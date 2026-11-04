https://ukraina.ru/20261104/ogranichennyy-prezident-chto-porazhenie-partii-trampa-menyaet-dlya-rossii-1084274785.html

Ограниченный президент: что поражение партии Трампа меняет для России

Ограниченный президент: что поражение партии Трампа меняет для России - 04.11.2026 Украина.ру

Ограниченный президент: что поражение партии Трампа меняет для России

В США прошли выборы: американцы дали свою оценку политике Трампа – они ее не поддержали. Республиканцы оставили демократам и палату представителей, и сенат. Это гораздо более серьезное поражение, чем в 2018 году, когда республиканцам удалось удержать верхнюю палату.

2026-11-04T15:17

2026-11-04T15:17

2026-11-04T15:17

эксклюзив

сша

россия

иран

джей ди вэнс

дмитрий евстафьев

демократическая партия

сенат

республиканская партия

дональд трамп

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Многие эксперты уверены, что это не победа демократов идейно, а именно протестное голосование. Война в Иране, тарифные манипуляции, рост цен на внутреннем рынке, внешнеполитический эпатаж Трампа — все это для электората оказалось неприемлемым.Трамп тем временем не унывает и постит в соцсетях фото кепки с надписью "Вето". Тем самым намекая, что заставит своих политических оппонентов считаться с президентской волей и договариваться.Как поражение республиканцев отразится на отношениях с Россией и Украиной, анализировали эксперты на своих страницах в соцсетях.Политолог Дмитрий Евстафьев:Главного Трамп смог избежать: имеющийся расклад в конгрессе не дает возможности без дополнительных политических договоренностей начать эффективно процедуру его импичмента. Это не значит, что она невозможна, более того, по тону накануне выборов демократы уже на это не рассчитывали.Да и в принципе импичмент Трампу сейчас чисто по "политическому времени" – нерентабельный стратегически инструмент. Раньше надо было. А сейчас – это открытие ворот Вэнсу к президентскому посту. Так что это, конечно, тяжелое поражение, но однозначно не катастрофа.Главный вывод: глубинное государство в США пока слабо. Предотвратить прохождение во власть откровенных вахлаков оно не смогло. Или, если включать конспирологию, — не захотело.Да, пока "мамданизация" федерального уровня власти в США умеренна, но прецеденты созданы. То же самое касается и "ультраправых", которые пока в Республиканской партии подмяты в целом произраильской MAGA, но на местном уровне очень активно заявили о себе.Гипотеза: сценарий выборов 2028 г. придется писать по "чистому листу" и быстро. Под тот сценарий, что вырисовывается сейчас, "папочки от дедов" нет.Политолог Илья Гращенков:Американский разворот. Что означает поражение Трампа? Промежуточные выборы в США завершились провалом республиканцев. Демократы получили контроль сразу над обеими палатами Конгресса, нанеся Дональду Трампу самое серьезное поражение с момента его возвращения в Белый дом.Еще вчера мы прогнозировали, что Палата представителей практически наверняка перейдет к демократам, а главная интрига сохранится вокруг Сената. Однако республиканцы потеряли не просто несколько кресел, а всю парламентскую опору президентской власти.Это уже не обычные промежуточные выборы, на которых партия действующего президента традиционно теряет поддержку. Это серьезное изменение электоральной карты Америки. Последний раз обе палаты Конгресса одновременно переходили к оппозиции на промежуточных выборах в 2006 году, при Джордже Буше-младшем.Причем во многом автором этого поражения оказался сам Трамп. В 2024 году он вернулся к власти с сильным политическим мандатом, опираясь на недовольство американцев прежней администрацией и обещания экономического благополучия. Однако за два года избиратели столкнулись с ростом стоимости жизни, последствиями тарифной политики, войной с Ираном и постоянной политической конфронтацией.Трамп фактически превратил промежуточные выборы в референдум о собственной политике. А теперь заявляет, что его не было в бюллетене и в противном случае республиканцы одержали бы сокрушительную победу. Но избиратели голосовали не только против конкретных кандидатов, а против политического курса Белого дома.Впрочем, поражение Трампа еще не означает стратегической победы демократов. Они получили парламентское большинство, но пока не предложили Америке новую объединяющую идею.