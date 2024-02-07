https://ukraina.ru/20240207/1053127387.html

"У нас страшная трагедия". Украинские эксперты и политики о положении дел в стране

"У нас страшная трагедия". Украинские эксперты и политики о положении дел в стране - 07.02.2024 Украина.ру

"У нас страшная трагедия". Украинские эксперты и политики о положении дел в стране

На Украине активно обсуждают конфликт между военным и политическим руководством и думают, к чему это может привести. Ранее Зеленский в интервью итальянскому телеканалу RAI заявил, что он размышляет о замене главкома ВСУ. Это вызвало бурную реакцию, причем нельзя сказать, что это была волна поддержки президента.

2024-02-07T08:20

2024-02-07T08:20

2024-02-07T08:20

эксклюзив

украина

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Украинский политолог Владимир Цыбулько отметил, что "попытка Зеленского информировать партнеров через западные издания о своих намерениях уволить военного главнокомандующего выглядит, как элемент торга"."Или вы не трогаете нас за коррупцию, или мы уберем Залужного и стране будет еще хуже, а вам еще дороже будет спасать Украину", - пояснил эксперт в эфире канала Espreso. Он добавил, что это шантаж в стиле "назло себе отморожу уши".По мнению Цыбулько, отставкой главкома политическая вертикаль хочет переложить на военных провал с поставками техники и боеприпасов, как ранее хотели переложить ответственность за мобилизацию. При этом "отставку Залужного хотят размыть чем-то похожим на более широкую ротацию кадров во власти".Но надо еще убедить общество в необходимости таких шагов. Пока не получается. Вообще на информационном фронте у дела Зеленского крайне плохи, считает украинский политолог Андрей Золотарев."Он (Зеленский — Ред.) во всём виноват, он привёл войну, к войне не готов, наживались на войне, на крови наших солдат – следующий ход будет о том, что на Банковой сидели "зрадники", агенты ФСБ и так далее. И это может иметь для президента самые печальные последствия уже в ближайшее время", - сказал эксперт в эфире ютуб-канала Politeka.По его словам, "на Банковой царит нервная атмосфера, ситуация кризисная не только в военном, но и политическом отношении - все прекрасно понимают, что конец марта надвигается неуклонно".Золотарев также отметил, что "гонка за булавой" между Зеленским и Залужным в условиях войны - "это беда для страны", и это закончится Руиной, как уже бывало в украинской истории.Украинский дипломат Дмитрий Чекалкин в эфире "Первого канала" отметил, что о грядущей отставке главкома ВСУ пишет уже вся мировая пресса, тем временем глава Офиса президента Ермак заявляет, что он будто бы и не слышал таких разговоров. По мнению дипломата, "это лицемерие".Чекалкин подчеркнул, что "эти самые люди" (команда Зеленского на Банковой) виноваты в том, что произошло, что "у нас страшная трагедия… у нас 12 миллионов наших соотечественников превратились в беженцев и перемещенных лиц, это фактически каждый третий украинец".По мнению дипломата, после этого ни о каком продлении кредита доверия "этим людям" не может быть и речи, всю "Банковую команду", всех этих менеджеров из Офиса президента надо менять в первую очередь.Против отставки Залужного выступила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, заявившая, что более всего отдаляет победу отсутствие единства. Сильный и коварный враг ждет любой нашей ошибки, и в такой момент отставка главкома точно не ко времени, сказала Тимошенко в своем видеообращении.Скандал вокруг возможной отставки Залужного отвлекает внимание украинцев от плачевной ситуации на линии боевого соприкосновения, считает экс-советник Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. Он в своем видеоблоге отметил, что внутри страны не говорят сейчас о том, что на фронте "трагическая ситуация, что почти захвачена Авдеевка, идет наступление на Купянск, что в ближайшее время могут захватить или окружить Харьков, а говорится о том, что Зеленский вот-вот должен уволить Залужного и (начальника Генштаба ВСУ — Ред.) Шапталу...".А украинский политолог Михаил Чаплыга советует не творить из Залужного кумира, для этого нет никаких оснований. По его мнению, высказанному в эфире ютуб-канала Александра Шелеста (признан иноагентом в РФ), если и не будет Залужного и генералов из его окружения, то ничего для Украины не изменится, поскольку всем процессом управляют на самом деле Лондон и Вашингтон.На том же канале экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО на Донбассе Игорь Мосийчук заявил, что у него есть вопросы к Залужному. Это и коррупция среди военкомов, ТЦК, это и социально несправедливая мобилизация, отлов людей на улицах, это и "невнятные кадровые решения", это и отсутствие ротации и демобилизации."Это все вопросы к главкому. Но это же параллельно и вопросы к Верховному (главнокомандующему Зеленскому — Ред.)", - сказал политик. Он добавил, что к Зеленскому вопросов еще больше, потому что есть Министерство обороны, которое главкому не подчиняется, а Зеленскому подчиняется непосредственно - "и большинство коррупции мы видим там".

https://ukraina.ru/20240206/1053118197.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина