — в государствах Евросоюза. Больше всего украинских беженцев проживает в Германии (1,29 млн), Польше (961 тыс.) и Чехии (381 тыс.).