Их электоральный успех во многом построен на отрицании трампизма, а не на позитивной программе будущего. Поэтому утверждать, что президентские выборы 2028 года уже предрешены, было бы преждевременно. Более того, внутри Республиканской партии теперь неизбежно начнется борьба за наследство Трампа.Вице-президент Джей Ди Вэнс и другие потенциальные преемники окажутся перед выбором: сохранять безусловную лояльность президенту или постепенно дистанцироваться от его политических ошибок.Для России, прежде всего, существенно меняется переговорная позиция самого Трампа. До сих пор Москва могла рассчитывать на то, что американский президент обладает достаточной политической самостоятельностью для реализации крупных внешнеполитических договоренностей. Теперь эта самостоятельность будет ограничена.Демократы традиционно занимают более жесткую позицию в отношении России, выступают за поддержку Украины и сохранение санкционного давления. Контроль над обеими палатами даст им дополнительные инструменты влияния на финансирование, санкционную политику и контроль за действиями администрации.Хотя внешняя политика по-прежнему остается во многом прерогативой президента.Сенатор Алексей Пушков:После проигранных выборов Трамп заявил, что "с нетерпением ждет сотрудничества с демократами" — его злейшими врагами. Чувство юмора и сарказм Трампу, как видим, не изменяют, а вот политическая удача изменила. И это было неизбежным.Во многом такой оказалась расплата за войну в Иране и ее последствия для США. Трамп был избран на антивоенной волне, клятвенно обещал не вести снова "бесконечные войны" ("forever wars"), но не удержался. Расплата пришла на выборах.Триумф 2024 года забыт и перекрыт утратой контроля над обеими палатами конгресса. А победила партия, у которой нет ни одного заметного лидера. Это не демократы выиграли. Это республиканцы проиграли. С треском.Политолог Дмитрий Новиков:Структурно важны две вещи. Во-первых, наступление республиканского века, судя по всему, как минимум откладывается. Разговоры консерваторов о как минимум десятилетнем их правлении после 2024 г. теперь резко подрезаны. Во-вторых, заявка демократов на победу в 2028 г. очевидна.Сейчас начнется ожесточенная дележка шкуры пока неубитого медведя, так как ясно, что тот, кто выйдет победителем во внутрипартийной борьбе, имеет очень много шансов стать президентом.И тут характерны еще две детали. Трамп реагирует на результаты выборов – разгромные для партии – предельно спокойно: он уже признал результаты, пока никаких разговоров о фальсификациях.Демократы же из тех возбужденных заявлений, которые слышатся, особенно их молодое крыло, окрылены примерно в тех же категориях, в которых были окрылены младоконсерваторы в 2024 г. – наконец-то изменим страну, сделаем все по красоте, не волнуйся, избиратель.Принципиальный акцент – на внутренние реформы, сильную национальную экономику, повышение эффективности забюрократизированного федерального правительства и т.д., и т.п. Эдакий прагматичный левенький национализм американской закваски. Возможно, не так уж много в трамповской политике они намерены откручивать – да, будет большая коррекция перекосов, но не откат ко временам бабушки.С точки зрения внешней политики, фундаментальных изменений в подходе администрации Трампа тоже прогнозировать вряд ли стоит – Трамп ощущает себя тут хозяином и имеет для этого преобладающие конституционные полномочия (и, главное, научился ими пользоваться).Демократы если и навалятся на что-то внешнеполитическое, то на Иран в попытке лишить Трампа если не полномочий (он как-никак главковерх), то денег. Или чиня иные демонстративные препятствия.Публицист Семён Уралов:О роли "бледнолицых братьев" в деле народного единства России. Ничто так не объединяет, как наличие общего врага. Вот и сегодня Демократическая партия США взяла большинство в палате представителей. Очень скоро Трамп превратится в "хромую утку", и у нашей правящей и владеющей прослойки развеются последние иллюзии.В XVII веке единение народное проходило под влиянием Варшавы. В XXI веке объединяет Вашингтон.

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https://ukraina.ru/20261103/bez-grema-i-pod-davleniem-trampa-pochemu-pobeda-demokratov-na-vyborakh-ne-spaset-ukrainu-1084243650.html

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эксклюзив, сша, россия, иран, джей ди вэнс, дмитрий евстафьев, демократическая партия, сенат, республиканская партия, дональд трамп